  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Без Месси. Выбираем лучшего игрока сезона 2017/18

вчера, 14:00

УЕФА назвала трех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока прошедшего клубного сезона. «Соккер.ру» интересуется, чей вклад солиднее. 

Лучший игрок сезона 2017/2018 в Европе, а также лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий состоявшегося розыгрыша Лиги чемпионов будут названы 30 августа в Монако, по ходу церемонии жеребьевки группового раунда нового сезона. 31 августа приз получит лучший игрок Лиги Европы 2017/18. Полюбуемся на кандидатов в этих номинациях.

Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне ПСЖ), Кейлор Навас («Реал»).
Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»).
Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).
Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне «Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин («Атлетико»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Димитри Пайет («Марсель»). 
Позиционируем. Лучшие футболисты Лиги чемпионов 2017/2018 

«Игрок года» УЕФА

Наградой отмечается лучший футболист прошедшего клубного сезона, выступающий на территории страны, являющейся членом УЕФА. Учитываются успехи во всех состязаниях: внутренних турнирах, еврокубках, соревнованиях для сборных. Индивидуальный приз вручается с 2011 года. 

Кто голосует? 80 тренеров команд, которые выступали на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов, по одному из каждой ассоциации УЕФА, специально отобранных для этого мероприятия ассоциацией европейских спортивных изданий. Каждый респондент вправе сформировать любую тройку с порядковыми номерами, единственное исключение: тренеры не могут голосовать за своих игроков. 

Предыдущие обладатели приза «Игрок года УЕФА»

2011 год. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2012 год. Андрес Иньеста («Барселона»; Испания)
2013 год. Франк Рибери («Бавария»; Франция) 
2014 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2015 год. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)
2016 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)
2017 год. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия)

Криштиану Роналду трижды становился «Игроком года» по версии УЕФА и претендует на награду, которая может стать для него четвертой. Лионель Месси побеждал лишь дважды, а на этот раз его нет даже в тройке. 

Кто претендует на победу по итогам сезона 2017/2018? 

Мадридский «Реал» выиграл третью кряду Лигу чемпионов, а сборная Франции победила на чемпионате мира (выступления за сборные тоже учитываются, как вы помните), однако французов среди претендентов на награду УЕФА нет. Зато в наличии герои клубного сезона и хорват Модрич, отлично проявивший себя и в матчах за «Реал», и в играх за сборную Хорватии на мундиале. 

Вошли в топ-10

Точно известно, кто занял места с четвертого по десятое, а также сумма очков. Перечисленные футболисты уже не претендуют на награду, в отличие от тройки кандидатов, чьи показатели УЕФА пока скрывает.

4. Антуан Гризманн («Атлетико» и сборная Франции) – 72 очка. Лучший игрок финала Лиги Европы и претендент на звание лучшего футболиста всего турнира, чемпион мира. На мундиале в России Антуан выступил исключительно полезно, поучаствовав в большинстве голов сборной Франции.

5. Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) – 55. Лео не попал в тройку, хотя по-прежнему может похвастаться завидными индивидуальными показателями, но выиграл только чемпионат Испании и Кубок Короля, в Лиге чемпионов вместе со всей «Барсой» стал жертвой камбэка, а на чемпионате мира оказался частью проблемы, а не решения в хаотичной сборной Аргентины.

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции) – 43. Многие считают, что именно Мбаппе заслуживал звание лучшего игрока чемпионата мира, где Килиан был исключительно хорош. Французу бы еще в Лиге чемпионов зажечь, но какие его годы?

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии) – 28. Прекрасный клубный сезон в составе «Манчестер Сити», россыпь результативных передач, а затем «бронза» чемпионата мира, где Бельгия показала себя яркой и играющей командой. 

8. Рафаэль Варан («Реал» и сборная Франции) – 23. Защитник «Реала» и сборной Франции в 2018 году стал победителем обоих значимых турниров – Лиги чемпионов и чемпионата мира. Он такой один.

