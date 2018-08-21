Без Месси. Выбираем лучшего игрока сезона 2017/18

вчера, 14:00

УЕФА назвала трех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока прошедшего клубного сезона. «Соккер.ру» интересуется, чей вклад солиднее.

Лучший игрок сезона 2017/2018 в Европе, а также лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий состоявшегося розыгрыша Лиги чемпионов будут названы 30 августа в Монако, по ходу церемонии жеребьевки группового раунда нового сезона. 31 августа приз получит лучший игрок Лиги Европы 2017/18. Полюбуемся на кандидатов в этих номинациях.

Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне ПСЖ ), Кейлор Навас («Реал»).

Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»).

Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне «Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин («Атлетико»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Димитри Пайет («Марсель»).

Позиционируем. Лучшие футболисты Лиги чемпионов 2017/2018

«Игрок года» УЕФА

Наградой отмечается лучший футболист прошедшего клубного сезона, выступающий на территории страны, являющейся членом УЕФА . Учитываются успехи во всех состязаниях: внутренних турнирах, еврокубках, соревнованиях для сборных. Индивидуальный приз вручается с 2011 года.

Кто голосует? 80 тренеров команд, которые выступали на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов, по одному из каждой ассоциации УЕФА , специально отобранных для этого мероприятия ассоциацией европейских спортивных изданий. Каждый респондент вправе сформировать любую тройку с порядковыми номерами, единственное исключение: тренеры не могут голосовать за своих игроков.

Предыдущие обладатели приза «Игрок года УЕФА »

2011 год. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2012 год. Андрес Иньеста («Барселона»; Испания)

2013 год. Франк Рибери («Бавария»; Франция)

2014 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2015 год. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

2016 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

2017 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

Криштиану Роналду трижды становился «Игроком года» по версии УЕФА и претендует на награду, которая может стать для него четвертой. Лионель Месси побеждал лишь дважды, а на этот раз его нет даже в тройке.

Кто претендует на победу по итогам сезона 2017/2018?

Мадридский «Реал» выиграл третью кряду Лигу чемпионов, а сборная Франции победила на чемпионате мира (выступления за сборные тоже учитываются, как вы помните), однако французов среди претендентов на награду УЕФА нет. Зато в наличии герои клубного сезона и хорват Модрич, отлично проявивший себя и в матчах за «Реал», и в играх за сборную Хорватии на мундиале.

Вошли в топ-10

Точно известно, кто занял места с четвертого по десятое, а также сумма очков. Перечисленные футболисты уже не претендуют на награду, в отличие от тройки кандидатов, чьи показатели УЕФА пока скрывает.

4. Антуан Гризманн («Атлетико» и сборная Франции) – 72 очка. Лучший игрок финала Лиги Европы и претендент на звание лучшего футболиста всего турнира, чемпион мира. На мундиале в России Антуан выступил исключительно полезно, поучаствовав в большинстве голов сборной Франции.

5. Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) – 55. Лео не попал в тройку, хотя по-прежнему может похвастаться завидными индивидуальными показателями, но выиграл только чемпионат Испании и Кубок Короля, в Лиге чемпионов вместе со всей «Барсой» стал жертвой камбэка, а на чемпионате мира оказался частью проблемы, а не решения в хаотичной сборной Аргентины.

6. Килиан Мбаппе ( ПСЖ и сборная Франции) – 43. Многие считают, что именно Мбаппе заслуживал звание лучшего игрока чемпионата мира, где Килиан был исключительно хорош. Французу бы еще в Лиге чемпионов зажечь, но какие его годы?

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии) – 28. Прекрасный клубный сезон в составе «Манчестер Сити», россыпь результативных передач, а затем «бронза» чемпионата мира, где Бельгия показала себя яркой и играющей командой.

8. Рафаэль Варан («Реал» и сборная Франции) – 23. Защитник «Реала» и сборной Франции в 2018 году стал победителем обоих значимых турниров – Лиги чемпионов и чемпионата мира. Он такой один.

9. Эден Азар («Челси» и сборная Бельгии) – 15. Яркая индивидуальная игра Азара не осталась без внимания, особенно дриблинг, которым Эден всех поразил на ЧМ -2018.

10. Серхио Рамос («Реал» и сборная Испании) – 12. На чемпионате мира выступил, прямо скажем, слабо, зато в качестве капитана «Реала» поднял очередной Кубок чемпионов над головой.

Претендуют на награду

Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус» и сборная Португалии). Португалец в рекордный пятый раз выиграл Лигу чемпионов, в шестой раз стал лучшим бомбардиром престижного турнира. На чемпионате мира запомнился хет-триком в ворота сборной Испании в стартовом матче, но вылетел вместе с Португалией в первом же раунде плей-офф. Роналду магнитом притягивает голоса, так что у него хорошие шансы стать «Игроком года УЕФА » в четвертый раз в карьере и в третий раз подряд.

Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта). Потрясающий клубный сезон в составе «Ливерпуля», с которым Мо Салах дошел до финала Лиги чемпионов. Чемпионат мира не удался, несмотря на парочку забитых мячей, но и сборная у Мохамеда далеко не топ. Впрочем, в любом случае, египтянин видится аутсайдером в гонке за наградой, у его соперников больше козырей.

Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии). Причем у Модрича на этот раз сильных карт даже больше, чем у Роналду. Пожалуй, будет логично, если приз достанется именно хорвату. Он стал неотъемлемой частью очередного успеха «Реала» в Лиге чемпионов, а потом вдохновенно отыграл на чемпионате мира, дотащил Хорватию до финала и получил приз лучшему игроку турнира. Лука – гений и герой, который никогда не сдается!