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Чудо на Неве

17 августа 2018, 00:05

«Зенит» сотворил невероятное. На четыре гола «Динамо» в Минске ответил восемью. «Соккер.ру» считает, что такой подвиг сложно оценивать трезво.

Все-таки жизнь интереснее любого фильма, причем какого угодно жанра. Один футбольный матч может дать такой спектр эмоций, сюжетных поворотов, которые не снились никакому фильму даже в исполнении великого мастера. В игре «Зенита» с минским «Динамо» было все, что присуще качественному фильму: триллеру, боевику, комедии. Впрочем, стоит рассказать по порядку.

Главным для «Зенита» было осознать, что счет 0:4 – «рабочий», с которым можно выходить на поле решать задачу, а не отмахиваться, кивая на то, что сценарии спасения после таких исходов первых матчей– из разряда чудес. Судя по первым минутам, «Зенит» правильным образом был настроен Сергеем Семаком. Тренер сделал определенные перестановки в составе, показав, что матч в Минске кое-чему его научил. Главным образом, научил не искушать судьбу и не демонстрировать неуважение к футболу и сопернику, проводя ротацию состава там, где этого не требует ситуация.

В определенной мере «Зенит» оказался даже излишне настроенным на борьбу, поскольку команда торопилась, пытаясь забить недостающие четыре мяча, казавшиеся пропастью в самом начале. Но когда уже к шестой минуте петербуржцы создали серию опасных моментов у ворот Горбунова, стало понятно, что ничего нереального в такой задаче нет. Поскольку уже «Динамо» попалось в ловушку, подобную той, в которой оказался «Зенит» в Минске. Белорусы не могли поверить, что с 0:4 можно отыграться. Точнее, они это наверняка видели, но то в другом мире, там, на «Камп Ноу», в разборках ПСЖ и «Барселоны».

В таком случае справедливо утверждение о том, что каждый думает, что именно с ним этого случиться не может. И в первом тайме с помощью везения, плохой реализации «Зенита» и периодических спасений Горбунова, который тогда еще не поймал нокдаун, удавалось сохранять темп, который выводил бы минчан в следующий раунд. «Зенит» в первой половине забил только один мяч, создав уйму голевых моментов. А уж по итогам встречи статистика кажется умопомрачительной.

Удары по воротам (в створ): 36 (18) – 8 (3)

Эти цифры – все, что вы должны знать о том, как выглядит настоящее тотальное превосходство. И почему итоговый счет 8:1 – это еще не самое страшное, что могло произойти с «Динамо». Впрочем, можно сколько угодно восхищаться героизмом и результативностью «Зенита», но не стоит забывать пары вещей. Если бы петербуржцы не смотрели на противника свысока в первой встрече, то не пришлось бы заставлять себя тянуть за волосы из болота, проявлять героизм. Проходить в следующий раунд можно, сжигая куда меньше нервов и калорий.

Второе – реализация моментов. Конечно, суетливость, нервозность, спешка – от этого не избавиться, когда перед глазами 0:4, но мазать столько раз в убойных ситуациях? Не каждая оборона подобна защите «Динамо» и будет любезно предоставлять такие возможности. Эти уроки в первую очередь должна усвоить команда Семака перед следующим двухраундовым противостоянием с «Мольде».

Паредес «животворящий»

Впрочем, ругать команду после такого – последнее дело. Это лишь замечания, которые неизбежны. Безусловно, «Зенит» этим матчем вписал славную страницу в историю всего российского и европейского футбола. Своей халатностью он себя же заставил проявлять беспрецедентный героизм. Как заставил это сделать команду Леандро Паредес. Он мог стать антигероем наподобие Луиса Адриано в «Спартаке», а на деле оказалось, что поспособствовал преображению «Зенита». И речь не только о прекрасном голе со штрафного, который положил начало разгрому и дал надежду петербуржцам. Речь об удалении во второй половине матча при счете 2:0, когда казалось, что этим он ставит крест на им же подаренной надежде.

