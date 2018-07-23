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«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

23 июля 2018, 19:00

Моуриньо вполне резонно назвал «Ман Юнайтед» «набором игроков» на ранней стадии подготовки и в отсутствии ряда лидеров. Но «Соккер.ру» видит в этом дополнительный символизм.

Набор игроков

Заголовок получился отличный: «Не команда, а набор игроков». Может сложиться впечатление, что Моуриньо оскорбляет своих футболистов и сомневается в их способности объединиться в команду. Правда, такое заявление выглядело бы вдвойне странно из-за того, что сам Жозе два года возглавляет «Манчестер Юнайтед», и то, как выглядят «Красные Дьяволы» - его заслуга или недоработка. И в любом случае – его ответственность. Впрочем, на самом деле, все прозаичнее: Моуриньо после товарищеского матча с американским клубом «Сан-Хосе Эртквейкс», который завершился со счетом 0:0, оправдывал хаотичную игру своей команды:

«Провели еще одну тренировку (Моуриньо говорит о матче с „Сан-Хосе“ – примечание редактора). Сейчас мы не команда, а набор игроков из разных команд. Кто-то из первого состава, кто-то из молодежки, юниоры, другие вернулись из аренды. У нас нет команды, которая бы сыграла намного лучше, но это была еще одна тренировка. Тяжело, когда с нами нет десятерых игроков. И все же мы стараемся находить мотивацию, хоть это и непросто. Непривычно остаться без основных футболистов, но нашим стимулом являются усердные тренировки, возможность получить игровые минуты и позволить молодым игрокам развиваться».

В действительности, ничего такого будоражащего сознание в словах Моуриньо нет: все как обычно, на старте подготовки к новому сезону приходится работать с молодыми игроками, с теми, чью судьбу только предстоит определить по ходу тренировок и контрольных матчей, а также без ряда сборников, которые должны отдохнуть после крупного турнира. А в «Манчестер Юнайтед» есть представители трех из четырех команд, сыгравших на ЧМ-2018, полное количество матчей – 7. Нет хорватов, но манкунианцы стремятся это исправить приобретениями Ивана Перишича и Анте Ребича.

По Фрейду

Со словами Моуриньо разобрались: португальский тренер адекватно оценил ситуацию в команде на сегодняшний день, вопросов нет, вот только реплика может оказаться судьбоносной, ведь об эффективности менеджмента в самом дорогом клубе мира приходится говорить не впервые. Жозе, конечно, дает МЮ чувство стабильности: не мытьем, так катаньем (не через АПЛ, так через Лигу Европы) он добывал для «Красных Дьяволов» путевки в Лигу чемпионов два сезона подряд. Это хорошо для бизнеса. Но поседевший Моуриньо – очень плохо для футбола и для тех, кто смотрит этот футбол.

Проблема в том, что «Манчестер Юнайтед» и после того, как подъедут Погба, Лингард с Рэшфордом и Феллаини может остаться набором игроков. Нет, я не хочу сказать, что у Жозе нет плана. Как раз наоборот: у португальца строгая тактика, и он ее придерживается настолько строго, что забывает о необходимости учета сильных сторон своих солдат. Тот же Поль Погба идеально сыграл в составе сборной Франции, но Моуриньо одному из лучших полузащитников планеты не может подобрать роль, которая будет всех устраивать. Да здесь даже переходить на личности не приходится, достаточно вспомнить топ-матчи АПЛ последних лет с участием Моуриньо.

Погба может уйти из МЮ. Появились крутые варианты

Самый скучный топ-клуб в АПЛ

Это человек, который заставляет игроков уровня «Манчестер Юнайтед» играть в футбол, который больше подходит «Сток Сити» или «Вест Бромвичу». Португалец делает игру абсолютно непривлекательной, тем самым отворачивает от манкунианцев немалую часть аудитории с высокими требованиями к эстетике. Куда интереснее посмотреть, что новенького придумает гениальный Гвардиола, который всегда в поиске созидательных орудий, как выступит электрический «Ливерпуль», сбалансированный «Тоттенхэм» под присмотром толкового Почеттино. Даже «Челси» и «Арсенал» сосредоточат на себе больше взглядов, ведь любопытно, чего сумеют добиться Сарри и Эмери, в одном лондонском клубе началась новая эпоха без Венгера, в другом продолжился итальянский период. А «Манчестер Юнайтед» - он понятный, скучный и предсказуемый. Любой набор игроков, который выпустит Моуриньо на поле, будет слишком осмотрительным и закомплексованным. 

