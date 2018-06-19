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Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ

19 июня 2018, 23:39

«Соккер.ру» поздравляет страну с футбольной победой! Домашний турнир стал успешным сразу после второй игры – три очка почти гарантировали плей-офф.

Сборная России была сильнее атакующей в поисках поражений Саудовской Аравии. Показала это делом, пускай крупный счет обеспечили в конце матча и часто теряли мяч. Сборная России намного лучше, чем Уругвай с Кавани и Суаресом, разобралась с закрытой сборной Египта. Намного лучше! Причем с Салахом на поле. Так что увидели заслуженный и подтвержденный голами успех команды Черчесова.

Пока ни одна из тридцати двух сборных турнира не сыграла ярче и грамотнее, если говорить о понимании соперников, хотя у многих разрыв в классе с оппонентами. Поскольку вы знаете плюсы и минусы команды Черчесова, как безумный ботаник текущее состояние любимой традесканции, то понимаете – за короткий промежуток времени команду словно подменили. Колоссальная работа над ошибками.

Заслуга тренерского штаба, футболистов и лично Черчесова. Который в эту команду верил сильнее, чем миллионы болельщиков. Почти получил в награду плей-офф и увидел воинское приветствие от Дзюбы после третьего гола, который прекратил вообще все – за полчаса до конца матча можно было давать финальный свисток. Но, как требует этикет, резюмируем отличную победу, которую открыл подарок судьбы – автогол, но дальше Россия добавила от себя.

Цифровое измерение матча Россия - Египет

1 удар в створ ворот Акинфеева. И тот не с игры! И это за два матча. Вот это круто, конечно, настоящее чудо. Игорь собирал сэйвы против соперников разного уровня два года, а вот Игнашевич и Кутепов не ошибаются. Жаль, что Акинфеев не дождался удара Салаха – мог опозорить Мохамеда за решение бить по центру.

11 ударов у сборной России. Три в створ – против закрытого Египта неплохой показатель, и снова реализация не подвела. Против Саудовской Аравии шесть ударов – пять голов, здесь три удара – два гола, а еще один добавил бедняга Фатхи. Черышев и Дзюба зашли в основу, как родные.

37 касаний мяча у Салаха. Мохамед провалил поединок, поскольку ему редко адресовали мяч, он сам его плохо искал, а о третьем факторе – чуть ниже. В любом случае главная звезда сборной Египта даже после заработанного пенальти не заработала себе высокий балл за игру, где единственный удар нанес с «точки».

4 перехвата и 5 отборов у Зобнина. Рекорд команды – никто чаще не читал игру соперников, а поскольку Роман еще и нанес решающий удар, сломавший в итоге Египет, даже тот факт, что он допустил досадную ошибку в защите, ничего не меняет. Важный игрок!

2 голевые передачи у защитников. Против Саудовской Аравии оборона сборной играла даже хуже, ведь здесь было подобие давления, Египет пошел вперед, но из 13 ударов соперника лишь один дошел до ворот – после пенальти. А Фернандес и Кутепов еще и по голевой отдали.

8 выигранных верховых дуэлей от Дзюбы. Артем, конечно, наработал на гол, поскольку постоянно и успешно цеплялся за мяч. Каждый четвертый раз, когда Россия выигрывала верховой мяч, шла речь о работе форварда сборной. Газинский и Кутепов тоже собрали прекрасные цифры – 5 и 7 побед, но Дзюба – чемпион в воздухе.

Ловушка для Салаха

У Салаха было жалких девятнадцать касаний мяча за первый тайм. Мохамед очень редко вступал в игру, причем шесть касаний из девятнадцати состоялись не на его позиции. Искал мяч, поскольку полузащитники сборной России хорошо передавали его друг другу, а Жирков с Игнашевичем работали не менее грамотно. Пенальти в борьбе с форвардом заработал не защитник, с «точки» Мохамед нанес единственный удар. Ущерб минимальный, Черчесов разработал план, который позволил закрыть лидера Египта намертво.  

