Плюс «Урожай» и «Ленинградец». Вы верите в реинкарнацию?

Массовое банкротство клубов и борьба за выживание - блогер «Соккер.ру» Фата Лист говорит о не лучших временах российского футбола.
В клубном футболе началась эпидемия?
Многие не заметили высказывание Канчельскиса: «За время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит». Но словами не поможешь». Именно такими строчками начинает свое повествование Станислав Горин в недавнем своем умопомрачительном рассказе и вряд ли с этим можно поспорить, однако дальше я не заметил ни одного конструктивного предложения, как решить проблему, только ее обозначение при опоре на не всегда достоверные факты.
И почему об эпидемии заговорили именно сейчас? Хотя в России расформирование футбольных клубов никогда не было точечным, просто на это не обращали внимание, потому что команды, покинувшие свой дивизион по спортивному принципу, не оставались в нем из-за отсутствия желающих подняться на ступеньку выше. В этом смысле сезон в ФНЛ выдался уникальным, ведь вылетевшие по итогам кампании «Факел», «Тюмень», «Луч» и «Ротор» остались в лиге, а к фарм-клубам «Зенита» и «Спартака» добавился «Краснодар», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу, не зная поражений в первых семи турах.
Можно долго перечислять лишенные профессионального статуса клубы, но на базе практически каждого возник новый. Так во втором дивизионе появились «Урожай» и «Ленинградец» - преемники «Кубани» и «Тосно» соответственно. Так уж сложилось, что из-за безграмотного менеджмента в России проще создавать новые клубы, списывая долги, чем вытягивать бегемота из лужи, возникшей в вырытой руководством яме. А мнение, что финансы, потраченные на организацию ЧМ в России, должны были пойти на обеспечение жизни футбольных клубов, вызывает только недоумение. Как показывает практика, государственные клубы неэффективно распоряжаются своими финансами, потому логичней заняться мотивацией олигархов вкладывать деньги в местный спорт, а не вставлять палки в колеса Галицкому и Саввиди (променявшему «Ростов» на ПАОК) своими правками в регламент, вроде введения налога на иностранных тренеров.
Российский футбол мог потерять ЦСКА?
Этим вопросом можно задаться, но дать на него положительный ответ будет странно. Как может стать банкротом клуб, который обладает неплохими активами и с продажи пары футболистов может беспечно существовать на протяжении сезона? Массовый уход футболистов не связан с финансовыми проблемами, игрокам с истекшим контрактом были предложения его продлить, вряд ли они бы последовали при отсутствии возможности продолжать сотрудничество. То, что финансовые трудности существуют, и не первый год, известно давно, на этом и идут спекуляции в прессе о продаже Гинером клуба, но выдавать все эти слухи за желание передать ПФК в добрые руки - глупо.
Отсутствие дорогостоящих приобретений не говорит о боязни тратить, здесь скорее желание заработать. С первых дней Евгения Ленноровича в клубе была обозначена задача нулевого баланса, затраты не должны превышать уровня доходов, со строительством стадиона выполнять данную цель стало проблематично, подвел и расчет, в клубе не скрывают, что ожидали большую посещаемость на новой родной арене.
Конечно, будущее клуба не выглядит безоблачным, всегда ясное небо, наверное, только у европейских грандов, а откажись Газпром от «Зенита» или брось Федун «Спартак», где гарантии, что клубы продолжат свое существование, не став нынешним «Анжи», лишившимся попечительства Сулеймана Керимова.
Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?
Здесь нужно разобраться в проблеме глубоко, понять, откуда взялись долги, не раздуты ли клубные затраты и на что вообще существует клуб. Понятно, что нельзя допустить банкротства клуба в начале или посреди сезона, в первую очередь из интересов чемпионата, который лишится спортивного равенства, ведь туры у нас проходят раз в неделю, при 15 клубах одна команда чемпионата будет получать двухнедельный простой, что может отразится на ее результатах, как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Должно ли государство оплачивать долги частного «Анжи»? Конечно нет! Но помочь довести сезон до конца обязаны, раз допустили клуб до турнира, значит были уверены, что проблем нет. Ошиблись? Отвечайте. А в ФНЛ точно есть клуб, который вопреки спортивному принципу согласился бы на Премьер-Лигу. Калининградская «Балтика» не скупится на затраты, и судя по всему клуб на данный момент финансово надежный, но, видимо, предложения о повышении в классе не получали.
Что за стабилизационный фонд такой?
Стабилизационный фонд является очередным желанием добраться до финансов руководителям лиги. Его создание будет означать смирение с неэффективным расходом денежных средств и вызовет поток манипуляций. К тому же для чего создавать фонд, состоящий из государственного бюджета, если клубам государство может помогать напрямую в частном порядке, не прибегая к лишним транзакциям. Ведь были прецеденты, государство уже спасало «Томь», так для чего этот фонд?
Необходимо поддерживать частные клубы, работая над желанием предпринимателей инвестировать средства в спорт и максимально сокращать бюджеты государственных клубов, чтобы они не шиковали в долг, а поэтапно развивались, не превышая своих возможностей. Невозможность закрыть контракты своих сотрудников несет в себе явное разгильдяйство управленцев, с них и должен быть спрос.
Сокращение главной лиги неизбежно?