«Манчестер Юнайтед» выиграет от сотрудничества с Моуриньо?

МЮ выбирает синицу в руке вместо журавля в небе, Моуриньо выполнил главную цель – пробился в Лигу чемпионов, а дальше хоть трава не расти. Но есть мнение, что никакого совместного удивительно счастливого будущего у «Манчестер Юнайтед» и Жозе нет. Португалец сумел стабилизировать обстановку в клубе – за это ему спасибо, но Моуриньо сейчас в состоянии Арсена Венгера, когда тот еще не опустился до шестых мест, но стабильно собирал четвертые. Моуриньо будет требовать трансферов, чтобы вести борьбу за чемпионство и это резонно, ведь у МЮ сейчас не первый и не второй по подбору исполнителей состав в АПЛ: впереди не только «Манчестер Сити», но и «Челси» с «Ливерпулем». Вот только даже приобретение топ-исполнителей с уникальными креативными качествами не изменит философию Моуриньо, как не изменил ее зимний переход Алексиса Санчеса. «Манчестер Юнайтед» не сможет стать другим, не сможет совершить качественный скачок в игровом развитии, пока процессом руководит Жозе. Замкнутый круг. Хотя, вы можете с этим не согласиться.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
28 июля в 06:13
Limp Bizkit:
второй состав после МС) улыбнуло)
Так МЮ в прошлом чемпионате был вторым после МС, что там тебя могло улыбнуть?
Limp Bizkit
Limp Bizkit
27 июля в 22:27
Владимир Ушаков:
МЮ нужна стабильность и Моуриньо ее дает, выигрывая трофеи и добывая хороший результат, конечно во втором сезоне получилось чуть по-хуже чем в первом, но все же в целом нормально и главная цель у МЮ трофеи а не просто место в ЛЧ, в отличии от Арсенала и Венгера в частности, так что сравнение Венгера и Моуриньо неуместно и для МЮ это хорошее сотрудничество. Моуриньо знает как играть чтобы побеждать и кого подписывать и это самое главное, но сейчас команде нужно небольшое усиление для побед в АПЛ и ЛЧ, но в целом состав у МЮ нормальный и второй в АПЛ после МС, ну с Челси пока можно сказать одинаковый по силе, но у них могут уйди Азар, Куртуа и Канте. А у Ливерпуля много новичков, пока неизвестно заиграют ли они, но на бумаге хуже чем у МЮ. И пример Санчеса не корректный именно из-за зимнего перехода, хотя он в ключевых матчах против МС, Тоттенхэма и других показывал топ-уровень и в новом сезоне будет отлично играть. А чуть большее внимание на другие клубы может сыграть МЮ на руку.
второй состав после МС)
улыбнуло)
Limp Bizkit
Limp Bizkit
27 июля в 22:22
Пожалуй соглашусь с автором)
anyway
anyway
25 июля в 00:05
Kirill Erokhin:
Самое смешное, что именно так говорили в Ливерпуле о МЮ в 80-е годах, и смеялись о словах Фергюсона о помосте. Но в итоге сам знаешь, как вышло, посмотрим, что будешь в конце сезона говорить.
буду говорить тоже самое что и в конце этого сезона, этот состав ливера рядом не стоит ни с современным мю, ни уж тем более мю фергюсона
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 22:59
anyway:
не поменяется, скаузеры хронические неудачники, можешь заскринитб
Самое смешное, что именно так говорили в Ливерпуле о МЮ в 80-е годах, и смеялись о словах Фергюсона о помосте. Но в итоге сам знаешь, как вышло, посмотрим, что будешь в конце сезона говорить.
anyway
anyway
24 июля в 21:48
Kirill Erokhin:
С такими участниками, любой середняк АПЛ бы выиграл бы. Не преувеличивай заслуги МЮ, в финале вы обыграли молодежь Аякса, а не Реал Мадрид. А насчет 1 трофея за 12 лет, конечно у Ливерпуля были не лучшие времена, но все может поменяться, так что посмотрим после этого сезона, кто что будет говорить.
не поменяется, скаузеры хронические неудачники, можешь заскринитб
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 20:39
anyway:
ливерпуль и с таким подбором участников слился бы не зря же сквозеры за последние 12 лет выиграл только лишь 1 кубок лиги