Это удаление за отмашку – дисциплинарное – стало словно звонким ударом о дно, которое услышали все футболисты «Зенита», оттолкнулись от него и взмыли вверх: в течение шести минут после красной карточки счет по сумме двух встреч уже был равным – Дзюба просто растоптал оборону «Динамо», начав свой путь к подвигу. Удаление Паредеса окончательно разозлило «Зенит», петербуржцы поняли, что от них требуется подвиг, именно в тот момент. И уже не было оглядок на оборону, и уже забыли о возрасте Анюков и Иванович, летевшие до последнего в атаку – подключилась совсем другая энергетика. Возможно, без удаления Паредеса «Зенит» продолжил бы свой напор, действуя по схемам и линейкам, транжиря моменты. Без Леандро команда порвала рубашку на груди, махнула рукой и ринулась добывать славу и успех, не озираясь по сторонам.

Дзюба непокоренный

Многие футболисты «Зенита» достойны похвалы, поскольку проделали сумасшедший объем работы, набегали безумное количество километров, проявили себя двужильными бойцами, не знающими боли. А олицетворением подвига стал Дзюба, который как Халк, который киношный, раскидывал всех по сторонам, от него отлетали противники, он подкидывал мячи партнерам, потом сам оформил дубль, выведя команду в овертайм, сам сделал гол Дриусси, давший очередной глоток надежды, сделал хет-трик в конце концов. Сложно представить, сколько раз его били, щипали, кусали, хватали, а он лез напролом – таких героев страна любит.

Судья потерянный

А вот арбитр матча бельгиец Себастьян Дельферьер явно не соответствовал накалу борьбы. Очевидно, в УЕФА обкатывают перспективных судей на этой стадии, поэтому такие ошибки случаются регулярно. Сначала он показал себя профессионалом, уверенно отменив гол «Динамо», который был забит из офсайда. Напоминаем, что офсайд фиксируется не только, когда игрок, находящийся «вне игры», касается мяча, но и когда он «активно вовлечен в момент», приведший к голу.

Очевидно, что в эпизоде с отмененным голом минчан футболист в офсайде мешал сыграть вратарю «Зенита», отвлекал его как минимум – таких отмененных голов мы видели немало. Но вот потом арбитр решил, что принимать сторону петербуржцев не будет, чтобы не посчитали ангажированным. И перестарался. В трех или четырех случаях – зависит от вашей степени придирчивости – судья не назначил пенальти в ворота «Динамо». Да, и это при двух в итоге назначенных. Пенальти ведь должны фиксироваться за нарушения, а не по факту их количества в игре. Просто динамовцы очень часто не успевали за зенитовцами, потому и фолили.

На 58-й минуте игры арбитр оставил без внимания фол Галовича в штрафной на Кузяеве, которому тот отдавил ногу. Еще через пять минут Швецов перед воротами сбил Заболотного, чего не заметить судья не мог, но побоялся указать на «точку». Также вскоре случился эпизод с игрой рукой динамовца в своей штрафной. Очевидно, рефери со временем сам осознал, что так продолжаться не может, поэтому уже в конце дополнительного времени назначил два пенальти в ворота «Динамо» без сомнений. И это хорошо, что все так закончилось. А ведь в случае вылета «Зенита» именно эти неназначенные пенальти все припоминали бы.

Можно ли с холодной головой анализировать подобные чудеса? Вряд ли. Ведь на то они и чудеса – означают, что произошло нечто, не поддающееся просчету, анализу, прогнозу, строгому научному изучению. Да, «Зенит» гораздо выше классом, чем «Динамо», но это не помешало петербуржцам бездарно крупно проиграть в Минске.

И ведь так сложилась судьба с этими назначенными и неназначенными пенальти, с этим удалением Паредеса, с этими подвигами Дзюбы и ошибками обороны «Динамо», что «Зенит» всякий раз протискивался по ходу матча в последний вагон, падал с этого поезда, догонял и запрыгивал в него снова, а потом торжествующе захватил состав и помчался в следующий раунд Лиги Европы. Это – чистая эмоция, которая не просчитывается.

