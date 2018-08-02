ПАОК – соперник «Спартака»

вчера, 00:33

В противостоянии с «Базелем» путевку в следующий раунд Лиги чемпионов вырвал ПАОК . «Соккер.ру» проводит первое знакомство с греками, которые многим связаны с Россией.

Постепенно российские клубы втягиваются в еврокубковый сезон, участвуя в формировании групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начала эту борьбу «Уфа» в Лиге Европы, в отборочном раунде. Впереди черед «Спартака» в Лиге чемпионов, где красно-белые вступят в схватку с третьего отборочного раунда. Соперник по этому противостоянию определился в битве между ПАОКом и «Базелем». Противником «Спартака» стал клуб из Греции.

Противостояние с «Базелем»

Мы привыкли к тому, что швейцарские клубы, выходя в еврокубки, оставляют вполне приличное впечатление, показывают очень колкий активный футбол и создают проблемы даже более именитым оппонентам. Поэтому в данном противостоянии изначально фаворитом смотрелся «Базель», который на европейской арене имеет более увесистые позиции. Однако двухраундовая схватка показала несостоятельность швейцарского клуба. Он оказался просто не готовым к борьбе на данном этапе турнира, хотя обладает по именам более приличным составом, там, например, играет небезызвестный российскому болельщику Марек Сухи, есть вполне приличные ребята не только из Швейцарии. Риверос тот же из Парагвая, ван Волфсвинкел из Нидерландов.

А на деле «Базель» совершенно ничего не смог противопоставить ПАОКу, провалив оба матча. Причем в Греции «Базель» смотрелся еще более-менее, проиграв со счетом 1:2. Гол в конце поединка оставлял хорошие шансы на ответную домашнюю игру. Между матчами «Базель» сменил главного тренера. Вместо Рафаэля Викки в ответной встрече в Швейцарии командой руководил легендарный альпийский бомбардир Александр Фрай, но его легендарности не хватило. Домашний матч швейцарцы провели невыносимо плохо и уступили со счетом 0:3, открыв ПАОКу дорогу в следующий раунд. Хуже подготовиться к сезону, наверное, тяжело. У ПАОКа в первом матче голами отличились испанец Каньяс и игрок сборной Сербии Александр Прийович. Он же забил один из мячей в ответной игре. Также в ней отличились Фернанду Варела и Эль-Каддури. Обе фамилии должны быть на слуху.

Состав ПАОКа

В составе греческой команды не так много греков, кстати. Здесь собран приличный такой по меркам страны интернационал, который позволил во многом стать ПАОКу вторым в прошлом сезоне чемпионата Греции. Разве что вратарь Пашалакис среди греков обладает статусом игрока основного состава. А так, здесь два испанца: Хосе Креспо и Каньяс, сразу несколько бразильцев, среди которых Матос, поигравший в Украинской Премьер-Лиге, Маурисиу, который перешел в ПАОК из «Зенита», а также Лео Жаба, который выступал за «Ахмат».

Все знакомые лица. Есть и в недавнем прошлом игрок сборной Португалии – Виейринья, который много лет провел в «Вольфсбурге». Многим знаком и Эль-Каддури, выступавший в Италии не в последних клубах. Наконец, мало кто не знает Хачериди и Шахова – украинских футболистов, которые тоже имеют видные позиции в ПАОКе. Так что ничего удивительного в малом представлении греков в составе. При таком подборе футболистов есть кем козырять и без них.

Тренер

Как видим, в ПАОКе немало бывших футболистов из чемпионатов Украины и России. С ними связано в какой-то степени и имя главного тренера. Возглавляет греков Разван Луческу. 49-летний экс-вратарь является сыном бывшего наставника «Шахтера» и «Зенита» Мирчи Луческу. Он начал свою тренерскую карьеру в 2003 году, много трудился на родине, где смог вместе с «Рапидом» выиграть дважды Кубок Румынии. Затем попробовал себя в Катаре и вместе с «Аль-Джаишем» тоже выиграл кубок страны. В Греции он пустил корни с клуба «Ксанти», который возглавил в 2014 году. До прошлого года он работал с ним, после чего пошел на повышение в ПАОК . В прошлом сезоне Луческу привел эту команду ко второму месту в чемпионате Греции и выиграл по старой уже своей традиции национальный кубок. Карьера у специалиста идет по нарастающей.

Скандал

ПАОК в России был на слуху довольно давно. Связано имя клуба в первую очередь с личностью его президента и главного инвестора Ивана Саввиди. Бизнесмен вкладывается в ПАОК с 2012 года. С его персоной связано возрождение клуба, он погасил его долги, вытащил команду на новый уровень. Отсюда же и определенные связи клуба с восточнославянскими странами, которые несложно проследить. Но его деятельность, направленная на рост ПАОКа, не вызывала особых нареканий до минувшего сезона, когда команда всерьез начала бороться за титул.

Одним из ключевых матчей был поединок с АЕКом, который в итоге чемпионат выиграл. По старой греческой традиции начались беспорядки, во время которых Саввиди выбежал на поле с пистолетом. Такая откровенность обескуражила греческие футбольные власти. В результате разбирательств ПАОК лишился трех очков и получил еще техническое поражение от АЕКа. После такого удара команда не смогла вернуться к борьбе за титул, но второе место занять смогла. Самому Саввиди же было запрещено посещать футбольные матчи в Греции на три года.

Противостояние ПАОКа со «Спартаком» обещает стать интересным. И не только благодаря всем упомянутым обстоятельствам, но и из-за армий болельщиков. Греческие фанаты отличаются невероятным темпераментом и умением поддерживать команду рьяно, даже яростно. Спартаковские фанаты могут в этом с греками посостязаться, поэтому антураж уж точно будет обеспечен как следует. Первый матч состоится 8 августа в Греции, ответный – 14 августа в России.