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Кутепову пора в «Зенит»

20 августа 2018, 19:12

Говорят, что «Зенит» и «Краснодар» присматриваются к Кутепову. «Соккер.ру» считает, что Илье нужно хвататься за шанс и покидать «Спартак».

В состоянии эйфории после успешного для сборной России домашнего чемпионата мира болельщики и эксперты активно пристраивали теоретически футболистов из команды Станислава Черчесова в зарубежные топ-клубы. Среди фигурантов этих слухов был и защитник «Спартака» Илья Кутепов, который воспользовался проблемами с центральными защитниками в национальной команде и проявил себя как нельзя лучше на ЧМ-2018, значительно повысив свой статус и изменив отношение к себе как минимум большой группы людей с насмешливого хотя бы к серьезному. Тогда на кураже возникали разные сообщения об интересе к Кутепову, в том числе из европейских клубов. На это реагировал владелец «Спартака» Леонид Федун: 

Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?

Не хотел «сидеть в запасе в Гладбахе» и сам Кутепов, который признался, что мечтает о совсем другой команде: 

Есть много факторов. Во-первых, нужно договориться с нынешним клубом — „Спартаком“. Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Если бы я мог сейчас выбирать будущий клуб, это был бы „Милан“, сто процентов.

Но мечты пока остаются мечтами. Возобновившийся сезон для «Спартака» показал, что Кутепову нет места даже в основном составе своего клуба, не говоря уже о том, чтобы претендовать на что-то более весомое. Возможности дополнительно себя проявить Кутепов не получил, поэтому и слухи сошли на нет. Однако ситуацией вокруг игрока в стане красно-белых могут воспользоваться конкуренты клуба на внутренней арене. 

В России есть клубы, которые испытывают сложности с обороной чисто в кадровом смысле. Вероятно, «Спартак» к таковым не относится, поскольку в распоряжении Массимо Карреры есть Жиго, Джикия и Боккетти. Именно эти трое имеют приоритет перед Кутеповым. То есть в ассортименте запасных для места в центре обороны Илья даже не первый выбор. Случись что с Жиго или Джикией, выйдет Боккетти. И только потом – Кутепов. 

Вряд ли сам Илья доволен таким положением дел, особенно после удачного чемпионата мира, который повысил его ценность. Этот успех можно было конвертировать в выгодный контракт с другим клубом, но если оставаться в запасе в «Спартаке», то эффект после чемпионата мира улетучится. Когда еще появится возможность сделать рывок в карьере, если сидеть в запасе красно-белых? По этой логике Кутепову нужно сейчас особенно внимательно относиться к интересу других клубов, даже если это не «Милан», как он мечтал.

Скорее всего, сейчас претендентами на Илью будет какой-то из российских клубов верхнего эшелона. Тот же «Краснодар» не может устаканить оборону после потери Гранквиста, ЦСКА учинил перестройку в защите, о поисках «Зенита» мы тоже недавно говорили. Последние два варианта для Кутепова очень интересны, но вместе с тем крайне токсичны. Болельщики «Спартака» весьма болезненно отнесутся к переходу Кутепова в ЦСКА или «Зенит», однако самому игроку следует действовать строго в интересах своей карьеры. 

Рассчитывать на то, что подвинутся более молодые, чем он, Жиго и Джикия достаточно наивно, ждать ухода кого-то из них тоже так себе расчет. Для Кутепова остается только вариант попробовать себя в другом месте. И раз уж речь шла о больших командах, то хотя бы на остаточной волне от успешного чемпионата мира следует попытаться запрыгнуть в клуб посолиднее, пусть и в рамках чемпионата России. В прессе говорят конкретно о «Краснодаре» и «Зените». Краснодарская команда – хорошее место для перезагрузки карьеры и нового начинания – спросите у Смолова. Тут важно только вовремя соскочить, не упустить свой шанс, но до этого далеко – сперва стоит туда перейти, освоиться, отвоевать место в составе, проявить себя, а уже потом думать о дороге к «Милану». 