Даже без зрителей, на пустом стадионе создавался такой невероятный накал, что казалось, будто «Зенит» сражается в финале Лиги чемпионов. Причем гоняется с неосязаемым соперником – самим собой, безалаберным, недельной давности, который увел за пазухой четыре мяча, а потом и пять.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 12:23
борька:
Выиграли у третьесортной команды, а вони словно сборную Мальты обыграли!
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    вчера в 17:14
    корабел:
    Точно! Если никуда не деться - хвалят сквозь зубы, получаются неуклюжие сварливые статьи))
    В точку!!! Называли бы сайт не soccer.ru, а spartak.ru. Я лично не болею за Зенит, но читая все статьи про Зенит чувствуется ерничество и завесть...Друзья давайте объективно писать про футбол, бывает тошно читать ваши статьи...Порадуемся за болельщиков Зенита они это заслужили, какая была игра, такие игры запоминаются на всю жизнь...хочу заметить обороняться научились все и все эксперты в один голос писали Динамо Мн не позволит отыграть 4 мяча, а тут такое!!!!!
    Bolshoy
    Bolshoy
    19 августа в 21:33
    ekliziast:
    Научись различать спектакль и спортивную игру.Любовь к стране и любовь к проходимцам , в любом качестве, это две разные вещи.Сочувствую фанатам и вам.
    У меня есть такое подозрение, что вы считаете и победы нашей сборной на ЧМ - 18 - проплаченными)))))) И там были одни проходимцы))))))
    ekliziast
    ekliziast
    18 августа в 13:17
    Roger Young:
    молодцы, что сказать. Но Динамо вообще разобранное было. Пропускало все что летит. То ли Горбунов настолько плохой вратарь, то ли...
    Толи хорошо заплатили , как за пять сезонов сразу.
    ekliziast
    ekliziast
    18 августа в 12:51
    anyway:
    если динамо продало матч, то это еще больший позор чем просто поражение
    Ни какого позора , за эти финансы они будут безбедно, играть 5-6 лет в своей лиге.Попадётся ещё Зенит, снова выдоят.
    ekliziast
    ekliziast
    18 августа в 12:48
    Bolshoy:
    Читаю некоторые комментарии и удивляюсь, как можно так не любить свою страну, не радоваться за успех своих российских команд, придумывая какие то подкупы? Ладно молодые люди, но ведь есть вполне зрелые ( хотя, возможно, зрелые только по возрасту). Но таких , конечно же, меньшинство! Адекватных с победой! Другие достойны только ...сожаления))))))
    Научись различать спектакль и спортивную игру.Любовь к стране и любовь к проходимцам , в любом качестве, это две разные вещи.Сочувствую фанатам и вам.
    ekliziast
    ekliziast
    18 августа в 12:42
    zamsb:
    Лукошенко явно сыграл на тотализаторе. Мало того, что дал команду своим проиграть, но еще и с таким вот счетом. Представляю сколько "бабла" отгреб
      ekliziast
      ekliziast
      18 августа в 12:40
      pomor45:
      Те, кто подозревают других в подкупе, предполагают ли они, что судят всех по себе, и на этом основании присваивают право оскорблять тех кого считают подкупленными.
        свиноспартач
        свиноспартач
        17 августа в 23:24
        корабел:
        Точно! Если никуда не деться - хвалят сквозь зубы, получаются неуклюжие сварливые статьи))
        они очень любят свинину
        свиноспартач
        свиноспартач
        17 августа в 23:22
        Дзюбы нам и не хватило
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ
        17 августа в 21:33
        борька:
        Выиграли у третьесортной команды, а вони словно сборную Мальты обыграли!
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok
          17 августа в 19:12
          номер 12:
          У тебя случаем нет профиля "Илон Маск" на ютубе?
          Нет
          pomor45
          pomor45
          17 августа в 18:58
          Bolshoy:
          Читаю некоторые комментарии и удивляюсь, как можно так не любить свою страну, не радоваться за успех своих российских команд, придумывая какие то подкупы? Ладно молодые люди, но ведь есть вполне зрелые ( хотя, возможно, зрелые только по возрасту). Но таких , конечно же, меньшинство! Адекватных с победой! Другие достойны только ...сожаления))))))
          Те, кто подозревают других в подкупе, предполагают ли они, что судят всех по себе, и на этом основании присваивают право оскорблять тех кого считают подкупленными.
          Carcasss
          Carcasss
          17 августа в 17:37
          вот если и было какое-то минимальное количество непорванных после проноски фаеров на стадион кбдевок, то после вчерашнего матча Зенита полопались и те немногие оставшиеся)
          спасибо, Зенит, от всей страны!
          корабел
          корабел
          17 августа в 16:23
          Егор46:
          Чтобы на soccer не лягнули Зенит?!!! Я представляю как тяжело здешним авторам выдавливать из себя какие-то добрые слова о команде!
          Точно! Если никуда не деться - хвалят сквозь зубы, получаются неуклюжие сварливые статьи))
          Егор46
          Егор46
          17 августа в 16:20
          корабел:
          Сегодня в Питере праздник, радость. Даже на работе перерыв на кофе вместо 15 мин был около часа. И начальство, чего раньше не бывало, присоединилось. "Радости скупые телеграммы" надо ценить))) И тут под стать событию на соккере статья, заголовок - "Чудо на Неве" - вполне в тему. Казалось бы. Ожидал, что и статья будет освещена светом этого чуда, Редкостного в еврокубках камбека. Про то, кто и как играл, кто не валялся в корчах на поле, а, покривившись на ходу, бежал дальше, кто и как ... и т.д. Ведь было о чём написать.. Но не тут то было. Автор гораздо больше, чем того требовалось, возвращается снова и снова к игре Зенита в Минске Начинается статья с этой любезной автору темы. "«Динамо» попалось в ловушку, подобную той, в которой оказался «Зенит» в Минске". Ну попались. Далее в общих чертах, без конкретики, о победоносной игре Зенита. Но с отсылкой в Минск: "Если бы петербуржцы не смотрели на противника свысока в первой встрече, то не пришлось бы заставлять себя тянуть за волосы из болота, проявлять героизм". Даже похвала Зениту не обошлась без оговорки: "Своей халатностью он себя же заставил проявлять беспрецедентный героизм". В общем, провинились ребята)) И окончание статьи (лягнуть напоследок): Да, «Зенит» гораздо выше классом, чем «Динамо», но это не помешало петербуржцам бездарно крупно проиграть в Минске. Настроение у автора явно не праздничное. Хочется его спросить: наверно, Вы поставили на выигрыш "Динамо" и просадил на этом немалую сумму?))) Тогда это Вам послал привет Дзюба))).
          Чтобы на soccer не лягнули Зенит?!!! Я представляю как тяжело здешним авторам выдавливать из себя какие-то добрые слова о команде!
          Ravshan878
          Ravshan878
          17 августа в 16:07
          Всем привет !!) Вот у всех праздник футбола этот радостью нам подарили ПФК ,, ЗЕНИТ,,!! За ПОБЕДУ им СПАСИБО !!)ВЫ сами все видели возвращается к игре не будем !! Пока !!)
          корабел
          корабел
          17 августа в 15:02
          Сегодня в Питере праздник, радость. Даже на работе перерыв на кофе вместо 15 мин был около часа. И начальство, чего раньше не бывало, присоединилось. "Радости скупые телеграммы" надо ценить)))

