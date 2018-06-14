Самый смелый и самый слабый соперник России

В группе с Салахом, Кавани и Суаресом нужно стартовать с победы. «Соккер.ру» знает, как опередить загадочную и при этом понятную Саудовскую Аравию.

Черчесов о Саудовской Аравии: «Определенный стиль у них есть – играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили».

Анализ, который мы не заслужили? Саудовская Аравия не играет как Чили. Пицци возглавил южноамериканцев после Сампаоли и снова сделал чемпионами. Модель «4-2-3-1» - так бегает Саудовская Аравия в большинстве случаев, Хуан Антонио в Чили использовал редко. В отборе к ЧМ попробовал разок, но уступил родной Аргентине.

Команда Чили не прошла в Россию, Пицци результат не выдал, играя иначе. Черчесов сделал неправильный вывод или же не умеет внятно объяснять футбольные нюансы публике, ведь фразу «играют как чилийцы» можно расшифровать иначе – «на контратаках, вертикально, со ставкой на дриблинг, во взрывном темпе». Но и здесь мимо в половине заключений.

Пицци провел длительные сборы с саудовцами, перепробовал полсотни игроков – как и Черчесов, но наставник соперника подстроил идеи под футболистов, выдавая только выполнимые приказы. Он их обучает, а не строго подбирает под тактику.

1. Саудовская Аравия преимущественно играет по схеме «4-2-3-1». Порой вовсе без форварда. Причем и ван Марвейк в отборе так работал, и Пицци, заменивший Берта после ухода – не устроил новый контракт. Был еще Бауса между ними, но его убрали с формулировкой «скучный какой-то».

2. Могут заиграться, атакуя краями поля. Они пробуют играть через центр, но не всегда получается. В отличие от чилийцев, где на флангах бывал народ с навыками хавбеков разных амплуа – Исла и Босежур, у Хуана Антонио оба саудовских крайка действуют слишком высоко и опрометчиво. Козырь для соперников, оставляют невероятные зоны за спиной, ведь атака - самоцель.

3. Чистой ставки на фланги нет, в заявке всего три крайних защитника, а вингеры не привязаны к бровкам. Саудовская Аравия немного похожа на Россию по формированию заявки, но есть принципиальная разница. Их латерали одновременно идут вперед, как Карвахаль и Марсело в «Реале». Жирков (Кудряшов) и Смольников (Фернандес) в товарищеских матчах вели себя иначе, атаковали по очереди.

4. Саудовская Аравия техничнее, чем команда России. Но тут нужно объяснение. Пицци позволяет использовать финты, даже с бельгийцами и немцами. Разница подхода, которую Черчесов подчеркнул фразой «я же не могу Дзагоеву запретить скрытый пас». У России был запрет на риск. Тренер орал после передач пятками, только у Головина хватало юношеской наглости на дриблинг.

5. Не спешите восторгаться их показателями контроля мяча. Пицци вправду ставит на игру в десятки пасов подряд, но вынужденно – шейхи требуют зрелища, и заодно компенсирует минусы игроков коллективизмом. Лучше обратите внимание, что все - Германия, Перу, Италия, Бельгия, Греция и Украина (4 поражения, победа и ничья для Пицци) пользовались предсказуемостью саудовцев.

Каждый понял, что те помешаны на простых передачах и тренировал низкий позиционный прессинг. Где Лев, Гарека, Манчини, Скиббе, Мартинес и Шевченко найдут еще одного настолько атакующего оппонента, которому можно отдать мяч без большого ущерба? Подарите мячик Бразилии, Испании или Франции – получите разгром.

А против Саудовской Аравии все тренировали работу без мяча, второй номер с контратаками. Качественная прививка – пользы больше, чем риска. Бельгия и Германия полностью контролировали игру, отдав мяч. Цифры важно не вырывать из контекста. Саудовская Аравия сегодня может больше владеть мячом, чем Россия. Но результат важнее, выжимать максимум из катания мяча саудовцы не умеют.

6. У них больше ударов в спаррингах. Одно попадание за две игры – показатель тошнотворности зрелища от Черчесова, а не приговор на будущее. Саудовская Аравия с бельгийцами провела 32 атаки и 1 раз попала в створ, проиграв 0:4. С немцами реализовали один удар из четырех, не забили пенальти и придумали себе автогол. В соперниках не элитная сборная.

Жребий выдал России слабейшего участника ЧМ-18 по рейтингу, кроме самих хозяев. Из 9 матчей года проиграли пять, выиграли лишь три с мертвыми командами. При этом сам тренер Пицци - умница, выжал все, что мог. Его сборная в порядке, когда говорим о подходе. А Россия наоборот играла намного, намного ниже потенциала отдельно взятых игроков. Судить будем по официальной битве, рано посыпать голову пеплом.

7. Пицци думает, что Россия отличается по игре. Можно ставить капкан. Хуан Антонио ждет, что команда Черчесова отдаст мяч и будет повторять ошибки предыдущих оппонентов. Но тактически соперники похожи, они лишь стилистически различаются, так что отобрать мяч у Саудовской Аравии проще, чем сейчас кажется.

Например, их опорник в одной линии с напарником, а не по центру – как в России, где есть только условный «цербер». А когда на поле Аль-Шехри, то часто действует так, как Дзагоев играл против команды Турции – фактически вторым форвардом. Команды похожи по самой схеме, хотя это точно не комплимент, ведь в отдельных фазах у саудовцев даже поучиться можно.

8. У Саудовской Аравии нехватка Смолова. Основной центральный нападающий Аль-Сахлави немолодой, среднего роста и легкий, ему сложно навязывать борьбу крупным центральным защитникам, а в умении просачиваться между оборонцами уступает крошечному Аль-Мувалладу – молодому и активному.

