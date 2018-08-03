Роман Ерёменко: возвращение близко

03 августа 2018, 19:18

В октябре истекает дисквалификация Еременко за употребление кокаина, а уже на днях Роман сможет тренироваться с новой командой. «Соккер.ру» освежает детали «дела Еременко».

Флешбек

6 октября 2016 года. Роман Еременко был вызван в сборную Финляндии, но пропустил матч квалификации ЧМ -2018 против Исландии. УЕФА отправил в Федерацию футбола Финляндии и ЦСКА решение об отстранении хавбека от участия в футбольных матчах на месяц.

Следующие дни прошли в неведении, ЦСКА и Федерация футбола Финляндии отказывались комментировать ситуацию, в то время как журналисты и болельщики строили разные догадки: то ли переход из «Рубина» в ЦСКА был осуществлен с нарушением регламента ФИФА , то ли причиной стало употребление снюса (измельченного увлажненного табака).

12 октября 2016 года. ФИФА расширила санкции относительно Еременко, запрет распространился на любую футбольную деятельность, то есть Роман лишился права даже тренироваться со своим клубом.

18 октября 2016 года. Марко Трабукки, агент Романа Еременко, заверил болельщиков ЦСКА : «Роман не принимал никаких препаратов, чтобы играть лучше». В этот же день впервые появилась информация, что УЕФА подозревает финского полузащитника в употреблении кокаина. Сам Еременко ситуацию комментировать отказывается и извиняется.

31 октября 2016 года. Назначена дата официальных слушаний «дела Еременко» в УЕФА – 10 ноября.

10 ноября 2016 года. Слушания состоялись, но решение откладывается на несколько дней. «Такая процедура. Мы надеемся на лучший исход», - резюмировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

16 ноября 2016 года. Вынесение приговора затягивается, Виталий Мутко поясняет: «Рассматриваются некие дополнительные обстоятельства. Вся эта ситуация не имеет никакого отношения к допингу и вообще к футболу».

18 ноября 2016 года. Ба-бах! Роман Еременко дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста. Проба «A» показала, что футболист употреблял кокаин, который является наркотиком и находится под запретом Всемирной антидопинговой организации. Положительная допинг-проба была сдана после матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2). До 6 октября 2018 года спортсмен не сможет участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА и УЕФА . ЦСКА заявляет, что не прекратит участие в судьбе Еременко и подаст апелляцию на это решение.

20 ноября 2016 года. ЦСКА опровергает информацию о досрочном расторжении контракта с дисквалифицированным Еременко, а Марко Трабукки по-прежнему не может поверить в произошедшее: « ЦСКА никак не связан с этой историей, и они не должны подавать апелляцию. Это исключительно дело игрока и его жизнь. Рома уверяет, что все совсем не так, как преподносится в прессе. Я знаю этого парня с 12 лет и верю ему».

8 декабря 2016 года. Роман Еременко подал апелляцию. Юрист футболиста Георги Градев не слишком оптимистично оценил перспективы: «Надеемся ли мы на успех? Смотря что считать успехом в этой ситуации. Полной отмены дисквалификации добиться невозможно. На мой взгляд, если удастся сократить срок до 12 или хотя бы до 18 месяцев – это будет большой победой».

2 марта 2017 года. Апелляция Романа Еременко рассмотрена. Спортивный Юрист Михаил Прокопец, представлявший интересы футболиста, прокомментировал совместное фото с Еременко так: «Сегодня выглянуло солнышко». Ох уж эти оптимисты.

6 марта 2017 года. Как и предполагалось, двухлетняя дисквалификация осталась в силе. Юристы Еременко заявили, что точно будут обжаловать и это решение. В высшей инстанции – Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

19 марта 2017 года. Роману Еременко исполнилось 30 лет.

7 апреля 2017 года. Отец Романа Еременко уверенно заявил, что его сын вернется в большой футбол: «У Ромы все хорошо, он поддерживает себя в форме, он не такой человек, который вдруг все бросит. Не дождетесь».

19 апреля 2017 года. Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ).

14 мая 2017 года. Роман Бабаев ответил на вопрос о будущем Еременко в ЦСКА : «Контракт истекает 30 июня, и нет никаких предпосылок, что он будет продлен. Причина понятная: у игрока продолжает действовать дисквалификация, он не может помочь команде. По зарплате Романа после вступления в силу санкций против него мы разобрались, нашли компромиссный вариант».

21 июля 2017 года. CAS рассмотрел апелляцию Романа Еременко и оставил решение УЕФА в силе. Это была последняя надежда сократить срок дисквалификации.

6 октября 2017 года. «Экватор». Прошел год дисквалификации, осталось столько же. Роман ведет уединенную жизнь, его не слышно и не видно.

Январь 2018 года. «Спартак» приглашает в команду Сергея Еременко, это младший брат Романа и тоже клиент Марко Трабукки, который близок к Массимо Каррере. С этого момента в журналистских сводках «Спартак» становится главным претендентом на подписание Романа Еременко по окончании дисквалификации.

Апрель 2018 года. Евгений Гинер заявил, что у Романа Еременко контракт с ЦСКА и осенью он приступит к тренировкам с командой. Либо президент армейцев подписывал с полузащитником какое-то особое соглашение, скрепленное кровью, и оно до сих пор лежит у него в сейфе, либо Евгений Леннорович что-то крупно напутал.

Май 2018 года. Роман Бабаев парирует слова президента: «Если Рома остается в России – то это 90% ЦСКА , ну, либо экзотические варианты, там, где много денег».

Июль 2018 года. Сообщается, что Романом Еременко интересуются «Спартак», ЦСКА , «Краснодар», «Локомотив», а также клубы из Италии и Китая.