С такими участниками, любой середняк АПЛ бы выиграл бы. Не преувеличивай заслуги МЮ, в финале вы обыграли молодежь Аякса, а не Реал Мадрид. А насчет 1 трофея за 12 лет, конечно у Ливерпуля были не лучшие времена, но все может поменяться, так что посмотрим после этого сезона, кто что будет говорить.
anyway
anyway
24 июля в 20:07
Kirill Erokhin:
Целая Лига Европы, которую МЮ выиграли у Аякса и Ростова, в принципе с таким составом участников, МЮ и должен был его выигрывать, для сравнения посмотри кого прошел Ливерпуль до того, как проиграть Севильи, не говоря уже про то, что Ливерпуль 3 раза брал Кубок Уефа, а МЮ один раз. А насчет футбола, думаю большинству нравится атакующий футбол, а не тот автобус, который фанаты МЮ называют футболом. В последнем сезоне целью Ливерпуля была ЛЧ, а не Кубок Лиги, но это может изменится в следующем сезоне, и возможно Ливерпуль выиграет свой 9 Кубок Лиги, кстати у МЮ их всего 5.
ливерпуль и с таким подбором участников слился бы не зря же сквозеры за последние 12 лет выиграл только лишь 1 кубок лиги
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 18:11
anyway:
у мю за последние два сезона не только внутренние кубки были, взяли лигу европы, чего скаузеры сделать не смогли как раз именно из-за севильи которую ты так любишь вспоминать, да юнайтед отстал от сити на 19 баллов, но у ливера в то же время было на 25 очков меньше чем у сити, понятие "показывает футбол" чисто субъективное, когда ливер терял очки с середняками как раз футбола там не было видно, да и если тот же кубок лиги так легко взять что же ливер тогда его не выиграет?
Целая Лига Европы, которую МЮ выиграли у Аякса и Ростова, в принципе с таким составом участников, МЮ и должен был его выигрывать, для сравнения посмотри кого прошел Ливерпуль до того, как проиграть Севильи, не говоря уже про то, что Ливерпуль 3 раза брал Кубок Уефа, а МЮ один раз. А насчет футбола, думаю большинству нравится атакующий футбол, а не тот автобус, который фанаты МЮ называют футболом. В последнем сезоне целью Ливерпуля была ЛЧ, а не Кубок Лиги, но это может изменится в следующем сезоне, и возможно Ливерпуль выиграет свой 9 Кубок Лиги, кстати у МЮ их всего 5.
anyway
anyway
24 июля в 14:32
Kirill Erokhin:
Ну так в отличие от автобуса МЮ, Ливерпуль показывает именно футбол, а гордится Суперкубками Англии могут только фанаты МЮ, и кстати в том году где были 3 трофея, МЮ оказался ниже Ливерпуля. А про прошлый сезон не совсем верно, Ливерпуль играл в финале ЛЧ, а МЮ пролетел уже в 1/8 от Севильи, и в итоге остался вообще без трофеев, уступив МС 19 очков, действительно есть чем гордится.
у мю за последние два сезона не только внутренние кубки были, взяли лигу европы, чего скаузеры сделать не смогли как раз именно из-за севильи которую ты так любишь вспоминать, да юнайтед отстал от сити на 19 баллов, но у ливера в то же время было на 25 очков меньше чем у сити, понятие "показывает футбол" чисто субъективное, когда ливер терял очки с середняками как раз футбола там не было видно, да и если тот же кубок лиги так легко взять что же ливер тогда его не выиграет?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 10:47
anyway:
Если это так то почему ливер не может ничего показать на поле? Прошлый сезон закончили ниже мю, и проиграли в дерби, проигран финал лч, в то время как мю за прошлые два сезона взял больше трофеев чем Ливерпульль за 12 лет
Ну так в отличие от автобуса МЮ, Ливерпуль показывает именно футбол, а гордится Суперкубками Англии могут только фанаты МЮ, и кстати в том году где были 3 трофея, МЮ оказался ниже Ливерпуля. А про прошлый сезон не совсем верно, Ливерпуль играл в финале ЛЧ, а МЮ пролетел уже в 1/8 от Севильи, и в итоге остался вообще без трофеев, уступив МС 19 очков, действительно есть чем гордится.