Фахад росточком с Жоаозиньо, преимущественно играл роль вингера, но умеет выйти на острие. Шустрые ребята, что с учетом минусов Игнашевича и Граната не радует. При этом форварда как такового у Пицци нет, иногда вообще использует «ложную девятку», но это тактически слишком сложный трюк, дожимать в атаке не умеют.

9. Важно отрезать адресатов передач от Аль-Шехри. Саудовцы старательно исполняют приказы – позиции занимают верные, но им сложно реагировать на настоящий прессинг соперника и его рывки. Особенно это хорошо видно по игре Аль-Шехри. Для Саудовской Аравии – ключевая фигура, связывающий линии человек. По роли как Головин, и когда на фланге появляется, и когда в центр смещается. Если закрыть людей, которым Яхья будет адресовать мяч – задача России заметно упростится.

10. Их центральные хавбеки не справляются в разрушении. Утаиф и Аль-Фарадж легкие ребята, им сложно играть один в один в жесткой манере. А когда тройка атакующих хавбеков не успевает вернуться – у полузащитников есть плохая привычка разбегаться и страховать фланги. Пицци пробует научить подопечных играть в защите широко.

Оголение опорной зоны – шанс для России. Впрочем, у самих в центре ни одного чистого разрушителя. Так что от выбора Черчесова тоже многое зависит. Где будут играть Зобнин и Кузяев и как именно? Будет ли Далер на поле или рискнут с Дзагоевым? Все это важно, но слабости опорников саудовцев очевидны – с мячом намного лучше, чем без него.

11. Аргентинский тренер просит о компактности, но футболисты из Саудовской Аравии понимают это буквально. Против Бельгии порой давали сопернику столько места для старта атак, что у Де Брюйне без прессинга хватило свободы для двух голевых передач. Пропустили четырежды, но получили урок, который вряд ли выучат – то слишком прижимаются, то оставляют большие разрывы, заигравшись в атаке.

12. Против Саудовской Аравии нельзя прижиматься. Получив пространство перед соперником и воротами, они мгновенно отыгрывают ключевую разницу в физике и показывают технику. Украина и Молдова не учли особенность – поплатились. Впрочем, не сказать, что соперник ставит на агрессивную атаку, скорее стараются довести до верного удара. Многие их подходы завершаются ничем, как и у команды Черчесова.

13. В обороне у саудовцев бардак. Снова никакого сходства с Чили, ведь там были низкие центральные защитники, вроде Меделя и Хары, а здесь огромный капитан Умар Хавсави по прозвищу «Кандалы». Если Смолов не справится с защитником, который провалил попытку в «Андерлехте», сыграв один матч, то в топ-5 Федора не возьмут.

Пицци переживает, что Россия выиграет за счет стандартов, но оборона саудовцев ошибается и при резких выпадах. Смолову надо посмотреть, как Лукаку их выпотрошил – отводил за собой на линию штрафной, а дальше пользовался тем, что класс оборонцев низкий и не понимают, когда надо атаковать форварда один в один, а когда – ждать.

14. У соперника неплохие вратари. Аль-Мусайлим и Аль-Муаиуф – два голкипера, которые ставят на прыгучесть и кураж. У сборной России надежной является игра Акинфеева, но у Пицци тоже ставка не на защитников – фланговые Аль-Хабри, Аль-Бурайк и Аль-Шахрани увлечены атакой, а два Хавсави как братья Березуцкие в ЛЧ. Надо учитывать, что слабых ударов их вратари не боятся, хотя могут допустить ошибку после серии спасений. Важно верить в успех и атаковать снова и снова.

Хозяева турнира не уступают Саудовской Аравии

До старта турнира слабейший участник чемпионата мира по номиналу именно Саудовская Аравия. Никого проще и с большим количеством слабых мест пока не видно. Так что сегодня коварное испытание для сборной России. Победа ничего не гарантирует, ведь оппонент создан для поражений, но любой другой результат не стоит рассматривать – последствия будут катастрофическими.

У саудовцев примитивный, но искренний футбол на пределе самоотдачи, юношеская копия «Барселоны» и МС времен Гвардиолы, но без атакующей группы и Пуйоля с Пике в обороне. Их есть за что уважать, но стоит победить. Сложно судить по товарнякам – они для тренеров, даже не для футболистов. Как победа над Италией перед Евро-2012 ничего сборной России не гарантировала, так и неудачи сейчас не мешают провести черту.

Сегодня в истории футбольной России начинается невероятное приключение. А поскольку вы давно готовы, что праздник останется, независимо от результатов одной команды – чемпионат из 64 поединков, то получайте удовольствие от веселья вокруг, а не концентрируйтесь на слабостях команды Черчесова, которые очевидны любому, кто смотрел матчи. Но также понятно, что саудовская смелость – синоним безрассудства.

Да, команда Пицци намного лучше понимает товарищеский футбол, чем сборная Черчесова. Но важно подчеркнуть – строго товарищеский. Выкладывались, были ближе к пику формы, а команда России не касалась своего потолка даже в редких прыжках. Разница между сборными по классу исполнителей очевидна, и она в пользу России. С Уругваем будет нужен подвиг, а с саудовцами важен строго профессионализм.

Хотите точное описание Саудовской Аравии в нескольких словах? Ярко играют на поражение. На вид симпатичная команда, а по счету или сути матчей уступили восьми соперникам из одиннадцати последних. Если российские футболисты покажут и докажут делом, что профессиональнее, чем ребята из «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляля» - все будет в порядке.