9. Эден Азар («Челси» и сборная Бельгии) – 15. Яркая индивидуальная игра Азара не осталась без внимания, особенно дриблинг, которым Эден всех поразил на ЧМ-2018.

10. Серхио Рамос («Реал» и сборная Испании) – 12. На чемпионате мира выступил, прямо скажем, слабо, зато в качестве капитана «Реала» поднял очередной Кубок чемпионов над головой.

Претендуют на награду   

Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус» и сборная Португалии). Португалец в рекордный пятый раз выиграл Лигу чемпионов, в шестой раз стал лучшим бомбардиром престижного турнира. На чемпионате мира запомнился хет-триком в ворота сборной Испании в стартовом матче, но вылетел вместе с Португалией в первом же раунде плей-офф. Роналду магнитом притягивает голоса, так что у него хорошие шансы стать «Игроком года УЕФА» в четвертый раз в карьере и в третий раз подряд.

Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта). Потрясающий клубный сезон в составе «Ливерпуля», с которым Мо Салах дошел до финала Лиги чемпионов. Чемпионат мира не удался, несмотря на парочку забитых мячей, но и сборная у Мохамеда далеко не топ. Впрочем, в любом случае, египтянин видится аутсайдером в гонке за наградой, у его соперников больше козырей.

Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии). Причем у Модрича на этот раз сильных карт даже больше, чем у Роналду. Пожалуй, будет логично, если приз достанется именно хорвату. Он стал неотъемлемой частью очередного успеха «Реала» в Лиге чемпионов, а потом вдохновенно отыграл на чемпионате мира, дотащил Хорватию до финала и получил приз лучшему игроку турнира. Лука – гений и герой, который никогда не сдается!  

Поделиться
Другие материалы по теме
Бекхэм станет обладателем награды президента УЕФА
Вчера, 15:51 6
УЕФА объявил трех претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18
20 августа 135
«Краснодар» получил премию «Лига Fair Play»
16 августа 21
Диего Коста - лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
16 августа 14
«Атлетико» - обладатель Суперкубка УЕФА
16 августа 185
Дзюба - лучший игрок 3-го тура РПЛ
15 августа 24
Обсудить
Все комментарии
Dinamovets1927
Dinamovets1927
сегодня в 12:30
Модрич лучший!!
амурец
амурец
сегодня в 02:51
barc-f.:
Смешно. И грустно. Футбол уже не тот. Может переключиться на теннис? Там все честно, очки, рейтинг. А в футболе уже все не так как раньше, несколько лет назад, когда ЛЧ была действительно сложным и сильным турниром, выиграть ее могла только по-настоящему очень сильная команда. Сейчас все иначе. Методом нагревания шаров ,то в группе, то в плей-офф появляются у кого-то постоянно сложные и неудобные соперники, а у кого-то случайные пассажиры этого турнира. Когда об этом уже знали все кому не лень,вместо расследования и дисквалификаций с отнятием титулов последовал ответ в виде серьезных соперников по плей-офф ; Баварий, Ювентусов. Но тут вдруг почему-тосудья на поле становится неадекватным и вес мир видит как он в наглую тащит одну команду за уши, уничтожая другую. Три кубка подряд, путь к которым был разным, но всегда грязным и на месте болельщиков Реала мне бы было стыдно за такие кубки. Очень стыдно. А финалы? Героем всех финалов стал Рамос. Он то забивал на 99 минуте гол из оффсайда, то ломал ключевого игрокак запрещенным приемом. Дерзко, мерзко, подло, но ... судья молчал. Будет ли молчать судья дальше? Сколько хватит терпенья европейским клубам смотреть на этот беспредел? Не ясно. Теперь по поводу награды. К сожалению судью нельзя награждать , поэтому приз надо отдать Рамосу. Однозначно ему, потому что он умеет делать то что не умееют делать в Реале вообще никто. Забить в нужный момент, прибить кого-нибудь и т.д. У Роналду , Модрича не получится так, они могут играть только против Эйбаров и Осасун неплохо. А если серьезно, то в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе. Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое. Ну много забил. Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?. Смешно. И грустно. Пойду включу теннис.
нет переключаться на теннис не надо, если уважаемый вас здесь не будет, то кто же будет смешить народ, своими смешными высказываниями?
амурец
амурец
сегодня в 02:43
NGY:
Наконец-таки УЕФА впервые собрались с мужеством и не стали включать Месси в тройку претендентов, только из-за его имени. Надеюсь так же поступит и Франс-Футбол в отношении аргентинца. Хватит уже с него, и так мячи 10 и 15 года получил незаслуженно!
я бы ещё добавил ЗМ 2012
maliw
maliw
сегодня в 00:07
League1:
И ты не плачь. И тебя время вылечит.
а ты всё продолжаешь , пинать ногами свой же бред и веровать в него .
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:44
Приз лучшему футболисту года в Европе — футбольная награда, учреждённая в 2011 году. Приз вручается футболисту, который, по мнению журналистов УЕФА, был лучшим в прошедшем европейском сезоне. Награда вручается с сезона 2010/11 и заменила собой награду Клубный футболист года по версии УЕФА.

