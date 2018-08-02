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ПАОК – соперник «Спартака»

вчера, 00:33

В противостоянии с «Базелем» путевку в следующий раунд Лиги чемпионов вырвал ПАОК. «Соккер.ру» проводит первое знакомство с греками, которые многим связаны с Россией.

Постепенно российские клубы втягиваются в еврокубковый сезон, участвуя в формировании групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начала эту борьбу «Уфа» в Лиге Европы, в отборочном раунде. Впереди черед «Спартака» в Лиге чемпионов, где красно-белые вступят в схватку с третьего отборочного раунда. Соперник по этому противостоянию определился в битве между ПАОКом и «Базелем». Противником «Спартака» стал клуб из Греции.

Противостояние с «Базелем»

Мы привыкли к тому, что швейцарские клубы, выходя в еврокубки, оставляют вполне приличное впечатление, показывают очень колкий активный футбол и создают проблемы даже более именитым оппонентам. Поэтому в данном противостоянии изначально фаворитом смотрелся «Базель», который на европейской арене имеет более увесистые позиции. Однако двухраундовая схватка показала несостоятельность швейцарского клуба. Он оказался просто не готовым к борьбе на данном этапе турнира, хотя обладает по именам более приличным составом, там, например, играет небезызвестный российскому болельщику Марек Сухи, есть вполне приличные ребята не только из Швейцарии. Риверос тот же из Парагвая, ван Волфсвинкел из Нидерландов.

А на деле «Базель» совершенно ничего не смог противопоставить ПАОКу, провалив оба матча. Причем в Греции «Базель» смотрелся еще более-менее, проиграв со счетом 1:2. Гол в конце поединка оставлял хорошие шансы на ответную домашнюю игру. Между матчами «Базель» сменил главного тренера. Вместо Рафаэля Викки в ответной встрече в Швейцарии командой руководил легендарный альпийский бомбардир Александр Фрай, но его легендарности не хватило. Домашний матч швейцарцы провели невыносимо плохо и уступили со счетом 0:3, открыв ПАОКу дорогу в следующий раунд. Хуже подготовиться к сезону, наверное, тяжело. У ПАОКа в первом матче голами отличились испанец Каньяс и игрок сборной Сербии Александр Прийович. Он же забил один из мячей в ответной игре. Также в ней отличились Фернанду Варела и Эль-Каддури. Обе фамилии должны быть на слуху.

Состав ПАОКа

В составе греческой команды не так много греков, кстати. Здесь собран приличный такой по меркам страны интернационал, который позволил во многом стать ПАОКу вторым в прошлом сезоне чемпионата Греции. Разве что вратарь Пашалакис среди греков обладает статусом игрока основного состава. А так, здесь два испанца: Хосе Креспо и Каньяс, сразу несколько бразильцев, среди которых Матос, поигравший в Украинской Премьер-Лиге, Маурисиу, который перешел в ПАОК из «Зенита», а также Лео Жаба, который выступал за «Ахмат».

Все знакомые лица. Есть и в недавнем прошлом игрок сборной Португалии – Виейринья, который много лет провел в «Вольфсбурге». Многим знаком и Эль-Каддури, выступавший в Италии не в последних клубах. Наконец, мало кто не знает Хачериди и Шахова – украинских футболистов, которые тоже имеют видные позиции в ПАОКе. Так что ничего удивительного в малом представлении греков в составе. При таком подборе футболистов есть кем козырять и без них.

Тренер

Как видим, в ПАОКе немало бывших футболистов из чемпионатов Украины и России. С ними связано в какой-то степени и имя главного тренера. Возглавляет греков Разван Луческу. 49-летний экс-вратарь является сыном бывшего наставника «Шахтера» и «Зенита» Мирчи Луческу. Он начал свою тренерскую карьеру в 2003 году, много трудился на родине, где смог вместе с «Рапидом» выиграть дважды Кубок Румынии. Затем попробовал себя в Катаре и вместе с «Аль-Джаишем» тоже выиграл кубок страны. В Греции он пустил корни с клуба «Ксанти», который возглавил в 2014 году. До прошлого года он работал с ним, после чего пошел на повышение в ПАОК. В прошлом сезоне Луческу привел эту команду ко второму месту в чемпионате Греции и выиграл по старой уже своей традиции национальный кубок. Карьера у специалиста идет по нарастающей.

Скандал

ПАОК в России был на слуху довольно давно. Связано имя клуба в первую очередь с личностью его президента и главного инвестора Ивана Саввиди. Бизнесмен вкладывается в ПАОК с 2012 года. С его персоной связано возрождение клуба, он погасил его долги, вытащил команду на новый уровень. Отсюда же и определенные связи клуба с восточнославянскими странами, которые несложно проследить. Но его деятельность, направленная на рост ПАОКа, не вызывала особых нареканий до минувшего сезона, когда команда всерьез начала бороться за титул.

