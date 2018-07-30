Ливерпуль - каким ты был, таким ты и останешься.

вчера, 18:28

Каким ты был, таким ты и остался - это поговорка не про «Ливерпуль» случайно?

Можно каждый год говорить о грядущем титуле красных, я например в футболе реалист, а большинство видимо оптимисты раз верят в чудо, но пока не увидишь команду на первом месте в конце сезона, надеяться нету смысла. Многие уже так поверили в «Ливерпуль», в их во всем положительные трансферы, дали им столько положительных авансов убеждая нас, что они вот именно сейчас смогут достичь вершины. Что мне кажется, эти ожидания снова не оправдают надежд, ну в общем, как и всегда. А «Ливерпуль» будет ждать в конце сезона не триумф, а сплошное разочарование.

Три раза они были близки к успеху в 2002 с Улье, в 2009 Бенитесом и в 2014 при Роджерсе, эти команды были намного ближе к успеху, чем нынешняя у Клоппа. Даже в 2014 году, когда они победили МС 3-2 в ключевой игре, тогда все думали, ну вот он шанс, и они смогут дойти до конца, но итог мы все помним, ляпы в заключительных играх не позволили клубу поднять титул над головой.

Я до сих пор считаю, что клуб с Трио Старридж, Суарес и Стерлинг, были куда опаснее, чем Фирмино, Салах и Мане, а клуб Роджерса был намного эфективнее нынешнего Клоппа. Грубо говоря в первых сто матчах команда североирландца имела показатель лучший по количеству и процентов побед, больше забитых голов, примерно равный процент поражений и ничьих, ну и к довершению Ливерпуль образца 2014 года, куда был ближе к титулу, чем образца 2018. Многие сейчас говорят, они должны бросить все силы на АПЛ , пока условный МС бросит все силы на ЛЧ , они так сделали в 2014, все ради АПЛ , но у них, как мы помним ничего не получилось.

А что должно измениться прямо сейчас?

У них давно отрофировался менталитет победителей в элите, а их последний успех никто и не помнит, ну может люди с возрастом помнят, как это было в конце 80-х прошлого столетия, а сейчас могут молодым рассказывать о непобедимом «Ливерпуле», но сегодня Реальность такова - «Ливерпуль» самый главный неудачник в АПЛ из Топ клубов - 28 лет никто не отменял, даже самые преданные болельщики понимают это. От них можно пока ожидать одного - красивой, атакующей и результативной игры, но даже она не гарантирует со всеми покупками не только титула, но и попадания даже в ТОП 4. Им бы хотя бы для начала попасть в тройку призеров чемпионата.

В прошлом сезоне, скажем если бы «Челси» и Конте не страдали ерундой, могли бы спокойно финишировать в четверке, так что четвертое место в прошлом году для «Ливерпуля» это чистое везение, как и сезоном ранее, когда в последней игре переиграли «Мидлсбро» 3-0, и таки остались в 4-ке.

Что может помешать Ливерпулю побеждать.

Во-первых Клопп подписав дорогие трансферы, купив Аллисона, Фабиньо и Кейта, если честно, такие не малые расходы для тех, кто не видел медалей АПЛ с 2014 года, и которые могу себя в итоге не оправдать, ставит тренера под еще больший удар. Еще в прошлом сезоне после старта в АПЛ , многие фанаты в Англии были недовольны его философией футбола, и запускали петицию об его уходе в самом практически начале сезона, если Ливерпуль не будет на первом или на втором месте со старта чемпионата, возможно подобного можно ожидать и сейчас.

Кейта недавно получил микротравму, в контрольных матчах, а что будет в сезоне, когда АПЛ славиться своей жесткой борьбой. Да не стоит забывать африканец может на ровном месте навредить, скажем получить не нужную карточку. В игре за «Лейпциг» умудрялся получить 3 красные за 8 матчей. А зная специфику АПЛ и горячий нрав футболиста может получиться бомба замедленного действия.

Говорят у Бекера практически нету слабых мест, и он способен тащить во многих играх, но как показали матчи против клубов АПЛ в ЛЧ , ему не раз приходиться вынимать из собственных ворот, даже в матче на ЧМ в игре за Бразилию против Бельгии, где проиграли, ему противостояли в атаке игроки АПЛ забивали именно они же, да первый автогол, но затем Де Брюйне положил. Все зависит от сильной интенсивности чемпионата, в АПЛ атакующий стиль, а зная, что защита проходная у них не исключительно, что он пропустит и не мало. Да и в матчах на МКЧ мы его еще не видели в действиях, там все Кариус продолжает чудить.

