Холодная война. Семин против Карреры

вчера, 12:30

Ждем первый очень яркий матч российского футбольного сезона? Или «Спартак» накануне ЛЧ сыграет осторожно? «Соккер.ру» находит тактические капканы перед дерби.

В среду «Спартак» сыграет против ПАОКа в Греции. И хотя понятно, что сегодня все мысли команды о «Локомотиве», на старте сезона сложно считать первые матчи решающими. Даже чемпион не нервничает после неудач. Но Семин мечтает о победе после поражения в Суперкубке, а также после спорной игры в Уфе, где на последних секундах избежали поражения, а по ходу матча потеряли гол, незаслуженно отмененный арбитрами. Каррера тоже думает только о трех очках, ведь никак не может тактически и морально сломать «Локомотив» - даже в прошлогоднем Суперкубке в основное время была ничья. Накопились вопросы, на которое дерби попытается ответить.

Глушаков мешает «Спартаку»?

Забьет дальним ударом, привезет гол в свои ворота – эти дисциплины Денис практикует годами. Но представьте, что у вас перед глазами за секунду пробежали все матчи «Спартака» за 2018 год. Не задумываясь, коротко опишите главную тактическую проблему Карреры. Многие справятся – нужен плеймейкер. Не тот, что берет количеством передач под удары, ведь такой у «Спартака» есть – у Промеса по 3 паса за игру, а это лучший средний показатель РПЛ прошлого сезона.

И не тот, что отдает предпоследние передачи – длинные пасы Фернандо по-прежнему хороши. Но Каррере словно не хватает двенадцатого игрока, если никого с поля не убирать в схеме «4-3-2-1». При этом очевидно, что если в атаке Самедов, Ташаев или Ломовицкий – россияне, то третьим с Фернандо и Зобниным может быть не Глушаков, а иностранец с нужными характеристиками. Денис остался капитаном, но не перестал быть тактической проблемой. В защите он не лучше Зобнина, первый пас куда хуже, чем у Фернандо, в атаке не умеет сыграть так тонко, как нестабильные созидатели Попов и Ханни в лучших матчах.

У «Локомотива» такого основного игрока, который настолько не вписывается, нет. И это важная деталь накануне дерби, поскольку формально у Семина два центральных – Денисов и Крыховяк (пока вместо поляка играл Баринов, но Гжегош уже тренируется, ждем дебют), а у Карреры – тройка, в которой по задумке тренера Фернандо - плеймейкер, Зобнин – Канте, играющий за двоих, а также Глушаков… Вот его роль определить сложно. Накануне дерби против клуба, откуда Денис пришел в «Спартак», Каррере надо задуматься, зачем ему этот хавбек в старте. Или Глушаков всех удивит в матче с бывшими?

Фланги определят исход дерби?

Комбаров и Ещенко гарантируют приключения в защите «Спартака». В центре поля своя война, но их коллеги Рыбус и Игнатьев тоже не набрали форму. Семин, как опытный тренер, вообще не имеет права форсировать подготовку команды к насыщенному сезону – нужно выходить на пик к первому туру ЛЧ , а поскольку Фарфан и Фернандеш не классические вингеры, то возникает логичный вопрос. Каррера собирается продолжить линию игры с «Оренбургом»?

В первом туре у «Спартака» 5 кроссов, 3 - от крайних защитников. У «Локомотива» - 2, оба не от оборонцев. Выборка маленькая, но ставка команд читается, ведь даже по обводкам «красно-белые» выигрывают в два раза, а обводят в основном на флангах. Если Ташаев выйдет слева и вместе с Комбаровым задавит Игнатьева – «красно-белые» получат заметное преимущество. Промесу в первом туре на левом фланге было неудобно обыгрывать опекуна, голландец может выйти справа вместо Ломовицкого, тогда добавит работы Зе Луишу или Луису Адриано в штрафной, если бразилец, вернувшийся к занятиям, сможет выйти на поле.

Семину остается лишь «автобус»?

«Оренбург» в первом туре хотел порадовать себя и главного спонсора, очень старались не пропустить от «Спартака». Отдав мяч москвичам, не добавили пространства, а при неудачном для фаворита стечении обстоятельств – без гола на четвертой минуте, вполне могли увидеть стандартную для команды Карреры ничью такого толка. Когда подходов полно, а конкретных реальных моментов мало. «Локомотив» в Уфе пробил по чужим воротам 13 раз, а «Спартак» дома – всего 15.

