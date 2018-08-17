Чудо на Неве

17 августа 2018, 00:05

«Зенит» сотворил невероятное. На четыре гола «Динамо» в Минске ответил восемью. «Соккер.ру» считает, что такой подвиг сложно оценивать трезво.

Все-таки жизнь интереснее любого фильма, причем какого угодно жанра. Один футбольный матч может дать такой спектр эмоций, сюжетных поворотов, которые не снились никакому фильму даже в исполнении великого мастера. В игре «Зенита» с минским «Динамо» было все, что присуще качественному фильму: триллеру, боевику, комедии. Впрочем, стоит рассказать по порядку.

Главным для «Зенита» было осознать, что счет 0:4 – «рабочий», с которым можно выходить на поле решать задачу, а не отмахиваться, кивая на то, что сценарии спасения после таких исходов первых матчей– из разряда чудес. Судя по первым минутам, «Зенит» правильным образом был настроен Сергеем Семаком. Тренер сделал определенные перестановки в составе, показав, что матч в Минске кое-чему его научил. Главным образом, научил не искушать судьбу и не демонстрировать неуважение к футболу и сопернику, проводя ротацию состава там, где этого не требует ситуация.

В определенной мере «Зенит» оказался даже излишне настроенным на борьбу, поскольку команда торопилась, пытаясь забить недостающие четыре мяча, казавшиеся пропастью в самом начале. Но когда уже к шестой минуте петербуржцы создали серию опасных моментов у ворот Горбунова, стало понятно, что ничего нереального в такой задаче нет. Поскольку уже «Динамо» попалось в ловушку, подобную той, в которой оказался «Зенит» в Минске. Белорусы не могли поверить, что с 0:4 можно отыграться. Точнее, они это наверняка видели, но то в другом мире, там, на «Камп Ноу», в разборках ПСЖ и «Барселоны».

В таком случае справедливо утверждение о том, что каждый думает, что именно с ним этого случиться не может. И в первом тайме с помощью везения, плохой реализации «Зенита» и периодических спасений Горбунова, который тогда еще не поймал нокдаун, удавалось сохранять темп, который выводил бы минчан в следующий раунд. «Зенит» в первой половине забил только один мяч, создав уйму голевых моментов. А уж по итогам встречи статистика кажется умопомрачительной.

Удары по воротам (в створ): 36 (18) – 8 (3)

Эти цифры – все, что вы должны знать о том, как выглядит настоящее тотальное превосходство. И почему итоговый счет 8:1 – это еще не самое страшное, что могло произойти с «Динамо». Впрочем, можно сколько угодно восхищаться героизмом и результативностью «Зенита», но не стоит забывать пары вещей. Если бы петербуржцы не смотрели на противника свысока в первой встрече, то не пришлось бы заставлять себя тянуть за волосы из болота, проявлять героизм. Проходить в следующий раунд можно, сжигая куда меньше нервов и калорий.

Второе – реализация моментов. Конечно, суетливость, нервозность, спешка – от этого не избавиться, когда перед глазами 0:4, но мазать столько раз в убойных ситуациях? Не каждая оборона подобна защите «Динамо» и будет любезно предоставлять такие возможности. Эти уроки в первую очередь должна усвоить команда Семака перед следующим двухраундовым противостоянием с «Мольде».

Паредес «животворящий»

Впрочем, ругать команду после такого – последнее дело. Это лишь замечания, которые неизбежны. Безусловно, «Зенит» этим матчем вписал славную страницу в историю всего российского и европейского футбола. Своей халатностью он себя же заставил проявлять беспрецедентный героизм. Как заставил это сделать команду Леандро Паредес. Он мог стать антигероем наподобие Луиса Адриано в «Спартаке», а на деле оказалось, что поспособствовал преображению «Зенита». И речь не только о прекрасном голе со штрафного, который положил начало разгрому и дал надежду петербуржцам. Речь об удалении во второй половине матча при счете 2:0, когда казалось, что этим он ставит крест на им же подаренной надежде.

