Криштиану – лучший! Топ-10 снайперов европейских сборных

Победный гол в ворота сборной Марокко позволил Роналду обойти Пушкаша и стать единолично лучшим бомбардиром европейских сборных. «Соккер.ру» выкатывает легендарный список.

10. Уэйн Руни (Англия) – 53 гола в 119 матчах (0.45 за игру)

Открывает список парень, которого вы отлично знаете, ведь играл в наше время и буквально пару лет назад выбился в лидеры среди лучших бомбардиров сборной Англии, опередив другого легендарного игрока «Манчестер Юнайтед» и чемпиона мира 1966 года сэра Бобби Чарльтона. Эти цифры – окончательные для Уэйна, ведь прошлым летом он объявил о завершении международной карьеры, хотя ему всего 32 года, Руни – одногодок Роналду, но на несколько месяцев младше. Рановато сошел с дистанции, к сожалению.

9. Йоахим Штрайх (ГДР) – 53 гола в 98 матчах (0.54)

Легенда восточногерманского футбола Штрайх является рекордсменом сборной ГДР по количеству сыгранных встреч и забитых мячей. Сборная объединенной Германии стала правопреемницей успехов ФРГ, а вот рекорды восточных немцев идут отдельной строкой, поэтому Йоахима выделяем. Однажды он забил шесть голов в одном матче за ГДР, дважды отличился на ЧМ-1974, поразив ворота Австралии и Аргентины. Таким образом, он навсегда остался лучшим бомбардиром сборной ГДР на чемпионатах мира в истории, потому что такая команда на мундиалях больше никогда не сыграет.

8. Роберт Левандовски (Польша) – 55 голов в 96 матчах (0.57)

А вот у Левандовски пока нет голов на мировых первенствах, и стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Польши проиграла. Но обычно Роберт результативно играет за национальную команду, в частности, он забил больше всех (16 голов) в европейском отборе чемпионата мира, опередил даже Криштиану Роналду, что само по себе подвиг. У Левандовски впереди наверняка еще много матчей и голов за «Кадру», так что нападающий имеет отличные перспективы продвинуться выше в списке легендарных стрелков.

7. Ян Коллер (Чехия) – 55 голов в 91 матче (0.6)

У этого гиганта (рост – 202 сантиметра) удивительная судьба. Коллер начинал свою карьеру в воротах, отслужил в армии, а потом поступил на службу в банк, параллельно поигрывая за любительскую команду. Удачное стечение обстоятельств привело Коллера в пражскую «Спарту» и в линию нападения, а за сборную он впервые сыграл только в 26 лет, что не помешало ему стать бомбардиром нации. Ян, которого друзья зовут Дино (производная от «Динозавр»), забивал и на чемпионатах мира: в 2006 году поразил ворота сборной США. Любопытно, что Коллер забил тот гол в Гельзенкирхене, на стадионе «Шальке», злейшего врага дортмундской «Боруссии», за которую выступал на протяжении пяти лет.

6. Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах (0.6)

Вилья – главная ударная сила сборной Испании в ее золотой период. На острие атак «Красной Фурии» он сменил непревзойденного, казалось бы, Рауля, но Давид опередил Гонсалеса и по числу титулов с национальной командой, и по количеству голов. Вилья – лучший бомбардир победного для испанцев Евро-2008 и один из четырех лучших снайперов также победного ЧМ-2010.

5. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола в 116 матчах (0.53)

Какой там рекорд Роналду? Если бы Ибрагимовича не было в первой десятке, то и разговаривать бы об этом не стали. Очень нужно. Златан крут, это все знают без лишних напоминаний. Ибра с большим отрывом опередил всех предыдущих героев атак сборной Швеции – Рюделля, Грена, Нордаля, Ларссона, а самый результативный игрок в текущем составе «Тре Крунур» забил в четыре раза меньше Златана. Очень жаль, что гениальный форвард приехал в Россию не в качестве футболиста, мог бы помочь шведам на поле и точно привлек бы огромное внимание к этой сборной.

4. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов в 146 матчах (0.47)

Робби Кин является рекордсменом ирландской сборной по числу сыгранных матчей и забитых мячей. Лавры лучшего бомбардира всея Ирландии он завоевал еще в 24 года, когда обошел Нила Куинна, на счету которого был всего лишь 21 гол, и после этого знаменательного события Робби еще 12 лет играл и регулярно забивал за «Зеленую армию». Выдающийся результат, который сейчас кажется вечным, ведь за почти столетнюю историю сборной Ирландии на такие цифры никто не замахивался. Ближайших коллег в историческом списке лучших бомбардиров Кин опережает, как минимум, втрое.

3. Мирослав Клозе – 71 гол в 137 матчах (0.52)

Мирослав Клозе добился выдающегося результата кропотливым трудом и многолетней стабильностью. Форвард с польскими корнями выступал за сборную Германии на протяжении тринадцати лет, и ему удалось обойти легендарного Герда Мюллера – икону немецкого футбола, бомбардира нации и образец форварда. Таковым теперь может считаться и Клозе, который, ко всему прочему, является лучшим бомбардиром финальных турниров чемпионатов мира с 16 голами.

2. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84 гола в 89 матчах (0.94)

Результативность «Майора» Пушкаша поражает: почти гол в среднем в каждой игре за сборную. И остается только гадать, сколько он забил бы, если бы не бежал из социалистической Венгрии в Испанию ради «Реала» и подобающей для звезды такого масштаба жизни. Ференц, к слову, принял испанское подданство и даже играл за «Красную Фурию» на мундиале-1962, однако все свои международные голы он забил за Венгрию.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 85 голов в 152 матчах (0.56)

Роналду потребовалось 15 лет и 152 матча (на 63 больше, чем у Пушкаша), чтобы опередить прославленного форварда мадридского «Реала» другого поколения. Теперь Криштиану – единолично лучший бомбардир европейских сборных всех времен. Всех-всех времен. Если же говорить о мировом зачете, то опережает Роналду только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 голов. Играй португалец регулярно против соперников таких сортов, как иранец, уже забил бы сотни три, но даже так: разве первое место для Роналду выглядит недосягаемой целью? Осталось всего-то 24 гола…