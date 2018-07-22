Магазин Мончи. «Рома» не пропадет без Салаха и Алиссона

«Соккер.ру» раскрывает секрет вечно молодой «волчицы». В «Роме» попрощались с несколькими составами, но клуб остается на плаву и был в полуфинале ЛЧ.

Вратарь

Алиссон («Ливерпуль», 62.5 млн евро)

В «Ливерпуле» верят «Роме», после покупки Мохамеда взяли еще и Рамзеса – второе имя бразильца. Теперь немцу Кариусу и бельгийцу Миньоле надо думать о печальном будущем. Как и Алиссону, ведь нельзя посрамить статус самого дорогого вратаря мира. Рекорд Буффона держался 17 лет, но теперь время бразильца.

Альтернатива: Лукаш Скорупски («Сампдория», 9 млн евро).

Защитники

Антонио Рюдигер («Челси», 35 млн евро)

Антонио - не лучший защитник Германии или мира, но его с радостью подписал для своей команды Конте. Наставник, который серьезную тренерскую карьеру начинал в раздевалке с Бонуччи, Барцальи и Кьеллини. Универсал Рюдигер, умеющий играть в центре и на правом фланге, не случайно обошелся «Челси» в 35 млн евро.

Альтернатива: Тин Йедвай («Байер», 7 млн евро).

Маркиньос Корреа (ПСЖ, 31.4 млн евро)

Защитник сборной Бразилии проиграл конкуренцию Миранде и Тьяго Силве на последнем чемпионате мира, но Маркиньосу всего двадцать четыре. В ПСЖ начнет пятый сезон, в каждом играл в основе, и хотя постоянно бродят слухи о смене клуба, сейчас такого игрока за 32 млн евро не подпишешь – «Рома» не обманула парижан.

Альтернатива: Эктор Морено («Реал Сосьедад», 6 млн евро).

Мехди Бенатиа («Бавария», 28 млн евро)

Играл за «Баварию», выступает за «Ювентус» и сборную Марокко – команду, которая куда лучше, чем ее результат на чемпионате мира. Мехди не великий, но очень сильный центральный защитник, который не разочаровал ни немецкую публику – хотя не заиграл так, как умеет, ни туринскую – пускай и формально ошибся против «Реала». Мощный бек, стоящий своих денег. Как и Романьоли, чей контракт продали в «Милан» за похожую сумму.

Альтернатива: Алессио Романьоли («Милан», 25 млн евро).

Эмерсон Палмери («Челси», 20 млн евро)

Многие упустили из виду, что Конте пытался найти недешевую замену Алонсо? Вряд ли, ведь Антонио буквально кричал, что ему нужны новые крайние защитники, Мозеса и Маркоса не считал достаточно сильными именно в защите. Но Эмерсон за «Челси» почти не играл. Теперь будет в команде Сарри со своими принципами. Еще посмотрим, как сложится судьба молодого бразильца – аренда не исключена.

Альтернатива: Мариу Руй («Наполи», 5.5 млн евро).

Полузащитники

Леандро Передес («Зенит», 23 млн евро)

Как видите по ценам на игроков «Ромы», «Зенит» еще хорошо поторговался. Не пришлось платить за Паредеса тридцать или сорок миллионов. Но объяснение цене есть – морально хавбек не готов играть на самом высоком уровне. Не хватает то темпа, то лидерских качеств, а вся крутая статистика в решающих матчах множится на ноль. За Аргентину на ЧМ не заиграл, теперь вроде как хочет в «Милан»… Не лидер, хотя талантливый и мастеровитый.

Альтернатива: Андреа Бертолаччи («Милан», 20 млн евро).

Раджа Наингголан («Интер», 38 млн евро)

А вот тут лидер и псих. Если «Интер» вправду хочет подписать Видаля, то вместе с Раджой чилиец Артуро создаст самую дикую связку хавбеков в мире. Наингголану после того, как его прокатили в сборной Бельгии – правильно сделали, мог разрушить атмосферу в коллективе выходками и презрением к тренеру, нужна была смена обстановки. Желающий клуб нашелся, теперь Раджу снова нянчит Спаллетти.

Альтернатива: Майкл Брэдли («Торонто», 7.4 млн евро).

