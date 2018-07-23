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«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

вчера, 19:00

Моуриньо вполне резонно назвал «Ман Юнайтед» «набором игроков» на ранней стадии подготовки и в отсутствии ряда лидеров. Но «Соккер.ру» видит в этом дополнительный символизм.

Набор игроков

Заголовок получился отличный: «Не команда, а набор игроков». Может сложиться впечатление, что Моуриньо оскорбляет своих футболистов и сомневается в их способности объединиться в команду. Правда, такое заявление выглядело бы вдвойне странно из-за того, что сам Жозе два года возглавляет «Манчестер Юнайтед», и то, как выглядят «Красные Дьяволы» - его заслуга или недоработка. И в любом случае – его ответственность. Впрочем, на самом деле, все прозаичнее: Моуриньо после товарищеского матча с американским клубом «Сан-Хосе Эртквейкс», который завершился со счетом 0:0, оправдывал хаотичную игру своей команды:

«Провели еще одну тренировку (Моуриньо говорит о матче с „Сан-Хосе“ – примечание редактора). Сейчас мы не команда, а набор игроков из разных команд. Кто-то из первого состава, кто-то из молодежки, юниоры, другие вернулись из аренды. У нас нет команды, которая бы сыграла намного лучше, но это была еще одна тренировка. Тяжело, когда с нами нет десятерых игроков. И все же мы стараемся находить мотивацию, хоть это и непросто. Непривычно остаться без основных футболистов, но нашим стимулом являются усердные тренировки, возможность получить игровые минуты и позволить молодым игрокам развиваться».

В действительности, ничего такого будоражащего сознание в словах Моуриньо нет: все как обычно, на старте подготовки к новому сезону приходится работать с молодыми игроками, с теми, чью судьбу только предстоит определить по ходу тренировок и контрольных матчей, а также без ряда сборников, которые должны отдохнуть после крупного турнира. А в «Манчестер Юнайтед» есть представители трех из четырех команд, сыгравших на ЧМ-2018, полное количество матчей – 7. Нет хорватов, но манкунианцы стремятся это исправить приобретениями Ивана Перишича и Анте Ребича.

По Фрейду

Со словами Моуриньо разобрались: португальский тренер адекватно оценил ситуацию в команде на сегодняшний день, вопросов нет, вот только реплика может оказаться судьбоносной, ведь об эффективности менеджмента в самом дорогом клубе мира приходится говорить не впервые. Жозе, конечно, дает МЮ чувство стабильности: не мытьем, так катаньем (не через АПЛ, так через Лигу Европы) он добывал для «Красных Дьяволов» путевки в Лигу чемпионов два сезона подряд. Это хорошо для бизнеса. Но поседевший Моуриньо – очень плохо для футбола и для тех, кто смотрит этот футбол.

Проблема в том, что «Манчестер Юнайтед» и после того, как подъедут Погба, Лингард с Рэшфордом и Феллаини может остаться набором игроков. Нет, я не хочу сказать, что у Жозе нет плана. Как раз наоборот: у португальца строгая тактика, и он ее придерживается настолько строго, что забывает о необходимости учета сильных сторон своих солдат. Тот же Поль Погба идеально сыграл в составе сборной Франции, но Моуриньо одному из лучших полузащитников планеты не может подобрать роль, которая будет всех устраивать. Да здесь даже переходить на личности не приходится, достаточно вспомнить топ-матчи АПЛ последних лет с участием Моуриньо.

Погба может уйти из МЮ. Появились крутые варианты

Самый скучный топ-клуб в АПЛ

Это человек, который заставляет игроков уровня «Манчестер Юнайтед» играть в футбол, который больше подходит «Сток Сити» или «Вест Бромвичу». Португалец делает игру абсолютно непривлекательной, тем самым отворачивает от манкунианцев немалую часть аудитории с высокими требованиями к эстетике. Куда интереснее посмотреть, что новенького придумает гениальный Гвардиола, который всегда в поиске созидательных орудий, как выступит электрический «Ливерпуль», сбалансированный «Тоттенхэм» под присмотром толкового Почеттино. Даже «Челси» и «Арсенал» сосредоточат на себе больше взглядов, ведь любопытно, чего сумеют добиться Сарри и Эмери, в одном лондонском клубе началась новая эпоха без Венгера, в другом продолжился итальянский период. А «Манчестер Юнайтед» - он понятный, скучный и предсказуемый. Любой набор игроков, который выпустит Моуриньо на поле, будет слишком осмотрительным и закомплексованным. 

