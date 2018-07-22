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«Выкинули как шавку». Сложные отношения Дзюбы и «Зенита»

22 июля 2018, 10:00

Манчини невзлюбил Артема, и клуб занял позицию тренера – вышвырнул форварда. «Соккер.ру» интересно, где задетый за живое Дзюба начнет новый сезон?

Дзюба превзошел Неймара и Роналду

На чемпионате  мира изменилась роль габаритных центральных нападающих, но это тема для отдельного разговора. А когда рассуждаем о судьбе конкретного форварда, то надо учесть, что Дзюба есть во всех списках лучших игроков ЧМ-18, которые только удавалось встретить. Его наставление перед серией пенальти смотрели по всему миру. Каждый понял, кто неформальный лидер сборной России, прошедшей Испанию. Также Дзюба второй на турнире по системе «гол плюс пас» - наравне с Азаром и Лукаку, сыгравшими больше матчей. Выше Роналду, Месси, Неймара и десятков звезд. Его заметили.

Отъезд в Китай – бессмысленная затея

Первым делом на Артема точно вышли переговорщики из Китая. Тамошние клубы следили за форвардом раньше. Еще в прошлом году, когда Манчини не видел в Дзюбе основного форварда «Зенита», ходили слухи о переезде на Восток. Тогда Артем не без юмора прокомментировал их – дал понять, что такой вариант его не устроит. При этом продажа в Китай, как знаем по Халку и Витселю, всегда финансово выгодна «Зениту». Но Артему хватит денег на жизнь, за него не получить десятки миллионов евро. Вряд ли стоит обменивать завоеванный на ЧМ имиджевый капитал на юани.

Круто вернулся после осеннего фиаско

Ни один скаут не будет оценивать Артема строго по тому, как играл за сборную России. Во-первых, действовали от обороны, отчасти поэтому форвард, который чаще всех выигрывал верховые единоборства на турнире, и заявил о себе. Во-вторых, игры головой мало даже для средних клубов из топ-5. В-третьих, покупателей будет интересовать вопрос стабильности форварда, которому скоро тридцать. И тут вспомнят, что даже с учетом бестолковости Манчини Дзюба провалил осень в «Зените». Был объективно плох, не подходил под схему и не набрал форму. Зато затем была яркая весна в «Арсенале» и возвращение в сборную.  

Артем зависит от тренерских установок

Благодаря настойчивости руководства «Арсенала» «Зенит» не горел желанием давать Дзюбе шанс на возвращение в сборную, и благодаря лично Божовичу у сборной России появился автор пяти результативных действий на чемпионате мира. Без аренды в Тулу Дзюба оказался бы вне заявки на чемпионат мира даже после травмы Кокорина. Так что надо поблагодарить менеджеров «пушкарей». Но что общего у всех успешных отрезков этого нападающего? Тренерский фактор. Когда наставники доверяют Дзюбе, то он оказывается в знакомой воде – превращается в акулу. «Уфа» Семака была тренерским коллективом, но как будет в «Зените», против которого соперники строят стены в РПЛ?

Выбор между «Зенитом» и зарубежьем

Рио Фердинанд пошутил, что готов устроить Дзюбу в АПЛ, пускай свяжется. Хотя в этой шутке основа правдивая – если легенду МЮ и сборной Англии впечатлила борьба Артема на ЧМ, то клубы из лиги, где ценят грамотную игру на втором этаже, тоже в восторге. Дзюбу давно знали, помнили его голы в связке с Халком. За ним следили, это не новый игрок на картах скаутов, ведь за 2 сезона забил 37 мячей - немало. Но именно сейчас многие за рубежом убедились, что козырей Дзюбы достаточно даже для самых серьезных игр.

Неудивительно, что «Кардифф» без сильного центрального нападающего и «Уотфорд» - там мастер игры наверху классом ниже Артема, интересуются Дзюбой. Да и форвард не скрывал, что есть обида на позицию «Зенита» в прошлом сезоне. «Выкинули как собаку, как шавку», о чем Дзюба честно заявил. Но Семак может вернуться к Артему, как в игре с «Интером». То есть предложения будут, но «Зенит» откажет. Но что нового для Артема в игре в Санкт-Петербурге? Конкуренция с Джорджевичем и Заболотным? Ух, как увлекательно – как у детей конфеты отбирать! Новая попытка сыграться с Кокориным? Так себе вызов.  

