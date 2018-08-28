Лучшие и худшие. Рейтинг вратарей РПЛ

вчера, 21:02

Станислав Черчесов вызвал в сборную Лунева, Гильерме и Шунина, и «Соккер.ру» интересуется, как сборники смотрятся на фоне других стражей ворот РПЛ . Только факты!

Любопытная вратарская история в РПЛ : в четырех первых турах в матчах чемпионата приняли участие 16 голкиперов, то есть ровно по одному на каждый клуб, но в пятом раунде состоялись дебюты в этом сезоне еще четырех вратарей. Этот квартет вынесем за скобки и рассмотрим вне общего списка: трудно судить о надежности по одному матчу.

Вне конкурса. Вратари, сыгравшие по одному матчу

Андрей Синицын («Краснодар»)

Матчей: 1; Минут: 64.

Голов пропущено: 0;

Сэйвов: 0; Коэффициент надежности: 100%

Артур Нигматуллин («Арсенал»)

Матчей: 1; Минут: 90.

Голов пропущено: 1;

Сэйвов: 2; Коэффициент надежности: 66.7%

Гиорги Шелия («Уфа»)

Матчей: 1; Минут: 90.

Голов пропущено: 2;

Сэйвов: 5; Коэффициент надежности: 71.4%

Иван Коновалов («Рубин»)

Матчей: 1; Минут: 90.

Голов пропущено: 1;

Сэйвов: 3; Коэффициент надежности: 75%

Рейтинг вратарей РПЛ

16 вратарей в чемпионате России приняли участие, как минимум, в четырех встречах. Именно они и займут места с 1-го по 16-е в нашем рейтинге. Главный критерий распределения по строчкам – коэффициент надежности, который является соотношением отраженных ударов к общему количеству. Кто чаще спасает – тот выше в рейтинге, тот успешнее на стартовом отрезке сезона в РПЛ .

16 место. Ярослав Годзюр («Урал»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 9;

Сэйвов: 10; Коэффициент надежности: 52.6%

Качество игры «Урала» явно не соответствует количеству набранных очков – должно быть больше. Одной из проблем «шмелей» на старте сезона является не слишком уверенная игра Ярослава Годзюра, который отражает чуть больше половины ударов, приходящихся в створ его ворот.

14-15 место. Сослан Джанаев («Рубин»)

Матчей: 4; Минут: 360.

Голов пропущено: 4;

Сэйвов: 5; Коэффициент надежности: 55.6%

«Рубин» не допускает много моментов у своих ворот, поэтому работы у Джанаева не так много, а вот реализация у соперников завидная. При этом Станислав Черчесов собирался вызвать Сослана в сборную России, но этому помешали проблемы с шеей у голкипера «Рубина».

14-15 место. Давид Юрченко («Енисей»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 8;

Сэйвов: 10; Коэффициент надежности: 55.6%

Коэффициент надежности на уровне Сослана Джанаева у Давида Юрченко, при этом страж ворот «Енисея» в два раза чаще выручал свою команду, но и в два раза чаще пропускал.

13 место. Евгений Городов («Ахмат»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 7;

Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 56.2%

Низкий уровень вратарской эффективности демонстрирует Евгений Городов. Если так пойдет, в ближайших матчах свой шанс может получить Виталий Гудиев.

12 место. Александр Беленов («Уфа»)

Матчей: 4; Минут: 360.

Голов пропущено: 4;

Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 69.2%

Текущие цифры гораздо хуже тех, что были у Беленова в предыдущих сезонах. Александр – самый спасающий вратарь РПЛ последних лет. В четырех первых турах Беленов пропустил 4 мяча с 13-ти попаданий в створ, а в пятом туре не вышел играть с «Зенитом».

11 место. Юрий Дюпин («Анжи»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 9;

Сэйвов: 23; Коэффициент надежности: 74.1%

Несмотря на большое количество пропущенных мячей, у Юрия Дюпина достаточно высокий коэффициент надежности за счет солидного количества сэйвов – второе место по этому показателю в РПЛ .

