7 мощных трансферов, которые ещё могут состояться

вчера, 20:08

Трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закроется в ночь с пятницы на субботу. «Соккер.ру» надеется, что нас еще порадуют большой сделкой на кончике лета.

Этим летом Криштиану Роналду ушел из «Реала» после девяти сезонов в «Королевском клубе», «Ювентус» выложил за португальца 117 миллионов евро. «Челси» сделал Кепу Аррисабалагу самым дорогим голкипером в истории футбола, в то время как Тибо Куртуа, лучший вратарь чемпионата мира, отправился в мадридский «Реал». Еще один крутой страж ворот, Алиссон, перебрался из «Ромы» в «Ливерпуль», чтобы решить проблемы «красных» на последнем рубеже. Рияд Марез перешел в «Манчестер Сити», Тома Лемар оказался под крылом Диего Симеоне в «Атлетико», Гонсало Игуаин сменил «Юве» на «Милан», а Раджа Наингголан оказался в «Интере».

В общем, уже случилось немало всего интересного, но трансферное окно будет неполноценным без яркой бомбардировки чумовыми сделками на финише своей работы. Возможно, какие-то трансферы готовятся в обстановке строжайшей секретности и заставят всех нас обомлеть, но перечисленные ниже семь возможных переходов – это то, чего мы ждем от последних дней и часов августа на футбольном рынке. Переходите, не стесняйтесь!

Кевин Стротман (Нидерланды)

Ждём трансфер: из «Ромы» в «Марсель».

«Рома» не боится терять полузащитников и предоставила Стротману возможность выбрать свое будущее. Кевин решил, что в «Марселе» с зарплатой в 4.5 миллиона евро в год ему будет лучше, чем в Риме, где платят только три. Впрочем, сами клубы между собой пока не договорились, хотя они не слишком серьезно расходятся, так что вполне могут найти компромисс до закрытия трансферного окна. Так, «Марсель» предлагал за голландца 25 миллионов евро, а «волки» согласились отпустить Кевина за 28. В «Олимпике» Стротман сможет не только больше зарабатывать, но и воссоединится с Руди Гарсия, под руководством которого работал в «Роме» несколько лет назад. К слову, есть и другая версия, согласно которой Кевин не собирался покидать Вечный город, но «Рома» приняла решение избавиться от него, а Мончи поставил хавбека в известность, что в случае достойного предложения клуб вынудит его уйти.

Бенжамен Павар (Франция)

Ждём трансфер: из «Штутгарта» в «Баварию» или «Ливерпуль».

Основной защитник чемпионской сборной Франции на ЧМ -2018 выступает в клубе, который не соответствует его статусу, что признают сами руководители «Штутгарта»: «Павар – игрок для больших команд». Это слова спортивного директора швабов Михаэля Решке, после которых он добавил: «Но еще один год в „Штутгарте“ пойдет ему на пользу». Думаю, это означает только одно: пока не было предложения, которое устроило бы все стороны. «Бавария» считает, что у нее достаточно защитников, у «Ливерпуля» тоже внутренние сомнения, а теперь и окно в АПЛ закрылось, хотя «красные» могут договориться о будущем переходе, как в случае с Наби Кейта. Так что трансфер чемпиона мира все еще может состояться.

Филипе Луис (Бразилия)

Ждём трансфер: из «Атлетико» в ПСЖ .

ПСЖ уже в авральном режиме ведет поиски левого защитника, и Филипе Луис – приоритетный вариант. «Атлетико» и Симеоне не хотят отпускать бразильца, однако и убедить его остаться непросто, ведь 33-летний защитник потерял место в железной основе, Диего доверяет французу Люка Эрнандесу, а в ПСЖ Луиса зовут в стартовый состав, да еще и куча соотечественников в команде. Серьезность ситуации подчеркивают слова президента «Атлетико» Энрике Сересо: «Филипе Луис – отличный игрок и человек. Все хотят, чтобы он остался. Но обстоятельства есть обстоятельства».

Пако Алькасер (Испания)

Ждём трансфер: из «Барселоны» в «Боруссию Дортмунд».

Алькасер прилично играл за «Валенсию», но притормозил свою карьеру переходом в «Барселону», где попал в тень ярчайших звезд. Сейчас Пако хочет сменить обстановку, чтобы играть, на него претендовали сразу несколько клубов. «Порту» сразу остался на обочине, в «Бетис» хотел перейти сам нападающий, чтобы не покидать Испанию, но дальше всех продвинулась дортмундская «Боруссия», чьи представители находятся в Барселоне и ведут всесторонние переговоры. Вероятно, эта сделка будет закрыта даже не на флажке, а в ближайшие часы.

Джером Боатенг (Германия)

Ждём трансфер: из «Баварии» в ПСЖ .

Сам Ули Хенесс подтвердил, что Боатенг заинтересован в смене клубной прописки, а «Бавария», как кажется, не собирается переубеждать защитника. Но отпускать его за бесценок мюнхенцы не намерены, тем более претендент на Джерома обладает славой денежного мешка. Речь идет о ПСЖ . Парижане ведут с «Баварией» переговоры и действительно очень сильно хотят подписать Боатенга, но в цене клубы сойтись никак не могут: немцы требуют 50 миллионов евро, в то время как для «Пари Сен-Жермен» с учетом гнета финансового фейр-плей это неподъемная сумма.

Гонсалу Гедеш (Португалия)

Ждём трансфер: из ПСЖ в «Валенсию».

Прошлый сезон Гедеш провел в «Валенсии» на правах аренды из ПСЖ , и левантийцы рассчитывают продолжить сотрудничество с Гонсалу. Между ними стоит только «Пари Сен-Жермен», у которого сейчас каждая копейка на счету, ведь велик риск угодить под санкции. На данный момент расхождение ощутимо: клубы пытаются договориться об аренде с выкупом трансфера за фиксированную сумму через год. «Валенсия» оценивает Гедеша в 40 миллионов евро, ПСЖ хочет получить 50.

Килиан Мбаппе (Франция)

Ждём трансфер: из ПСЖ в «Реал».