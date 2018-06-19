Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ

«Соккер.ру» поздравляет страну с футбольной победой! Домашний турнир стал успешным сразу после второй игры – три очка почти гарантировали плей-офф.

Сборная России была сильнее атакующей в поисках поражений Саудовской Аравии. Показала это делом, пускай крупный счет обеспечили в конце матча и часто теряли мяч. Сборная России намного лучше, чем Уругвай с Кавани и Суаресом, разобралась с закрытой сборной Египта. Намного лучше! Причем с Салахом на поле. Так что увидели заслуженный и подтвержденный голами успех команды Черчесова.

Пока ни одна из тридцати двух сборных турнира не сыграла ярче и грамотнее, если говорить о понимании соперников, хотя у многих разрыв в классе с оппонентами. Поскольку вы знаете плюсы и минусы команды Черчесова, как безумный ботаник текущее состояние любимой традесканции, то понимаете – за короткий промежуток времени команду словно подменили. Колоссальная работа над ошибками.

Заслуга тренерского штаба, футболистов и лично Черчесова. Который в эту команду верил сильнее, чем миллионы болельщиков. Почти получил в награду плей-офф и увидел воинское приветствие от Дзюбы после третьего гола, который прекратил вообще все – за полчаса до конца матча можно было давать финальный свисток. Но, как требует этикет, резюмируем отличную победу, которую открыл подарок судьбы – автогол, но дальше Россия добавила от себя.

Цифровое измерение матча Россия - Египет

1 удар в створ ворот Акинфеева. И тот не с игры! И это за два матча. Вот это круто, конечно, настоящее чудо. Игорь собирал сэйвы против соперников разного уровня два года, а вот Игнашевич и Кутепов не ошибаются. Жаль, что Акинфеев не дождался удара Салаха – мог опозорить Мохамеда за решение бить по центру.

11 ударов у сборной России. Три в створ – против закрытого Египта неплохой показатель, и снова реализация не подвела. Против Саудовской Аравии шесть ударов – пять голов, здесь три удара – два гола, а еще один добавил бедняга Фатхи. Черышев и Дзюба зашли в основу, как родные.

37 касаний мяча у Салаха. Мохамед провалил поединок, поскольку ему редко адресовали мяч, он сам его плохо искал, а о третьем факторе – чуть ниже. В любом случае главная звезда сборной Египта даже после заработанного пенальти не заработала себе высокий балл за игру, где единственный удар нанес с «точки».

4 перехвата и 5 отборов у Зобнина. Рекорд команды – никто чаще не читал игру соперников, а поскольку Роман еще и нанес решающий удар, сломавший в итоге Египет, даже тот факт, что он допустил досадную ошибку в защите, ничего не меняет. Важный игрок!

2 голевые передачи у защитников. Против Саудовской Аравии оборона сборной играла даже хуже, ведь здесь было подобие давления, Египет пошел вперед, но из 13 ударов соперника лишь один дошел до ворот – после пенальти. А Фернандес и Кутепов еще и по голевой отдали.

8 выигранных верховых дуэлей от Дзюбы. Артем, конечно, наработал на гол, поскольку постоянно и успешно цеплялся за мяч. Каждый четвертый раз, когда Россия выигрывала верховой мяч, шла речь о работе форварда сборной. Газинский и Кутепов тоже собрали прекрасные цифры – 5 и 7 побед, но Дзюба – чемпион в воздухе.

Ловушка для Салаха

У Салаха было жалких девятнадцать касаний мяча за первый тайм. Мохамед очень редко вступал в игру, причем шесть касаний из девятнадцати состоялись не на его позиции. Искал мяч, поскольку полузащитники сборной России хорошо передавали его друг другу, а Жирков с Игнашевичем работали не менее грамотно. Пенальти в борьбе с форвардом заработал не защитник, с «точки» Мохамед нанес единственный удар. Ущерб минимальный, Черчесов разработал план, который позволил закрыть лидера Египта намертво.