Приз могут получать футболисты вне зависимости от национальности, которые провели предыдущий сезон в европейском клубе. При определении лучшего футболиста года учитываются как игры внутренних турниров (чемпионат, Кубок, Кубок лиги, Суперкубок), так и международные (еврокубки, Клубный чемпионат мира), а также матчи за национальную сборную.

Выборы победителя проходят в два этапа. Сначала каждый из журналистов УЕФА (всего 54 журналиста, от каждой страны, входящей в УЕФА) выбирает тройку лучших. Игрок, занявший первое место, получает 5 очков, второе — 3, третье — 1. Три футболиста, набравшие наибольшее количество балов, становятся финалистами. Позднее, на заседании УЕФА, журналисты вновь голосуют и выбирают лучшего.
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:38
Если судить ....По ЛЧ то там должны быть все 11+11 игроков игравших в финале....Мбапе...Гризман...Месси..Азар..Де брюйне...Что они там делают....Тогда уж поставте Джеку...Алиссона...Левандовски...ну вообщем полуфиналистов....а если за другие турниры уефа...то обладатель золотой бутсы чемпион и обладатель кубка там должен быть полюбомуЕсли же и ЧМ прибавить...то Салах ....да и Роналду....лишние....Модрич.....Нет Гризман...Мбаппе...ВАРАн....Варан выиграл ВСё почему его нет.......Он номер один по титулам....Ну а если не за титулы а за игру.....То Месси .....Неймар....Салах смотрите оценки за матчи на Whoscored
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:24
все знают...кто Лучший кроме болел Реала.....А так .............Этот приз тому чья команда была более УУУдачливей в ЛЧ....Удача это судьи травмы и ошибки
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:21
Я считаю что надо переименовать эту награду...Игрок года в Лиге Чемпионов и игрок года в лиге Европы или Еврокубков....А так Есть Лучший игрок года Уефа и лучший игрок Лиги чемпионов Уефа....Два приза за одно и то же....Там Модрич только за ЧМ........который не должен быть учитываться...Без него Модрича не было даже в топ 10.....Тот же Мане...Бэйл...Навас...Джеко....
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:12
Rattlehead:
"в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе." Модрич - ключевой игрок команды-победителя ЛЧ. Модрич, а не Роналду или Рамос. "Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое." Награда вручается по итогам ОДНОГО сезона, а не совокупности нескольких. "Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?" Главным европейский клубным турниром является Лига Чемпионов, а не Ла Лига и Кубок Испании. В ЛЧ Месси ничего особенного не показал, вследствие чего закономерно пролетел мимо тройки претендентов.
А что Гризманн....Даже из группы не вышел....А за ЛЕ....так если бы барса там играла то....Всем понятно кто бы эту лигу выиграл
Константин Давыдов
Константин Давыдов
вчера в 23:08
NGY:
Наконец-таки УЕФА впервые собрались с мужеством и не стали включать Месси в тройку претендентов, только из-за его имени. Надеюсь так же поступит и Франс-Футбол в отношении аргентинца. Хватит уже с него, и так мячи 10 и 15 года получил незаслуженно!
Судя по твоей аватарке всё с тобой понятно...2015 год Барса выиграла ЛЧ что тебе ещё надо...Или кому надо было давать....Сейчас Реал взял...а за что Роналду давать...Я его не видел ни в финале ни в полуфинале.....АААА за гол ножницами Юве.....Что сделала Салах....Про76 финал......Или АПЛ выиграл....Или больше Месси забил.....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:46
1. Салах
2. Модрич
3. Роналду
League1
League1
вчера в 21:08
maliw:
слабей кого ? симулянта вечно недовольным своими партнёрами ? Если к Рональдинио и РоналдО , можно соотнести Месси по стилистике , технике , проходам , мышлению , то каким боком РоналдУ с его дёрганьем ног можно сравнивать вообще с последним ? штрафные он так же на уровне бьёт(хотя в последние годы сдал) , бежит быстро , НО с мячом 3 предыдущих товарища бегут быстрее , чем он без мяча и здоровый как аполон в отличии от них всех , но ныряет и постоянно ищет контакт , что бы упасть и заработать штрафной/пенку . лучший футболист мира блин...... вы там совсем дали ? сравнивая с только упомянутыми мною игроками он бревно бревном . постыдились бы хоть позорить имя РоналдО , который играл за Реал ...
И ты не плачь. И тебя время вылечит.
No problem
No problem
вчера в 20:41
Барс уже не тот).
Раньше бомбил хоть интересно,или за него это делали действительно хейтеры Мадрида со стажем.
Собирал со своей малолетней секты,и лично со своих левых акков под 50+лайков,и вечно торчал с этой ахинеией в топах)).
А нынче че это за нытье?),размышления на уровне 3класса...провинциальной школы,набитые доНельзя вопли старушек из соседнего подъезда...
Сказать че Модрич не заслуживает быть в 3ке))),это фееричный фейл друзья!!))).
Накат на Рамоса,это ваше нонсенс).
Нет Месси???,Реал все купил???)))...
-------------------------------------
ОТДАЕМ ПОБЕДУ ЧЕЛСИ С БАРСОЙ,
ОТДАЕМ КУПЛЕННУЮ В НАГЛУЮ КАРТОННУЮ ПОБЕДУ БАРСЫ НАД ПСЖ,когда Айтекин устроил собственное шоу под чемодан Бартомеу.
Месси?,он игрок заточенный под одну команду,где ему все и вся покупают,которого никто в харю не обхаркают(родные арги то это сделали);))).
Месси нет в 3ке?,так его не должно было быть как минимум пару раз,как и смехотворная награда лучшему игроку финала с Германией!))).
Илья Забазнов
Илья Забазнов
вчера в 20:31
Модрич лучший.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:19
barc-f.:
Смешно. И грустно. Футбол уже не тот. Может переключиться на теннис? Там все честно, очки, рейтинг. А в футболе уже все не так как раньше, несколько лет назад, когда ЛЧ была действительно сложным и сильным турниром, выиграть ее могла только по-настоящему очень сильная команда. Сейчас все иначе. Методом нагревания шаров ,то в группе, то в плей-офф появляются у кого-то постоянно сложные и неудобные соперники, а у кого-то случайные пассажиры этого турнира. Когда об этом уже знали все кому не лень,вместо расследования и дисквалификаций с отнятием титулов последовал ответ в виде серьезных соперников по плей-офф ; Баварий, Ювентусов. Но тут вдруг почему-тосудья на поле становится неадекватным и вес мир видит как он в наглую тащит одну команду за уши, уничтожая другую. Три кубка подряд, путь к которым был разным, но всегда грязным и на месте болельщиков Реала мне бы было стыдно за такие кубки. Очень стыдно. А финалы? Героем всех финалов стал Рамос. Он то забивал на 99 минуте гол из оффсайда, то ломал ключевого игрокак запрещенным приемом. Дерзко, мерзко, подло, но ... судья молчал. Будет ли молчать судья дальше? Сколько хватит терпенья европейским клубам смотреть на этот беспредел? Не ясно. Теперь по поводу награды. К сожалению судью нельзя награждать , поэтому приз надо отдать Рамосу. Однозначно ему, потому что он умеет делать то что не умееют делать в Реале вообще никто. Забить в нужный момент, прибить кого-нибудь и т.д. У Роналду , Модрича не получится так, они могут играть только против Эйбаров и Осасун неплохо. А если серьезно, то в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе. Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое. Ну много забил. Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?. Смешно. И грустно. Пойду включу теннис.
"в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе."

