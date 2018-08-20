Кутепову пора в «Зенит»

20 августа 2018, 19:12

Говорят, что «Зенит» и «Краснодар» присматриваются к Кутепову. «Соккер.ру» считает, что Илье нужно хвататься за шанс и покидать «Спартак».

В состоянии эйфории после успешного для сборной России домашнего чемпионата мира болельщики и эксперты активно пристраивали теоретически футболистов из команды Станислава Черчесова в зарубежные топ-клубы. Среди фигурантов этих слухов был и защитник «Спартака» Илья Кутепов, который воспользовался проблемами с центральными защитниками в национальной команде и проявил себя как нельзя лучше на ЧМ -2018, значительно повысив свой статус и изменив отношение к себе как минимум большой группы людей с насмешливого хотя бы к серьезному. Тогда на кураже возникали разные сообщения об интересе к Кутепову, в том числе из европейских клубов. На это реагировал владелец «Спартака» Леонид Федун:

Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?

Не хотел «сидеть в запасе в Гладбахе» и сам Кутепов, который признался, что мечтает о совсем другой команде:

Есть много факторов. Во-первых, нужно договориться с нынешним клубом — „Спартаком“. Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Если бы я мог сейчас выбирать будущий клуб, это был бы „Милан“, сто процентов.

Но мечты пока остаются мечтами. Возобновившийся сезон для «Спартака» показал, что Кутепову нет места даже в основном составе своего клуба, не говоря уже о том, чтобы претендовать на что-то более весомое. Возможности дополнительно себя проявить Кутепов не получил, поэтому и слухи сошли на нет. Однако ситуацией вокруг игрока в стане красно-белых могут воспользоваться конкуренты клуба на внутренней арене.

В России есть клубы, которые испытывают сложности с обороной чисто в кадровом смысле. Вероятно, «Спартак» к таковым не относится, поскольку в распоряжении Массимо Карреры есть Жиго, Джикия и Боккетти. Именно эти трое имеют приоритет перед Кутеповым. То есть в ассортименте запасных для места в центре обороны Илья даже не первый выбор. Случись что с Жиго или Джикией, выйдет Боккетти. И только потом – Кутепов.

Вряд ли сам Илья доволен таким положением дел, особенно после удачного чемпионата мира, который повысил его ценность. Этот успех можно было конвертировать в выгодный контракт с другим клубом, но если оставаться в запасе в «Спартаке», то эффект после чемпионата мира улетучится. Когда еще появится возможность сделать рывок в карьере, если сидеть в запасе красно-белых? По этой логике Кутепову нужно сейчас особенно внимательно относиться к интересу других клубов, даже если это не «Милан», как он мечтал.

Скорее всего, сейчас претендентами на Илью будет какой-то из российских клубов верхнего эшелона. Тот же «Краснодар» не может устаканить оборону после потери Гранквиста, ЦСКА учинил перестройку в защите, о поисках «Зенита» мы тоже недавно говорили. Последние два варианта для Кутепова очень интересны, но вместе с тем крайне токсичны. Болельщики «Спартака» весьма болезненно отнесутся к переходу Кутепова в ЦСКА или «Зенит», однако самому игроку следует действовать строго в интересах своей карьеры.

Рассчитывать на то, что подвинутся более молодые, чем он, Жиго и Джикия достаточно наивно, ждать ухода кого-то из них тоже так себе расчет. Для Кутепова остается только вариант попробовать себя в другом месте. И раз уж речь шла о больших командах, то хотя бы на остаточной волне от успешного чемпионата мира следует попытаться запрыгнуть в клуб посолиднее, пусть и в рамках чемпионата России. В прессе говорят конкретно о «Краснодаре» и «Зените». Краснодарская команда – хорошее место для перезагрузки карьеры и нового начинания – спросите у Смолова. Тут важно только вовремя соскочить, не упустить свой шанс, но до этого далеко – сперва стоит туда перейти, освоиться, отвоевать место в составе, проявить себя, а уже потом думать о дороге к «Милану».

«Зенит» же кажется более прямым путем к успеху, однако не стоит упускать тот факт, что в Петербурге Кутепову тоже вряд ли дадут сразу место в составе. Может оказаться, что он променяет одну скамейку на другую, а попутно потеряет еще в уважении со стороны армии болельщиков «Спартака» и получит ненужную головную боль в виде возросшего многократно давления. Новосельцев тоже пытался взять нахрапом Петербург, создав себе хорошую прессу. Что из этого получилось – всем известно.

Именно сезон после чемпионата мира для Кутепова определяющий. Наверняка много мыслей и сомнений у 25-летнего защитника, но он должен понимать только одно: ему нужно играть регулярно, только это закрепит успех ЧМ -2018. Об этом сразу же почти говорил и легендарный Стюарт Пирс, комментируя те самые слухи об интересе к Кутепову на эйфории:

«Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира — даже такого большого — недостаточно для трансфера в серьезный клуб. Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно — в Лиге чемпионов. Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-Лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес».

Ключевое тут – одного турнира мало. Эффект следует закрепить. И если есть понимание, что в «Спартаке» не рассчитывают в условиях ровной конкуренции, то следует менять обстановку, не боясь осуждения или потери шанса. Ведь сложно изменить в текущем клубе представление о себе, если тебя строго воспринимают как скамеечника. В таких условиях лучше уйти в другое место, где можно хотя бы попытаться начать все с нуля и без стереотипного отношения к себе в открытой конкуренции побороться за интерес «Милана». А выиграна или проиграна будет эта борьба – все в руках самого игрока, который говорить о себе заставил, теперь должен действовать.