Состав и тактика Черчесова

Выход Дзюбы в основе читался – ставить на Смолова, когда надо навязывать борьбу команде с плотной обороной, не стоило. Также прогнозируемо остался в составе Черышев, хотя иначе быть не могло. Черчесов доверился тем, что переиграл Саудовскую Аравию с крупным счетом, поэтому никаких сюрпризов, как и у Египта – их капитан Фатхи не пропустил игру из-за травмы, а Салаха и так все ждали.

Оба помогли России – первый случайно, а второй слабым выступлением. По тактике Станислав Саламович тоже не стал мудрить, поставив на навесы как основу основ. К сожалению, у Жиркова было много работы, поэтому Головина разменивали для поддержки Черышева впереди. Но на самом деле эта связка не могла создать моменты, по ходу разведки в первом тайме три из четырех передач под удары отдал Самедов, а еще раз пасовал Газинский.

А после перерыва сработал еще один человек с креном вправо – Фернандес. Но поскольку защитники намертво закрыли Салаха, а первую большую ошибку допустили после третьего забитого мяча, вряд ли в этой игре стоит придираться к тому, что делала сборная. Ведь она почти нигде не ошиблась – состав и тактика выбраны правильно.

Герои поединка. Футболисты сборной и Черчесов

Игнашевич сдержал Салаха при поддержке Зобнина, Газинского и Жиркова. Головин сыграл так, что «Ювентус» не потерял интерес. Черышев сравнялся с Роналду по количеству голов на чемпионате мира. Дзюба снова отличился. Первую ошибку оборона совершила после третьего забитого мяча, что не грех в таких обстоятельствах.

При разгромном счете такие шалости не мешают отметить, что Самедов второй матч провел лучше, чем первый, как и Фернандес. Все полевые были на уровне, а Акинфеев почти весь матч отдыхал. Ну и Черчесов со штабом грамотно отработали – если раньше не было игры от соперника, то Египет сломали и тактически, и физически, и морально. А главное – по счету, так что все герои.

Почему это очень крутой успех?

Во-первых, никогда такого не было. Во-вторых, потому что хватало сомневающихся болельщиков – и это нормальная реакция, исходя из результатов Евро-2016 и статистики Черчесова. Значит, вас приятно удивили, а это предвестник счастья. В-третьих, потому что Саудовская Аравия «поплыла», а Египет почти что сыграл 0:0 с Суаресом и Кавани, и его надо было заставить упасть.

Осознайте уникальность момента - вы станете первыми за четверть века россиянами, увидевшими выход родной сборной в плей-офф чемпионата мира. Формально нужно, чтобы Уругвай не проиграл Саудовской Аравии, но у этой саудовской сборной не будет шесть пунктов и при этом разница лучше. Так что Россия де-факто вышла из группы после восьми забитых мячей в двух матчах, в которых по воротам Акинфеева с игры не попали ни разу.

Образцовое изучение соперников – невероятный шаг вперед от тренерского штаба. Можно даже сказать прыжок с кульбитом. Если и Уругвай так разберут – снимем шляпу. Заодно вторая победа подряд и гарантия, что в последнем туре сборная России будет играть с Уругваем, уже раскладывая в уме варианты для плей-офф. Впереди ждет или Криштиану Роналду со своими напарниками, или сборная Испании, вряд ли марокканцы или иранцы.

Так что в ближайшем будущем ожидается крутое футбольное приключение. Сила соперников будет расти планомерно – что удобно, а праздник и еще один матч всей России фактически обеспечили уже сегодня. Спасибо сборная, это было невероятно! Тренер и футболисты заслужили уважение за заметную работу над собой, ведь против Саудовской Аравии и Египта сыграли в основном спокойно, с огромным желанием и в решающие моменты грамотно. Две победы с общим счетом 8:1 – повод хорошенько погулять всей страной.