Состав и тактика Черчесова

Выход Дзюбы в основе читался – ставить на Смолова, когда надо навязывать борьбу команде с плотной обороной, не стоило. Также прогнозируемо остался в составе Черышев, хотя иначе быть не могло. Черчесов доверился тем, что переиграл Саудовскую Аравию с крупным счетом, поэтому никаких сюрпризов, как и у Египта – их капитан Фатхи не пропустил игру из-за травмы, а Салаха и так все ждали.

Оба помогли России – первый случайно, а второй слабым выступлением. По тактике Станислав Саламович тоже не стал мудрить, поставив на навесы как основу основ. К сожалению, у Жиркова было много работы, поэтому Головина разменивали для поддержки Черышева впереди. Но на самом деле эта связка не могла создать моменты, по ходу разведки в первом тайме три из четырех передач под удары отдал Самедов, а еще раз пасовал Газинский.

А после перерыва сработал еще один человек с креном вправо – Фернандес. Но поскольку защитники намертво закрыли Салаха, а первую большую ошибку допустили после третьего забитого мяча, вряд ли в этой игре стоит придираться к тому, что делала сборная. Ведь она почти нигде не ошиблась – состав и тактика выбраны правильно.

Герои поединка. Футболисты сборной и Черчесов

Игнашевич сдержал Салаха при поддержке Зобнина, Газинского и Жиркова. Головин сыграл так, что «Ювентус» не потерял интерес. Черышев сравнялся с Роналду по количеству голов на чемпионате мира. Дзюба снова отличился. Первую ошибку оборона совершила после третьего забитого мяча, что не грех в таких обстоятельствах.

При разгромном счете такие шалости не мешают отметить, что Самедов второй матч провел лучше, чем первый, как и Фернандес. Все полевые были на уровне, а Акинфеев почти весь матч отдыхал. Ну и Черчесов со штабом грамотно отработали – если раньше не было игры от соперника, то Египет сломали и тактически, и физически, и морально. А главное – по счету, так что все герои.

Почему это очень крутой успех?

Во-первых, никогда такого не было. Во-вторых, потому что хватало сомневающихся болельщиков – и это нормальная реакция, исходя из результатов Евро-2016 и статистики Черчесова. Значит, вас приятно удивили, а это предвестник счастья. В-третьих, потому что Саудовская Аравия «поплыла», а Египет почти что сыграл 0:0 с Суаресом и Кавани, и его надо было заставить упасть.

Осознайте уникальность момента - вы станете первыми за четверть века россиянами, увидевшими выход родной сборной в плей-офф чемпионата мира. Формально нужно, чтобы Уругвай не проиграл Саудовской Аравии, но у этой саудовской сборной не будет шесть пунктов и при этом разница лучше. Так что Россия де-факто вышла из группы после восьми забитых мячей в двух матчах, в которых по воротам Акинфеева с игры не попали ни разу.

Образцовое изучение соперников – невероятный шаг вперед от тренерского штаба. Можно даже сказать прыжок с кульбитом. Если и Уругвай так разберут – снимем шляпу. Заодно вторая победа подряд и гарантия, что в последнем туре сборная России будет играть с Уругваем, уже раскладывая в уме варианты для плей-офф. Впереди ждет или Криштиану Роналду со своими напарниками, или сборная Испании, вряд ли марокканцы или иранцы.

Так что в ближайшем будущем ожидается крутое футбольное приключение. Сила соперников будет расти планомерно – что удобно, а праздник и еще один матч всей России фактически обеспечили уже сегодня. Спасибо сборная, это было невероятно! Тренер и футболисты заслужили уважение за заметную работу над собой, ведь против Саудовской Аравии и Египта сыграли в основном спокойно, с огромным желанием и в решающие моменты грамотно. Две победы с общим счетом 8:1 – повод хорошенько погулять всей страной.   