В сокращении лиги нет ничего зазорного, если оно будет нести в себе четкий план развития чемпионата, а не меры, вызванные нехваткой клубов. Российскому футболу нужно определить вектор развития, пока он идет, как слепой котенок на шорох, не догадываясь, что его ждет заботливая мать или человек, желающий от него избавиться. На данный момент четко сформулированная программа есть только у Валерия Газзаева, не буду скрывать, она мне совершенно не нравится, но он в своих трудах думает о будущем, а не хаотично принимает решения по мере возникновения сложностей, как делает действующее руководство лиги и президент РФС.
Кстати, о президенте РФС, кто он? Мутко на время оставил свой пост, назначив И.О. некого человека, чье имя, я уверен, и половина поклонников футбола не назовет, полное отсутствие человека в информационном потоке, нет комментариев по поводу происходящего, либо СМИ не делают на них упора, что не может не вызывать удивления.
Гром грянул, пора начинать работать?
В этом пункте хотелось бы услышать конкретные предложения, что делать и как дальше жить. Можно до бесконечности перетаскивать кирпичики с места на место, изображая бурную работу, но дом от этого не построится. При строительстве всегда составляют план, а только потом заливают фундамент. Не обладая достаточным количеством знаний и не варясь внутри футбольной кухни, можно лишь сотрясать воздух в надежде предложить что-то дельное. Я за это не возьмусь, а ваших знаний достаточно для формирования четких действий в сложившихся реалиях? Дерзайте, с удовольствием ознакомлюсь с вашими предложениями, хотя это ни к чему и не приведет.
Но тем не менее.
Спонсоры не просто так деньги вкладывают. Крутые бизнесмены, способные заработать такие огромные суммы уж точно благотворительностью заниматься не будут. И вкладываться в заведомо неприбыльный проект не станут, они ни разу не дураки, хотя бы потому, что смогли столько заработать.Тут у них свой интерес. Естественно, денежный. Если бы футбол был так невыгоден, он бы уже давно сник, но обороты клубов растут. Не на голом энтузиазме богатых шейхов уж точно. Раскрученный футбольный клуб - это актив, который стоит своих вложений в любом случае. И футбол неприбыльным делом ну никак не назовешь, судя по постоянно растущим трансферным тратам. Деньги в футбол по всему миру идут от страдающих фигней богатеев, которым финансы девать некуда? Да я в жизни в это не поверю )))
Но тем не менее.
Спонсоры не просто так деньги вкладывают. Крутые бизнесмены, способные заработать такие огромные суммы уж точно благотворительностью заниматься не будут. И вкладываться в заведомо неприбыльный проект не станут, они ни разу не дураки, хотя бы потому, что смогли столько заработать.Тут у них свой интерес. Естественно, денежный. Если бы футбол был так невыгоден, он бы уже давно сник, но обороты клубов растут. Не на голом энтузиазме богатых шейхов уж точно. Раскрученный футбольный клуб - это актив, который стоит своих вложений в любом случае. И футбол неприбыльным делом ну никак не назовешь, судя по постоянно растущим трансферным тратам. Деньги в футбол по всему миру идут от страдающих фигней богатеев, которым финансы девать некуда? Да я в жизни в это не поверю )))
Естественно, в российском футболе в плюс выйти гораздо сложнее, но можно. Плюс, правда будет небольшой, но на хлеб с маслом участника процесса по-любому хватит.
Что касаемо прав на телетрансляции - это далеко не основной доход. Особенно для клубов не из Англии (только там огромные деньги за права, в других странах гораздо меньше). Спонсоры, трансферы, атрибутика, билеты, сторонние проекты, бюджет строится из множества компонентов. И выходят в плюс клубы не из-за телетрансляций. И я ни разу не поверю, что клубы из Голландии, Бельгии, Португалии и иже с ними работают себе в убыток. Они прекрасно существуют, хотя чемпионаты не сказать, что смотрят и права не продаются дорого. Конечно, сейчас перечисленные лиги стали послабее, но это уже вопрос к новым правилам ФФП, когда богатые становятся богаче, а бедные - беднее... Но живут нормально даже в таких условиях.
Я кстати нашел трансляции ФНЛ. Ппц убожество, понятно почему не смотрят (я в большей степени про комментаторов). Но даже это смотрели бы, если бы получше освещали куда идти смотреть. А в идеале нужен телевизионный канал, ибо все-таки футбол больше с телевизором ассоциируется, а не с интернетом и компьютером, к тому же телевизоры с интернетом не у всех... Но кому это все надо?..
Естественно, в российском футболе в плюс выйти гораздо сложнее, но можно. Плюс, правда будет небольшой, но на хлеб с маслом участника процесса по-любому хватит.
Что касаемо прав на телетрансляции - это далеко не основной доход. Особенно для клубов не из Англии (только там огромные деньги за права, в других странах гораздо меньше). Спонсоры, трансферы, атрибутика, билеты, сторонние проекты, бюджет строится из множества компонентов. И выходят в плюс клубы не из-за телетрансляций. И я ни разу не поверю, что клубы из Голландии, Бельгии, Португалии и иже с ними работают себе в убыток. Они прекрасно существуют, хотя чемпионаты не сказать, что смотрят и права не продаются дорого. Конечно, сейчас перечисленные лиги стали послабее, но это уже вопрос к новым правилам ФФП, когда богатые становятся богаче, а бедные - беднее... Но живут нормально даже в таких условиях.
