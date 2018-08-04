​«Локомотив» и «Спартак» испугались победить

вчера, 22:13

Как и предполагалось, в дерби атаковала команда Карреры, но смелых решений в атаке не хватило даже им. «Соккер.ру» резюмирует поединок без голов.

Реализация голевых моментов. Про атаку «Локомотива» говорить принято или хорошо, или ничего, ведь у чемпиона за 16 таймов и 1 овертайм всего один забитый мяч – чемпионский от Эдера. Печальная песнь о потерянных титулах «Спартака» включает строчки о нереализованных моментах, а «Локомотив» и подходы не создает. В прошлом сезоне умудрялись, как «красно-белые» на своем чемпионском пути, забить из ничего.

Сейчас не получается родить гол даже в результате редких, но метких контратак. Поэтому, если говорим строго о двух матчах РПЛ , то видим у «Локомотива» нулевой показатель реализации – набрали 5 несчастных ударов в створ против команд Беленова и Максименко, но все не завершились голами. У «Спартака» картина чуть лучше, но гол Жиго – единственный результативный удар из 11 в створ, то есть процент более чем скромный. С реализацией в 9 % в ЛЧ играть опасно.

Процент выигранных единоборств. После одного-двух матчей картину сезона не нарисуешь, но если оценивать не общие цифры, а проценты, то разницу можно вычленить. «Спартак» против «Оренбурга» выиграл 100 % отборов. А «Локомотив», чаще действуя вторым номером против «Уфы», чем «красно-белые» в своем матче, собрал всего 74 %, то есть часто ошибался даже в разрушении.

Успех прессинга «Спартака» на старте дерби определила разница в готовности выигрывать единоборства разного формата. Сегодня отборов у команды было почти поровну – 14 против 15, но при этом процент успешности различался. 82 % на 71 % в пользу команды Семина. На что указывает прибавка у «Локомотива»? На второй тайм против «Спартака» – отбирать мяч стали чаще и успешнее.

Показатели защитников Максименко. Знаем от Карреры, что молодой голкипер не паникует после перевода в основу. Видели в первом матче – один раз вступил в игру, видели во втором – тоже один раз до последнего момента поединка отражал удар. Пока все точные выстрелы по воротам Александра взяла бы даже жена Артема Реброва, не только сам опытный любитель заклинаний со штангами.

Но откуда такая уверенность в игре линии, традиционно вызывающей вопросы? От Максименко. Орет, подсказывает, управляет. В результате у Боккетти и Жиго нет грубых персональных ошибок. У француза было несколько помарок против «Оренбурга», но сегодня у Самуэля 3 отбора, 1 выигранный воздух, 4 перехвата. Очень качественный матч, хотя стоит добавить – не спешите с выводами, Жиго еще не проверили как следует.

Неудачный дебют Гжегоша Крыховяка. Польский полузащитник не вошел в игру «Локомотива» и не был готов сыграть качественно, даже позицию себе оптимальную не нашел. На 62-й минуте запорол шикарную контратаку неточным пасом. Из-за пассивности Гжегоша «Спартак» получил преимущество в центре поля, а после перерыва Каррера предложил играть шире – Крыховяк снова не читал игру и не страховал.

Класс у него есть. Отсюда 2 перехвата, 3 отбора – вроде бы много. Но есть еще одна важная цифра – потери, и вот по их количеству (4 штуки) с Крыховяком смог сравняться только Промес. И еще повезло поляку, что Глушаков тоже не в форме, иначе в драке 3 на 1 в центре поля «Спартак» мог уничтожить «Локомотив», ведь Крыховяк разозлил Денисова – Игорь не получал поддержку, особенно до перерыва и выхода Баринова.

Тактика Семина без центрфорварда. Два матча, полтора момента – страшно играют в атаке. Эдер не убедил Юрия Павловича, поэтому португалец против «Спартака» на поле с первых минут не вышел. Фарфан формально занял место в центре, на местах инсайдов оказались братья Миранчуки – хотя один нырял глубже, и эта тройка провалила поединок. Пожалуй, даже в Уфе выпады «Локомотива» были опаснее, чем в дебюте встречи против «Спартака».