Задача на сезон от клуба не меняется

Судьба Дзюбы – постоянно доказывать, чего стоит. Локально задача и в «Зените», и в «Кардиффе» одна. Тут мудрый Валерий Кузьмич Непомнящий на сто процентов прав. Но то, что возрастной наставник называет «хамоватостью» - грубоватые шутки в адрес напарников, в наше время в любой команде будет воспринято адекватно. Проще говоря, неслучайно Луческу назначил спартаковца Дзюбу капитаном «Зенита» под улюлюканье толпы. Задатки вожака всегда были. В «Томи», «Ростове» или «Арсенале» тащил команды вперед, как и в сборной России, даже в отборе Евро-2016, еще до этого года.

Артем достаточно опытный форвард, чтобы понимать: на ЧМ-18 был его звездный час. Теперь надо выбирать. Возможно, стоит вернуться в основу «Зенита», даже понимая, что связка с Кокориным после его возвращения невозможна – пробовали, не получается. Впрочем, решение остаться в Санкт-Петербурге сопряжено с личным дискомфортом. Артем понимает, что к нему не все в городе и клубе хорошо относятся. Так что можно заставить агента активнее искать команду в АПЛ. Дзюба морально и физически готов заиграть в заводном стиле в середняке тамошней лиги. Ничем не хуже Погребняка, забивавшего за «Рединг».  

«Зениту» и Дзюбе нужны новые вызовы

В РПЛ для Дзюбы невозможно найти нечто новое. В «Зените» нет даже ЛЧ, только старые раны. Можно сделать вид, что не замечаешь их, но это до первого кризиса. А в Англии начнет с чистого листа, как стартовал в сборной России после провального Евро-2016, заочного конфликта с усатым тренером и возвращения в основу по ходу ЧМ-18. Дзюба как персона и футболист лучше, чем о нем многие думали. Всегда был прямым и веселым. Но не хватало смелости. Отсюда поиски средних клубов, где не надо бороться за статус, а получаешь его сразу. Может, и сейчас испугается?

Ведь переезд в АПЛ в почти тридцать лет – смелое решение. Смелое, но выгодное «Зениту». Если Дзюба остается, то все по-старому. А для команды Семака выгоднее летом придумать свежую концепцию атаки, которая не утратит актуальность, нежели вешать мяч на Артема. Бессмысленно снова ставить на немолодого форварда, сделав вид, что не выбрасывали его и многих других из состава Луческу. Клуб ведь выбрал позицию Манчини во внутреннем конфликте, хотя почти все понимали, что дело не в футболистах – Дзюба, например, сразу начал забивать за «Арсенал», а в наставнике.

Зная «Зенит», можно смело предположить - скорее заставят Дзюбу остаться, чем поступят смело и выгодно для себя и форварда. Но мяч в ногах у Артема, сам должен принять смелое решение, если ищет те эмоции, что испытал на чемпионате мира. Для него лично борьба в АПЛ с оборонами МЮ, МС, «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси» и «Ливерпуля» может быть в сто раз увлекательнее, чем постылые матчи Лиги Европы и РПЛ за «Зенит». Дома хорошо кормят, но Россия полюбила Дзюбу, когда Артем дрался на глазах у всего мира.