Я кстати нашел трансляции ФНЛ. Ппц убожество, понятно почему не смотрят (я в большей степени про комментаторов). Но даже это смотрели бы, если бы получше освещали куда идти смотреть. А в идеале нужен телевизионный канал, ибо все-таки футбол больше с телевизором ассоциируется, а не с интернетом и компьютером, к тому же телевизоры с интернетом не у всех... Но кому это все надо?..
ФНЛ в прошлом сезоне транслировали на спортбоксе, кстати, раньше этот портал рекламировали по телевизору, как главный спортивный сайт в стране, а найти трансляцию не составляло никаких проблем. Сейчас трансляции перенесли на сайт РФПЛ, там уже нужно постараться, чтобы отыскать.
ФНЛ в прошлом сезоне транслировали на спортбоксе, кстати, раньше этот портал рекламировали по телевизору, как главный спортивный сайт в стране, а найти трансляцию не составляло никаких проблем. Сейчас трансляции перенесли на сайт РФПЛ, там уже нужно постараться, чтобы отыскать.
Бесплатный показ матчей на ТВ - это во-первых, как я писал, временная мера, а во-вторых - это ни разу не финансирование клубов. Это лишь бонус, причем не такой и большой.
2) а) Она появится. У нас все-таки есть люди, интересующиеся нашим футболом. На первых порах будет отток, но затем люди вернутся, причем в большем количестве. Плюс работа с фанатами клубов, популяризация футбола со стороны государства - это даст эффект.
Показывают ФНЛ бесплатно? Я что-то не в курсе об этом. На каком федеральном (подчеркиваю - федеральном и общедоступном) канале показывают? Может потому и не смотрят, что хрен знает где показывают и хрен знает в каком объеме? Если имеется в виду показ в интернете, то почему нет банальной рекламы ресурса на общем тв? Может потому и никто не смотрит, что недостаточно прорекламировано все?
б) Я уже писал, что в клуб, который курирует госкомпания частных инвесторов не пустят, ибо те будут диктовать свои условия, а никому это не нужно.
Создавать частный клуб при нынешних условиях - большая проблема. И Галицкий тут совершил настоящий подвиг, ибо фанат. Причем его клуб еще неизвестно окупится или нет (он сам это не скрывает). Инвесторам, которые хотят прибыль такое не интересно. А почему сейчас сложно создать - объясню ниже.
3) Сможет, если захотеть.Но, естественно, лучше создавать комплекс на базе какого-то клуба, либо строить клуб на базе системы академий. А детские школы могут вообще отдельно работать, "трудоустройством" самых талантливых подростков-выпускников могут их тренеры заниматься и скауты.
Да будет именно государство будет спонсировать. Но не постоянно, а лишь поможет создать систему, а дальше сами. И спонсировать тех, кому это нужно. Что с этого получит государство? А что оно должно получить, если это помощь? А что государство сейчас получает, помогая клубам выплачивать зарплаты игрокам и покрывая прочие расходы? По мне лучше уж пусть деньги идут в молодежные академии, чем просто "на ветер". Да, согласен, часть отмоют и сопрут (гос. капитал же), но что-то все равно в дело пойдет. При нынешней ситуации то, что не сперли один фиг уходит в мертвые проекты, людям, которые не хотят ничего развивать.
4) Что мешает? Мешает как раз таки гос. система финансирования. Почему? На то есть ряд причин, самые явные:
а) Города с более-менее адекватной фанатской базой уже заняты. Туда не пойти, условный Ростов или Уфа не потянут два серьезных клуба. Выкупать клуб с чужими долгами никто не будет, продавать клуб без долгов частным инвесторам тоже никто не будет (зачем, если можно самим подоить, а уже потом спихнуть). Против этого правила пошел Галицкий, но ему повезло - Кубань вовремя развалилась. Иначе не видать ему такой посещаемости. Впрочем, один фиг Краснодар в плюс не вышел, ибо есть и другие сложности для частных владельцев.
б) Правила (лимиты и прочее) в лиге подстраиваются под клубы с гос.капиталом (кто платит, тот и заказывает музыку). Банальный пример - лимит на легионеров, из-за которого в нашем чемпионате раздуты зп. У легионеров зп выше, чем по Европе из-за "надбавки" за Россию и у наших игроков зп вообще неимоверная из-за их паспортов. Это клубу, который питается из гос. бюджета на это наплевать (и даже выгодно - больше нолей в обороте клуба - легче себе урвать кусок пожирнее под шумок, тем более, что бюджеты непрозрачны). А частным инвесторам приходится считать деньги и платить абы за что никто не захочет. Кому в таких условиях захочется работать? Поэтому наша лига сейчас не представляет интереса для инвесторов. И наглядный тому пример - владельцы Челси, Монако и иже с ними. А в чистом поле без глупых законов можно сделать свои правила, более удобные для частного бизнеса. Несколько бизнесменов решатся, добьются успеха - другие потянутся.
Естественным путем - это как? У нас этого не будет, ибо нет интереса к этому. Здесь нужен волевой шаг, а не естественный путь. Только ни шага, ни пути не будет.