10 место. Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 3;

Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 75%

Акинфеев держит марку, несмотря на исчезновение из обороны ЦСКА его многолетних партнеров, братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Игорь пропускал в тех ситуациях, когда ничего не мог поделать, при этом совершил несколько отчаянных сэйвов, которые помогали ЦСКА набирать очки.

9 место. Евгений Конюхов («Крылья Советов»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 5;

Сэйвов: 17; Коэффициент надежности: 77.2%

Пока Евгений Конюхов сохраняет статус первого вратаря «Крылышек», хотя у него за спиной Сергей Рыжиков, который мечтает еще поиграть в РПЛ .

8 место. Михаил Левашов («Арсенал»)

Матчей: 4; Минут: 360.

Голов пропущено: 5;

Сэйвов: 19; Коэффициент надежности: 79.1%

И спасал, и допускал грубые ляпы, как в матче с «Зенитом». После четырех туров уступил место в воротах тульского «Арсенала» Артуру Нигматуллину.

7 место. Станислав Крицюк («Краснодар»)

Матчей: 5; Минут: 386.

Голов пропущено: 5;

Сэйвов: 19; Коэффициент надежности: 79.1%

Если бы Крицюка еще не подставляли собственные защитники, как Спаич в предыдущем матче, Станислав мог быть повыше в рейтинге.

6 место. Антон Шунин («Динамо»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 4;

Сэйвов: 22; Коэффициент надежности: 84.6%

Антон Шунин действительно заслужил вызов в сборную России, если подкрепить визуальные впечатления статистикой. Много спасает динамовцев, высокий коэффициент надежности. Отмечу, что из четырех голов два он пропустил в дерби от «Спартака», причем Квинси поразил ворота Шунина с пенальти, а Мельгарехо – после подачи углового.

5 место. Евгений Фролов («Оренбург»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 3;

Сэйвов: 25; Коэффициент надежности: 89.3%

Фролов начал чемпионат с пропущенного от Самуэля Жиго гола уже на третьей минуте матча со «Спартаком». Кто бы мог подумать, что дальше «Оренбург» заречется проигрывать, а Евгений станет лидером РПЛ по сэйвам. Уже 25 раз отводил угрозы от своих ворот, в том числе отразил два пенальти. Высокое место в рейтинге полностью заслуженно.

4 место. Илья Абаев («Ростов»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 1;

Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 90%

«Ростов» надежно действует в обороне, позволив соперникам нанести всего лишь 10 точных ударов по воротам Абаева в пяти матчах, то есть в среднем два удара в створ за игру. 37-летний голкипер пока не дает усомниться в своем мастерстве, пропустил он лишь однажды.

3 место. Гильерме («Локомотив»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 2;

Сэйвов: 22; Коэффициент надежности: 91.7%

«Локомотив» плохо начал сезон, но могло быть еще хуже, если бы не блестящая игра Гильерме, который начал с отраженного пенальти в Уфе и продолжил спасать железнодорожников в следующих встречах. Всего два пропущенных мяча при 22-х спасениях – прекрасный результат! Гильерме, как и Шунин, по делу едет в сборную России.

1-2 место. Андрей Лунёв («Зенит»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 1;

Сэйвов: 13; Коэффициент надежности: 92.9%

Один пропущенный гол от «Урала» и 13 спасений – вратарь «Зенита» полностью соответствует лидерской игре «сине-бело-голубых» и наглухо закрывает Юрию Лодыгину дорогу в состав.

1-2 место. Александр Максименко («Спартак»)

Матчей: 5; Минут: 450.

Голов пропущено: 1;

Сэйвов: 13; Коэффициент надежности: 92.9%

У 20-летнего голкипера «Спартака», который довольно неожиданно оказался в воротах «красно-белых» в этом сезоне (сказалась травма Александра Селихова, а конкуренцию у «старичка» Артема Реброва новоиспеченный первый номер «Спартака» выиграл лично), лучший наравне с Андреем Луневым показатель надежности в этом сезоне. А мог бы Максименко и вовсе пройти пять туров со стопроцентным показателем надежности, если бы не глупейший пропущенный мяч от Владимира Рыкова в московском дерби с «Динамо». К счастью для Александра, этот гол не повлиял на исход матча, а ему еще учиться и учиться, впредь будет умнее, если станет наматывать на ус собственные неудачи.