Это удаление за отмашку – дисциплинарное – стало словно звонким ударом о дно, которое услышали все футболисты «Зенита», оттолкнулись от него и взмыли вверх: в течение шести минут после красной карточки счет по сумме двух встреч уже был равным – Дзюба просто растоптал оборону «Динамо», начав свой путь к подвигу. Удаление Паредеса окончательно разозлило «Зенит», петербуржцы поняли, что от них требуется подвиг, именно в тот момент. И уже не было оглядок на оборону, и уже забыли о возрасте Анюков и Иванович, летевшие до последнего в атаку – подключилась совсем другая энергетика. Возможно, без удаления Паредеса «Зенит» продолжил бы свой напор, действуя по схемам и линейкам, транжиря моменты. Без Леандро команда порвала рубашку на груди, махнула рукой и ринулась добывать славу и успех, не озираясь по сторонам.

Дзюба непокоренный

Многие футболисты «Зенита» достойны похвалы, поскольку проделали сумасшедший объем работы, набегали безумное количество километров, проявили себя двужильными бойцами, не знающими боли. А олицетворением подвига стал Дзюба, который как Халк, который киношный, раскидывал всех по сторонам, от него отлетали противники, он подкидывал мячи партнерам, потом сам оформил дубль, выведя команду в овертайм, сам сделал гол Дриусси, давший очередной глоток надежды, сделал хет-трик в конце концов. Сложно представить, сколько раз его били, щипали, кусали, хватали, а он лез напролом – таких героев страна любит.

Судья потерянный

А вот арбитр матча бельгиец Себастьян Дельферьер явно не соответствовал накалу борьбы. Очевидно, в УЕФА обкатывают перспективных судей на этой стадии, поэтому такие ошибки случаются регулярно. Сначала он показал себя профессионалом, уверенно отменив гол «Динамо», который был забит из офсайда. Напоминаем, что офсайд фиксируется не только, когда игрок, находящийся «вне игры», касается мяча, но и когда он «активно вовлечен в момент», приведший к голу.

Очевидно, что в эпизоде с отмененным голом минчан футболист в офсайде мешал сыграть вратарю «Зенита», отвлекал его как минимум – таких отмененных голов мы видели немало. Но вот потом арбитр решил, что принимать сторону петербуржцев не будет, чтобы не посчитали ангажированным. И перестарался. В трех или четырех случаях – зависит от вашей степени придирчивости – судья не назначил пенальти в ворота «Динамо». Да, и это при двух в итоге назначенных. Пенальти ведь должны фиксироваться за нарушения, а не по факту их количества в игре. Просто динамовцы очень часто не успевали за зенитовцами, потому и фолили.

На 58-й минуте игры арбитр оставил без внимания фол Галовича в штрафной на Кузяеве, которому тот отдавил ногу. Еще через пять минут Швецов перед воротами сбил Заболотного, чего не заметить судья не мог, но побоялся указать на «точку». Также вскоре случился эпизод с игрой рукой динамовца в своей штрафной. Очевидно, рефери со временем сам осознал, что так продолжаться не может, поэтому уже в конце дополнительного времени назначил два пенальти в ворота «Динамо» без сомнений. И это хорошо, что все так закончилось. А ведь в случае вылета «Зенита» именно эти неназначенные пенальти все припоминали бы.

Можно ли с холодной головой анализировать подобные чудеса? Вряд ли. Ведь на то они и чудеса – означают, что произошло нечто, не поддающееся просчету, анализу, прогнозу, строгому научному изучению. Да, «Зенит» гораздо выше классом, чем «Динамо», но это не помешало петербуржцам бездарно крупно проиграть в Минске.

И ведь так сложилась судьба с этими назначенными и неназначенными пенальти, с этим удалением Паредеса, с этими подвигами Дзюбы и ошибками обороны «Динамо», что «Зенит» всякий раз протискивался по ходу матча в последний вагон, падал с этого поезда, догонял и запрыгивал в него снова, а потом торжествующе захватил состав и помчался в следующий раунд Лиги Европы. Это – чистая эмоция, которая не просчитывается.

Даже без зрителей, на пустом стадионе создавался такой невероятный накал, что казалось, будто «Зенит» сражается в финале Лиги чемпионов. Причем гоняется с неосязаемым соперником – самим собой, безалаберным, недельной давности, который увел за пазухой четыре мяча, а потом и пять.