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Лучшие и худшие. Рейтинг вратарей РПЛ

вчера, 21:02

Станислав Черчесов вызвал в сборную Лунева, Гильерме и Шунина, и «Соккер.ру» интересуется, как сборники смотрятся на фоне других стражей ворот РПЛ. Только факты!

Любопытная вратарская история в РПЛ: в четырех первых турах в матчах чемпионата приняли участие 16 голкиперов, то есть ровно по одному на каждый клуб, но в пятом раунде состоялись дебюты в этом сезоне еще четырех вратарей. Этот квартет вынесем за скобки и рассмотрим вне общего списка: трудно судить о надежности по одному матчу. 

Вне конкурса. Вратари, сыгравшие по одному матчу

Андрей Синицын («Краснодар»)

Матчей: 1; Минут: 64.
Голов пропущено: 0;
Сэйвов: 0; Коэффициент надежности: 100%

Артур Нигматуллин («Арсенал»)

Матчей: 1; Минут: 90.
Голов пропущено: 1;
Сэйвов: 2; Коэффициент надежности: 66.7%

Гиорги Шелия («Уфа»)

Матчей: 1; Минут: 90.
Голов пропущено: 2;
Сэйвов: 5; Коэффициент надежности: 71.4%

Иван Коновалов («Рубин»)

Матчей: 1; Минут: 90.
Голов пропущено: 1;
Сэйвов: 3; Коэффициент надежности: 75%

Рейтинг вратарей РПЛ

16 вратарей в чемпионате России приняли участие, как минимум, в четырех встречах. Именно они и займут места с 1-го по 16-е в нашем рейтинге. Главный критерий распределения по строчкам – коэффициент надежности, который является соотношением отраженных ударов к общему количеству. Кто чаще спасает – тот выше в рейтинге, тот успешнее на стартовом отрезке сезона в РПЛ

16 место. Ярослав Годзюр («Урал»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 9;
Сэйвов: 10; Коэффициент надежности: 52.6%

Качество игры «Урала» явно не соответствует количеству набранных очков – должно быть больше. Одной из проблем «шмелей» на старте сезона является не слишком уверенная игра Ярослава Годзюра, который отражает чуть больше половины ударов, приходящихся в створ его ворот.

14-15 место. Сослан Джанаев («Рубин»)

Матчей: 4; Минут: 360.
Голов пропущено: 4;
Сэйвов: 5; Коэффициент надежности: 55.6%

«Рубин» не допускает много моментов у своих ворот, поэтому работы у Джанаева не так много, а вот реализация у соперников завидная. При этом Станислав Черчесов собирался вызвать Сослана в сборную России, но этому помешали проблемы с шеей у голкипера «Рубина». 

14-15 место. Давид Юрченко («Енисей»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 8;
Сэйвов: 10; Коэффициент надежности: 55.6%

Коэффициент надежности на уровне Сослана Джанаева у Давида Юрченко, при этом страж ворот «Енисея» в два раза чаще выручал свою команду, но и в два раза чаще пропускал. 

13 место. Евгений Городов («Ахмат»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 7;
Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 56.2%

Низкий уровень вратарской эффективности демонстрирует Евгений Городов. Если так пойдет, в ближайших матчах свой шанс может получить Виталий Гудиев.

12 место. Александр Беленов («Уфа»)

Матчей: 4; Минут: 360.
Голов пропущено: 4;
Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 69.2%

Текущие цифры гораздо хуже тех, что были у Беленова в предыдущих сезонах. Александр – самый спасающий вратарь РПЛ последних лет. В четырех первых турах Беленов пропустил 4 мяча с 13-ти попаданий в створ, а в пятом туре не вышел играть с «Зенитом». 

11 место. Юрий Дюпин («Анжи»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 9;
Сэйвов: 23; Коэффициент надежности: 74.1%

Несмотря на большое количество пропущенных мячей, у Юрия Дюпина достаточно высокий коэффициент надежности за счет солидного количества сэйвов – второе место по этому показателю в РПЛ

10 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 3;
Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 75%

Акинфеев держит марку, несмотря на исчезновение из обороны ЦСКА его многолетних партнеров, братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Игорь пропускал в тех ситуациях, когда ничего не мог поделать, при этом совершил несколько отчаянных сэйвов, которые помогали ЦСКА набирать очки.

9 место. Евгений Конюхов («Крылья Советов»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 5;
Сэйвов: 17; Коэффициент надежности: 77.2%

Пока Евгений Конюхов сохраняет статус первого вратаря «Крылышек», хотя у него за спиной Сергей Рыжиков, который мечтает еще поиграть в РПЛ.

8 место. Михаил Левашов («Арсенал»)

Матчей: 4; Минут: 360.
Голов пропущено: 5;
Сэйвов: 19; Коэффициент надежности: 79.1%

И спасал, и допускал грубые ляпы, как в матче с «Зенитом». После четырех туров уступил место в воротах тульского «Арсенала» Артуру Нигматуллину.

7 место. Станислав Крицюк («Краснодар»)

Матчей: 5; Минут: 386.
Голов пропущено: 5;
Сэйвов: 19; Коэффициент надежности: 79.1%

Если бы Крицюка еще не подставляли собственные защитники, как Спаич в предыдущем матче, Станислав мог быть повыше в рейтинге. 