За первый тайм «железнодорожники» создали 1 момент, после перерыва – столько же, причем второй точный удар состоялся на 95-й минуте поединка. Для автобуса схема «4-2-3-0» была полезной, но команда Семина слишком наивно и явно вписала контратаки в список козырей, в результате не разогнала ни одну толковую. Даже перестроиться не смогли, «Локомотиву» остро нужен забивной форвард. Эдер радует по большим праздникам, а Фарфан не центральный нападающий.

Проблемы защитников «Локомотива». Нужен Хеведес, но не потому, что Кверквелия и Чорлука не справляются. Они как раз персонально в полном порядке – выигранный воздух на совести грузина (4 штуки), перехваты на душе у хорвата (5 штук). Но не отборы (0 штук на двоих), что показательно, то есть линия держалась слишком низко. Проблема в том, что эта парочка опережает напарников по классу игры в защите.

Поэтому переход на три центральных с приветливым немцем вдобавок не исключен. Будет тройка Кверквелии, Чорлуки и Хеведеса, слева и справа – Рыбус и Игнатьев, в центре Крыховяк и Денисов, в атаке – Фарфан, Алексей Миранчук и новый форвард. Вот только нападающий этот должен быть российским – если говорим не о ЛЧ , ведь есть лимит. Сегодня чемпионы работали в центре защиты плотно, но перестраивались плохо. Зато на отбой играли четко – 16 выносов из 27 командных на счету Соломона и Ведрана!

Нехватка последнего паса у «Спартака». О готовности «красно-белых» к Лиге чемпионов разговор еще предстоит. Ближе к матчу против ПАОКа в среду. А если заикнуться о чемпионате России, то бросается в глаза провал по моментам – количество не перешло в качество. 35 ударов разного уровня надо учитывать, но также стоит выделять 11 точных, ведь в таком случае получается, что один Жиго оказался конкретнее в атаке всех атакующих футболистов «Спартака» вместе взятых.

И это с учетом, что на 35 ударов приходится 24 паса под выстрел. Поругать за нехватку командной игры нельзя – две трети моментов пришли после передач. Но не после комбинаций! Это или навесы, или короткие скидки. И хотя у «Спартака» хороший процент точности передач (84 % в среднем после 2 поединков), обратите внимание на такую штуку, как позиционные потери. 23 за два матча. На совести Промеса сразу 8 таких случаев, а ведь это лучший ассистент «Спартака» в РПЛ прошлого сезона!

Тренер пытался компенсировать нехватку грамотных комбинаций заменами – вышел Луис Адриано, появился Попов, но оба стали частью системы слабой реализации. В дерби команды не удивили совершенно. Знали, что «Спартак» и «Локомотив» не набрали оптимальные кондиции, чтобы выдать сказочный поединок. Но если вы болельщик «красно-белых», то вас больше всего должны озадачить не нули на табло, а похожесть матчей против «Оренбурга» и «Локомотива».

Каррера может и сделал выводы после первой игры, но накануне матча против команды младшего Луческу ничего не изменил, что настораживает. Насколько быстро этот «Спартак» готов реагировать на свои ошибки и исправлять их, если даже в играх, где им позволяли вести, не дожимали соперника, который не заставлял отыгрываться? «Оренбург» не пропустил второй мяч, «Локомотив» не пропускал вовсе. Но отбился не из-за своей невероятной стойкости, а из-за однотипности попыток соседей.

Команда Карреры не играет примитивно, но повторяется слишком часто, что доказывают цифры. На среду нужно заготовить несколько новых фишек. Понятно, что Адриано может выйти с первых минут, но и о Ханни важно напомнить – нужны люди, создающие верные моменты четкими пасами низом. Лига чемпионов может не простить такую ужасную реализацию – 35 ударов, каждый третий в створ, но лишь 1 мяч за два матча, и тот случайный, ведь забит центральным защитником после ошибки вратаря соперника. Пока «Спартак» играет активно, но неправильно, и хотя для старта сезона это нормально, есть отягчающий фактор – Лига чемпионов на неделе.