«Зенит» же кажется более прямым путем к успеху, однако не стоит упускать тот факт, что в Петербурге Кутепову тоже вряд ли дадут сразу место в составе. Может оказаться, что он променяет одну скамейку на другую, а попутно потеряет еще в уважении со стороны армии болельщиков «Спартака» и получит ненужную головную боль в виде возросшего многократно давления. Новосельцев тоже пытался взять нахрапом Петербург, создав себе хорошую прессу. Что из этого получилось – всем известно. 

Именно сезон после чемпионата мира для Кутепова определяющий. Наверняка много мыслей и сомнений у 25-летнего защитника, но он должен понимать только одно: ему нужно играть регулярно, только это закрепит успех ЧМ-2018. Об этом сразу же почти говорил и легендарный Стюарт Пирс, комментируя те самые слухи об интересе к Кутепову на эйфории:

«Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира — даже такого большого — недостаточно для трансфера в серьезный клуб. 

Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно — в Лиге чемпионов. Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-Лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес».

Ключевое тут – одного турнира мало. Эффект следует закрепить. И если есть понимание, что в «Спартаке» не рассчитывают в условиях ровной конкуренции, то следует менять обстановку, не боясь осуждения или потери шанса. Ведь сложно изменить в текущем клубе представление о себе, если тебя строго воспринимают как скамеечника. В таких условиях лучше уйти в другое место, где можно хотя бы попытаться начать все с нуля и без стереотипного отношения к себе в открытой конкуренции побороться за интерес «Милана». А выиграна или проиграна будет эта борьба – все в руках самого игрока, который говорить о себе заставил, теперь должен действовать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:10
Болельщики «Спартака» весьма болезненно отнесутся к переходу Кутепова в ЦСКА или «Зенит»,
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С чего бы это? Лучше кандидатуры, чтобы ослабить любого прямого конкурента им не найти.
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
вчера в 12:14
Он объективно в Спартаке третий защитник, Жиго и Джикия ощутимо лучше, да и в сборной бы его не было еслиб Джикия и Васин были здоровы, я согласен с теми кто говорит что он хорош только для автобуса, в более менее открытой игре его разведут в момент.
Конкурентам его не продадут, поэтому в Краснодаре или Зените его не будет точно, если только через 3 года, когда контракт истечет, поэтому либо в аренду в Российский середняк, либо в Европку, это если ему самому это надо, может все устраивает.
ekliziast
ekliziast
вчера в 11:51
andre_can:
Не нужен он Зениту!!!
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    вчера в 11:39
    Если хочет развиваться как футболист - то надо уходить в любой клуб, даже не топовый, в Уфу или тульский Арсенал например, но мне кажется ему комфортно сидеть на скамейке и получать зп только за тренировки.
    Sanches65
    Sanches65
    вчера в 08:52
    А Кутепову это надо, тем более что заднеприводным нужно родиться.
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 08:30
