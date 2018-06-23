Команда-прорыв чемпионата мира. Россия – среди кандидатов

Для многих попадание в следующий этап станет достижением, поэтому «Соккер.ру» предлагает сделать ставки, ведь до плей-офф всего один шаг.

Голландию не видели в полуфинале ЧМ в Бразилии и после финала в ЮАР. Уругвай сильно удивил стандартных фаворитов в Африке. Турция была в полуфинале в Японии и Южной Корее. Почти всегда на чемпионате мира есть тот, кого не ждали в четверке. А когда говорим о плей-офф, то список расширяется.

Сенегал, США, Южная Корея, Украина, Гана, Парагвай, Коста-Рика и Колумбия оказывались в четвертьфиналах престижных мировых турниров разных лет, хотя из всех только от американцев и колумбийцев могли ждать подобного, исходя из составов и игры. В России тоже возникает группа команд, которые могут выстрелить. Выясним, что нужно сделать для успеха?

Хорватия

Как удивить на ЧМ? Хорваты после третьего места во Франции двадцать лет проваливали чемпионаты мира. В ЮАР не прошли, трижды вылетали в группах. Звезды были, а команда не складывалась. После разгрома Аргентины они де-факто гарантировали себе первое место, ведь Нигерии надо обыграть команду Месси где-то 2:0 и ждать поражения хорватов 0:3, чтобы отыграть разницу забитых и пропущенных и выйти на первое место по забитым. Значит, для места в четвертьфинале Модричу и компании достаточно обыграть вторую команду группы С – скорее всего, Данию. А дальше не исключается встреча с победителем пары Португалия – Россия или Португалия – Уругвай.

Почему это будет прорыв? До начала турнира Хорватии отводили второе место в группе и казнь гильотиной – через встречу с Францией в первом раунде. Теперь все иначе.

20 лет спустя. Где сейчас «бронзовые» хорваты?

Дания

Как удивить на ЧМ? Для начала нужно подумать, выгодно ли Дании первое место в группе? Австралию не обыграли, но разница мячей у них лучше, а ничья с французами снимет все вопросы. И вот тут начинается интересное – победитель группы С может нарваться на Аргентину, если та выбьет Нигерию в последнем туре. Франции, быть может, встреча с Хорватией через двадцать лет не нужна, а вот датчанам злые аргентинцы могут подойти хуже, чем хорваты. В матче Эриксена и Модрича может победить как грубая сила, так и интеллект, но возвращение команды нового Шмейхеля в плей-офф теперь не исключается.

Почему это будет прорыв? Верили, что Дания сильнее Перу и Австралии, но полагали, что сразу нарвутся на одного из бумажных фаворитов, а Месси вынесет датчан.

Нигерия

Как удивить на ЧМ? Здесь прорыв через подвиг, ведь в плей-офф светит Франция. А что, если Дания? Нигерийцам достаточно не проиграть Аргентине в последнем туре, чтобы проверить себя в матчах на выбивание. Конечно, сейчас многие не верят в команду Мусы даже после важной победы над Исландией – и правильно делают, ведь раненый зверь из Южной Америки получил результат, который позволяет выйти из группы в случае собственной победы и достойного выступления Хорватии. Но если Исландия обыграет бывших соперников в отборе и получит лучшую разницу, чем Аргентина, победившая нигерийцев, то из группы выйдет именно маленькая страна. У Нигерии таких переживаний нет, ничья или победа над Месси – гарантия матча против Франции, где всякое может произойти.

Почему это будет прорыв? Потому что для прорыва нужно выбросить за борт Аргентину и Францию. У нигерийцев в руках судьба команды Месси и, скорее всего, Гризманна.

Швейцария

Как удивить на ЧМ? Вчера в дерби сербов против соседей по бывшей империи победу одержали албанцы, что Джака и Шакири специально подчеркнули празднованием голов. Теперь швейцарцы отбиваются от обвинений в политических спекуляциях – очевидных и явных, ведь Джердан вышел на поле с флагом Косово на бутсе, а также от обвинений в помощи арбитра – ведь пенальти на Митровиче был. Но волевая победа уже отразилась в таблице. Шакири считает, что несколько лет назад отыграться и перевернуть такую игру не смогли бы. Петкович натаскал сборную Швейцарии, в случае второго места в группе они сыграют против победителя группы F, которым может стать не Германия. А затем светит Англия – неважный специалист по серьезным матчам.

