«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

23 июля 2018, 19:00

Моуриньо вполне резонно назвал «Ман Юнайтед» «набором игроков» на ранней стадии подготовки и в отсутствии ряда лидеров. Но «Соккер.ру» видит в этом дополнительный символизм.

Набор игроков

Заголовок получился отличный: «Не команда, а набор игроков». Может сложиться впечатление, что Моуриньо оскорбляет своих футболистов и сомневается в их способности объединиться в команду. Правда, такое заявление выглядело бы вдвойне странно из-за того, что сам Жозе два года возглавляет «Манчестер Юнайтед», и то, как выглядят «Красные Дьяволы» - его заслуга или недоработка. И в любом случае – его ответственность. Впрочем, на самом деле, все прозаичнее: Моуриньо после товарищеского матча с американским клубом «Сан-Хосе Эртквейкс», который завершился со счетом 0:0, оправдывал хаотичную игру своей команды:

«Провели еще одну тренировку (Моуриньо говорит о матче с „Сан-Хосе“ – примечание редактора). Сейчас мы не команда, а набор игроков из разных команд. Кто-то из первого состава, кто-то из молодежки, юниоры, другие вернулись из аренды. У нас нет команды, которая бы сыграла намного лучше, но это была еще одна тренировка. Тяжело, когда с нами нет десятерых игроков. И все же мы стараемся находить мотивацию, хоть это и непросто. Непривычно остаться без основных футболистов, но нашим стимулом являются усердные тренировки, возможность получить игровые минуты и позволить молодым игрокам развиваться».

В действительности, ничего такого будоражащего сознание в словах Моуриньо нет: все как обычно, на старте подготовки к новому сезону приходится работать с молодыми игроками, с теми, чью судьбу только предстоит определить по ходу тренировок и контрольных матчей, а также без ряда сборников, которые должны отдохнуть после крупного турнира. А в «Манчестер Юнайтед» есть представители трех из четырех команд, сыгравших на ЧМ -2018, полное количество матчей – 7. Нет хорватов, но манкунианцы стремятся это исправить приобретениями Ивана Перишича и Анте Ребича.

По Фрейду

Со словами Моуриньо разобрались: португальский тренер адекватно оценил ситуацию в команде на сегодняшний день, вопросов нет, вот только реплика может оказаться судьбоносной, ведь об эффективности менеджмента в самом дорогом клубе мира приходится говорить не впервые. Жозе, конечно, дает МЮ чувство стабильности: не мытьем, так катаньем (не через АПЛ , так через Лигу Европы) он добывал для «Красных Дьяволов» путевки в Лигу чемпионов два сезона подряд. Это хорошо для бизнеса. Но поседевший Моуриньо – очень плохо для футбола и для тех, кто смотрит этот футбол.

Проблема в том, что «Манчестер Юнайтед» и после того, как подъедут Погба, Лингард с Рэшфордом и Феллаини может остаться набором игроков. Нет, я не хочу сказать, что у Жозе нет плана. Как раз наоборот: у португальца строгая тактика, и он ее придерживается настолько строго, что забывает о необходимости учета сильных сторон своих солдат. Тот же Поль Погба идеально сыграл в составе сборной Франции, но Моуриньо одному из лучших полузащитников планеты не может подобрать роль, которая будет всех устраивать. Да здесь даже переходить на личности не приходится, достаточно вспомнить топ-матчи АПЛ последних лет с участием Моуриньо.

Погба может уйти из МЮ . Появились крутые варианты

Самый скучный топ-клуб в АПЛ

Это человек, который заставляет игроков уровня «Манчестер Юнайтед» играть в футбол, который больше подходит «Сток Сити» или «Вест Бромвичу». Португалец делает игру абсолютно непривлекательной, тем самым отворачивает от манкунианцев немалую часть аудитории с высокими требованиями к эстетике. Куда интереснее посмотреть, что новенького придумает гениальный Гвардиола, который всегда в поиске созидательных орудий, как выступит электрический «Ливерпуль», сбалансированный «Тоттенхэм» под присмотром толкового Почеттино. Даже «Челси» и «Арсенал» сосредоточат на себе больше взглядов, ведь любопытно, чего сумеют добиться Сарри и Эмери, в одном лондонском клубе началась новая эпоха без Венгера, в другом продолжился итальянский период. А «Манчестер Юнайтед» - он понятный, скучный и предсказуемый. Любой набор игроков, который выпустит Моуриньо на поле, будет слишком осмотрительным и закомплексованным.

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