«Манчестер Юнайтед» выиграет от сотрудничества с Моуриньо?

МЮ выбирает синицу в руке вместо журавля в небе, Моуриньо выполнил главную цель – пробился в Лигу чемпионов, а дальше хоть трава не расти. Но есть мнение, что никакого совместного удивительно счастливого будущего у «Манчестер Юнайтед» и Жозе нет. Португалец сумел стабилизировать обстановку в клубе – за это ему спасибо, но Моуриньо сейчас в состоянии Арсена Венгера, когда тот еще не опустился до шестых мест, но стабильно собирал четвертые. Моуриньо будет требовать трансферов, чтобы вести борьбу за чемпионство и это резонно, ведь у МЮ сейчас не первый и не второй по подбору исполнителей состав в АПЛ: впереди не только «Манчестер Сити», но и «Челси» с «Ливерпулем». Вот только даже приобретение топ-исполнителей с уникальными креативными качествами не изменит философию Моуриньо, как не изменил ее зимний переход Алексиса Санчеса. «Манчестер Юнайтед» не сможет стать другим, не сможет совершить качественный скачок в игровом развитии, пока процессом руководит Жозе. Замкнутый круг. Хотя, вы можете с этим не согласиться.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил anyway
сегодня в 18:11
anyway:
у мю за последние два сезона не только внутренние кубки были, взяли лигу европы, чего скаузеры сделать не смогли как раз именно из-за севильи которую ты так любишь вспоминать, да юнайтед отстал от сити на 19 баллов, но у ливера в то же время было на 25 очков меньше чем у сити, понятие "показывает футбол" чисто субъективное, когда ливер терял очки с середняками как раз футбола там не было видно, да и если тот же кубок лиги так легко взять что же ливер тогда его не выиграет?
Целая Лига Европы, которую МЮ выиграли у Аякса и Ростова, в принципе с таким составом участников, МЮ и должен был его выигрывать, для сравнения посмотри кого прошел Ливерпуль до того, как проиграть Севильи, не говоря уже про то, что Ливерпуль 3 раза брал Кубок Уефа, а МЮ один раз. А насчет футбола, думаю большинству нравится атакующий футбол, а не тот автобус, который фанаты МЮ называют футболом. В последнем сезоне целью Ливерпуля была ЛЧ, а не Кубок Лиги, но это может изменится в следующем сезоне, и возможно Ливерпуль выиграет свой 9 Кубок Лиги, кстати у МЮ их всего 5.
anyway
anyway ответил Kirill Erokhin
сегодня в 14:32
Kirill Erokhin:
Ну так в отличие от автобуса МЮ, Ливерпуль показывает именно футбол, а гордится Суперкубками Англии могут только фанаты МЮ, и кстати в том году где были 3 трофея, МЮ оказался ниже Ливерпуля. А про прошлый сезон не совсем верно, Ливерпуль играл в финале ЛЧ, а МЮ пролетел уже в 1/8 от Севильи, и в итоге остался вообще без трофеев, уступив МС 19 очков, действительно есть чем гордится.
у мю за последние два сезона не только внутренние кубки были, взяли лигу европы, чего скаузеры сделать не смогли как раз именно из-за севильи которую ты так любишь вспоминать, да юнайтед отстал от сити на 19 баллов, но у ливера в то же время было на 25 очков меньше чем у сити, понятие "показывает футбол" чисто субъективное, когда ливер терял очки с середняками как раз футбола там не было видно, да и если тот же кубок лиги так легко взять что же ливер тогда его не выиграет?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил anyway
сегодня в 10:47
anyway:
Если это так то почему ливер не может ничего показать на поле? Прошлый сезон закончили ниже мю, и проиграли в дерби, проигран финал лч, в то время как мю за прошлые два сезона взял больше трофеев чем Ливерпульль за 12 лет
Ну так в отличие от автобуса МЮ, Ливерпуль показывает именно футбол, а гордится Суперкубками Англии могут только фанаты МЮ, и кстати в том году где были 3 трофея, МЮ оказался ниже Ливерпуля. А про прошлый сезон не совсем верно, Ливерпуль играл в финале ЛЧ, а МЮ пролетел уже в 1/8 от Севильи, и в итоге остался вообще без трофеев, уступив МС 19 очков, действительно есть чем гордится.
