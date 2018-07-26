«Витесс» и Слуцкий: старт дан

вчера, 22:27

Сезон для Леонида Слуцкого начался. Российский тренер покоряет Нидерланды, а заодно и Лигу Европы. «Соккер.ру» знакомит с новым клубом Слуцкого и его перспективами.

Все больше и больше клубов начинают сезон официально. Вступил в борьбу и «Витесс», за которым в нынешнем сезоне будут следить в России с особым пристрастием. Поскольку тренирует голландскую команду Леонид Слуцкий.

Сегодняшний день

Этому специалисту сопереживают многие, в «Халл Сити» ему не удалось себя должным образом проявить, теперь попытается в Голландии, где есть неплохие стартовые возможности - ведь «Витесс» по меркам чемпионата крепкий середняк, который к тому же пробился в Лигу Европы, там и дебютировал с ним Слуцкий ровно сегодня. Соперником «Витесса» во втором квалификационном раунде стал румынский «Вииторул». Первая встреча прошла очень напряженно и ярко. По ходу поединка голландцы проигрывали со счетом 0:2, однако во втором тайме собрались и сумели отыграться, завершив встречу вничью - 2:2. А могли и победить, ведь последние 13 минут играли в большинстве. Не сложилось, зато есть впереди ответный матч и вера в свой характер и игровые возможности.

Прием в Голландии

Забавно получилось с переездом Слуцкого в Нидерланды. Ведь он начинал лето в качестве комментатора «Первого канала», достаточно интересно провел несколько матчей, а затем стало известно, что сотрудничество тренера-комментатора и телеканала прекращено. Буквально сразу после начала группового этапа. Многие поспешили обвинить Константина Эрнста и канал в политизированности, поскольку Слуцкий позволил себе шутку на политическую тему во время одного из эфиров. А разгадка оказалась простой. Это завершение работы и прогнозировалось, поскольку Слуцкому нужно было ехать в Нидерланды и начинать предсезонную подготовку с «Витессом». Перед этим Леонид прокатился по Арнему, познакомился с городком в довольно необычной обстановке - его экскурсоводами были болельщики «Витесса», которые сразу пояснили Слуцкому о традициях, интересных местах и знаковых объектах Арнема. Дружелюбности атмосферы и теплоте приема можно позавидовать, о чем и сам Слуцкий позднее на пресс-конференции рассказал. Чего стоит первая тренировка «Витесса» в рамках предсезонной подготовки. На стартовое занятие пришли около двух тысяч болельщиков, которые дали понять, что без поддержки арнемцы не останутся. Команду эту в уютном голландском городке очень любят, ценят даже малые успехи. Семейная атмосфера чувствуется во всем. И это очень важно для адаптации того же Слуцкого, который в Англии столкнулся сходу с фирменным британским давлением. В «Витессе» тренер получит то окружение, которое ему больше подходит по складу характера и стилю работы.

Предсезонная подготовка

Самый первый матч «Витессу» не удался. После двух недель подготовки под руководством Слцуцкого «Витесс» проиграл в товарищеском поединке «Вольфсбергеру» со счетом 1:2. Еще через три дня «Витесс» получил разгром от донецкого «Шахтера» (1:4). После этого арнемцы воспользовались свежеприобретенными связями с Россией и отыграли два поединка с клубами из РФ . С тульским «Арсеналом» получилась результативная ничья - 2:2. А вот «Локомотив» был разгромлен со счетом 3:0, что, конечно, вселило некоторые опасения в болельщиков «Локо», поскольку клубу скоро начинать сезон, играть в Суперкубке России. Зато арнемцы преисполнились оптимизма. Возможно, он и помог вырвать ничью с «Вииторулом». Помощь приходит к «Витессу» по традиции и из Англии.

Трансферная политика

«Витесс» довольно давно сотрудничает с «Челси» в сфере обмена игроков. Точнее, скорее Арнем является местом «проката» футболистов из Лондона, которые в Англии практики не получают, а для «Витесса» имеют очень неплохой уровень и способны помогать, имея много минут на поле - всем выгодно. Как правило речь идет об арендах, так что «Витесс» затрат больших не имеет, а состав выглядит прилично. Нынешним летом уже два подкрепления из «Челси» прибыло. Это вратарь Эдуарду и защитник Кларк-Солтер. А самой крупной самостоятельной покупкой стал Мату Беро, который обошелся в 1,6 миллиона евро. Также «Витесс» приобрел в Алжире перспективного форварда Дарфалу. В общем, голландский клуб по традиции специализируется на раскрытии талантов с целью последующей перепродажи и при этом имеет неплохие ресурсы в виде партнерства с «Челси» и хорошего скаутского отдела. Единственным, пожалуй, недостатком такого экономного подхода, ориентированного на короткие дистанции, является отсутствие значимого костяка и высокая текучка кадров. Приходится к каждому сезону более чем наполовину менять состав. Хотя, возможно, Слуцкому это поможет получше под себя построить схему.

Состав

Что касается имеющегося состава и того, на кого следует обратить внимание в новом сезоне. Безусловно, всем интересна судьба защитника Вячеслава Караваева. 23-летний россиянин зимой перешел из «Спарты» и сделал верный выбор, учитывая, что теперь со Слуцким наверняка будет получать хорошую практику. Матч с «Вииторулом» он провел целиком, например. А главной звездой «Витесса», пожалуй, является форвард Тим Матавж. Ему уже 29 лет, и на нем держится вся атака. Именно его гол и мяч 27-летнего Линссена позволил уйти от поражения в игре с румынской командой. В прошлом сезоне Матавж в 34 матчах забил 16 мячей, а Линссен - в 37 матчах отличился 17 раз. Вот на них все основывается впереди. В защите помимо Караваева следует обратить внимание на несостоявшуюся звезду Александра Бюттнера, который махнул даже в «Манчестер Юнайтед», но оттуда прошел через «Динамо» в «Витесс». В средней линии стоит обратить внимание на некогда подававшего большие надежды Роя Беренса, которому уже 30 лет, а он так и не выстрелил до топ-клуба. То же касается и 28-летнего Сереро, хотя по меркам «Витесса» это очень крепкие опытные футболисты, вокруг которых и растут молодые перспективные.

Перспективы

У Слуцкого подобралась весьма интересная разношерстная компания. Еще наверняка случатся приобретения, причем не исключено, что из России, поскольку наверняка кто-то из россиян средней руки захочет попробовать себя в Европе, пусть даже через скромный относительно чемпионат Нидерландов, зато в родной обстановке с российским тренером и определенными гарантиями. Что же до турнирных задач, то из-за большой текучки кадров в Нидерландах расклады меняются кардинально от сезона к сезону, но нынешний вариант состава «Витесса» позволяет уверенно бороться за место в семерке, а то и в пятерке. Статистом точно не будет, и это обещает интереснейшую борьбу.