5) Будут люди смотреть. Если это нормально подать, будут. Я вот лично не считаю, что футбол в РФПЛ сейчас сносный - он отвратителен, как раз из-за того, что игроки отбывают номер на поле. Скоростей нет, зрелища - нет, толпа пешеходов по полю ходит почти в каждом матче. Если даже такое смотрят то будут смотреть и на игроков классом пониже, но зато выкладывающихся получше. А про ФНЛ уже сказал. Смотрели бы, если бы мало-мальски серьезную рекламную компанию провели. Сказали бы людям - где смотреть.
Бесплатный показ матчей на ТВ - это во-первых, как я писал, временная мера, а во-вторых - это ни разу не финансирование клубов. Это лишь бонус, причем не такой и большой.
2) а) Она появится. У нас все-таки есть люди, интересующиеся нашим футболом. На первых порах будет отток, но затем люди вернутся, причем в большем количестве. Плюс работа с фанатами клубов, популяризация футбола со стороны государства - это даст эффект.
Показывают ФНЛ бесплатно? Я что-то не в курсе об этом. На каком федеральном (подчеркиваю - федеральном и общедоступном) канале показывают? Может потому и не смотрят, что хрен знает где показывают и хрен знает в каком объеме? Если имеется в виду показ в интернете, то почему нет банальной рекламы ресурса на общем тв? Может потому и никто не смотрит, что недостаточно прорекламировано все?
б) Я уже писал, что в клуб, который курирует госкомпания частных инвесторов не пустят, ибо те будут диктовать свои условия, а никому это не нужно.
Создавать частный клуб при нынешних условиях - большая проблема. И Галицкий тут совершил настоящий подвиг, ибо фанат. Причем его клуб еще неизвестно окупится или нет (он сам это не скрывает). Инвесторам, которые хотят прибыль такое не интересно. А почему сейчас сложно создать - объясню ниже.
3) Сможет, если захотеть.Но, естественно, лучше создавать комплекс на базе какого-то клуба, либо строить клуб на базе системы академий. А детские школы могут вообще отдельно работать, "трудоустройством" самых талантливых подростков-выпускников могут их тренеры заниматься и скауты.
Да будет именно государство будет спонсировать. Но не постоянно, а лишь поможет создать систему, а дальше сами. И спонсировать тех, кому это нужно. Что с этого получит государство? А что оно должно получить, если это помощь? А что государство сейчас получает, помогая клубам выплачивать зарплаты игрокам и покрывая прочие расходы? По мне лучше уж пусть деньги идут в молодежные академии, чем просто "на ветер". Да, согласен, часть отмоют и сопрут (гос. капитал же), но что-то все равно в дело пойдет. При нынешней ситуации то, что не сперли один фиг уходит в мертвые проекты, людям, которые не хотят ничего развивать.
4) Что мешает? Мешает как раз таки гос. система финансирования. Почему? На то есть ряд причин, самые явные:
а) Города с более-менее адекватной фанатской базой уже заняты. Туда не пойти, условный Ростов или Уфа не потянут два серьезных клуба. Выкупать клуб с чужими долгами никто не будет, продавать клуб без долгов частным инвесторам тоже никто не будет (зачем, если можно самим подоить, а уже потом спихнуть). Против этого правила пошел Галицкий, но ему повезло - Кубань вовремя развалилась. Иначе не видать ему такой посещаемости. Впрочем, один фиг Краснодар в плюс не вышел, ибо есть и другие сложности для частных владельцев.
б) Правила (лимиты и прочее) в лиге подстраиваются под клубы с гос.капиталом (кто платит, тот и заказывает музыку). Банальный пример - лимит на легионеров, из-за которого в нашем чемпионате раздуты зп. У легионеров зп выше, чем по Европе из-за "надбавки" за Россию и у наших игроков зп вообще неимоверная из-за их паспортов. Это клубу, который питается из гос. бюджета на это наплевать (и даже выгодно - больше нолей в обороте клуба - легче себе урвать кусок пожирнее под шумок, тем более, что бюджеты непрозрачны). А частным инвесторам приходится считать деньги и платить абы за что никто не захочет. Кому в таких условиях захочется работать? Поэтому наша лига сейчас не представляет интереса для инвесторов. И наглядный тому пример - владельцы Челси, Монако и иже с ними. А в чистом поле без глупых законов можно сделать свои правила, более удобные для частного бизнеса. Несколько бизнесменов решатся, добьются успеха - другие потянутся.
Естественным путем - это как? У нас этого не будет, ибо нет интереса к этому. Здесь нужен волевой шаг, а не естественный путь. Только ни шага, ни пути не будет.
5) Будут люди смотреть. Если это нормально подать, будут. Я вот лично не считаю, что футбол в РФПЛ сейчас сносный - он отвратителен, как раз из-за того, что игроки отбывают номер на поле. Скоростей нет, зрелища - нет, толпа пешеходов по полю ходит почти в каждом матче. Если даже такое смотрят то будут смотреть и на игроков классом пониже, но зато выкладывающихся получше. А про ФНЛ уже сказал. Смотрели бы, если бы мало-мальски серьезную рекламную компанию провели. Сказали бы людям - где смотреть.