anyway
anyway
24 июля в 09:46
Kirill Erokhin:
Ну посмотри сам Ливерпуль покупает игроков для игры в футбол, Челси купил Азара, МС купил Де Брюйне для тех же целей, и только МЮ покупает игроков больше ради продажи их мерчендайзера чем игры в футбол, вот именно поэтому МЮ больше подходит название рекламный клуб.
Если это так то почему ливер не может ничего показать на поле? Прошлый сезон закончили ниже мю, и проиграли в дерби, проигран финал лч, в то время как мю за прошлые два сезона взял больше трофеев чем Ливерпульль за 12 лет
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
24 июля в 09:40
anyway:
какой еще рекламный мешок? здесь ни слова про ливерпуль
Ну посмотри сам Ливерпуль покупает игроков для игры в футбол, Челси купил Азара, МС купил Де Брюйне для тех же целей, и только МЮ покупает игроков больше ради продажи их мерчендайзера чем игры в футбол, вот именно поэтому МЮ больше подходит название рекламный клуб.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 июля в 04:55
Скоро на выход, можно и поговорить.
Правдин Семён
Правдин Семён
23 июля в 23:18
Что-то около того.
anyway
anyway
23 июля в 22:56
Y.N.W.A.:
не команда, а рекламный мешок
какой еще рекламный мешок? здесь ни слова про ливерпуль
laziale
laziale
23 июля в 22:35
Особенный уже не тот.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
23 июля в 22:20
Просто Мавринья физрук
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
23 июля в 21:34
не команда, а рекламный мешок
Евгений Сибель
Евгений Сибель
23 июля в 20:19
Английские клубы ещё лет 5 не выиграют ЛЧ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 июля в 20:10
МЮ нужна стабильность и Моуриньо ее дает, выигрывая трофеи и добывая хороший результат, конечно во втором сезоне получилось чуть по-хуже чем в первом, но все же в целом нормально и главная цель у МЮ трофеи а не просто место в ЛЧ, в отличии от Арсенала и Венгера в частности, так что сравнение Венгера и Моуриньо неуместно и для МЮ это хорошее сотрудничество. Моуриньо знает как играть чтобы побеждать и кого подписывать и это самое главное, но сейчас команде нужно небольшое усиление для побед в АПЛ и ЛЧ, но в целом состав у МЮ нормальный и второй в АПЛ после МС, ну с Челси пока можно сказать одинаковый по силе, но у них могут уйди Азар, Куртуа и Канте. А у Ливерпуля много новичков, пока неизвестно заиграют ли они, но на бумаге хуже чем у МЮ. И пример Санчеса не корректный именно из-за зимнего перехода, хотя он в ключевых матчах против МС, Тоттенхэма и других показывал топ-уровень и в новом сезоне будет отлично играть. А чуть большее внимание на другие клубы может сыграть МЮ на руку.
ProTest_85
ProTest_85
23 июля в 20:00
Вот уж точно физрук и водитель автобуса в одном флаконе. Отличная команда, ресурсов - выбирай игроков - не хочу. Но все что, жози за год достиг - это "набор игроков"
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
23 июля в 19:39
Моуриньо и МЮ - идеальная пара. Дилетанты.
DXTK
DXTK
23 июля в 19:20
ну раз вам не нравиться Моуриньо и как МЮ выглядит в АПЛ? приглашайте Далича, который на каждом шагу орет, я второй тренер в мире, и что он может тренировать ТОП клуб. И посмотрим что будет.
anyway
anyway
23 июля в 19:20
либо сейчас, либо никогда, у жозе было более чем достаточно трансферов и времени что бы сделать команду-чемпиона, поэтому либо этот сезон станет чемпионским либо последним для моуриньо в мю...
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
23 июля в 19:09
Так же как и вся эта нечисть в этом недочемпионате!!!Тошнит от этого всего никогда и ничего не выигрывающего английского мусора!!!Типа "топ чемпионат и топ клубы"!!!Ахааааа....!!!
Viduka
Viduka
23 июля в 19:08
Какой тренер, такая и команда:)
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