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el777
el777
28 июля в 11:55
Дерево-оно и в Китае Дерево!
kukuruzonax
kukuruzonax
26 июля в 13:12
Faustello:
Артёмке надо в поднебесную линять, там любят больших, да и юмор любят. Будет там местным божеством.
бомжеством
Vlad Akimov
Vlad Akimov
26 июля в 03:52
zamsb:
Не знаю, может быть я и не прав, но мне кажется не стоит Дзюбе уезжать за границу. Свой игровой уровень он уже не поднимет и не разовьет, так как возраст уже не тот. Денег больше чем он получает сейчас в Зените,не заработает. "От добра, добра не ищут".
У него есть характер. При отсутствии техники, есть желание драться, есть настрой. Артем идеально подойдет середняку АПЛ... Еще и лидером сможет стать.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ
25 июля в 16:58
Манчини - это тоже тренеришка! Зенит утопил, Дзюбу выгнал и сам ушел, срубив попутно бабла! Сейчас тренер Семак. Он умный и порядочный. А ведь я еще перед ЧМ говорил, что Дзюба станет лучшим бомбардиром ЧМ. Немного ошибся! Все испортили выскочки хорваты! Сами не стали чемпионами мира и нам не дали! Для сборной России важно, чтобы Дзюба был в основе Зенита.
zamsb
zamsb
23 июля в 16:12
Не знаю, может быть я и не прав, но мне кажется не стоит Дзюбе уезжать за границу. Свой игровой уровень он уже не поднимет и не разовьет, так как возраст уже не тот. Денег больше чем он получает сейчас в Зените,не заработает. "От добра, добра не ищут".
orbit22rus
orbit22rus
23 июля в 10:36
60spartak na cska:
дзюба лучше заболтного и он еще своего слова не сказал!!!
дзюпа уже много чего наговорил)
Tott_Hot
Tott_Hot
23 июля в 06:48
papic337:
Если останется в Зените, то ему кранты. Зенит это кладбище российских футболистов.
Любой российский футбольный клуб - это кладбище футболистов
Mangur
Mangur
22 июля в 15:52
Где где в Караганде.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
22 июля в 14:19
Всё очень просто Артём большой ребёнок...Манчини подарил нашей сборной отличного игрока и если бы не травма Кокорина то двух...отличный профессиональный подход....к каждому свой и отличный результат...
Расул Манаев
Расул Манаев
22 июля в 13:49
У дзюбиньо один плюс-своим уходом он причастен к чемпионству Спартака)))
rector
rector
22 июля в 13:36
Оч сложный вопрос.
Бошку ломать и Богданычу, и Дзюбе. Мунчини, тот тот еще профан оказался - правильно его слили. Теперь еще и аргентину расхлебывать.
Фата лист
Фата лист
22 июля в 13:09
В АПЛ было бы интересно.
Башмакоса
Башмакоса
22 июля в 12:44
Парень с характером!) Ему нужен вызов, нужна ЕВРОПА! И мне кажется, что за его игру не будет стыдно смотреть в АПЛ.
МКС
МКС
22 июля в 12:42
Артемке надо в Бней Иегуду, показать болтным их законное место.
papic337
papic337
22 июля в 12:40
Leningrad 84:
Если он останется в Зените, то пупсикам в ближайших матчах против Зенита - точно кранты...
Слепой сказал: "Посмотрим".
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
22 июля в 12:39
Дерево навсегда останется деревом, мастер ветками махать в штрафной. В лучшем случае принять мяч стоя спиной к воротам, а дальше... как подвернётся. В Китае сгодился бы наверно, но там теперь просто деньги не выбрасывают, очень большие налоги на легионеров.
Faustello
Faustello
22 июля в 12:09
Артёмке надо в поднебесную линять, там любят больших, да и юмор любят. Будет там местным божеством.
Leningrad 84
Leningrad 84
22 июля в 12:06
papic337:
Если останется в Зените, то ему кранты. Зенит это кладбище российских футболистов.
Если он останется в Зените, то пупсикам в ближайших матчах против Зенита - точно кранты...
Leningrad 84
Leningrad 84
22 июля в 12:04
Что хотел сказать автор о перспективах Артема, так и осталось неизвестным... Да будет он нормально играть у Семака, который его и ценит, и понимает. Вчера вполне неплохо бегал против Интера, а 1 сентября минимум парочку отгрузит своим любимым пупсикам.
Это и сеть для него настоящий вызов! А Китай, АПЛ и т.п. - это все бредни журналистов
Правдин Семён
Правдин Семён
22 июля в 11:48
Да,черт его знает что лучше для Дзюбы.Он никогда не был стабилен на 100 %.Ему нужна мотивация, злость и тогда он герой.
papic337
papic337
22 июля в 11:39
Если останется в Зените, то ему кранты. Зенит это кладбище российских футболистов.
Hypnoz
Hypnoz
22 июля в 11:32
Не нужен ! Пускай за Тулу играет или Томь ! Слишком деревяннный, был и остался.
denmig
denmig
22 июля в 11:30
В зенит вернется - снова загнется!
60spartak na cska
60spartak na cska
22 июля в 11:17
orbit22rus:
Сомневаюсь, что дзюба выиграет конкуренцию у Заболотного. Антошка топчик.
дзюба лучше заболтного и он еще своего слова не сказал!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
22 июля в 11:16
Ну а что, разве могло быть по другому? Такова судьба шлюбы.
Ябугара
Ябугара
22 июля в 11:13
Остаться в "Зените" - значит разрешить наплевать на себя снова. Пусть рвет жилы в Европу, он сможет.
orbit22rus
orbit22rus
22 июля в 10:14
Сомневаюсь, что дзюба выиграет конкуренцию у Заболотного. Антошка топчик.
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