6 место. Антон Шунин («Динамо»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 4;
Сэйвов: 22; Коэффициент надежности: 84.6%

Антон Шунин действительно заслужил вызов в сборную России, если подкрепить визуальные впечатления статистикой. Много спасает динамовцев, высокий коэффициент надежности. Отмечу, что из четырех голов два он пропустил в дерби от «Спартака», причем Квинси поразил ворота Шунина с пенальти, а Мельгарехо – после подачи углового. 

5 место. Евгений Фролов («Оренбург»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 3;
Сэйвов: 25; Коэффициент надежности: 89.3%

Фролов начал чемпионат с пропущенного от Самуэля Жиго гола уже на третьей минуте матча со «Спартаком». Кто бы мог подумать, что дальше «Оренбург» заречется проигрывать, а Евгений станет лидером РПЛ по сэйвам. Уже 25 раз отводил угрозы от своих ворот, в том числе отразил два пенальти. Высокое место в рейтинге полностью заслуженно. 

4 место. Илья Абаев («Ростов»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 1;
Сэйвов: 9; Коэффициент надежности: 90%

«Ростов» надежно действует в обороне, позволив соперникам нанести всего лишь 10 точных ударов по воротам Абаева в пяти матчах, то есть в среднем два удара в створ за игру. 37-летний голкипер пока не дает усомниться в своем мастерстве, пропустил он лишь однажды. 

3 место. Гильерме («Локомотив»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 2;
Сэйвов: 22; Коэффициент надежности: 91.7%

«Локомотив» плохо начал сезон, но могло быть еще хуже, если бы не блестящая игра Гильерме, который начал с отраженного пенальти в Уфе и продолжил спасать железнодорожников в следующих встречах. Всего два пропущенных мяча при 22-х спасениях – прекрасный результат! Гильерме, как и Шунин, по делу едет в сборную России. 

1-2 место. Андрей Лунёв («Зенит»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 1;
Сэйвов: 13; Коэффициент надежности: 92.9%

Один пропущенный гол от «Урала» и 13 спасений – вратарь «Зенита» полностью соответствует лидерской игре «сине-бело-голубых» и наглухо закрывает Юрию Лодыгину дорогу в состав. 

1-2 место. Александр Максименко («Спартак»)

Матчей: 5; Минут: 450.
Голов пропущено: 1;
Сэйвов: 13; Коэффициент надежности: 92.9%

У 20-летнего голкипера «Спартака», который довольно неожиданно оказался в воротах «красно-белых» в этом сезоне (сказалась травма Александра Селихова, а конкуренцию у «старичка» Артема Реброва новоиспеченный первый номер «Спартака» выиграл лично), лучший наравне с Андреем Луневым показатель надежности в этом сезоне. А мог бы Максименко и вовсе пройти пять туров со стопроцентным показателем надежности, если бы не глупейший пропущенный мяч от Владимира Рыкова в московском дерби с «Динамо». К счастью для Александра, этот гол не повлиял на исход матча, а ему еще учиться и учиться, впредь будет умнее, если станет наматывать на ус собственные неудачи.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:17
sir-5:
Всё потому ,что у тебя даже НИК написан с двумя ошибками,ибо на всех языках мира это слово пишется с двумя "К" и через "Е"...Экклезиаст(экклесиаст).Ну кроме иврита-"кохелет".
Как хочу, так и пишу., не твоё дело.
sir-5
sir-5
сегодня в 13:59
ekliziast:
Но почему то травили все Смолова после хорватов , а что Акинфей не отбивал , про это забыли, помнят испанцев которые в ногу попали.
Всё потому ,что у тебя даже НИК написан с двумя ошибками,ибо на всех языках мира это слово пишется с двумя "К" и через "Е"...Экклезиаст(экклесиаст).Ну кроме иврита-"кохелет".
ekliziast
ekliziast
сегодня в 13:53
MALOVAR:
сколько пропустил воротчик от минского Динамо?)))
Зато купили 8 , ой я хотел сказать "забили".
ekliziast
ekliziast
сегодня в 13:45
Scuderia Ferrari:
Такие, как ты, и Яшина после Чили травили.
Но почему то травили все Смолова после хорватов , а что Акинфей не отбивал , про это забыли, помнят испанцев которые в ногу попали.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 13:40
Roger Young:
Хорошая подборка, но статистика после 5 туров не релевантна. Посмотрим, что будет после 30-го.
Зачем такие мудрёные слова пишешь?
ekliziast
ekliziast
сегодня в 13:37
Aram Yagubyan:
Вроде хороший кипер у Спартака. Эх, жалко парня будет в воскресенье. Зенит проедет по народной команде катком и даже не заметит. Представляю как ножки у мясных дрожать будут на поле, да и у их болел. Хотя бояться нечего. Просто достанете пять мячей из ворот и поедете обратно:) Нет нужно Максименко ломать, выпускайте штанголиза. Главное, чтобы в ворота не падал 😅
Не говори гоп. Может случится так, что вы подтвердите цвета вашего клуба.
sir-5
sir-5
сегодня в 12:31
Нет и не может быть никакого "рейтинга надёжности вратарей". Всегда есть 15 претендентов на звание ВРАТАРЬ №1 сезона(периода) и вратарь №2-Акинфеев.Эта позиция незыблема уже полтора десятка лет.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 11:56
Вроде хороший кипер у Спартака. Эх, жалко парня будет в воскресенье.
Зенит проедет по народной команде катком и даже не заметит. Представляю как ножки у мясных дрожать будут на поле, да и у их болел. Хотя бояться нечего. Просто достанете пять мячей из ворот и поедете обратно:)
Нет нужно Максименко ломать, выпускайте штанголиза. Главное, чтобы в ворота не падал 😅
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 10:44
Конечно, Яго Аспас специально всё до миллиметра рассчитал, чтобы Акинфееву в ногу попасть, промахнись он совсем чуть-чуть - и мяч был бы в воротах. Гыгыгы.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:33
ну спецам этого дела видимо виднее))) а я говорю то что видел,нога-мяч,и это Факт!
Атака Клонов
Атака Клонов
сегодня в 10:17
Jum13:
Конифей? Ты вспомни, какие ляпы были, например, у Дасаева
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 10:16
    Jum13:
    Ты решил зачем то Акинфеева приплести сюда
    это не я ,а вы напали на молодого
    кипера спартака и пошла обратка
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 10:14
    Максименко еще неопытен и допускает слишком глупые "пенки", чтобы ставить его на первое место.Напоминает молодого Лодыгина, который мог спасти в мертвой ситуации, но опозориться с абсолютно простым ударом.