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Все комментарии
Ver
Ver
23 июня в 05:59
Никого не подменяли, просто во время тренировочно-товарищеского цикла было ощущение, что наши писаки не хотят видеть в команде ничего кроме ошибок и прочего негатива, выискивали его везде, даже в достаточно не плохих играх. Многие статьи здесь были выставлены словно с единственной целью-свалить Черчесова...очень похож на заказ...Ну не могут же люди, тем более разбирающиеся в футболе, не видеть игры там где она действительно была, ведь не могла ж она-игра сейчас взяться ниоткуда...Господа авторы, надо быть честнее...надо писать правду, а не то хотят от вас большинство, или проплачено с грязными целями...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
22 июня в 14:21
У Дзюбы средняя скорость-6км/ч. В то время, когда у других игроков, этот показатель равен примерно-20-26км/ч.
Максимальная скорость у Дзюбиньо-26км/ч. Эти цифры должны насторожить всех экспертов и болельщиков. Пока фартит сборной. Вышли в 1/8-отлично, но хотелось бы увидеть осмысленную игру команды. Интересно посмотреть на реакцию игроков, когда сборная пропустит первой. Смогут переломить ход матча? Есть ли характер? Всё только начинается).
Андрей Дубровин
Андрей Дубровин
21 июня в 16:18
испанцы остудят лысую голову
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
21 июня в 06:22
Хорошо что Черчесов не взял Денисова. А то со своим нытьем и выклянчиванием призовых нарушил бы психологическую атмосферу команды
4rest
4rest
20 июня в 20:03
Если для тебя составы равносильны то не вижу смысла продолжать дискуссию
ekliziast
ekliziast
20 июня в 19:45
zamsb:
Все складывается удачно. Две победы, шесть очков и хорошая разница забитых и пропущенных голов. Только вот непонятно от чего такой восторг. Можно подумать, что уже выиграли хрустальный кубок. Я могу как то понять такие "визги" если бы сборная обыграла кого то из топ сборных, а то обыграли команды которые и так должны были обыгрывать (Саудавская Аравия и Египет). Чего стоит сборная покажет игра с Уругваем.
Игра с Уругваем превратилась в товарняк. Можно запас ставить.
ekliziast
ekliziast
20 июня в 19:36
Коталонец:
я не пойму почему все радуются этой "победе"? видно же что проплачено мутко, салах вообще не играл, египтянин специально ногу подставил для автогола, судья не замечал фолы в штравной площади россии, надо было мининмум дна пенальти ставить за снос салаха и эль-ненни. явно с-400 обещали за это египту
Глупее ни чего написать не смог?Фантазии не хватило?
ekliziast
ekliziast
20 июня в 19:34
4rest:
лимита не было, было 3 место на Евро 2008 и состав и качество игры были лучше
Во первых, не 3место , а полуфинал. Во вторых, качество игры не было лучше, как и состав. В третьих то был ЧЕ , а это ЧМ к которому относятся на порядок ответственнее.
4rest
4rest
20 июня в 16:53
ekliziast:
Если бы не было лимита, не было бы и такой сборной.
лимита не было, было 3 место на Евро 2008 и состав и качество игры были лучше
ekliziast
ekliziast
20 июня в 16:44
4rest:
Ничего не скажу сборная к сожалению на данный момент благодаря лимиту далеко не соперник Испании/ Португалии на которые выйдет в 1/8
Если бы не было лимита, не было бы и такой сборной.
ATG
ATG
20 июня в 15:40
пришлось сегодня проспать работу )) Могли бы и выходной сделать всей стране...
Наши конечно порадовали! Если бы мне сказали до ЧМ что наши выиграют две первые игры с разницей 8-1 , не за что бы не поверил....
UrAn54
UrAn54
20 июня в 14:23
zamsb:
Все складывается удачно. Две победы, шесть очков и хорошая разница забитых и пропущенных голов. Только вот непонятно от чего такой восторг. Можно подумать, что уже выиграли хрустальный кубок. Я могу как то понять такие "визги" если бы сборная обыграла кого то из топ сборных, а то обыграли команды которые и так должны были обыгрывать (Саудавская Аравия и Египет). Чего стоит сборная покажет игра с Уругваем.
А почему бы не по восторгаться? Вот несколько причин:
1. Наши победили, а мы соскучились по победам
2. ЧМ сам по себе праздник. Тем более проходит у нас в стране.