Модрич - ключевой игрок команды-победителя ЛЧ. Модрич, а не Роналду или Рамос.

"Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое."

Награда вручается по итогам ОДНОГО сезона, а не совокупности нескольких.

"Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?"

Главным европейский клубным турниром является Лига Чемпионов, а не Ла Лига и Кубок Испании. В ЛЧ Месси ничего особенного не показал, вследствие чего закономерно пролетел мимо тройки претендентов.
maliw
maliw
вчера в 19:54
League1:
Не плачь. Меська слабоват просто. Не того ты себе кумиром выбрал. Ошибся. Бывает. Не плачь. Время лечит.
слабей кого ? симулянта вечно недовольным своими партнёрами ?
Если к Рональдинио и РоналдО , можно соотнести Месси по стилистике , технике , проходам , мышлению , то каким боком РоналдУ с его дёрганьем ног можно сравнивать вообще с последним ? штрафные он так же на уровне бьёт(хотя в последние годы сдал) , бежит быстро , НО с мячом 3 предыдущих товарища бегут быстрее , чем он без мяча и здоровый как аполон в отличии от них всех , но ныряет и постоянно ищет контакт , что бы упасть и заработать штрафной/пенку .
лучший футболист мира блин...... вы там совсем дали ? сравнивая с только упомянутыми мною игроками он бревно бревном . постыдились бы хоть позорить имя РоналдО , который играл за Реал ...
Artuom
Artuom
вчера в 19:53
barc-f.:
Смешно. И грустно. Футбол уже не тот. Может переключиться на теннис? Там все честно, очки, рейтинг. А в футболе уже все не так как раньше, несколько лет назад, когда ЛЧ была действительно сложным и сильным турниром, выиграть ее могла только по-настоящему очень сильная команда. Сейчас все иначе. Методом нагревания шаров ,то в группе, то в плей-офф появляются у кого-то постоянно сложные и неудобные соперники, а у кого-то случайные пассажиры этого турнира. Когда об этом уже знали все кому не лень,вместо расследования и дисквалификаций с отнятием титулов последовал ответ в виде серьезных соперников по плей-офф ; Баварий, Ювентусов. Но тут вдруг почему-тосудья на поле становится неадекватным и вес мир видит как он в наглую тащит одну команду за уши, уничтожая другую. Три кубка подряд, путь к которым был разным, но всегда грязным и на месте болельщиков Реала мне бы было стыдно за такие кубки. Очень стыдно. А финалы? Героем всех финалов стал Рамос. Он то забивал на 99 минуте гол из оффсайда, то ломал ключевого игрокак запрещенным приемом. Дерзко, мерзко, подло, но ... судья молчал. Будет ли молчать судья дальше? Сколько хватит терпенья европейским клубам смотреть на этот беспредел? Не ясно. Теперь по поводу награды. К сожалению судью нельзя награждать , поэтому приз надо отдать Рамосу. Однозначно ему, потому что он умеет делать то что не умееют делать в Реале вообще никто. Забить в нужный момент, прибить кого-нибудь и т.д. У Роналду , Модрича не получится так, они могут играть только против Эйбаров и Осасун неплохо. А если серьезно, то в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе. Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое. Ну много забил. Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?. Смешно. И грустно. Пойду включу теннис.
"Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое"

