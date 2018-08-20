Плюс «Урожай» и «Ленинградец». Вы верите в реинкарнацию?

20 августа 2018, 13:16

Массовое банкротство клубов и борьба за выживание - блогер «Соккер.ру» Фата Лист говорит о не лучших временах российского футбола.

В клубном футболе началась эпидемия?

Многие не заметили высказывание Канчельскиса: «За время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит». Но словами не поможешь». Именно такими строчками начинает свое повествование Станислав Горин в недавнем своем умопомрачительном рассказе и вряд ли с этим можно поспорить, однако дальше я не заметил ни одного конструктивного предложения, как решить проблему, только ее обозначение при опоре на не всегда достоверные факты.

И почему об эпидемии заговорили именно сейчас? Хотя в России расформирование футбольных клубов никогда не было точечным, просто на это не обращали внимание, потому что команды, покинувшие свой дивизион по спортивному принципу, не оставались в нем из-за отсутствия желающих подняться на ступеньку выше. В этом смысле сезон в ФНЛ выдался уникальным, ведь вылетевшие по итогам кампании «Факел», «Тюмень», «Луч» и «Ротор» остались в лиге, а к фарм-клубам «Зенита» и «Спартака» добавился «Краснодар», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу, не зная поражений в первых семи турах.

Можно долго перечислять лишенные профессионального статуса клубы, но на базе практически каждого возник новый. Так во втором дивизионе появились «Урожай» и «Ленинградец» - преемники «Кубани» и «Тосно» соответственно. Так уж сложилось, что из-за безграмотного менеджмента в России проще создавать новые клубы, списывая долги, чем вытягивать бегемота из лужи, возникшей в вырытой руководством яме. А мнение, что финансы, потраченные на организацию ЧМ в России, должны были пойти на обеспечение жизни футбольных клубов, вызывает только недоумение. Как показывает практика, государственные клубы неэффективно распоряжаются своими финансами, потому логичней заняться мотивацией олигархов вкладывать деньги в местный спорт, а не вставлять палки в колеса Галицкому и Саввиди (променявшему «Ростов» на ПАОК ) своими правками в регламент, вроде введения налога на иностранных тренеров.

Российский футбол мог потерять ЦСКА ?

Этим вопросом можно задаться, но дать на него положительный ответ будет странно. Как может стать банкротом клуб, который обладает неплохими активами и с продажи пары футболистов может беспечно существовать на протяжении сезона? Массовый уход футболистов не связан с финансовыми проблемами, игрокам с истекшим контрактом были предложения его продлить, вряд ли они бы последовали при отсутствии возможности продолжать сотрудничество. То, что финансовые трудности существуют, и не первый год, известно давно, на этом и идут спекуляции в прессе о продаже Гинером клуба, но выдавать все эти слухи за желание передать ПФК в добрые руки - глупо.

Отсутствие дорогостоящих приобретений не говорит о боязни тратить, здесь скорее желание заработать. С первых дней Евгения Ленноровича в клубе была обозначена задача нулевого баланса, затраты не должны превышать уровня доходов, со строительством стадиона выполнять данную цель стало проблематично, подвел и расчет, в клубе не скрывают, что ожидали большую посещаемость на новой родной арене.

Конечно, будущее клуба не выглядит безоблачным, всегда ясное небо, наверное, только у европейских грандов, а откажись Газпром от «Зенита» или брось Федун «Спартак», где гарантии, что клубы продолжат свое существование, не став нынешним «Анжи», лишившимся попечительства Сулеймана Керимова.

Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?

Здесь нужно разобраться в проблеме глубоко, понять, откуда взялись долги, не раздуты ли клубные затраты и на что вообще существует клуб. Понятно, что нельзя допустить банкротства клуба в начале или посреди сезона, в первую очередь из интересов чемпионата, который лишится спортивного равенства, ведь туры у нас проходят раз в неделю, при 15 клубах одна команда чемпионата будет получать двухнедельный простой, что может отразится на ее результатах, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Должно ли государство оплачивать долги частного «Анжи»? Конечно нет! Но помочь довести сезон до конца обязаны, раз допустили клуб до турнира, значит были уверены, что проблем нет. Ошиблись? Отвечайте. А в ФНЛ точно есть клуб, который вопреки спортивному принципу согласился бы на Премьер-Лигу. Калининградская «Балтика» не скупится на затраты, и судя по всему клуб на данный момент финансово надежный, но, видимо, предложения о повышении в классе не получали.

Что за стабилизационный фонд такой?

Стабилизационный фонд является очередным желанием добраться до финансов руководителям лиги. Его создание будет означать смирение с неэффективным расходом денежных средств и вызовет поток манипуляций. К тому же для чего создавать фонд, состоящий из государственного бюджета, если клубам государство может помогать напрямую в частном порядке, не прибегая к лишним транзакциям. Ведь были прецеденты, государство уже спасало «Томь», так для чего этот фонд?

Необходимо поддерживать частные клубы, работая над желанием предпринимателей инвестировать средства в спорт и максимально сокращать бюджеты государственных клубов, чтобы они не шиковали в долг, а поэтапно развивались, не превышая своих возможностей. Невозможность закрыть контракты своих сотрудников несет в себе явное разгильдяйство управленцев, с них и должен быть спрос.

Сокращение главной лиги неизбежно?

В сокращении лиги нет ничего зазорного, если оно будет нести в себе четкий план развития чемпионата, а не меры, вызванные нехваткой клубов. Российскому футболу нужно определить вектор развития, пока он идет, как слепой котенок на шорох, не догадываясь, что его ждет заботливая мать или человек, желающий от него избавиться. На данный момент четко сформулированная программа есть только у Валерия Газзаева, не буду скрывать, она мне совершенно не нравится, но он в своих трудах думает о будущем, а не хаотично принимает решения по мере возникновения сложностей, как делает действующее руководство лиги и президент РФС .

Кстати, о президенте РФС , кто он? Мутко на время оставил свой пост, назначив И.О. некого человека, чье имя, я уверен, и половина поклонников футбола не назовет, полное отсутствие человека в информационном потоке, нет комментариев по поводу происходящего, либо СМИ не делают на них упора, что не может не вызывать удивления.

Гром грянул, пора начинать работать?

В этом пункте хотелось бы услышать конкретные предложения, что делать и как дальше жить. Можно до бесконечности перетаскивать кирпичики с места на место, изображая бурную работу, но дом от этого не построится. При строительстве всегда составляют план, а только потом заливают фундамент. Не обладая достаточным количеством знаний и не варясь внутри футбольной кухни, можно лишь сотрясать воздух в надежде предложить что-то дельное. Я за это не возьмусь, а ваших знаний достаточно для формирования четких действий в сложившихся реалиях? Дерзайте, с удовольствием ознакомлюсь с вашими предложениями, хотя это ни к чему и не приведет.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?

ЦСКА ? Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Российский футбол мог потерять

ЦСКА ? Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Российский футбол мог потерять

ЦСКА ? Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Российский футбол мог потерять

ЦСКА ? Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar Российский футбол мог потерять

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar В клубном футболе началась эпидемия?

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1064212/kuban-amkar В клубном футболе началась эпидемия?