Почему это будет прорыв? Не проиграли Бразилии, обыграли Сербию, теперь им выгодно быть вторыми – могут выйти на Швецию или Мексику, а затем сыграть с Англией. Швейцария пройдет дальше? Посмотрим!

Мексика

Как удивить на ЧМ? Дождаться, когда по речке проплывает труп врага – сегодня вся эмоциональная Мексика будет болеть не только за своих «зеленых» против Южной Кореи, но и против шведов. Ведь если Германия обыграет «желто-синих», а сами мексиканцы наберут шесть пунктов, то станет проще завоевать первое место в квартете, которое очень выгодно стратегически – позволяет разминуться с Бразилией. Получается, что Мексике нужно обыгрывать Южную Корею, стать первой в группе и думать о том, как остановить Швейцарию?

Почему это будет прорыв? Мексика много лет ждет выхода в 1/4 финала, а после победы над Германией всё в их руках, ногах и головах. Неудачник может пройти заколдованную стадию.

Швеция

Как удивить на ЧМ? Начать нужно сегодня – выбить Германию из чемпионата мира. Первое место в квартете с мексиканцами и корейцами позволит команде Гранквиста и Классона сделать то, что шведы не могли долгие годы, имея в атаке не Берга, а Ибрагимовича – реализовать потенциал. Сборная ведь всегда была крепкой, но их путь на ЧМ похож на хорватский сценарий. Третье место на ЧМ-94 продолжили тремя провалами отборов и двумя вылетами в первых раундах плей-офф. Сейчас серию могут прервать, ведь победа в квартете сулит встречу со швейцарцами, а это будет увлекательная попытка. А вот второе место опасно, Бразилия – жуткий соперник.

Почему это будет прорыв? Швеция двадцать четыре года не проходила дальше первого раунда, а сейчас может добраться до 1/4 финала, если не попадет в 1/8 на Бразилию.

Иран

Как удивить на ЧМ? Кейрушу нужно обыграть Португалию в последнем туре или фиксировать ничью, а после дождаться сенсационного поражения испанцев от марокканцев – сборной, которая играет куда сильнее, чем можно судить по двум минимальным поражениям. Иранцы обыграли Марокко, они были близки к ничьей с Испанией и уступили в один мяч. У них есть игра, молодые звезды, так что Португалии, которая ждет прозрений от Роналду, но допускает много ошибок, не стоит обольщаться. Группа В очень запутанная, здесь возможно даже бросание жребия при равенстве очков, разницы мячей, количества забитых и карточек. Многое зависит от Ирана. Обыграют чемпионов Европы – будут открытием турнира.

Почему это будет прорыв? Всё объясняют имена соперников. Иран может выбить или Испанию, или Португалию. А в плей-офф точно увидят Уругвай или Россию – не отнести к тем, кого невозможно обыграть.

Россия

Как удивить на ЧМ? Забавно, но от результата матча с Уругваем судьба сборной России почти не зависит. Больше от выступления будущих соперников. Испания, Португалия и Иран определят третьего лишнего после матчей группы А. Для команды Кавани и Суареса выход в плей-офф в любом случае не стал бы прорывом – там мощная команда, а вот для России, если вдруг встретят тот же Иран – в случае подвига Кейруша против родной сборной, следующий этап станет небывалым достижением.

Почему это будет прорыв? Россия никогда не играла в плей-офф чемпионатов мира. Даже российские болельщики со стажем последний раз видели плей-офф от команды своей страны 32 года тому назад.

В России фаворитов ждут разочарования?

Сетка турнира словно подталкивала звездные сборные в плей-офф. Испании должна была достаться Россия, Франции – Хорватия или Нигерия. Аргентине – Дания, Бразилии – Мексика, которая давным-давно вылетает сразу, Германии – Сербия или Швейцария. Бельгии и Англии подсунули для плей-офф группу, где нет ярко выраженного фаворита, хотя они сами фавориты лишь по именам футболистов.

Возможно, таковых вообще не останется. Первые сюрпризы и провалы ведущих сборных спутали карты любителям прогнозов. Прямо сейчас Швейцария ближе к полуфиналу ЧМ, чем Аргентина, а Мексика – чем Германия. А вы от кого ждете сюрпризов? Каждая сборная показала себя минимум по разу, при этом ни одна команда не гарантировала себе первое место в группе – самое время делиться ожиданиями.