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Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

24 июля 2018, 17:38

Российский сезон стартует на этой неделе, но не все клубы показали свои новые формы. То ли дело АПЛ – там люди не плюют на маркетинг. «Соккер.ру» изучает обновки англичан.

«Манчестер Сити»

Технический спонсор: Nike.

Основной комплект классического цвета, из технологических особенностей – пуговица на воротнике. Классно выглядит второй комплект, выполненный в черном цвете с тонкими голубыми и салатовыми полосами по вертикали. Есть и третья форма: ярко-фиолетовая с оранжевыми деталями.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Манчестер Юнайтед»

Технический спонсор: Adidas.

На красных футболах МЮ появились черные горизонтальные полосы. По задумке дизайнеров, это графическое изображение железнодорожных путей, с которыми связана история манкунианского клуба, отмечающего в этом году 140-й день рождения.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Но главная неожиданность дальше: второй комплект «Красных Дьяволов» выполнен в нежно-розовом цвете. О, это так мило!

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

И еще один контраст. Третья форма, напротив, на 100% мужская, строгая, стальная.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Тоттенхэм»

Технический спонсор: Nike.

Градиентный уход в затемнение, похоже, становится новой модой. У «Тоттенхэма» он реализован в основной форме с помощью синих полосок, постепенно сливающихся в синий пояс.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Гостевая форма – темно-синяя. Это та самая часть экипировки «Шпор», что подозрительно похожа на тренировочную форму «Барселоны».

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Ну зато третий комплект ни на что не похож. Вообще.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Ливерпуль»

Технический спонсор: New Balance.

Вот здесь точно не штамповка, а индивидуальный подход. Насыщенный красный цвет, воротник поло, а еще обязательно присмотритесь к фактуре ткани. «Ливерпуль» будет модным в новом сезоне, ни на шаг не отойдя от традиций!

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

А вот с запасными формами можно и поэкспериментировать. Необычные цвета и узоры приветствуются. Как вам?

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Челси»

Технический спонсор: Nike.

«Фишка» домашней формы «Челси» - вот эти красные и белые горизонтальные штрихи-«порезы». А еще в пресс-релизе упоминается, что футболки выполнены на новом шаблоне «Nike».

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Гостевая форма – ярко-желтая с вкраплениями исконного синего цвета. Неплохо!

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Арсенал»

Технический спонсор: Puma.

Рассмотрите внимательно текстуру основной части, выполненной в красном цвете. Тут свои спецэффекты. Также нужно отметить тончайшие красные линии вокруг рукавов, создающие одно из главных дизайнерских решений.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Дизайн гостевого комплекта повторяет то, что мы видим на домашней форме, только теперь полосы на груди и рукавах сливаются в один декоративный элемент.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Третья форма, на первый взгляд, очень простенькая: один цвет, монохромные элементы, но притягательна. Наверное, из-за цвета.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Бёрнли»

Технический спонсор: Puma.

Форма сделана качественно, с множеством мелких деталей, которые ее красят, а вот насколько органично вписывается в этот ансамбль логотип нового титульного спонсора – вы мне скажите.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Эвертон»

Технический спонсор: Umbro.

Синяя меланжевая форма с традиционными ромбиками по краю рукавов и двумя пуговицами на воротнике. Смена текстур и дизайнерские решения делают эту форму классической и одновременно броской.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Второй комплект тоже радует сочетанием черного цвета с розовыми вкраплениями, а вот третья форма ставит в ступор. Нужно смотреть на натуре. Первое впечатление: будто это футболка из 80-х или 90-х.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Лестер»

Технический спонсор: Adidas.

Диагональные линии и золотые полоски на воротниках и манжетах – вот чем порадовал поклонников «Лестера» Adidas.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Гостевая форма – кричаще-серая и тоже с «золотом». Никак не могут забыть феноменальный чемпионский сезон?

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Ньюкасл»

Технический спонсор: Puma.

Если бы не огромные иероглифы, то можно было бы сказать, что это «сорочья» классика.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

А в гостевых футболках «Ньюкасла», заменив эмблему, могла бы играть «Барселона».

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Вот и третий комплект до кучи.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Кристал Пэлас»

Технический спонсор: Puma.

Puma весьма уютно чувствует себя в АПЛ, вот и «Кристал Пэлас» перед сезоном-2018/19 не стал продлевать сотрудничество с Macron и перешел под знамена «черной кошки».

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Борнмут»

Технический спонсор: Umbro.

Традиционная красно-черная вертикальная полоска, ромбики на рукавах: «Вишенки» выглядят стильно.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Вест Хэм»

Технический спонсор: Umbro.

«Вест Хэм» строит большие планы на грядущий сезон, и вот в какой форме «Молотобойцы» собираются ковать успехи под руководством Мануэля Пеллегрини.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Уотфорд»

Технический спонсор: Adidas.

«Уотфорд» пока представил только домашнюю форму. Желтый, черный и красный цвета хорошо сочетаются, а V-образный воротник делает «вертикальный» дизайн законченным.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Брайтон&Хов Альбион»

Технический спонсор: Nike.

«Чайкам» форму пошил Nike. Тут все достаточно просто, без каких-либо выдающихся элементов дизайна. Но родные цвета на месте – и это главное.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Хаддерсфилд»

Технический спонсор: Umbro.

