«Выкинули как шавку». Сложные отношения Дзюбы и «Зенита»

22 июля 2018, 10:00

Манчини невзлюбил Артема, и клуб занял позицию тренера – вышвырнул форварда. «Соккер.ру» интересно, где задетый за живое Дзюба начнет новый сезон?

Дзюба превзошел Неймара и Роналду

На чемпионате мира изменилась роль габаритных центральных нападающих, но это тема для отдельного разговора. А когда рассуждаем о судьбе конкретного форварда, то надо учесть, что Дзюба есть во всех списках лучших игроков ЧМ -18, которые только удавалось встретить. Его наставление перед серией пенальти смотрели по всему миру. Каждый понял, кто неформальный лидер сборной России, прошедшей Испанию. Также Дзюба второй на турнире по системе «гол плюс пас» - наравне с Азаром и Лукаку, сыгравшими больше матчей. Выше Роналду, Месси, Неймара и десятков звезд. Его заметили.

Отъезд в Китай – бессмысленная затея

Первым делом на Артема точно вышли переговорщики из Китая. Тамошние клубы следили за форвардом раньше. Еще в прошлом году, когда Манчини не видел в Дзюбе основного форварда «Зенита», ходили слухи о переезде на Восток. Тогда Артем не без юмора прокомментировал их – дал понять, что такой вариант его не устроит. При этом продажа в Китай, как знаем по Халку и Витселю, всегда финансово выгодна «Зениту». Но Артему хватит денег на жизнь, за него не получить десятки миллионов евро. Вряд ли стоит обменивать завоеванный на ЧМ имиджевый капитал на юани.

Круто вернулся после осеннего фиаско

Ни один скаут не будет оценивать Артема строго по тому, как играл за сборную России. Во-первых, действовали от обороны, отчасти поэтому форвард, который чаще всех выигрывал верховые единоборства на турнире, и заявил о себе. Во-вторых, игры головой мало даже для средних клубов из топ-5. В-третьих, покупателей будет интересовать вопрос стабильности форварда, которому скоро тридцать. И тут вспомнят, что даже с учетом бестолковости Манчини Дзюба провалил осень в «Зените». Был объективно плох, не подходил под схему и не набрал форму. Зато затем была яркая весна в «Арсенале» и возвращение в сборную.

Артем зависит от тренерских установок

Благодаря настойчивости руководства «Арсенала» «Зенит» не горел желанием давать Дзюбе шанс на возвращение в сборную, и благодаря лично Божовичу у сборной России появился автор пяти результативных действий на чемпионате мира. Без аренды в Тулу Дзюба оказался бы вне заявки на чемпионат мира даже после травмы Кокорина. Так что надо поблагодарить менеджеров «пушкарей». Но что общего у всех успешных отрезков этого нападающего? Тренерский фактор. Когда наставники доверяют Дзюбе, то он оказывается в знакомой воде – превращается в акулу. «Уфа» Семака была тренерским коллективом, но как будет в «Зените», против которого соперники строят стены в РПЛ ?

Выбор между «Зенитом» и зарубежьем

Рио Фердинанд пошутил, что готов устроить Дзюбу в АПЛ , пускай свяжется. Хотя в этой шутке основа правдивая – если легенду МЮ и сборной Англии впечатлила борьба Артема на ЧМ , то клубы из лиги, где ценят грамотную игру на втором этаже, тоже в восторге. Дзюбу давно знали, помнили его голы в связке с Халком. За ним следили, это не новый игрок на картах скаутов, ведь за 2 сезона забил 37 мячей - немало. Но именно сейчас многие за рубежом убедились, что козырей Дзюбы достаточно даже для самых серьезных игр.

Неудивительно, что «Кардифф» без сильного центрального нападающего и «Уотфорд» - там мастер игры наверху классом ниже Артема, интересуются Дзюбой. Да и форвард не скрывал, что есть обида на позицию «Зенита» в прошлом сезоне. «Выкинули как собаку, как шавку», о чем Дзюба честно заявил. Но Семак может вернуться к Артему, как в игре с «Интером». То есть предложения будут, но «Зенит» откажет. Но что нового для Артема в игре в Санкт-Петербурге? Конкуренция с Джорджевичем и Заболотным? Ух, как увлекательно – как у детей конфеты отбирать! Новая попытка сыграться с Кокориным? Так себе вызов.

Задача на сезон от клуба не меняется

Судьба Дзюбы – постоянно доказывать, чего стоит. Локально задача и в «Зените», и в «Кардиффе» одна. Тут мудрый Валерий Кузьмич Непомнящий на сто процентов прав. Но то, что возрастной наставник называет «хамоватостью» - грубоватые шутки в адрес напарников, в наше время в любой команде будет воспринято адекватно. Проще говоря, неслучайно Луческу назначил спартаковца Дзюбу капитаном «Зенита» под улюлюканье толпы. Задатки вожака всегда были. В «Томи», «Ростове» или «Арсенале» тащил команды вперед, как и в сборной России, даже в отборе Евро-2016, еще до этого года.

Артем достаточно опытный форвард, чтобы понимать: на ЧМ -18 был его звездный час. Теперь надо выбирать. Возможно, стоит вернуться в основу «Зенита», даже понимая, что связка с Кокориным после его возвращения невозможна – пробовали, не получается. Впрочем, решение остаться в Санкт-Петербурге сопряжено с личным дискомфортом. Артем понимает, что к нему не все в городе и клубе хорошо относятся. Так что можно заставить агента активнее искать команду в АПЛ . Дзюба морально и физически готов заиграть в заводном стиле в середняке тамошней лиги. Ничем не хуже Погребняка, забивавшего за «Рединг».

«Зениту» и Дзюбе нужны новые вызовы

В РПЛ для Дзюбы невозможно найти нечто новое. В «Зените» нет даже ЛЧ , только старые раны. Можно сделать вид, что не замечаешь их, но это до первого кризиса. А в Англии начнет с чистого листа, как стартовал в сборной России после провального Евро-2016, заочного конфликта с усатым тренером и возвращения в основу по ходу ЧМ -18. Дзюба как персона и футболист лучше, чем о нем многие думали. Всегда был прямым и веселым. Но не хватало смелости. Отсюда поиски средних клубов, где не надо бороться за статус, а получаешь его сразу. Может, и сейчас испугается?

Ведь переезд в АПЛ в почти тридцать лет – смелое решение. Смелое, но выгодное «Зениту». Если Дзюба остается, то все по-старому. А для команды Семака выгоднее летом придумать свежую концепцию атаки, которая не утратит актуальность, нежели вешать мяч на Артема. Бессмысленно снова ставить на немолодого форварда, сделав вид, что не выбрасывали его и многих других из состава Луческу. Клуб ведь выбрал позицию Манчини во внутреннем конфликте, хотя почти все понимали, что дело не в футболистах – Дзюба, например, сразу начал забивать за «Арсенал», а в наставнике.