2) а)откуда появится аудитория, если чемпионат станет слабее, о чем ты сказал, бесплатная трансляция матчей? А много людей смотрит ФНЛ, которое показывают бесплатно? б) а кто сейчас заставляет частных инвесторов вкладываться в государственные клубы? Создавайте свои, вообще не проблема, есть удачный пример "Краснодара" и неудачный пример "Тосно", которому не помешал тот факт, что клуб частный, владелец наигрался в футбол и решил передать клуб области, на что область решила создать "Ленинградец", а не погашать чужие долги, которые возникли даже у частного владельца, у которого по идеи должна быть каждая копейка под контролем.
3) Я не представляю, как может академия функционировать отдельно от клуба, какой в этом смысл? Государство будет спонсировать академии частных клубов? Тогда в чем их частность и почему государство должно это делать? Ну, допустим, спонсирует государство академию частного клуба (опять же, что это меняет, деньги государственные, кто за ними следить будет?), воспитали футболиста, который стал звездой клуба, принес ему массу денег, а что с этого получило государство? Игрока в национальную сборную? Так он может еще и отказаться за нее выступать.
4) Что сейчас мешает предприимчивым людям сделать все по уму? Точно не государственные клубы, есть другие причины и в них нужно разобраться. Освобождение ниши абсолютно точно не вызовет к ней интереса, сейчас, когда наша лига хоть что-то из себя представляет, по уму частников это должно только завлекать, выжать из этого можно гораздо больше, чем в поселение на руинах, которые неизбежны при искусственном отмирание государственных клубов. Я абсолютно согласен, что все клубы должны быть частными, но это должно произойти естественным путем, который наверняка возможен и его надо найти. Можно банально спросить, с какими трудностями сейчас сталкиваются частники и попробовать от этих сложностей избавиться. У нас же выходит, что тот же Галицкий очень многим возмущается, но не получает никакой поддержки.
5) Люди не станут смотреть футбол даже бесплатно, если он не будет достойного качества. В РПЛ сейчас футбол сносный, но не чтобы за него платить, а ФНЛ и бесплатно мало, кто смотрит.
2) а)откуда появится аудитория, если чемпионат станет слабее, о чем ты сказал, бесплатная трансляция матчей? А много людей смотрит ФНЛ, которое показывают бесплатно? б) а кто сейчас заставляет частных инвесторов вкладываться в государственные клубы? Создавайте свои, вообще не проблема, есть удачный пример "Краснодара" и неудачный пример "Тосно", которому не помешал тот факт, что клуб частный, владелец наигрался в футбол и решил передать клуб области, на что область решила создать "Ленинградец", а не погашать чужие долги, которые возникли даже у частного владельца, у которого по идеи должна быть каждая копейка под контролем.
3) Я не представляю, как может академия функционировать отдельно от клуба, какой в этом смысл? Государство будет спонсировать академии частных клубов? Тогда в чем их частность и почему государство должно это делать? Ну, допустим, спонсирует государство академию частного клуба (опять же, что это меняет, деньги государственные, кто за ними следить будет?), воспитали футболиста, который стал звездой клуба, принес ему массу денег, а что с этого получило государство? Игрока в национальную сборную? Так он может еще и отказаться за нее выступать.
4) Что сейчас мешает предприимчивым людям сделать все по уму? Точно не государственные клубы, есть другие причины и в них нужно разобраться. Освобождение ниши абсолютно точно не вызовет к ней интереса, сейчас, когда наша лига хоть что-то из себя представляет, по уму частников это должно только завлекать, выжать из этого можно гораздо больше, чем в поселение на руинах, которые неизбежны при искусственном отмирание государственных клубов. Я абсолютно согласен, что все клубы должны быть частными, но это должно произойти естественным путем, который наверняка возможен и его надо найти. Можно банально спросить, с какими трудностями сейчас сталкиваются частники и попробовать от этих сложностей избавиться. У нас же выходит, что тот же Галицкий очень многим возмущается, но не получает никакой поддержки.
5) Люди не станут смотреть футбол даже бесплатно, если он не будет достойного качества. В РПЛ сейчас футбол сносный, но не чтобы за него платить, а ФНЛ и бесплатно мало, кто смотрит.
1) Без госвложений футбол не умрет. А спустится до уровня, скажем, чемпионата Польши. Ну и пусть, наш футбол этого достоин. Зато вместо нынешних людей, клянчущих денежку, клубами будут управлять те, кто в бизнесе получше разбирается и главное - хочет развивать клубы. У каждого будет четкий план, стратегия работы по всем направлениям. И не будет "подушки безопасности" в виде бюджетных вливаний. В этом случае требования и от каждого работника клуба, и от тренерского штаба, и от игроков будут выше. И никто не будет "филонить". Это и даст толчок к развитию.
Посещаемость. Она ниже, чем в топ-5 лигах. И ниже, чем у многих европейских. Но ладно, допустим даже, что не ниже. Но платежеспособность наших людей ниже. И интерес, культура боления. Не покупаем мы атрибутику, не покупаем рекламируемые спонсорами товары и т.д. Не сделаешь на нас бизнес, как в Англии той же, или во Франции, или Бельгии, или Португалии. Но! Наша лига типа круче той же бельгийской или португальской. За счет чего? За счет госвложений. А нафига это нужно, и главное - кому?... В стране с очень слабой экономикой развивают футбол, интерес к которому даже не привит. Это бессмысленно.