anyway
anyway ответил Kirill Erokhin
сегодня в 09:46
Kirill Erokhin:
Ну посмотри сам Ливерпуль покупает игроков для игры в футбол, Челси купил Азара, МС купил Де Брюйне для тех же целей, и только МЮ покупает игроков больше ради продажи их мерчендайзера чем игры в футбол, вот именно поэтому МЮ больше подходит название рекламный клуб.
Если это так то почему ливер не может ничего показать на поле? Прошлый сезон закончили ниже мю, и проиграли в дерби, проигран финал лч, в то время как мю за прошлые два сезона взял больше трофеев чем Ливерпульль за 12 лет
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил anyway
сегодня в 09:40
anyway:
какой еще рекламный мешок? здесь ни слова про ливерпуль
Ну посмотри сам Ливерпуль покупает игроков для игры в футбол, Челси купил Азара, МС купил Де Брюйне для тех же целей, и только МЮ покупает игроков больше ради продажи их мерчендайзера чем игры в футбол, вот именно поэтому МЮ больше подходит название рекламный клуб.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:55
Скоро на выход, можно и поговорить.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:18
Что-то около того.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
вчера в 22:56
Y.N.W.A.:
не команда, а рекламный мешок
какой еще рекламный мешок? здесь ни слова про ливерпуль
laziale
laziale
вчера в 22:35
Особенный уже не тот.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 22:20
Просто Мавринья физрук
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 21:34
не команда, а рекламный мешок
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:19
Английские клубы ещё лет 5 не выиграют ЛЧ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:10
МЮ нужна стабильность и Моуриньо ее дает, выигрывая трофеи и добывая хороший результат, конечно во втором сезоне получилось чуть по-хуже чем в первом, но все же в целом нормально и главная цель у МЮ трофеи а не просто место в ЛЧ, в отличии от Арсенала и Венгера в частности, так что сравнение Венгера и Моуриньо неуместно и для МЮ это хорошее сотрудничество. Моуриньо знает как играть чтобы побеждать и кого подписывать и это самое главное, но сейчас команде нужно небольшое усиление для побед в АПЛ и ЛЧ, но в целом состав у МЮ нормальный и второй в АПЛ после МС, ну с Челси пока можно сказать одинаковый по силе, но у них могут уйди Азар, Куртуа и Канте. А у Ливерпуля много новичков, пока неизвестно заиграют ли они, но на бумаге хуже чем у МЮ. И пример Санчеса не корректный именно из-за зимнего перехода, хотя он в ключевых матчах против МС, Тоттенхэма и других показывал топ-уровень и в новом сезоне будет отлично играть. А чуть большее внимание на другие клубы может сыграть МЮ на руку.
ProTest_85
ProTest_85
вчера в 20:00
Вот уж точно физрук и водитель автобуса в одном флаконе. Отличная команда, ресурсов - выбирай игроков - не хочу. Но все что, жози за год достиг - это "набор игроков"
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 19:39
Моуриньо и МЮ - идеальная пара. Дилетанты.
DXTK
DXTK
вчера в 19:20
ну раз вам не нравиться Моуриньо и как МЮ выглядит в АПЛ? приглашайте Далича, который на каждом шагу орет, я второй тренер в мире, и что он может тренировать ТОП клуб. И посмотрим что будет.
anyway
anyway
вчера в 19:20
либо сейчас, либо никогда, у жозе было более чем достаточно трансферов и времени что бы сделать команду-чемпиона, поэтому либо этот сезон станет чемпионским либо последним для моуриньо в мю...
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 19:09
Так же как и вся эта нечисть в этом недочемпионате!!!Тошнит от этого всего никогда и ничего не выигрывающего английского мусора!!!Типа "топ чемпионат и топ клубы"!!!Ахааааа....!!!
Viduka
Viduka
вчера в 19:08
Какой тренер, такая и команда:)
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