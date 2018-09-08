Терри в «Спартаке» - ставка на характер

сегодня, 15:00

Травмы Жиго и Кутепова заставили «красно-белых» искать футболиста в защиту. «Соккер.ру» рад, что в «Спартак» приглашают именно легендарного Терри.

«Спартаку» не нужен защитник на много лет

В заявке москвичей четыре центральных защитника под основу. Кутепов и Жиго вернутся, пятый не для старта. Далеко не каждый желающий подойдет. Например, Федун однозначно подчеркнул, что Таски не вернут. Но упоминание немца не случайно – можно подписывать только свободных агентов.

Тратиться, предлагая длительный контракт или щедрый оклад молодому, не хотелось. Жиго ведь был лучшим центральным защитником старта РПЛ , а Джикия подходил ему в напарники. Поэтому Боккетти и Кутепов – известные и приличные защитники, в благоприятных для «Спартака» условиях довольствовались местами на скамейке. Вот туда и нужно искать новичка.

Ведь все опасения оправданы. Если вылетят Джикия или Боккетти, у Карреры будет мало вариантов. Первый и плохой – переводить в центр Петковича, раз серб имел опыт работы в сердце защиты. Но ни по характеристикам, ни по формату Марко не аналог Маурисио, который играл за «Спартак» и тоже умел закрыть две зоны – в центре и справа в обороне. Кроме Петковича, можно взять человека из второй команды.

Но проблемный старт молодого Рассказова напоминает, что школа «красно-белых» давно никого невероятно мощного не выпускала. С таким же успехом можно ставить в центр защиты Зобнина как главного универсала. Или же вспоминать, как у Моуриньо в «Челси» в центре защиты играл форвард Дрогба. Прыгучий игрок, плохо понимающий смысл игры в обороне с чужой стороны фронта есть, но Зе Луиш нужен впереди. Значит, нужен защитник по профессии.

Терри можно уговорить приехать в Москву

Интересно, кто первым сказал: «А давайте подпишем Терри! Только жен надо попрятать…» Стоп. Хватит шуток, ведь у Джона с Москвой связана психологическая травма – удар с «точки» в «Лужниках». Впрочем, Терри не из тех, кто сожалеет и рефлексирует. Любил загулы в молодости, изменял беременной жене с подругой товарища по команде. А капитанской повязки в сборной лишился после обвинений в расизме.

Больше ада? Это о Джоне и «Спартаке» - в плане неожиданных поворотов друг друга всегда стоили. Но зачем москвичам Терри в 37 лет, если в Чемпионшипе не задержался? Существует ведь похожий вариант – еще один чемпион Англии и экс-игрок «Челси» Хут. Роберт моложе, оклад у него меньше… Но он не Терри. Но раз цена на нефть поползла вверх в иностранной валюте, то почему бы «Спартаку» не повторить условия «Астон Виллы»?

Джон в Бирмингеме согласился работать за 4 млн евро. Для «Спартака» это много, но не исключено, что можно сторговаться. В России богатых налогами так, как в Великобритании, не облагают. Вот вам и финансовая лазейка для «красно-белых». Можно дать Терри чуть больше 2 млн евро в год, контракт по схеме «1+1», но раз в Англии налог 45 %, то Джон еще и выиграет в случае «подъемных». Пусть лишь на год младше, чем Игнашевич, но есть причины для трансфера.

Первая – Каррере не хватает мужиков в команде. Появление монументального Джона на тренировках необходимо. Потеряли Жиго, не нашли нового Дзюбу по харизме, ушел Промес. Нужны вожди. А стыдно играть через пень-колоду, когда рядом легенда английского футбола. А вторая причина верить, что можно взять Терри – Абрамович. Если Федун с ним не враждует, то Роман Аркадьевич мог позвонить другу Джону и попросил стать Пашаличем сезона 2018/19. Терри - достаточно авантюрный человек, чтобы приехать в «Спартак» и в Россию. И даже чтобы пошутить, что он – агент МИ-6.

Идеального варианта в сентябре не существует

Могли Дьякова взять, а не Терри? Так себе вариант, а Полента или Самба не лучше. Трудно предположить, как бы себя повели. А вот Джон – знак качества. Жаль лишь, что его вроде бы нельзя заявить на Лигу Европы раньше плей-офф – не успели, не будет зарубы с Джеррардом. Может, для форс-мажоров и травм есть исключения? В любом случае, Джикия и Максименко сегодня довольны, а Боккетти – не очень. Но всем ханжам надо напомнить, что нет свободных агентов без изъянов.

Пауза на матчи сборных позволила Каррере, Родионову и Федуну сообща найти человека, который подходит по стилю. Нужен был игрок, похожий на Жиго, Боккетти и Кутепова – высокий и мощный. Чтобы смотрелся рядом с Джикией, ведь для Георгия по манере игры дублера так и не отыскали. Понятно, что если бы появился человек, который может закрыть позиции левого центрального и одновременного флангового защитников – как Кудряшов, только моложе и сильнее, вроде Рохо, было бы идеально.