Но тем не менее, из нас, несмотря на нашу бедность и отсутствие интереса что-то можно выжать, подход главное найти. Не так много, как в Европе, но все.же. Так что для грамотного менеджмента здесь есть где разгуляться. Но откуда грамотный менеджмент возьмется, если и так все хорошо, денежка в любом случае поступит. Отсюда и работа этого менеджмента. Ну и игроков, тренеров и прочих. Наш чемпионат потому и крайне незрелищный, что для болельщиков никто не играет. А нафига это делать, если не болельщик платит, а государство?..
2) Частные инвесторы придут, как только почувствуют, что с этим проектом можно работать. Что а) у него появилась аудитория б) этот проект не рухнет в ближайшее время, потому что прекратилось финансирование. А откуда сейчас у клубов все это? Убогий футбол аудиторию не привлекает, а щас придет другой губернатор области и все - клуба нет. Нафига в такое вкладываться? Да, у наших топ-клубов с фанатской базой хорошей могли бы быть частные спонсоры. Но во-первых, спонсоры диктовали бы условия, что текущему правлению. вряд ли бы понравилось, а во-вторых есть госкомпании, зачем еще спонсоры?..
3) Пример с Краснодаром хороший, да. Но клуб государственный с хорошей академией не выстроишь - там менеджерам это нафиг не надо, раз есть халявные деньги. Поэтому единственный вариант - вкладывать деньги только в академии строить систему по всей стране. И то делать это только на начальных этапах Допустим, обязать каждый профессиональный клуб иметь академию, соответствующую таким-то требованиям (нет ее - лишать статуса и места в лиге). Нет у клуба денег на академию - государство пусть поможет. Конечно, и здесь найдутся способы "обмануть систему" и отмыть на этом деньги, но умные управленцы воспользуются такой возможностью в правильном направлении.
А желающие взять хорошего молодого игрока найдутся всегда. Не у нас, так в Европе. Главное, все сделать качественно, а не как у нас обычно все делается.
4) Будут клубы. Будут. Просто они другими будут. Если одним махом гипотетическая "реформа" сметет все гос. клубы, освободится ниша, куда по-любому пойдут предприимчивые люди и сделают все по уму. Да, не так, как сейчас все будет, лига будет слабее, но это будет честно. Наша экономика не заслужила такую дорогую игрушку как 6-я по силе лига в Европе. Когда средний доход болельщика и количество болельщиков будет на 6-м месте по Европе, тогда и можно будет о чем-то говорить. А сейчас самое лучшее - это бабахнуть мыльный пузырь, который питается за счет сырья, налогов и прочего госкапитала, которому есть гораздо лучшее применение.
5) Вот именно - покупать на гос средства права, почему нет? А стоимость формировать точно так же, как и сейчас. Но эта мера должна быть временной, скажем лет 5-10. Затем уже можно думать, как распоряжаться появившейся аудиторией и как с нее брать деньги. Но бесплатные трансляции - это лишь часть того, что по идее нужно сделать. Популяризация - это не только бесплатные трансляции, это еще и освещение соответствующее событий "между" матчами, реклама самой лиги, пропаганда игры в футбол и боления, много чего. Вот на это государство могло бы выделить деньги.
1) Без госвложений футбол не умрет. А спустится до уровня, скажем, чемпионата Польши. Ну и пусть, наш футбол этого достоин. Зато вместо нынешних людей, клянчущих денежку, клубами будут управлять те, кто в бизнесе получше разбирается и главное - хочет развивать клубы. У каждого будет четкий план, стратегия работы по всем направлениям. И не будет "подушки безопасности" в виде бюджетных вливаний. В этом случае требования и от каждого работника клуба, и от тренерского штаба, и от игроков будут выше. И никто не будет "филонить". Это и даст толчок к развитию.
Посещаемость. Она ниже, чем в топ-5 лигах. И ниже, чем у многих европейских. Но ладно, допустим даже, что не ниже. Но платежеспособность наших людей ниже. И интерес, культура боления. Не покупаем мы атрибутику, не покупаем рекламируемые спонсорами товары и т.д. Не сделаешь на нас бизнес, как в Англии той же, или во Франции, или Бельгии, или Португалии. Но! Наша лига типа круче той же бельгийской или португальской. За счет чего? За счет госвложений. А нафига это нужно, и главное - кому?... В стране с очень слабой экономикой развивают футбол, интерес к которому даже не привит. Это бессмысленно.
Но тем не менее, из нас, несмотря на нашу бедность и отсутствие интереса что-то можно выжать, подход главное найти. Не так много, как в Европе, но все.же. Так что для грамотного менеджмента здесь есть где разгуляться. Но откуда грамотный менеджмент возьмется, если и так все хорошо, денежка в любом случае поступит. Отсюда и работа этого менеджмента. Ну и игроков, тренеров и прочих. Наш чемпионат потому и крайне незрелищный, что для болельщиков никто не играет. А нафига это делать, если не болельщик платит, а государство?..