Одним из ключевых матчей был поединок с АЕКом, который в итоге чемпионат выиграл. По старой греческой традиции начались беспорядки, во время которых Саввиди выбежал на поле с пистолетом. Такая откровенность обескуражила греческие футбольные власти. В результате разбирательств ПАОК лишился трех очков и получил еще техническое поражение от АЕКа. После такого удара команда не смогла вернуться к борьбе за титул, но второе место занять смогла. Самому Саввиди же было запрещено посещать футбольные матчи в Греции на три года.

Противостояние ПАОКа со «Спартаком» обещает стать интересным. И не только благодаря всем упомянутым обстоятельствам, но и из-за армий болельщиков. Греческие фанаты отличаются невероятным темпераментом и умением поддерживать команду рьяно, даже яростно. Спартаковские фанаты могут в этом с греками посостязаться, поэтому антураж уж точно будет обеспечен как следует. Первый матч состоится 8 августа в Греции, ответный – 14 августа в России.

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 20:04
    Robinson
    Robinson
    вчера в 14:48
    Лишь бы не играли как с Марибором, а так уже можно Спартак поздравлять с победой.
    кони-рулят
    кони-рулят
    вчера в 14:43
    В Греции 1:0, в Москве, как всегда, 1:1
    Фата лист
    Фата лист
    вчера в 13:18
    Удачи Спартаку! Обязаны выносить ПАОК с их олигархом, который мог бы и российский клуб спасти, Амкар например... Треугольник Фернандо - Зобнин - Промес вынесет греков, у них сопоставимых по классу футболистов нет.
    kilativ
    kilativ
    вчера в 12:50
    пупсики сольются обоснуя это тем что в этом году делают ставку не вылетить в ФНЛ!!!
    смещной
    смещной ответил Литейный 4
    вчера в 10:48
    Литейный 4:
    Разные весовые категории. Паок всем известный клуб, в отличии от пупсиков, про которых узнали после рекорда 0-7. Гыгыгы
    Степа, если про твой клуб не знали до 2007-го в Европе, то это не повод стрелки кидать.
    viv
    viv
    вчера в 09:41
    4 августа Локомотив погоняет семинулевых, а 8 августа ПАОК добьет.
    makkie
    makkie
    вчера в 09:34
    В Греции Спартак должны поддержать фаны дружественного Олимпиакоса.
    Думаю, будет интересно - если не проходить ПАОК, то нечего делать в ЛЧ.
    Alex Rosi
    Alex Rosi
    вчера в 09:34
    Будем болеть за Паок. Банщики не пройдут!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 09:32
    Команда средняя, но болелы у них конечно ещё те. Трудно будет на выезде. Устоим, не рассыпимся в Греции , дома дожмем. Успехов КБ и надеемся на выход в ОСНОВНУЮ ГРУППУ ЛЧ.
    МКС
    МКС ответил ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 09:11
    ЦСКА Самый титулованный:
    ПАОК пройдет спартак и не заметит!
    За своих отвечай, наши танки мы сами разбирать будем.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил МКС
    вчера в 09:06
    МКС:
    Спартак пройдет Паок не заметив, жаль что эта херовенькая командишка не досталась нашим недоделаным бомжам и унитазам, они бы их разделали как бог черепаху, ХОТЯ у немытых есть теоретические шансы отчмокать у вышеперечисленных.
    ПАОК пройдет спартак и не заметит!
    МКС
    МКС
    вчера в 08:56
    Спартак пройдет Паок не заметив, жаль что эта херовенькая командишка не досталась нашим недоделаным бомжам и унитазам, они бы их разделали как бог черепаху, ХОТЯ у немытых есть теоретические шансы отчмокать у вышеперечисленных.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 08:24
    Разные весовые категории. Паок всем известный клуб, в отличии от пупсиков, про которых узнали после рекорда 0-7. Гыгыгы
    SkiNheD
    SkiNheD
    вчера в 07:43
    Желаю удачи Спартаку.
    борька
    борька
    вчера в 07:04
    Главноеe к грекам нужно лететь в день матча, пищу, воду брать с собой, что бы ее ,пищу, обязательно охраняли, и тогда Спартак всунет грека в реку, и пусть там ловит раком, раков!
    Удачи и победы Спартаку!
    Exodus
    Exodus ответил Евгений Сибель
    вчера в 07:00
    Евгений Сибель:
    ПАОК сделал выводы после вылета от Эстерсунда. Они играют в стиле Бильбао. Кутепов готовься
    Твоя ёмкая аналитика очень пригодится Кутепову
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    вчера в 03:51
    ПАОК сделал выводы после вылета от Эстерсунда. Они играют в стиле Бильбао. Кутепов готовься
    mikysss
    mikysss
    вчера в 02:21
    По факту этого середняка проходить нужно без напряга, другое дело помним АЕК, да да тролли щас подключатся, но как уже говорил все 6 наших клубов должны играть в ЛЕ - паровозы и кони с третьего места пусть туда перебираются и если повезет Уфе то на одной из стадий плей-офф ЛЕ увидим дерби Российских клубов
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 00:44
    Нигматуллин:" ПАОК и Базель средние команды"

    Скоро увидим ПАОК сделает спартак средней командой или обойдется!
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