    Nikola45:
    Да ладно! Это что за бред? Кто это бревно будет брать? Он столько ошибается!! Пускай лучше остается в ФК Семь!
    Он ещё с ума не сошёл , что бы уйти из Спартака в гнилое болото.
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 08:29
    Ваня лучший:
    Автор просто забыл, что на ЧМ-18 Кутепов выглядел прилично исключительно благодаря Игнашевичу. Он водил Кутепова буквально за руку по полю, подсказывал. подстраховывал. А сам по себе Кутепов весьма средний защитник уровня Семенова, Беляева, Бурлака ( Гранат поприличнее будет). Так что не надо надувать мыльный пузырь. Никому из первой пятерки клубов РПЛ он не нужен.
    Игнашевич на ЧМ отсиделся за спиной Кутепова , да ещё и гол своим умудрился забить. Нашли звезду ,Игнашевича.,он по полю еле ползал, если бы не Кутепов , наловили бы полную авоську.А сейчас парню просто дали отдохнуть , ибо уставший он может накосячить.
    andre_can
    andre_can
    вчера в 07:57
    Не нужен он Зениту!!!
    ziborock
    ziborock
    вчера в 07:43
    Ваня лучший:
    Кутепов попал в "символическую сборную" кого? Людей с наиболее оттопыренными ушами? Возможно. Мне неизвестна "символическая сборная", куда мог попасть этот человек. Класс игрока не определяется игрой в одном матче, даже, если это дерби. Сравнивать Игнашевича и Кутепова, может только человек очень далекий от футбола. Сколько их уже было "звезд-хряков" , начиная от Брызгалова , включая Зотова, Рассказова, Тимофеева и еще целое стадо. Кутепов просто пополнит это стадо и все.
    Класс игрока именно в дерби и определяется, но видимо для вас важнее показывать результаты с командами из ФНЛ! Ну а ваших "звезд" мы тоже помним: Щенников, Базелюк, Дзагоев и.т.д. Кстати на ЧМ еще кто то кроме Игнашевича забил в свои ворота, что то не припомню?!)))
    dinoel
    dinoel
    вчера в 07:28
    Кутепову надо идти в ЦСКА на правах аренды. Затем обратно в Спартак после удачной игры. Нельзя Спартаку терять такого парня
    turist82
    turist82
    вчера в 06:55
    В презренный Зенит из Спартака может только иуда вроде дзюбы или быстрова пойти. Больше никто.
    Aliks
    Aliks
    вчера в 05:27
    Бокетти хуже кутепова!
    Гавроша
    Гавроша
    вчера в 04:55
    iNels:
    зря тут фаны зенита говорят, что он слаб для их клуба. чм показал, что рядом с опытным дефом кутепов превращается чуть ли не в машину. и иванович для него может стать шикарной опорой. правда, есть маммана, но лимит и неясная форма аргентинца после травмы могут сказать свое слово. другой вопрос тема перехода из спартака в зенит...
    Да ничего, если покается - примем. Не первый он, тем более, что и спартак постоянно ворует у нас игроков, даже прямо из нашей академии.
    el777
    el777
    вчера в 04:54
    Не нужен. Кутепов слабый защитник, играет грязно, не успевает, в атаке бесполезный. Своих мешков девать некуда. Зачем отпускали Гарая, Гарсию, Кришито, Дани, Халка, Витцеля? Чтобы потом сусеки до мозолей скрести и шушеру набирать? Главные матчи впереди, рано радоваться над 8-1, думайте над 0-4. И забудьте вы уже домашний ЧМ, с домашним судейством и двухэтажным автобусом Черчесова.