2) Частные инвесторы придут, как только почувствуют, что с этим проектом можно работать. Что а) у него появилась аудитория б) этот проект не рухнет в ближайшее время, потому что прекратилось финансирование. А откуда сейчас у клубов все это? Убогий футбол аудиторию не привлекает, а щас придет другой губернатор области и все - клуба нет. Нафига в такое вкладываться? Да, у наших топ-клубов с фанатской базой хорошей могли бы быть частные спонсоры. Но во-первых, спонсоры диктовали бы условия, что текущему правлению. вряд ли бы понравилось, а во-вторых есть госкомпании, зачем еще спонсоры?..
3) Пример с Краснодаром хороший, да. Но клуб государственный с хорошей академией не выстроишь - там менеджерам это нафиг не надо, раз есть халявные деньги. Поэтому единственный вариант - вкладывать деньги только в академии строить систему по всей стране. И то делать это только на начальных этапах Допустим, обязать каждый профессиональный клуб иметь академию, соответствующую таким-то требованиям (нет ее - лишать статуса и места в лиге). Нет у клуба денег на академию - государство пусть поможет. Конечно, и здесь найдутся способы "обмануть систему" и отмыть на этом деньги, но умные управленцы воспользуются такой возможностью в правильном направлении.
А желающие взять хорошего молодого игрока найдутся всегда. Не у нас, так в Европе. Главное, все сделать качественно, а не как у нас обычно все делается.
4) Будут клубы. Будут. Просто они другими будут. Если одним махом гипотетическая "реформа" сметет все гос. клубы, освободится ниша, куда по-любому пойдут предприимчивые люди и сделают все по уму. Да, не так, как сейчас все будет, лига будет слабее, но это будет честно. Наша экономика не заслужила такую дорогую игрушку как 6-я по силе лига в Европе. Когда средний доход болельщика и количество болельщиков будет на 6-м месте по Европе, тогда и можно будет о чем-то говорить. А сейчас самое лучшее - это бабахнуть мыльный пузырь, который питается за счет сырья, налогов и прочего госкапитала, которому есть гораздо лучшее применение.
5) Вот именно - покупать на гос средства права, почему нет? А стоимость формировать точно так же, как и сейчас. Но эта мера должна быть временной, скажем лет 5-10. Затем уже можно думать, как распоряжаться появившейся аудиторией и как с нее брать деньги. Но бесплатные трансляции - это лишь часть того, что по идее нужно сделать. Популяризация - это не только бесплатные трансляции, это еще и освещение соответствующее событий "между" матчами, реклама самой лиги, пропаганда игры в футбол и боления, много чего. Вот на это государство могло бы выделить деньги.
Эммм, а как они успели стать "предшественниками" если только появились? Тогда может потомками?
Эммм, а как они успели стать "предшественниками" если только появились? Тогда может потомками?
2) Частных инвесторов нужно еще отыскать и направить, должна быть заинтересованность, если их нет сейчас, то откуда им взяться без инвестиций госкомпаний? Надо понимать, что без государственных вложений футбол в стране загнется, что только отпугнет потенциальных инвесторов, а не породит интерес предпринимателей вкладываться в заброшенную государством отрасль.
3) А на кого будут работать все эти академии и школы? Ну будут у нас выпускаться футболисты и тренеры, а для чего? Это все равно, что завод будет производить товар, который абсолютно не имеет никакого спроса. Все эти футболисты, выпущенные академиями окажутся на улице, не смотря на свои умения попадать по мячу, должна быть четкая выстроенная структура, переводящая футболиста из одной команды в другую, опять же "Краснодар" отличный пример. Есть футбольная академия, которая состоит из команд разных возрастов, по меру своего взросления футболист либо переходит в команду старше, либо отчисляется за недостатком таланта и так проходит футбольное становление, поэтапно футболист переходит во взрослый футбол, куда попадет выпускник академии, если в стране не будет ФК? Сейчас "Краснодар" прекрасно работает на несколько фронтов, их выпускников достаточно, чтобы идти в середине таблицы молодежного первенства, быть в середине таблицы второго дивизиона и лидировать в ФНЛ, плюс уже в основу клуба пробиваются Игнатьев и Жигулев, так что задача Галицкого создать клуб, состоящий строго из своих воспитанников уже не выглядит настолько нереалистичной, как выглядела в начале своего пути. Но это частный грамотно выстроенный клуб, по такому же примеру, можно выстроить и государственный клуб, единственно нужны хорошие управленцы, коих на данный момент в футболе мало.
4) Опять школы и академии, если убрать государственное финансирование клубов, то не будет клубов, тогда зачем школы и академии, если нет футбола в стране?
5) Инвестировать из госбюджета средства на популяризацию футбола? Тогда, откуда возьмутся частные клубы? Какой им интерес, если они банально не смогут зарабатывать даже на продаже телевизионных прав? Почему в Англии только частные клубы? Потому что они продают телевизионные права на трансляцию своего чемпионата за 1 млрд евро, что в разных долях делится на выступающие в чемпионате клубах, а у нас, что канал будет покупать на государственные средства права на трансляцию чемпионата? А на какую сумму это будет происходить? Сейчас то, хоть понятно из чего формируется стоимость трансляции, а как быть при бесплатном в стране футболе?
2) Частных инвесторов нужно еще отыскать и направить, должна быть заинтересованность, если их нет сейчас, то откуда им взяться без инвестиций госкомпаний? Надо понимать, что без государственных вложений футбол в стране загнется, что только отпугнет потенциальных инвесторов, а не породит интерес предпринимателей вкладываться в заброшенную государством отрасль.