Глупость. Награда именно за год, а значит учитывается как раз игра в 18 году, а не прошлые достижения. Лео тащил против команд Ла-лиги, а Салах и в АПЛ, и в ЛЧ.
Artuom
Artuom
вчера в 19:49
Барсенастенька:
Где Мой Месси? Продажный УЕФА футболисту который выиграл чемпионат , кубок и суперкубок Испании и выиграл Золотую бутсу не включает в тройку????? Форварды Роналду и Салах забили меньше голов. Титулов выиграли меньше за сезон. Модрич полузащитник вроде? А почему Месси отдал за сезон больше голевых передач? Все трое претендентов ни о чем. Месси должен быть на 1 месте.
Голы учитываются только за 2018 год(награда ведь за 18 год), а в 18 году у Роналду забитых больше. Поэтому Бутса в этой награде не учитывается, ведь многие голы были забиты Лео в 17 году.
Artuom
Artuom
вчера в 19:44
Если приз от УЕФА, значит учитывается ТОЛЬКО клубные выступления, никаких достижений за сборную.
борька
борька
вчера в 18:09
Для меня лучший игрок, Модрич!
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 17:25
Deuced:
выиграй Хорватия ЧМ вопросов бы не было, а так мне Салах гораздо больше запомнился как разрывал в АПЛ и ЛЧ
ЧМ с этой наградой ну никак не связан
League1
League1
вчера в 17:17
barc-f.:
Смешно. И грустно. Футбол уже не тот. Может переключиться на теннис? Там все честно, очки, рейтинг. А в футболе уже все не так как раньше, несколько лет назад, когда ЛЧ была действительно сложным и сильным турниром, выиграть ее могла только по-настоящему очень сильная команда. Сейчас все иначе. Методом нагревания шаров ,то в группе, то в плей-офф появляются у кого-то постоянно сложные и неудобные соперники, а у кого-то случайные пассажиры этого турнира. Когда об этом уже знали все кому не лень,вместо расследования и дисквалификаций с отнятием титулов последовал ответ в виде серьезных соперников по плей-офф ; Баварий, Ювентусов. Но тут вдруг почему-тосудья на поле становится неадекватным и вес мир видит как он в наглую тащит одну команду за уши, уничтожая другую. Три кубка подряд, путь к которым был разным, но всегда грязным и на месте болельщиков Реала мне бы было стыдно за такие кубки. Очень стыдно. А финалы? Героем всех финалов стал Рамос. Он то забивал на 99 минуте гол из оффсайда, то ломал ключевого игрокак запрещенным приемом. Дерзко, мерзко, подло, но ... судья молчал. Будет ли молчать судья дальше? Сколько хватит терпенья европейским клубам смотреть на этот беспредел? Не ясно. Теперь по поводу награды. К сожалению судью нельзя награждать , поэтому приз надо отдать Рамосу. Однозначно ему, потому что он умеет делать то что не умееют делать в Реале вообще никто. Забить в нужный момент, прибить кого-нибудь и т.д. У Роналду , Модрича не получится так, они могут играть только против Эйбаров и Осасун неплохо. А если серьезно, то в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе. Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое. Ну много забил. Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?. Смешно. И грустно. Пойду включу теннис.
Не плачь. Меська слабоват просто. Не того ты себе кумиром выбрал. Ошибся. Бывает. Не плачь. Время лечит.
bexxx
bexxx
вчера в 16:57
Рон обязан брать титул. В лч лучший и выиграл ее а на чм забил 4 мяча. А месси? 😂 да модрич хорош он тащил свою сборную да и в реале великолепен но до рона не тянет. Рон салах модрич вот настоящая тройка
Барсенастенька
Барсенастенька
вчера в 16:44
Где Мой Месси? Продажный УЕФА футболисту который выиграл чемпионат , кубок и суперкубок Испании и выиграл Золотую бутсу не включает в тройку????? Форварды Роналду и Салах забили меньше голов. Титулов выиграли меньше за сезон. Модрич полузащитник вроде? А почему Месси отдал за сезон больше голевых передач? Все трое претендентов ни о чем. Месси должен быть на 1 месте.
NGY
NGY
вчера в 16:39
Наконец-таки УЕФА впервые собрались с мужеством и не стали включать Месси в тройку претендентов, только из-за его имени.

