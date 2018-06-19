Россия vs Египет. На кону выход из группы

Матч против Египта – ключевой для сборной России в групповом турнире чемпионата мира. «Соккер.ру» предлагает забыть разгром Саудовской Аравии и трезво подойти к новой игре.

Россия – Египет

Место встречи: Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

Начало матча: 21:00 по Москве.

Главный арбитр: Энрике Касерес (Парагвай).

История противостояний

Сборные России и Египта впервые сойдутся на футбольном поле. Единственная встреча, которую можно упомянуть в контексте противостояния на международном уровне – это игра «фараонов» против резервной команды СССР в 1991 году на Президентском кубке, который проводился в Южной Корее. Игра состоялась в полуфинале, тогда египтяне выиграли 2:1, однако в финале уступили хозяевам турнира. Но в целом сегодня российско-египетское футбольное противостояние начнется с нуля.

Составы и тактика

Россия против Саудовской Аравии (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков – Газинский, Зобнин – Самедов (Кузяев 64), Дзагоев (Черышев 24), Головин – Смолов (Дзюба 70).

Египет против Уругвая (4-2-3-1): Аль-Шенави – Фатхи, Габр, Хегази, Шафи – Эль-Нени, Хамед (Морси 50) – Варда (Собхи 82), Саид, Трезеге – Мухсин (Кахраба 63).

Для сборных России и Египта сегодняшний матч станет уже вторым на турнире, так что ориентироваться проще, ведь мы эти команды видели в деле непосредственно на чемпионате мира. Наша сборная в матче открытия катком прошлась по Саудовской Аравии, а египтяне играли с Уругваем и смотрелись бледненько. Могли пропустить несколько раз, были близки к ничьей, но на предпоследней минуте основного времени Хосе Мария Хименес все-таки пробил Аль-Шенави и принес победу «альбиселесте». Наставник «фараонов» Эктор Купер определенно был недоволен рядом игроков, поэтому замен в стартовом составе не избежать. А самая важная перестановка случится вследствие того, что Мохамед Салах готов начать матч против России с первых минут. Лидер сборной Египта пропустил игру с Уругваем из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Кроме того, у Купера есть причины произвести определенные перестановки в центре поля. Скажем, Хамеда может заменить Морси. При этом тактика 4-2-3-1 останется неизменной.

Ориентировочный состав Египта на матч с Россией (4-2-3-1): Аль-Шенави – Фатхи, Габр, Хегази, Шафи – Эль-Нени, Морси – Салах, Саид, Трезеге – Мухсин.

В смысле тактических схем вкусы тренеров сборных России и Египта совпадают. Правда, Станислав Черчесов стал использовать 4-2-3-1 только после того, как сборная лишилась ряда центральных защитников, изначально предполагалось играть по тактике 3-5-2, которая была задействована и на Кубке Конфедераций. В первом матче получилось удачно, но, кажется, в тренерском штабе российской сборной понимают, что Египет – это вовсе не Саудовская Аравия, соответственно, действовать в этом матче придется иначе. Не исключаю, что в стартовом составе будет произведено 3-4 замены. Кудряшов может выйти вместо Жиркова, чтобы персонально сыграть по Салаху. Получившего травму Дзагоева так или иначе придется заменить. Самедов выглядел не слишком убедительно, так что с первых минут могут начать Кузяев и Черышев. Даже выхода Дзюбы на острие не исключаю, он показал, что способен действовать полезнее Смолова.

Ориентировочный состав России на матч с Египтом (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов – Газинский, Зобнин – Черышев, Головин, Кузяев – Дзюба.

Ключевые противостояния

Акинфеев vs египтяне. В матче с Саудовской Аравией Игорь впервые провел сухой матч на чемпионатах мира, ведь в Бразилии пропускал в каждой игре. Если Акинфеев положит в мешок еще один «сухарь» по итогам матча с Египтом – это в любом случае будет положительный результат для сборной России, даже если ничья 0:0, поэтому капитану желаем оставить свои ворота в неприкосновенности. И сегодня у него наверняка будет работа, египтяне, в отличие от аравийцев, придумают острые атаки.

Кудряшов/Жирков vs Салах. Мохамед способен в одиночку «размотать» любого оппонента из состава сборной России. И пусть на словах наши защитники утверждают, будто им неважно, на поле Салах или нет, в действительности наличие столь яркой звезды предполагает определенные коррективы под него. Нельзя позволять Мохамеду набирать скорость, важно подрезать его на взлете, так что логично расположить рядом жесткого защитника с хорошей стартовой скоростью. Кудряшов «на бумаге» подходит лучше остальных, но кого бы Станислав Черчесова ни назначил опекуном Салаха, от действий этого человека будет много зависеть.

Александр Головин vs высокие ожидания. Головин классно сыграл с Саудовской Аравией, но мы ждем продолжения. У Александра не будет выраженного оппонента, так как у него широкий диапазон действий, поэтому сталкиваем Головина исключительно с ожиданиями от его игры. Сумеет ли молодой полузащитник выдать еще один выдающийся матч и стать фактором успеха сборной России?

Слова перед игрой

Станислав Черчесов: «У сборной Египта выделяется Салах, хотя мы играем не против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать. Как мы остановим Салаха? Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать и сделаем это».

Илья Кутепов: «Не так важно, сыграет ли в матче Салах. Мы же будем противостоять команде, а не одному футболисту».

Эктор Купер: «Тот, кто говорит, что мы не победим команду России, должен еще представить доказательства своей уверенности. Мы очень уважаем сборную России, но победа всегда является нашей главной целью, даже если мы встречаемся с чемпионами мира - командой Германии».

Игорь Акинфеев: «Про одного Салаха говорить некорректно, потому что на поле 22 футболиста, все рассудит футбол. Готов ли сыграть против него? Не знаю даже, как ответить, скажу, что предпочту, если моя команда выиграет».

Жозе Моуриньо: «Я предсказывал, что Россия и Уругвай выйдут в плей-офф из группы A, пока обе эти команды лидируют с тремя очками. России нужно сыграть вничью с Египтом, тогда можно считать, что дело в шляпе».

И ещё одна реплика Черчесова: «Египтяне играют в одном ключе. Где-то быстрее, где-то медленнее. Сегодня у нас будет занятие по теории, мы все изучим. У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время все обговорить».

Прогноз «Соккер.ру»: Россия не сможет сыграть на ноль, но победит в напряженной игре с преимуществом в один мяч.