Миралем Пьянич («Ювентус», 32 млн евро)

Видные клубы готовы многое отдать, чтобы Пьянич оказался в их рядах. Говорят о сумме в сто миллионов евро, поскольку Пьянич выступлениями за «Ювентус» доказал, что по праву входит в число главных хавбеков мира. Начинал выше по схеме, учился штрафным у самого Жуниньо, вырос в «Роме». Но теперь вряд ли хочет уйти из «Ювентуса» после подписания Роналду, ведь есть все шансы быть новым Модричем при дворе короля Криштиану. «Рома» заработала, Пьянич не проиграл – развивается дальше.

Альтернатива: Хуан Итурбе («Тихуана», 5 млн евро).

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль», 42 млн евро)

Мончи упрекают задним числом, что продешевил, когда отдал Салаха всего за 42 млн евро. Но сам Мохамед не мог представить, что забьет столько в АПЛ – и еще посмотрим, повторит ли уровень игры прошлого сезона. Кроме того, в прошлом году Салах стал одним из самым дорогих новичков «Ливерпуля» в истории – уступал только Бентеке до приезда Кейта, ван Дейка и Алиссона. Плюс последний трансфер доказывает, что Мончи научился торговаться с «красными».

Альтернатива: Яго Фальке («Торино», 6 млн евро).

Даниэль Освальдо («Саутгемптон», 15.1 млн евро)

Невероятных центральных нападающих у «Ромы» не было давно. Постоянно ищут Батистуту, но редко с такими игроками расстаются за большие деньги. Джеко, который сейчас в основе, конечно, сильнее, чем Освальдо, но неординарный аргентинец в свое время принес «Роме» как минимум деньги. Как показала его карьера – правильно сделали, что расстались.

Альтернатива: Жервиньо («Хебей Чайна Форчун», 18 млн евро).

Эрик Ламела («Тоттенхэм», 30 млн евро)

У Эрика карьера не складывается так, как могла бы. Ламела однозначно сильный и талантливый игрок, но здоровья и стабильности не хватает. И хотя многие в Англии склоны считать его подписание неудачным, в «Тоттенхэме» думают иначе – вчера подмахнули контракт до 2023 года. Клуб явно надеется продать его дороже в ближайшем будущем? Пожалуй, ведь «Тоттенхэм» нацелился на нового «волка» - Юндера.

Альтернатива: Адем Льяич («Торино», 9 млн евро).

Пока в «Роме» Мончи – клуб в надежных руках

Многие в Италии возмущались, когда испанец начал резко продавать футболистов. Как же так, превращаете римский клуб в «Бенфику» или «Порту»? Порой отдавал видных людей, как Салаха. Теперь отпустил хулигана Наингголана и вратаря Алиссона. Но не все фанаты «волков» обратили внимание, почему клуб так поступает – нависла тень санкций УЕФА, важно доказать безубыточность. Порядка в сделках не было, у «Ромы» десятки продаж, аренд и покупок каждый сезон.

Мончи старается, чтобы «джалоросси» не наказали сезоном без еврокубоков, а также без условий УЕФА прекрасно понимая, что удержать игроков уровня Пьянича от ухода в условный «Ювентус» невозможно. С ним согласен и Тотти – от предложения в 75 миллионов евро за вратаря не отказываются. Также не всегда именно в «Роме» можно вывести футболиста на пик. Не стоит кусать локти после продаж, ведь Мончи обязательно привезет за 7 миллионов парня, которого потом отдадут за 70.

Понятно, что не всех из списка выше продал лично Мончи – недавно в Риме, но тренд очевиден. И общая стоимость 22 человек впечатляет. Клуб получил 469 млн евро, почти полмиллиарда, что важно, ведь мечтает о новом стадионе, а это недешевое удовольствие – в прошлом месяце арестовали девять человек, обвинив в коррупции при получении прав на строительство этой арены. Так что «Рома» должна благодарить Мончи за то, что взялся за руль в клубе.

За Рамона говорит и прошлое в «Севилье», где трофеев и денег всегда хватало, а также опыт первых решений в Италии. Ведь теперь в «Роме» думают о своих футболистах. Мончи не бросит игрока, если тот не получает игровую практику в Риме, найдет лучший из вариантов. Новички охотно идут в клуб, ведь понимают – здесь можно сделать себе имя, заметно вырасти в цене и привлечь внимание богатых клубов.