Несостоявшийся спартаковец

03 августа 2018, 10:15

Говорят, что Лукас Вериссимо близок к переходу в «Зенит». «Соккер.ру» считает, что эти слухи могут быть игрой агентов или попыткой петербуржцев обойти «Спартак» на рынке.

Нередки случаи, когда сразу несколько российских клубов проявляют интерес к одному и тому же не слишком известному персонажу за рубежом. Зачастую такая информация появляется в СМИ как своего рода раздражитель для клуба, с которым игрок уже ведет переговоры. Если условному «Манчестер Сити», который никак не решится подписать того или иного футболиста, сказать через прессу, что этим игроком заинтересовался вдруг «Манчестер Юнайтед», то «горожане» начнут шевелиться шустрее и будут сговорчивее. Схема проверенная, и агенты ею пользуются.

Однако возможен и другой вариант. Когда клубы пользуются услугами одной скаутской системы, та предлагает им примерно одинаковых кандидатов. Либо же клуб, чей интерес оказался запоздалым, просто среагировал на интерес своего конкурента и обратил внимание на футболиста. Теперь можете сами выбрать, по какому именно сценарию в СМИ начали появляться разговоры о том, что «Зенит» не только претендует на защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, но и уже сделал по нему предложение.

Это 23-летний центральный защитник, который в январе 2016 года только из резервной системы «Сантоса» вышел в основную команду. При этом внедрение в главную команду прошло достаточно спокойно, Вериссимо не стал засиживаться на скамейке, быстро подводился к стартовому составу и в прошлом году провел 34 матча в чемпионате Бразилии, пропустив всего четыре игры. Для молодого футболиста на столь ответственной позиции в центре обороны это очень солидно.

Простой фильтр по возрасту и проведенным на поле минутам в такой авторитетной команде, как «Сантос», привлечет внимание любых скаутов к футболисту как к обладающему потенциалом для развития. Поэтому нет ничего удивительного в возникшем интересе из Европы. Флагманом этого процесса стал «Спартак», который продвинулся очень далеко в вопросе приобретения Вериссимо минувшей зимой. Речь шла о сумме примерно в 8 миллионов евро.

Причем «Сантос», испытывающий финансовые проблемы, был готов с радостью продать игрока за такую сумму. Дошло до обсуждения с агентами футболиста деталей контракта со «Спартаком», но вот на этой стадии что-то пошло не так. Достичь договоренности так и не получилось. Это должно насторожить «Зенит». С бразильскими дельцами в принципе тяжело договариваться, поскольку они способны менять позицию молниеносно. А тут все осложняется еще и запутанной ситуацией с правами на игрока.

Как обычно, сторон, которые имеют свою долю в контракте Вериссимо, аж несколько – «Сантос» даже не большей частью владеет. Соответственно, и агентов у футболиста несколько. И у каждой заинтересованной стороны свои мотивы, свои желания, свои мысли насчет будущего игрока и его стоимости. Так что не все просто в этой истории. Тут такой случай, при котором само по себе согласие «Сантоса» отпустить Вериссимо вообще ничего не гарантирует. Его добиться проще всего, и оно мало чего стоит.

Неудача «Спартака» в борьбе за Вериссимо красно-белых остудила, поэтому летом они не возвращались к теме бразильца. А вот «Зенит», который хочет укрепить центр обороны, причем желательно кем-то молодым и перспективным, обратил внимание за океан и предложил, если верить одному из агентов игрока, 9 миллионов евро.

Это вполне стандартная называемая цифра вокруг Вериссимо этим летом. Поскольку такую же цену готов заплатить «Лион», также интересующийся данным игроком. Агенты пытаются преподнести борьбу между французским и российским клубами как равную, а фаворитом будет тот, кто предложит выгоднее личный контракт. Ну вы поняли.

Эта ситуация напоминает первый абстрактный пример из начала заметки. А с учетом, что про хитрых агентов Вериссимо мы кое-что знаем, аргументы в пользу блефа растут в весе. «Лион» пытается приобрести Лукаса с июня, но, как и «Спартак», столкнулся с многочисленными проблемами, которые создает отнюдь не «Сантос». Вероятно, чтобы подтолкнуть французов к сговорчивости была запущена страшилка про «Зенит».

Ведь у российского клуба репутация субъекта, сорящего деньгами и способного перебить любые взвешенные предложения тех же французов. Нельзя исключать, что разговоры про «Зенит» и Вериссимо тиражируются агентами Лукаса нарочно для мотивации «Лиона». Если же и вправду имеет место конкурентная борьба, то в ней действительно «Зенит» с его ресурсами должен быть фаворитом. Все же лионцы куда более экономные ребята и в безумной гонке участвовать не будут, переключатся на кого-то еще.

О том, что вокруг Вериссимо завертелись трансферные вихри, можно косвенно судить по его игровой практике в «Сантосе». Он ее стал стремительно терять как раз после первых слухов про «Лион» в июне. В этом году на счету Лукаса пять матчей в Кубке Либертадорес, даже удалось забить гол в ворота «Эстудиантеса». В чемпионате Бразилии же у «Сантоса» дела складываются неважно. А Вериссимо выходил на поле в десяти матчах. Причем из пяти последних игр «Сантоса» Лукас принял участие только в одной, очевидно, больше раздумывая о продолжении карьеры за пределами клуба. А его команда постепенно осваивается в игре без него.