    Не удивлюсь, если в середине чемпионата его заменит Ребров.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 10:13
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
    вспомни недавний ляп дехеа от роналду и что и все равно считают лучшим так что это разговор ни о чем
    Ты решил зачем то Акинфеева приплести сюда
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 10:13
    Хорошая подборка, но статистика после 5 туров не релевантна. Посмотрим, что будет после 30-го.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 10:12
    Jum13:
    Вот видишь, ляпы делают даже "лучшие в мире" киперы. В чемпионате федунские свистки так напрягаются, что к штрафной не подпускают - а тут вот такое недоразумение )))
    вспомни недавний ляп дехеа от роналду и что и все равно считают лучшим
    так что это разговор ни о чем
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    сегодня в 09:59
    Конечно, отсидеться за спиной игроков Динамо Киев - норм тема. При этом пропустив от Ирландии))))

    (Вот так со стороны выглядят ваши злобные комментарии по поводу Акинфеева на ЧМ-2018)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    сегодня в 09:54
    Такие, как ты, и Яшина после Чили травили.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 09:52
    Да,пока игра нашего школьника радует. Удачи ему и дальше.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:43
    mugik1973:
    А в воротах ЦСКА кто стоит, заплатка или заштопанный
    Правильно - можешь Максименко уже прозвища придумывать. Нормально на матчах еврокубков будет звучать )))

    А сегодня в воротах спартака Александр "Заплатка" Максименко! В воротах он сменил другую спартковскую легенду Александра "Заштопанного" Селихова!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:37
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
    и что и он признавался лучшим кипером в мире ,а кем признан конифей.
    Вот видишь, ляпы делают даже "лучшие в мире" киперы. В чемпионате федунские свистки так напрягаются, что к штрафной не подпускают - а тут вот такое недоразумение )))
    denmig
    denmig
    сегодня в 09:37
    Опытный лунь не лучше Нашего молодого!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:35
    Jum13:
    Конифей? Ты вспомни, какие ляпы были, например, у Дасаева
    и что и он признавался лучшим кипером в мире ,а кем признан конифей.
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 09:33
    А в воротах ЦСКА кто стоит, заплатка или заштопанный
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:32
    parallels:
    молодой поросёнок фарт хватанул, бесспорно. но спартак смешнее, когда в воротах штанголиз. хотелось бы ещё увидеть его в воротах. ну так, чисто угарнуть)
    на лодырочкина посмотри
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:32
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
    ты вспомни какие пенки пускал конифей
    Конифей? Ты вспомни, какие ляпы были, например, у Дасаева
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:31
    Jum13:
    Очевидно, что учителем Максименко был Филимонов. Поздравляю спартак с дырищей
    ты вспомни какие пенки пускал конифей
    Terminator-2010
    Terminator-2010
    сегодня в 09:23
    MALOVAR:
    Максименко пока что на голову сильнее рекордсмена,а он ведь еще добавит. Вообще,эта статья вышла неделей ранее ,через неделю Лунев будет во второй десятке
    На голову выше"....
    ======================
    Рост, это еще ничего не значит. Именно эта голова и мешает, всем вашим "штанголизам", которые пропускают по 7 мячей....👌😂
    juchok
    juchok
    сегодня в 09:22
    barcelonistas:
    Радует обилие русских фамилий. Советская вратарская школа жива, это радует
    потому что в РПЛ позиция вратаря лимитированная, все просто!
    kastites
    kastites
    сегодня в 08:38
    Лунёв лучший
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