3) А на кого будут работать все эти академии и школы? Ну будут у нас выпускаться футболисты и тренеры, а для чего? Это все равно, что завод будет производить товар, который абсолютно не имеет никакого спроса. Все эти футболисты, выпущенные академиями окажутся на улице, не смотря на свои умения попадать по мячу, должна быть четкая выстроенная структура, переводящая футболиста из одной команды в другую, опять же "Краснодар" отличный пример. Есть футбольная академия, которая состоит из команд разных возрастов, по меру своего взросления футболист либо переходит в команду старше, либо отчисляется за недостатком таланта и так проходит футбольное становление, поэтапно футболист переходит во взрослый футбол, куда попадет выпускник академии, если в стране не будет ФК? Сейчас "Краснодар" прекрасно работает на несколько фронтов, их выпускников достаточно, чтобы идти в середине таблицы молодежного первенства, быть в середине таблицы второго дивизиона и лидировать в ФНЛ, плюс уже в основу клуба пробиваются Игнатьев и Жигулев, так что задача Галицкого создать клуб, состоящий строго из своих воспитанников уже не выглядит настолько нереалистичной, как выглядела в начале своего пути. Но это частный грамотно выстроенный клуб, по такому же примеру, можно выстроить и государственный клуб, единственно нужны хорошие управленцы, коих на данный момент в футболе мало.
4) Опять школы и академии, если убрать государственное финансирование клубов, то не будет клубов, тогда зачем школы и академии, если нет футбола в стране?
5) Инвестировать из госбюджета средства на популяризацию футбола? Тогда, откуда возьмутся частные клубы? Какой им интерес, если они банально не смогут зарабатывать даже на продаже телевизионных прав? Почему в Англии только частные клубы? Потому что они продают телевизионные права на трансляцию своего чемпионата за 1 млрд евро, что в разных долях делится на выступающие в чемпионате клубах, а у нас, что канал будет покупать на государственные средства права на трансляцию чемпионата? А на какую сумму это будет происходить? Сейчас то, хоть понятно из чего формируется стоимость трансляции, а как быть при бесплатном в стране футболе?
1) Государству нужно наконец понять, что вкладывать деньги в клубы при нынешней экономике - бессмысленно. Ибо у людей нет ни денег, ни интереса к футболу. Посещаемость на нуле, атрибутику не покупают, как клуб деньги делать будет?
Исходя из этого делать следующие шаги:
2) Запретить инвестирование клубов из госкомпаний и местных бюджетов. Инвестиции должны быть только частными.
3) Инвестиции из госкомпаний и региональных бюджетов - только в детские школы, молодежные академии и тренерские школы.
4) Создать широкую сеть из этих самых школ и академий, ужесточить требования к детским тренерам по самые не балуйся, но и зарплаты им поднять.
5) Инвестировать из госбюджета средства на популяризацию футбола. Пока население не торопится платить за просмотр футбола, показывать его на бесплатных каналах, освещать широко, агитировать, рекламировать и т.д.
В итоге, клубы, питающиеся от госбюджета отомрут (туда им и дорога), а те. кто готов развивать молодежь, смогут быть в каком-никаком профите, продавая игроков, ибо по-другому у нас баланс не свести.
Да, при таком раскладе уровень чемпионата упадет, но, извините, с учетом посещаемости и интереса к нему, он и должен быть ниже плинтуса. Впрочем, это исправимо, клубы из крупных городов с хорошей фанатской базой смогут совмещать приятное с полезным - и игроков молодых растить, и в еврокубках нормально выступать, и спонсоров привлекать.
Но это утопия. Кому все это нужно, если сейчас футбол - это хорошее средство для отмыва капитала?..
1) Государству нужно наконец понять, что вкладывать деньги в клубы при нынешней экономике - бессмысленно. Ибо у людей нет ни денег, ни интереса к футболу. Посещаемость на нуле, атрибутику не покупают, как клуб деньги делать будет?
Исходя из этого делать следующие шаги:
2) Запретить инвестирование клубов из госкомпаний и местных бюджетов. Инвестиции должны быть только частными.
3) Инвестиции из госкомпаний и региональных бюджетов - только в детские школы, молодежные академии и тренерские школы.
4) Создать широкую сеть из этих самых школ и академий, ужесточить требования к детским тренерам по самые не балуйся, но и зарплаты им поднять.
5) Инвестировать из госбюджета средства на популяризацию футбола. Пока население не торопится платить за просмотр футбола, показывать его на бесплатных каналах, освещать широко, агитировать, рекламировать и т.д.
В итоге, клубы, питающиеся от госбюджета отомрут (туда им и дорога), а те. кто готов развивать молодежь, смогут быть в каком-никаком профите, продавая игроков, ибо по-другому у нас баланс не свести.
Да, при таком раскладе уровень чемпионата упадет, но, извините, с учетом посещаемости и интереса к нему, он и должен быть ниже плинтуса. Впрочем, это исправимо, клубы из крупных городов с хорошей фанатской базой смогут совмещать приятное с полезным - и игроков молодых растить, и в еврокубках нормально выступать, и спонсоров привлекать.
Но это утопия. Кому все это нужно, если сейчас футбол - это хорошее средство для отмыва капитала?..