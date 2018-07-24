Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

24 июля 2018, 17:38

Российский сезон стартует на этой неделе, но не все клубы показали свои новые формы. То ли дело АПЛ – там люди не плюют на маркетинг. «Соккер.ру» изучает обновки англичан.

«Манчестер Сити»

Технический спонсор: Nike.

Основной комплект классического цвета, из технологических особенностей – пуговица на воротнике. Классно выглядит второй комплект, выполненный в черном цвете с тонкими голубыми и салатовыми полосами по вертикали. Есть и третья форма: ярко-фиолетовая с оранжевыми деталями.

«Манчестер Юнайтед»

Технический спонсор: Adidas.

На красных футболах МЮ появились черные горизонтальные полосы. По задумке дизайнеров, это графическое изображение железнодорожных путей, с которыми связана история манкунианского клуба, отмечающего в этом году 140-й день рождения.

Но главная неожиданность дальше: второй комплект «Красных Дьяволов» выполнен в нежно-розовом цвете. О, это так мило!

И еще один контраст. Третья форма, напротив, на 100% мужская, строгая, стальная.

«Тоттенхэм»

Технический спонсор: Nike.

Градиентный уход в затемнение, похоже, становится новой модой. У «Тоттенхэма» он реализован в основной форме с помощью синих полосок, постепенно сливающихся в синий пояс.

Гостевая форма – темно-синяя. Это та самая часть экипировки «Шпор», что подозрительно похожа на тренировочную форму «Барселоны».

Ну зато третий комплект ни на что не похож. Вообще.

«Ливерпуль»

Технический спонсор: New Balance.

Вот здесь точно не штамповка, а индивидуальный подход. Насыщенный красный цвет, воротник поло, а еще обязательно присмотритесь к фактуре ткани. «Ливерпуль» будет модным в новом сезоне, ни на шаг не отойдя от традиций!

А вот с запасными формами можно и поэкспериментировать. Необычные цвета и узоры приветствуются. Как вам?

«Челси»

Технический спонсор: Nike.

«Фишка» домашней формы «Челси» - вот эти красные и белые горизонтальные штрихи-«порезы». А еще в пресс-релизе упоминается, что футболки выполнены на новом шаблоне «Nike».

Гостевая форма – ярко-желтая с вкраплениями исконного синего цвета. Неплохо!

«Арсенал»

Технический спонсор: Puma.

Рассмотрите внимательно текстуру основной части, выполненной в красном цвете. Тут свои спецэффекты. Также нужно отметить тончайшие красные линии вокруг рукавов, создающие одно из главных дизайнерских решений.

Дизайн гостевого комплекта повторяет то, что мы видим на домашней форме, только теперь полосы на груди и рукавах сливаются в один декоративный элемент.

Третья форма, на первый взгляд, очень простенькая: один цвет, монохромные элементы, но притягательна. Наверное, из-за цвета.

«Бёрнли»

Технический спонсор: Puma.

Форма сделана качественно, с множеством мелких деталей, которые ее красят, а вот насколько органично вписывается в этот ансамбль логотип нового титульного спонсора – вы мне скажите.

«Эвертон»

Технический спонсор: Umbro.

Синяя меланжевая форма с традиционными ромбиками по краю рукавов и двумя пуговицами на воротнике. Смена текстур и дизайнерские решения делают эту форму классической и одновременно броской.

Второй комплект тоже радует сочетанием черного цвета с розовыми вкраплениями, а вот третья форма ставит в ступор. Нужно смотреть на натуре. Первое впечатление: будто это футболка из 80-х или 90-х.

«Лестер»

Технический спонсор: Adidas.

Диагональные линии и золотые полоски на воротниках и манжетах – вот чем порадовал поклонников «Лестера» Adidas.

Гостевая форма – кричаще-серая и тоже с «золотом». Никак не могут забыть феноменальный чемпионский сезон?

«Ньюкасл»

Технический спонсор: Puma.

Если бы не огромные иероглифы, то можно было бы сказать, что это «сорочья» классика.

А в гостевых футболках «Ньюкасла», заменив эмблему, могла бы играть «Барселона».

Вот и третий комплект до кучи.

«Кристал Пэлас»

Технический спонсор: Puma.

Puma весьма уютно чувствует себя в АПЛ , вот и «Кристал Пэлас» перед сезоном-2018/19 не стал продлевать сотрудничество с Macron и перешел под знамена «черной кошки».

«Борнмут»

Технический спонсор: Umbro.

Традиционная красно-черная вертикальная полоска, ромбики на рукавах: «Вишенки» выглядят стильно.

«Вест Хэм»

Технический спонсор: Umbro.

«Вест Хэм» строит большие планы на грядущий сезон, и вот в какой форме «Молотобойцы» собираются ковать успехи под руководством Мануэля Пеллегрини.

«Уотфорд»

Технический спонсор: Adidas.

«Уотфорд» пока представил только домашнюю форму. Желтый, черный и красный цвета хорошо сочетаются, а V-образный воротник делает «вертикальный» дизайн законченным.

«Брайтон&Хов Альбион»

Технический спонсор: Nike.

«Чайкам» форму пошил Nike. Тут все достаточно просто, без каких-либо выдающихся элементов дизайна. Но родные цвета на месте – и это главное.

«Хаддерсфилд»

Технический спонсор: Umbro.

Клубная эмблема в виде терьера – это очень круто! А вот логотип титульного спонсора с иероглифами в полгруди не все оценят. Обратите внимание, что второй комплект – это то же самое, что у «Борнмута» в качестве основной экипировки только с другими наклейками.

«Саутгемптон»

Технический спонсор: Under Armour.

«Святые» выделились, одевшись в Under Armour – единственные такие во всей Премьер-Лиге. Но форма у них классная, особенно основной и третий комплекты, которые являются образцом того, как логотип титульного спонсора может быть идеально вписан в дизайн.

«Вулверхэмптон»

Технический спонсор: Adidas.

У «Вулверхэмптона» тоже все в порядке с сочетаемостью эмблемы титульного спонсора с формой, которая проста и лаконична. Второй комплект вообще выполнен на стандартном шаблоне Adidas, но за счет цветов и эмблемы все равно неплох.

«Фулхэм»

Технический спонсор: Adidas.

Еще один новичок, которого одевал немецкий концерн. Черная широкая полоса на груди в домашнем комплекте позволила выгодно обставить нагрудную надпись с названием титульного спонсора. Второй комплект реализован на стандартном лекале.

«Кардифф Сити»

Технический спонсор: Adidas.