Надеюсь так же поступит и Франс-Футбол в отношении аргентинца. Хватит уже с него, и так мячи 10 и 15 года получил незаслуженно!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 16:37
Я за Модрича тут ) Титул должен быть у игрока Реала )
Davibomzhey
Davibomzhey
вчера в 16:35
Вот про зенит и судей можно тоже самое сказать, молчат и ставят пенальти в пользу вонючек и красные их соперникам показывают. В пердив зенит, в пердив!
barc-f.
barc-f.
вчера в 16:29
Смешно. И грустно. Футбол уже не тот. Может переключиться на теннис? Там все честно, очки, рейтинг. А в футболе уже все не так как раньше, несколько лет назад, когда ЛЧ была действительно сложным и сильным турниром, выиграть ее могла только по-настоящему очень сильная команда. Сейчас все иначе. Методом нагревания шаров ,то в группе, то в плей-офф появляются у кого-то постоянно сложные и неудобные соперники, а у кого-то случайные пассажиры этого турнира. Когда об этом уже знали все кому не лень,вместо расследования и дисквалификаций с отнятием титулов последовал ответ в виде серьезных соперников по плей-офф ; Баварий, Ювентусов. Но тут вдруг почему-тосудья на поле становится неадекватным и вес мир видит как он в наглую тащит одну команду за уши, уничтожая другую. Три кубка подряд, путь к которым был разным, но всегда грязным и на месте болельщиков Реала мне бы было стыдно за такие кубки. Очень стыдно. А финалы? Героем всех финалов стал Рамос. Он то забивал на 99 минуте гол из оффсайда, то ломал ключевого игрокак запрещенным приемом. Дерзко, мерзко, подло, но ... судья молчал. Будет ли молчать судья дальше? Сколько хватит терпенья европейским клубам смотреть на этот беспредел? Не ясно. Теперь по поводу награды. К сожалению судью нельзя награждать , поэтому приз надо отдать Рамосу. Однозначно ему, потому что он умеет делать то что не умееют делать в Реале вообще никто. Забить в нужный момент, прибить кого-нибудь и т.д. У Роналду , Модрича не получится так, они могут играть только против Эйбаров и Осасун неплохо.
А если серьезно, то в списке претендентов на лучшего игрока КЛУБНОГО сезона Мрдрича быть не должно вовсе. Ярко провел сезон Салах, да, но какжый год кто-нибудь так стреляет, и никогда это не было поводом давать награду за такое. Ну много забил. Месси забил больше, чем выскочка Салах, выиграл Золотую бутсу,забив больше всех голов в сезоне из всех игроков топ-5 лиг, стал чемпионом со своим клубом и выиграл кубок, а его нет в тройке?. Смешно. И грустно. Пойду включу теннис.
castromen
castromen
вчера в 16:09
Салах,Модрич,К.Навас.
Валерий Витaльевич
Валерий Витaльевич
вчера в 15:57
Deuced:
выиграй Хорватия ЧМ вопросов бы не было, а так мне Салах гораздо больше запомнился как разрывал в АПЛ и ЛЧ
Какое отношение имеет ЧМ, к определению лучшего игрока прошедшего КЛУБНОГО сезона?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100