Но скорее поймают того, кто первым клюнет. Главное, чтобы смогли адекватно оценить функциональную готовность кандидата – со свободными агентами это всегда сложно. И внятно объяснили новичку, что четыре защитника под основу уже есть. Если Боккетти порывался уйти туда, где будет больше игровой практики, если Таски решил уехать, а Кутепов даже поглядывал в сторону «Зенита», то после серии травм не стоит выдумывать. В Боккетти не верит даже Каррера, поэтому предложит Терри основу?

Подписание Джона – авантюрное и смелое решение

Забрав Терри, рискуют только деньгами. Но миллионы после продажи Промеса имеются. Выбросили миллиард на ветер, что значат эти «копейки»? Конечно, если оценивать строго, то «Спартаку» не стоит брать именно Терри. Слишком эпатажное решение. Но если только Кутрубис или Шандао готовы, то чем они лучше? Может, опыта больше? Или на скамейке будут лучше смотреться? Терри в «Астон Вилле» не сильно старался, но собирал перехваты, делал много выносов – читал игру. Провел 35 матчей, больше, чем теоретически можно за сезон в РПЛ .

Джон привык к силовым стандартам в Англии. И его отпустили свободным агентом скорее из-за большой для «Астон Виллы» зарплаты, нежели из-за того, что защитник Терри не умеет играть в футбол. Кстати, у Джона было 84 % точных передач в Чемпионшипе. В РПЛ может поднять показатель до рекордов Мевли и Жиго, играя рядом с Джикией. Плюс Терри сам рассказал о главном новом плюсе. Впервые за долгие годы летом отдыхал. Провел время с семьей (со своей, не чужой), набрался сил.

А теперь выбирал – тренерская карьера, телевидение или футбольная лебединая песня в «Спартаке». Последняя авантюра обойдется Федуну в сумму в районе 2-3 млн евро. И если Джон лучше, чем о нем думаем, то «красно-белые» возьмут не просто защитника. Подпишут лидера и вожака коллектива. Опыт Терри может перевесить все минусы. Тем более, РПЛ по темпу не Чемпиошип, где скорости – основа и смысл. В России в солидных годах играет Сесар Навас, а до этого был Игнашевич. Теперь ждем Терри, который сегодня «случайно» подписался на Жиркова в Инстаграме.

«Спартаку» пригодится характер и класс Терри

«Астон Вилла» могла выйти в АПЛ , но не прошла плей-офф. В «Спартаке» все проще, это фаворит РПЛ с Джоном или без него. Осталось только объяснить ожидаемому новичку, как играет защита «Спартака». А работает оборона Максименко здорово. В шести турах после матчей с «Локомотивом», «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом» по вине защитников не пропустили ни разу. Для «Спартака» - аномалия.

Впрочем, Терри по классу точно выше Джикии и Боккетти, быстро войдет в курс дел. Давно не впечатляет как футболист, но это чемпион по духу. Даже «Астон Вилла» провожала его словами: «Джон – настоящий лидер». Такие люди нужны, таких людей берет «Зенит». Не только Маркизио, старенького Ивановича тоже приютили. Оба намного моложе, чем Терри, но Бранислав ведь начинал со скрипом, а затем набрал форму. Не исключено, что Федун идет по пути Миллера – пригласит в Россию еще одну легенду «Челси».

Клубу Абрамовича капитан Джон принес много пользы, а если ему хочется в Москву на год в почти 38 лет, такой эксцентричный шаг будет смотреться интересно. Лучше взять англичанина, чем подписать защитника среднего уровня без харизмы. Если подумать, то клуб, где официальным лидером служит Глушаков, а ветеранами являются Ребров, Ещенко, Комбаров и Самедов, нуждается в подобной фигуре. Пускай ему и стукнет тридцать восемь лет в декабре – не важно.

Тут суть в характере. Джон всегда хочет быть первым. Бурная личная жизнь никогда не мешала Терри оставаться профессионалом. В новом веке у него 11 сезонов, когда играл от сорока матчей и больше. Выходить на поле умеет и не боится. И в раздевалке такой команды, как «Спартак», пятикратный чемпион Англии не помешает. Ювентини Каррера понимает цену характерных возрастных персон в футболе. Поэтому не удивляйтесь выбору. Терри всю карьеру мечтал однажды поиграть с Комбаровым, порадуемся за легенду – его мечты сбываются.

Трансфер окажется строго маркетинговым успехом российского клуба? Возможно, но это забавная и правильная реклама «Спартака». Селекционеры, которым после отказа основной цели в лице Луана всунули за 12 млн евро Педро Рошу, делают шаг вперед, подписывая свободного агента Терри. Даже если Джон не заиграет, получится красивая и не самая дорогая ошибка Федуна. Хотя англичанин может выдать парочку мощнейших матчей – не такой Боккетти безгрешный, чтобы легко вытеснить Терри на скамейку.