          И тут под стать событию на соккере статья, заголовок - "Чудо на Неве" - вполне в тему. Казалось бы. Ожидал, что и статья будет освещена светом этого чуда, Редкостного в еврокубках камбека. Про то, кто и как играл, кто не валялся в корчах на поле, а, покривившись на ходу, бежал дальше, кто и как ... и т.д. Ведь было о чём написать.. Но не тут то было. Автор гораздо больше, чем того требовалось, возвращается снова и снова к игре Зенита в Минске
          Начинается статья с этой любезной автору темы. "«Динамо» попалось в ловушку, подобную той, в которой оказался «Зенит» в Минске". Ну попались.
          Далее в общих чертах, без конкретики, о победоносной игре Зенита. Но с отсылкой в Минск:
          "Если бы петербуржцы не смотрели на противника свысока в первой встрече, то не пришлось бы заставлять себя тянуть за волосы из болота, проявлять героизм".
          Даже похвала Зениту не обошлась без оговорки: "Своей халатностью он себя же заставил проявлять беспрецедентный героизм".
          В общем, провинились ребята))
          И окончание статьи (лягнуть напоследок):
          Да, «Зенит» гораздо выше классом, чем «Динамо», но это не помешало петербуржцам бездарно крупно проиграть в Минске.

          Настроение у автора явно не праздничное. Хочется его спросить: наверно, Вы поставили на выигрыш "Динамо" и просадил на этом немалую сумму?))) Тогда это Вам послал привет Дзюба))).
          Maskland
          Maskland
          17 августа в 14:39
          Красавцы, что тут скажешь
          zamsb
          zamsb
          17 августа в 14:30
          Лукошенко явно сыграл на тотализаторе. Мало того, что дал команду своим проиграть, но еще и с таким вот счетом. Представляю сколько "бабла" отгреб
          InKarpinWeTrust
          InKarpinWeTrust
          17 августа в 13:30
          номер 12
          номер 12
          17 августа в 13:24
          Ragnar_Lodbrok:
          Судья красавчик, 2 левых пеналя поставил в ворота Динамо
          У тебя случаем нет профиля "Илон Маск" на ютубе?
          o.magic
          o.magic
          17 августа в 12:23
          8:...
          Bolshoy
          Bolshoy
          17 августа в 11:58
          mars6791:
          Счет в матчах ни о чем хорошем не говорит. Здесь явная недооценка соперника, или его подкуп во 2 матче). Кому что больше подходит. 4-0 это разгром, ну а 8-1 это уже не серьёзно. Значит соперник действительно оказался полным профаном. Успехов зениту, но думаю его дорога в ЛЕ будет коротка.
          Я - плохой прогнозист, но , все-таки после поражения от минчан, написал: " Если "Зенит" пройдет " Динамо", то выиграет лигу."))))
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
          17 августа в 11:50
          mikysss:
          после 4-0 дома Минское Динамо вдруг разучилось играть и вышло на уровень сборной папуа-новой-гвинеи, ага конечно и пропустило 8 мячей? политика и спорт неразлучны в наше время
          Все правильно, только ты не учитываешь, что против "Динамо" в Минске играл резерв "Зенита". Который по игре как слабая команда ФНЛ смотрится, при этом "Динамо" на самом деле была сильной командой ФНЛ))
          Bolshoy
          Bolshoy
          17 августа в 11:47
          Читаю некоторые комментарии и удивляюсь, как можно так не любить свою страну, не радоваться за успех своих российских команд, придумывая какие то подкупы? Ладно молодые люди, но ведь есть вполне зрелые ( хотя, возможно, зрелые только по возрасту). Но таких , конечно же, меньшинство! Адекватных с победой! Другие достойны только ...сожаления))))))
          Alex12357
          Alex12357
          17 августа в 11:41
          Это ЧУДО именуется-ГАЗПРОМ!!!
          борька
          борька
          17 августа в 11:31
          Выиграли у третьесортной команды, а вони словно сборную Мальты обыграли!
          anyway
          anyway
          17 августа в 11:30
          если динамо продало матч, то это еще больший позор чем просто поражение
          Бендер Родригез
          Бендер Родригез
          17 августа в 10:54
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