Странное равенство с учетом разных стилей, правда? Команда Карреры, доминируя, может даже проиграть, как от «Уфы» в чемпионском сезоне в один мяч после контратаки аутсайдера. Но «Спартак» вовремя забил, хорошо отпахал, Попов удачно заблокировал опасный удар во втором тайме. «Уфа» же против Семина в первом туре нового сезона свой решающий шанс не реализовала. Гильерме чаще вступал в игру, чем Беленов – 3:6, взял пенальти от Игбуна. А молодой вратарь «Спартака» Максименко против «Оренбурга» скучал и смотрел футбол.

Тогда как «Локомотив» с «Уфой» пахал, подравнял игру по ходу второго тайма и забрал себе мяч, но командный темп «Спартака» в первом туре был выше, чем у «Уфы», единоборства они выигрывали лучше за счет резкости. Кроме того, команда Томарова играла в пять защитников, а у Карреры их четыре. Семин будет работать по той же схеме, а это расположение с большим количеством игроков, которые средне защищаются, может перегрузить работой линию защиты. «Локомотив» грубо ошибался в обороне, поскольку Баринов и Денисов сыграли плохо, команда не набрала форму.

Именно поэтому чемпионам нельзя играть от обороны. Ведь если «Спартак» разбежится и поведет, а «Локомотив», в отличие от прошлого сезона, не будет физически готов устроить камбэк, то исход дерби определит выбранный стиль. Если Карреры станет дозировать атакующие задачи, а также удачно поставит на аритмию – его команда физически загнана во имя рывка в квалификации ЛЧ , то «Локомотиву» нужно сыграть так, как против «Зенита» в гостях в прошлом году. Кверквелия, Чорлука и Гильерме тащат, но если Игбун их чудом не вынес, то как будет против Промеса и Зе Луиша?

Надежды на яркий матч тщетны?

Безумное дерби с победой «Локомотива» со счетом 3:4 продолжилось нулевой ничьей во втором круге. Вспомните вынос Игнатьева с линии ворот – не исключено, главный чемпионский момент сезона в сложном снежном поединке. Сейчас многие поставят на матч без большого количества голов, хотя на дворе лишь второй тур, очевидно – статус дерби может разбудить соперников. Хватит одной искры, ведь матч принципиален.

В последних дерби «Спартак» мог побеждать, но не получалось – вели 2:0, не реализовали моменты. «Локомотив» выбирал игру волевую, сложную и вязкую тактически, чтобы стать чемпионом. Но повторить такой сезон невозможно. В клубе это понимают, поэтому покупают серьезных ребят, будут перестраиваться под групповой этап ЛЧ . Быть может, даже на три защитника перейдут. Хотя Семин не настолько дикий тактик, чтобы уже сегодня сыграть «5-2-2-1». Изменения будут позже, если вообще будут.

А что же «Спартак»? Каррера, пожалуй, слишком полагался на исполнителей после чемпионства. Массимо подводит его вера в профессионализм Промеса, Глушакова, Комбарова, Боккетти или Зе Луиша. «Спартак» по наитию часто играет хорошо, но если не срабатывают стандартные ходы, то начинаются проблемы. Так что накануне дерби не лишним будет напомнить, насколько Семин опытнее коллеги как тренер, также как его команда умеет терпеть, а клуб – ждать результата после неудачного старта.

Спорная форма «Локомотива» - чудом благодаря Гильерме не проиграл в Уфе, и явная нацеленность «Спартака» на стартовые рациональные победы и быстрое вхождение в сезон ради квалификации ЛЧ неплохо сочетаются, когда говорим о создании не самого дикого, но увлекательного поединка. Тактически представляется, что у «железнодорожников» больше проблем, но многое зависит от повторяемости ходов. Если Семин не перестроит чемпионский «Локомотив», то к нему быстро все привыкнут, а после начнут обыгрывать.

Параллельно идут проблемы соседей. Если «Спартак» не открестится от прошлого сезона – тактически спорного, с грубыми ошибками при неплохих шансах на успех в разных турнирах, то и Каррере не всегда хватит одного гола на старте матча. Сегодня поворотный момент. «Спартак» должен показать - готов к Лиге чемпионов здесь и сейчас, а «Локомотиву» важно заявить, что сделали выводы после поражения от птенцов Ганчаренко и странной игры в Уфе против участника Лиги Европы.