Клубная эмблема в виде терьера – это очень круто! А вот логотип титульного спонсора с иероглифами в полгруди не все оценят. Обратите внимание, что второй комплект – это то же самое, что у «Борнмута» в качестве основной экипировки только с другими наклейками.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Саутгемптон»

Технический спонсор: Under Armour.

«Святые» выделились, одевшись в Under Armour – единственные такие во всей Премьер-Лиге. Но форма у них классная, особенно основной и третий комплекты, которые являются образцом того, как логотип титульного спонсора может быть идеально вписан в дизайн.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Вулверхэмптон»

Технический спонсор: Adidas.

У «Вулверхэмптона» тоже все в порядке с сочетаемостью эмблемы титульного спонсора с формой, которая проста и лаконична. Второй комплект вообще выполнен на стандартном шаблоне Adidas, но за счет цветов и эмблемы все равно неплох.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Фулхэм»

Технический спонсор: Adidas.

Еще один новичок, которого одевал немецкий концерн. Черная широкая полоса на груди в домашнем комплекте позволила выгодно обставить нагрудную надпись с названием титульного спонсора. Второй комплект реализован на стандартном лекале.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

«Кардифф Сити»

Технический спонсор: Adidas.

Третий новичок АПЛ в нынешнем сезоне – тоже «адидасовец». В прошлый свой заход в Премьер-Лигу, если помните, «Ласточки» играли в красных футболках, потому что так захотелось экстравагантному владельцу клуба Винсенту Тану, сейчас «Кардифф» будет одет в соответствии с клубными традициями.

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

Встречайте по одежке! Формы клубов АПЛ в сезоне-2018/19

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Все комментарии
Betman
Betman
26 июля в 11:47
Больше всего понравились Эвертон и Саутгемптон.
На футболкаx МЮ надо было изображение автобуса нарисовать, а не какиx-то там железнодорожных путей. A розовый комплект вообще за гранью добра и зла, больше бы Барселоне подошёл. То ли дело третий вариант, просто шикарен!
denhim
denhim
25 июля в 15:49
    cannongun
    cannongun
    25 июля в 11:15
    ст_прапорщик:
    Адидас добротную форму клепает, но 2-й комплект МЮ - не пойми что, впрочем, Найк Шпорам тоже угодил с гостевой - пижама-пижамой, да ещё, чтоб не напрягаться, спионерили у барсуков, чем нашим боссам Under Armour не угодил? ХЗ!?!?
    как чем? бабла мало отсыпал) но у святош кит - то что батя прописал)
    абибас кстати тоже еще то шило
    Валера, заметь - почти все пруцца от нашего 3-го комплекта))
    Zametka
    Zametka
    25 июля в 08:47
    розовая форма МЮ и 3 комплекс Шпор топчег)
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    25 июля в 07:04
    У Эвертона и Кристал Пэлас шикарные комплекты! У шпор в этом сезоне одна из самых убогих форм(( Типичная найковская халтура...
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    25 июля в 00:23
    нежно-розовый идеально подходит мю ахахаха
    Понравились 3 комплект ттх и желтая форма челси
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    24 июля в 20:28
    Адидас добротную форму клепает, но 2-й комплект МЮ - не пойми что, впрочем, Найк Шпорам тоже угодил с гостевой - пижама-пижамой, да ещё, чтоб не напрягаться, спионерили у барсуков, чем нашим боссам Under Armour не угодил? ХЗ!?!?
    benderivan
    benderivan
    24 июля в 20:19
    Как много умбры в АПЛ
    dzvinka
    dzvinka
    24 июля в 19:50
    "второй комплект «Красных Дьяволов» выполнен в нежно-розовом цвете. О, это так мило!" лучше и не скажеш)))
    Klasse
    Klasse
    24 июля в 19:35
    форму без шорт только дрозды постить будут.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    24 июля в 18:56
    Розовый цвет В МЮ это треш конешно.. а в целом домашняя и третий комплект хороши!
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    24 июля в 18:43
    Топчики у Арсенала, Челси, Ливерпуля, ВХЮ, Эвертона и Манчестер Сити.
    Ковры у мю.
    DXTK
    DXTK
    24 июля в 18:32
    Viduka:
    Второй комплект МЮ выполнен в стиле неудачно постиранной белой футболки, оказавшейся в машине вместе с красным полотенцем.
    не это розовый - поросячий цвет))))
    DXTK
    DXTK
    24 июля в 18:30
    А что у Хаддерсфилда на форме отсутствует клубный логотип или пес теперь у них?
    13 RUS
    13 RUS
    24 июля в 18:22
    И причем здесь золотые вставки у лис? Еще в донные сезоны до 15-16 были
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    24 июля в 18:21
    Футболка то ли из 80-х, то ли из 90-х самая клёвая.
    Ещё бы футбол из тех времён вернуть.
    Viduka
    Viduka
    24 июля в 18:21
    Второй комплект МЮ выполнен в стиле неудачно постиранной белой футболки, оказавшейся в машине вместе с красным полотенцем.
    Roger Young
    Roger Young
    24 июля в 17:52
    Ман-Сити неплох, Ливерпуль понравился.
    Челси оригинально, но как-то не решил пока, нравится или нет.
    Эвертон УГ, зато Бернли приятно удивляет.

    Умбро в целом не нравится. Дизайн нулевой. Саутгемптон не прогадал, что доверились новому спонсору.
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