    PS-Сергей Веденеев: «Все, что есть особенного у Кутепова - рост и гражданство»
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 01:31
    А была ли она, эта символическая сборная? ФИФА только вчера объявила её по версии болельщиков, а официально ничего такого не было.
    fcspartak
    fcspartak
    вчера в 00:44
    Ваня лучший:
    Кутепов попал в "символическую сборную" кого? Людей с наиболее оттопыренными ушами? Возможно. Мне неизвестна "символическая сборная", куда мог попасть этот человек. Класс игрока не определяется игрой в одном матче, даже, если это дерби. Сравнивать Игнашевича и Кутепова, может только человек очень далекий от футбола. Сколько их уже было "звезд-хряков" , начиная от Брызгалова , включая Зотова, Рассказова, Тимофеева и еще целое стадо. Кутепов просто пополнит это стадо и все.
    Ваня, посмотри на табун бестолковых детей харьковского)
    fcspartak
    fcspartak
    вчера в 00:42
    С чего вдруг соккер решил, боккети выше в иерархии Спартака? Как раз боккети в списке цз четвертый. Сезон длинный, игровое время всем достанется, схема с тремя цз тоже имеется и наигрывается
    plusnindimon
    plusnindimon
    20 августа в 23:58
    "Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?". Правильно лучше играть в резерве топ клуба))
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    20 августа в 22:24
    Не хороший ты человек. Кто тебя так обидел то, что начинаешь оскорблять человека, который тебе в жизни ничего не сделал?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    20 августа в 22:18
    ziborock:
    Ваня, тогда объясни мне почему в последнем дерби Кутепов был лучшим среди защитников в обеих командах! Тот же Игнашевич по перехватам мяча, выигранным единоборствам и рядом не стоял! И почему Кутепов на мундиале попал в символическую сборную а Игнашевич нет?! Федун купил?!)))
    Кутепов попал в "символическую сборную" кого? Людей с наиболее оттопыренными ушами? Возможно. Мне неизвестна "символическая сборная", куда мог попасть этот человек. Класс игрока не определяется игрой в одном матче, даже, если это дерби. Сравнивать Игнашевича и Кутепова, может только человек очень далекий от футбола. Сколько их уже было "звезд-хряков" , начиная от Брызгалова , включая Зотова, Рассказова, Тимофеева и еще целое стадо. Кутепов просто пополнит это стадо и все.
    papic337
    papic337
    20 августа в 22:18
    Фигня всё это. Очередная журналистская утка.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    20 августа в 22:05
    Я не пойму только почему автор статьи предпочтение отдаёт Бокетти, а не Кутепову? Да и Джикия может отыграть на левом фланге. Если отдадут Илью, то ещё один ляп получим, какие и прежде были в трансферой политике.
    iNels
    iNels
    20 августа в 22:02
    зря тут фаны зенита говорят, что он слаб для их клуба. чм показал, что рядом с опытным дефом кутепов превращается чуть ли не в машину. и иванович для него может стать шикарной опорой. правда, есть маммана, но лимит и неясная форма аргентинца после травмы могут сказать свое слово. другой вопрос тема перехода из спартака в зенит...
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 августа в 21:59
    еще раз прочитай фамилии ,которые ты написал и посмотри ЧМ)))))
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 августа в 21:58
    На ЧМ Игнашевич только привозил,а подчищал Илья ,который сыграл лучше Пиге и Пепе
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 августа в 21:57
    Удачи Илье,лучший защитник России последних двух лет
    wingback
    wingback
    20 августа в 21:55
    кутепову пора в пердив вместе со свиноклупом...
    ziborock
    ziborock
    20 августа в 21:52
    Ваня лучший:
    Автор просто забыл, что на ЧМ-18 Кутепов выглядел прилично исключительно благодаря Игнашевичу. Он водил Кутепова буквально за руку по полю, подсказывал. подстраховывал. А сам по себе Кутепов весьма средний защитник уровня Семенова, Беляева, Бурлака ( Гранат поприличнее будет). Так что не надо надувать мыльный пузырь. Никому из первой пятерки клубов РПЛ он не нужен.
    Ваня, тогда объясни мне почему в последнем дерби Кутепов был лучшим среди защитников в обеих командах! Тот же Игнашевич по перехватам мяча, выигранным единоборствам и рядом не стоял!
    И почему Кутепов на мундиале попал в символическую сборную а Игнашевич нет?!
    Федун купил?!)))
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    20 августа в 21:49
    Откуда злой такой? Ау соккер может обратите внимание на такие комментарии? А то отвечу в защиту кутепова забаните. Или у вас такие двойные стандарты или админы хейтеры Спартака?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    20 августа в 21:46
    Автор просто забыл, что на ЧМ-18 Кутепов выглядел прилично исключительно благодаря Игнашевичу. Он водил Кутепова буквально за руку по полю, подсказывал. подстраховывал. А сам по себе Кутепов весьма средний защитник уровня Семенова, Беляева, Бурлака ( Гранат поприличнее будет). Так что не надо надувать мыльный пузырь. Никому из первой пятерки клубов РПЛ он не нужен.
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