Магический Варан. «Золотой мяч» ему дайте!

Рафаэль Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, чемпионат мира и все 10 финалов, в которых принимал участие. «Соккер.ру» - о лучшем защитнике планеты.

Начало

Уроженец Лилля начал профессионально заниматься футболом в 7 лет, когда его отец отдал его в футбольную секцию команды «Хеллемьес», через пару лет талантливого парня рассмотрели ска уты «Ланса», и Рафаэль поступил в академию «Ла Гэллет» при этом клубе, в 13 его забрали в Льевин, в центр формирования Французской Федерации Футбола. В детстве Варану пришлось пройти через жестокие испытания: из-за быстрого роста у мальчика начались проблемы с коленями, он дважды вынужден был приостанавливать занятия футболом на 8 месяцев – сначала «полетело» правое колено, затем левое. По словам его тогдашних воспитателей, только мужественный характер помог Рафаэлю пережить эти неприятности и не завязать с футболом. В Льевине у Варана было прозвище Лоран Блан из-за того, что он часто играл на опережение, как и чемпион мира 1998 года. Тонкому чтению игры Рафа научился во многом благодаря своим проблемам с коленями – боясь новых повреждений, стремился минимизировать количество контактных единоборств. Это отразилось на стиле его игры, в начале профессиональной карьеры тоже так делал, но с годами «оброс мясом» и избавился от призраков прошлого.

«Ланс»

В 15 лет Варан вернулся в «Ланс», чтобы завершить футбольное образование. Рафаэль рано заиграл за молодежную команду и быстро стал ее лидером, а в октябре 2010 года на тот момент 17-летний защитник впервые попал в первую команду, и переход на новый уровень прошел для него безболезненно. Варан моментально влился в состав и еще до своего совершеннолетия несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой, что вообще с трудом укладывается в голове! Люди, следившие за Рафаэлем с раннего детства, отмечают, что он добился успехов благодаря физической одаренности и редкой ментальности, отличающей больших спортсменов:

«Этот парень всегда делает правильный выбор – на поле и за его пределами. Он с самого детства отличался умом, скромностью и зрелостью не по годам».

«Реал»

Первый серьезный выбор в профессиональной карьере Варану пришлось сделать уже по окончании первого сезона на взрослом уровне. Юный защитник обратил на себя внимание грандов европейского футбола, «Манчестер Юнайтед» предлагал за него 10.5 миллионов евро, но Рафаэль ушел даже за чуть меньшие деньги в «Реал». Все решил один звонок. От Зинедина Зидана, работавшего помощником президента «Королевского клуба». Зизу убедил Варана подписать контракт со «сливочными» на шесть лет, сделав тем самым большой подарок любимому клубу и самому себе на будущее, ведь Рафаэль стал одним из оплотов серии побед в Лиге чемпионов. А до этого Варан поработал с Жозе Моуриньо, который заставлял молодого француза учить уроки терпения, с Карло Анчелотти выиграл первую в карьере ЛЧ и даже немного поиграл под руководством Рафаэля Бенитеса прежде, чем оказался в распоряжении Зинедина Зидана. Варан продолжал прогрессировать рядом с Пепе и Рамосом, постепенно добравшись до должности самого надежного защитника «Реала». У капитана Серхио много геройств и подвигов, но если говорить строго об игре в обороне, то тут в «Мадриде» все держится на Рафаэле. В сборной Франции, впрочем, тоже.

Варан и титулы. 10 победных финалов из 10!

К двадцати пяти годам Варан выиграл уже 16 трофеев:

Чемпионат мира;

4 Лиги чемпионов;

3 клубных чемпионата мира;

3 Суперкубка УЕФА;

2 чемпионата Испании;

2 Суперкубка Испании;

Кубок Короля.

Но самое крутое, что Рафаэль является магистром финальных матчей. Он принимал участие в десяти решающих матчах различных турниров и всегда побеждал, как победил в московском финале чемпионата мира! Из-за травм Варан пропустил финал Кубка Короля 2013 года, как итог – «Реал» проиграл «Атлетико», а также не попал в заявку сборной Франции на Евро-2016, где «трехцветные» в финале уступили Португалии. Будь Дидье Дешам прозорливее, взял бы Варана с собой и выпустил бы его в начале матча походить по полю пару минут. Израсходованная замена того стоит, у Рафаэля уникальный победный ореол в трофейных встречах.

Все финалы Рафаэля Варана

1) 2014. Кубок Короля. «Реал» - «Барселона» - 2:1 – вышел на замену на 90-й минуте.

2) 2014. Лига чемпионов. «Реал» - «Атлетико» - 4:1 (дополнительное время) – отыграл 120 минут.

3) 2014. Клубный чемпионат мира. «Реал» - «Сан-Лоренсо» - 2:0 – вышел на замену на 89-й минуте.

4) 2016. Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Севилья» - 3:2 – 120 минут.

5) 2016. Клубный чемпионат мира. «Реал» - «Касима Антлерс» - 4:2 (овертайм) – 120 минут.

6) 2017. Лига чемпионов. «Реал» - «Ювентус» - 4:1 – 90 минут.

7) 2017. Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1 - 90 минут.

8) 2017. Клубный чемпионат мира. «Реал» - «Гремио» - 1:0 - 90 минут.

9) 2018. Лига чемпионов. «Реал» - «Ливерпуль» - 3:1 – 90 минут.

10) 2018. Чемпионат мира. Франция – Хорватия – 4:2 – 90 минут.

Рафаэль Варан и «Золотой мяч»

После победы на чемпионате мира Рафаэль Варан оценил свои шансы в борьбе за «Золотой мяч»:

«Всё будет зависеть от критериев. Если смотреть на итоги сезона, у меня есть аргументы на получение „Золотого мяча“, но защитнику в таких делах сложно. Хотя если вы считаете, что я достоин этой награды, то я совсем не против».

Рафа – действительно скромный и умный парень, что в очередной раз подтверждается этим ответом. Защитникам в таких делах сложно, но у Варана действительно есть аргументы, ведь он ведущий игрок сильнейшей клубной команды Европы и лучшей сборной планеты. Неплохо, правда?

Блестящие достижения Варана и Дешама

Безусловно, привычка смотреть на голы, финты и прочую выпирающую статистику очень сильна, но чем Варан не претендент хотя бы на попадание в первую тройку лауреатов? Впрочем, даже это будет сделать непросто. Во-первых, он защитник. Во-вторых, слишком скромный. Индивидуальные награды – это ведь еще и дело пиара. Будь у Рафаэля агент вроде Мендеша или Райолы, сейчас вполне можно было бы раскрутить историю с «Золотым мячом». Большие интервью, вопросы экспертам («Кто, на ваш взгляд, лучший защитник чемпионата мира?») цитируемость в СМИ и много-много всего еще. Вот только если бы такая волна сейчас поднялась, то был бы уже не тот Варан, которого мы знаем. Не тот, которому интересно только поле, мяч, футбол и победы. И именно это делает его таким крутым.