Побеждаем, говорите, слабых - а мы их специально не выбирали.
Хрустальный кубок на ЧМ не разыгрывается.
Вам нравится - сидите с кислой физиономией.
MAUS
MAUS
20 июня в 13:40
Коталонец:
я не пойму почему все радуются этой "победе"? видно же что проплачено мутко, салах вообще не играл, египтянин специально ногу подставил для автогола, судья не замечал фолы в штравной площади россии, надо было мининмум дна пенальти ставить за снос салаха и эль-ненни. явно с-400 обещали за это египту
не понимаешь!?
зато фантазия у тебя работает ))))
Коталонец
Коталонец
20 июня в 13:08
я не пойму почему все радуются этой "победе"? видно же что проплачено мутко, салах вообще не играл, египтянин специально ногу подставил для автогола, судья не замечал фолы в штравной площади россии, надо было мининмум дна пенальти ставить за снос салаха и эль-ненни. явно с-400 обещали за это египту
4rest
4rest
20 июня в 12:49
Ничего не скажу сборная к сожалению на данный момент благодаря лимиту далеко не соперник Испании/ Португалии на которые выйдет в 1/8
MAUS
MAUS
20 июня в 11:59
Лёха Шахтинский:
Перед началом ЧМ- 2018, я честно не верил от нашей сборной в такой нереальный драйф.) Спасибо за классную игру - сборная России.
А я вот верил и верю в эту СБОРНУЮ РОССИИ!!!Товарники, товариниками, тем более играли с топовыми сборными!Тяжело в учебе - легко в бою! Черчесов в товарищеских искал .....А здесь уже ЧМ и каждый игрок России отдает себя и не жалеет свои ноги!Специально просмотрел иры СА и Египта в квалификации, и понял что с ними можно играть и выигрывать! Настораживал только Уругвай, но сейчас игра с Уругваем скорее всего будет как за первое/второе места!Всех с победой! Россия вперед!
Fecher
Fecher
20 июня в 11:27
Я не говорю про высокий уровень отечественого футбола в принципе, а говорю про игру сборной. Рфпл это рфпл. А пасы в никуда считать, ты серьезно?? Какая сборная не имеет пасов в никуда?? Играли хорошо, вот и все. Победы игровые, на фоне других команд игра смотрится, пусть с соперниками не уровня топ. Дальше видно будет, на что способны :) просто я смотрел все игры и твой коммент про игру медведей это настолько субьективно... Что же ты будешь говорить если в 1/4 пройдем интересно.
bbb370
bbb370
20 июня в 11:23
Владимир_Спартак:
Согласен, что пишишь. Но в игре с Уругваем я думаю будет решать расклад с кем лучше играть в 1/8 финала. Так, что мы можем и не увидить той игры Сборной, которую мы от неё ждём.
Мне претят все эти подсчёты и расклады. Играть надо всегда на победу, с любым соперником. Футбол это прежде всего игра и зрелище. Футбол существует для зрителей. Начнёшь ловчить и химичить, футбольный бог тебя обязательно накажет.
4rest
4rest
20 июня в 11:16
Fecher:
Смотрел все матчи ЧМ, наша сборная реально хорошо играла, в сравнении со всеми, очень достойно и лучше! Коммент ваш пессимистичный бред! Спорт конечно уровень, но куда без везения! Португалия Испания голы Роналду с ошибкой Дэ Хэа, Япония Колумбия в большинстве победили, Сенегал Польша автогол и второй не менее гол везения! А лига чемпионов??? Реал ее как выйграл?? Все сборные которые выйграли не заслужили это?? Так что не надо про медведя и везения! Наши реально хорошо играли, наши МОЛОДЦЫ! От таких болел тошно 😎
Пессимист это проинформированный реалист, и каждый имеет своё мнение... тебя послушать так все ок как говорит Мутко Фурсенко и еже с ними.Только почему то команды из РФПЛ давно не претендуют на победы в еврокубках. Таких побед и составов как у ЦСКА и Зенита 2000-2010 нету и не будет в ближайшее время. Насчёт игры сколько пасов было в никуда?
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
20 июня в 11:01
нормально,едем дальше
yasukuni
yasukuni
20 июня в 10:42
Serg_Diamond:
а до этого писали, что матч с Египтом покажет, а потом будут писать про матч с Португалией или Испанией и так далее...
Так это предельно тоже четко характеризует команду, если матч аж с САМИМ Египтом на скрижали заносится. А достижение оно достижению рознь. панама вон впервые на мундиаль попала. Гордятся изо всех сил, аж штаны трещат?