Фабиньо, тоже очень надежен и придраться к нему вроде нельзя, но возможно его минусом может послужить тот факт, не сможет влиться в философскую составляющую команды, найти свою игру. Да еще есть Шакири, который сходу после подписания запел о грядущих трофеях.

Во-вторых чрезмерно атакующий футбол, (который многие называют Хэви-Метал, я же просто кавалерийским) без грамотного подхода в матчах, когда ты побеждаешь в 2 и более мяча, не надо бежать вперед и забивать еще, ведь можно нарваться на контратаку, пропустить ненужный гол, и в итоге даже проиграть, надо грамотно отыграть в защите.

В-третьих «Ливерпуль» на столько обленился, что даже не способен завоевать кубок лиги. Вообще если кто не заметил «красные» даже если и выходят в финал какого-то кубка при Клоппе, не могут его в итоге получить. Три проигранных финала говорят сами за себя, конечно им противостояли «Манчестер Сити» в 2016, «Севилья» в 2016 и наконец «Реал» в 2018. Но не в одном из них нельзя было до игры, а тем более во время отнести их к фаворитам. Так что, и в этом сезоне, думаю картина у них не поменяется. Болельщики хотят трофея, а не просто бестолковой бей-беги, которую демонстрирует «Ливерпуль». Да и такие проигрыши как «Саутгемптону» в полуфинале Лиги Кап в 2017, и вылет от «Вулверхемптона» на Кубке Англии в 2017, или от «Лестера» и «Вест Бромвича» в этих турнирах уже в 2018, могут доказать на сколько мерсисайдцам все равно даже на внутренние трофеи, проигрывают даже не фаворитам.

В четвертых скажем Трио «Ливерпуля» не сможет показать той результативности, которая им удалась в прошлом сезоне. Как показали некоторые матчи отсутствие Мане, вот уже второй сезон подряд резко влияет на итоговый счет. А травма и отсутствие в ключевых матчах Салаха, как было в финале ЛЧ , показывает насколько им не хватает другого плана на игру. На сколько египтянин готов к новому сезону, сможет ли он дальше показывать такую же результативность как в прошлом, не факт что он сможет забить столько же или хотя бы приблизиться к тройке бомбардиров в новом сезоне. Да и есть сомнения, что смогут сыграться старые футболисты с новичками. Да и с защитой могут продолжать возникать проблемы, даже не взирая на то, что купили еще самого дорогого вратаря в истории.

В пятых Клопп это заложник самого «Ливерпуля», возможно с кем-то другим он и сможет выиграть титул, но точно не с ними. Вообще, как я и говорил, для немца и красных это замкнутый круг, если он не смог добиться успеха завоевать любой трофей, то вряд ли в новом сезоне у них получится лучше. Ведь из некогда крутого коуча, который с «Боруссией» поставил на колени «Баварию» он превратился, в главного неудачника тренерского цеха.

В шестых, они по ходу сезона могут терять очки, они могут не проиграть всем лидерам «новой Топ 6-ки», и многих даже победить, но потом потерять важные очки с клубами из середины и подвала, как у них было и не один раз. На длительной дистанции внутри чемпионата их не хватит. А еще игры в кубках. Да и вообще этот сезон может стать последним для Клоппа, он говорил три года и титул, но сейчас хотя бы какой-то трофей. И проиграть в итоге они могут сами себе, если допустят слишком много ошибок.

Приблизительный состав на старт сезона:

Аллисон - Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд - Фабиньо, Кейта, Хендерсон - Салах, Мане и Фирмино

Выводы: По этому нету смысла говорить о грядущих Титулах и трофеях в конце 2019 года, здесь ими не пахло уже давно. Даже намека на один из них нету. Ведь говорят многие, да и сам «Ливерпуль», и его болельщики называют себя ТОП клубом с большой буквы, а простите меня за последние 6 лет - 0 трофеев. Если Говорят о длительной засухи на титул, пора им поговорить и о затянувшейся засухи и на прочие трофеи, а слово ТОП переформировать, во что-то простое «Крепкий середняк», которому просто фартануло дойти до финала ЛЧ в прошлом сезоне, а в конце их просто спустили с небес на землю, как туже Хорватию на ЧМ .

Мой вердикт «Ливерпуль» если и попадет в 4ку, то не на первом месте, максимум 3-тьи, а в конце сезона и во все останутся без трофеев, вылетев из кубков на более ранних стадиях.