А от позитива эта Сборнаяя давным-давно отучила. Как говорится: надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.
ФК_Мужики
ФК_Мужики
20 июня в 10:35
Игра показала, что такие сборные мы проходим! Нужно еще игре показать, что мы и ТОПов пройдем!!!!!
Россия СПС за победы!
Казахстан всей душей с Вами!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 июня в 10:12
Не пробиваемы стен не бывает.
Fecher
Fecher
20 июня в 10:10
Так называемые визги это искренняя радость русских людей за свою страну, парни не просто выйграли случайно, как например иран морокко, а при хорошей игре с игровыми голами :-) а насчет должны знаете, немцы, бразильцы, аргентинцы тоже должны были обыгрывать своих оппонентов, да что то не обыграли, Англия Тунис тоже должна была как то поуверенней обыгрывать.. Египет тоже на поле вышел не проигрывать! Конечно, самое интересное будет в 1/8, но эти две игры было приятно смотреть :)
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
20 июня в 10:07
Только дальше стена не пробиваемая.
Антон Гнатенко 1
Антон Гнатенко 1
20 июня в 10:04
zamsb:
Все складывается удачно. Две победы, шесть очков и хорошая разница забитых и пропущенных голов. Только вот непонятно от чего такой восторг. Можно подумать, что уже выиграли хрустальный кубок. Я могу как то понять такие "визги" если бы сборная обыграла кого то из топ сборных, а то обыграли команды которые и так должны были обыгрывать (Саудавская Аравия и Египет). Чего стоит сборная покажет игра с Уругваем.
Согласен на 100 %. Группа просто слабейшая, в 2016 на ЧЕ мы уже облажались, хоть дома смогли что-то показать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 июня в 10:03
Так вот это и есть визги, вот если бы БЫ, да кобы. А совсем не давно визгуны кричали, что у нас нет шансов выйти из группы и как поливали грязью Сборную и Черчесова. Вот это настоящие ВИЗГУНЫ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 июня в 10:00
Газинский то как пришёлся к месту. А вообще все пока молодцы. А сколько смеху было по Игнашевичу? А играет то " дед" как? Я думаю, что он внёс спокойствие в обороне Сборной.
zamsb
zamsb
20 июня в 09:56
Все складывается удачно. Две победы, шесть очков и хорошая разница забитых и пропущенных голов. Только вот непонятно от чего такой восторг. Можно подумать, что уже выиграли хрустальный кубок. Я могу как то понять такие "визги" если бы сборная обыграла кого то из топ сборных, а то обыграли команды которые и так должны были обыгрывать (Саудавская Аравия и Египет). Чего стоит сборная покажет игра с Уругваем.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 июня в 09:55
Согласен, что пишишь. Но в игре с Уругваем я думаю будет решать расклад с кем лучше играть в 1/8 финала. Так, что мы можем и не увидить той игры Сборной, которую мы от неё ждём.
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