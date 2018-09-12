Отпустить или оставить? Паредес может покинуть «Зенит»

сегодня, 17:35

Сработать в стиле Гинера, или отпустить Леандро зимой? «Соккер.ру» предлагает дискуссию о будущем аргентинского хавбека в РПЛ .

Агент Паредеса уходит от ответов

Помним, чем закончились переговоры грека Маноласа и «Зенита». Стороны договорились, а потом защитник «Ромы» показал характер и сорвал сделку. Отказался менять вечный город на берега Невы. А у другого «волка» Паредеса было предложение от «Боруссии», но выбрал Россию, где заплатили больше. И в первом сезоне пожалел.

У Леандро грамотный агент, который постоянно говорит, что никаких переговоров не ведет. Но сеньор Саббаг, безусловно, выбирает слова. Каждый раз, когда Пабло спрашивают о будущем клиента, тот использует давний трюк. Повторяет вопрос именно так, как ему выгодно. Его спрашивают, уйдет ли Паредес из «Зенита» зимой?

Ответ простой и хитрый: «Правда ли, что Паредес готов перейти в „Милан“? Нет». Ответ вопросов на вопрос, сам ограничил варианты – на полузащитника претендовал также «Интер» тренера, который время от времени наведывается в Санкт-Петербург и все ходы и выходы в «Зените» прекрасно знает. Кроме того, в ответе Саббага мнимая категоричность.

Там не сказано, что не переходит в «Милан» или не ведет переговоры. Там сказано о сиюминутной готовности. В сентябре клуб не сменишь, формально ответ правдив. Сегодня Паредес не готов, а завтра подготовится – уйдет. Очевидно, что Семаку, Рибалте и всем руководителям «Зенита» нельзя прозевать момент, когда подруга Леандро, его близкие и друзья встанут на сторону итальянского предложения.

Успехи команды Дзюбы и Дриусси на старте сезона отдалили Паредеса от мыслей о возвращении в Серию А, но он ничего клубу из Санкт-Петербурга не обещал. Более того, его заманили в Россию, рассказывая о задаче выиграть чемпионство вместе с Манчини и рубиться в ЛЧ . Вместо сезона в «Роме», дошедшей до полуфинала ЛЧ , Леандро летал в Хабаровск и Пермь.

В результате оказался вне заявки сборной на ЧМ -18, что его точно расстроило. Причин, чтобы уйти из «Зенита» зимой или летом 2019-го, у Паредеса объективно много.

Аргентинец становится важным

У Семака три полузащитника, ни одного чистого разрушителя в основе. И приход Маркизио не изменит концепцию игры. Но при этом очевидно, что Клаудио и Леандро могут наступать друг другу на пятки, а могут и помочь, разгрузив в опорной зоне. Аргентинец стерпел, когда Нобоа начал играть выше. Сергей Богданович смог объяснить хавбеку некоторые ошибки прошлого сезона, а именно сбор пустой статистики и отсутствие акцентов в игре.

На старте нового чемпионата Паредес достаточно хорош, чтобы им интересовались миланские клубы. Леандро снова позвали в сборную Аргентины, он самый аккуратный из основных хавбеков «Зенита», рекордсмен по перехватам из игроков основы. Как обычно, Паредес умеет подать мяч. Можно даже сказать, что статически намного лучше, чем в динамике. В обороне Леандро очень плохо выбирает позицию – потому и лишился места в заявке на ЧМ -18. Также есть проблемы с прочтением игры, когда надо открыться в атаке, ведь в основном хавбек подает мячи.

В целом же тройка полузащиты «Зенита» может пострадать из-за болезни хавбеков «Реала». Когда Модрича и Крооса ставили вдвоем в центре, то было заметно, как в серьезных матчах не хватает разрушителя. А стоило внедрить в схему Каземиро - заработало. Маркизио и Паредес больше похожи на Луку и Крооса, нежели на бразильца. Получается, что или Семак придумает нечто свежее, или же Кузяеву пора играть, как Зобнин – за двоих и всюду. Ведь Паредеса надо уважать, он помогает «Зениту» в этом сезоне.

Трансфер Леандро – вопрос принципа

Показав, что не ценят игроков таланта Паредеса – не совершенных, но недешевых, молодых и одаренных, клуб «Зенит» продемонстрирует отсутствие вектора развития. Теперь нет возможности закупить игроков по цене Халка и Витселя – такая акция была только раз в истории клуба, переманить к себе половину «Ростова» Карпина – не вариант, но все-таки хочется сохранять имя в Европе. Для этого важно показывать, что претендуешь не только на иностранцев-ветеранов, вроде Ивановича или Маркизио.

«Зенит» не развалится, если отпустит Паредеса зимой или следующий летом. Но покажет слабость, если не будет за него сражаться так, как Гинер боролся за своих ценных легионеров. Помните знаменитые чистосердечные признания, что никто лидерами ЦСКА не интересуется? Вот и «Зенит» должен искать мотивацию не только для легионеров старше 30 лет. Нельзя повторять ошибку Федуна, который так и не научился продавать игроков вовремя. Упрямо игнорировал просьбы Промеса отпустить его раньше, но прислушался только в самый последний день трансферного окна.

За неделю до ухода Квинси спартаковские фанаты обзывали сумасшедшими всех, кто допускал трансфер в «Севилью», а в результате Каррера остался без важнейшего футболиста и по природным причинам равноценную замену не нашли. «Зенит» должен быть мудрее, так что если Паредеса отпустят зимой – необходимо сразу найти ему адекватную смену для основы или перестроить игру так, чтобы появился опорник с Маркизио и Кузяевым (Ерохиным). Но даже если Леандро доиграет до лета, надо быть готовым к его уходу.

Изначально все понимали, что как только аргентинец найдет себя в РПЛ – получит заманчивые предложения, откуда приехал.

Леандро точно покинет «Зенит» и РПЛ

Паредесу всего 24 года, у него не логика Витселя. Его невозможно продать в Китай за 40 млн евро ради зарплаты. Хотя даже на примере Акселя видим – мастеров тянет в топ-5 в любом возрасте. Можно даже заявить, что Семак уже потерял Леандро, но получил возможность использовать его таланты на сто процентов на протяжении трех-шести месяцев. Эта история еще и тест для нового спортивного директора клуба.

Нобоа подменили в последнюю секунду, и Маркизио игрок высоченного класса. Даже если будет долго адаптироваться, в итоге «Зенит» выиграет. Но пока центральная фигура в команде – новичок прошлого сезона Паредес. И к его уходу «Зенит» должен быть готов. Хотя никто не мешает Семаку убедить Леандро остаться, выиграть чемпионат России и получить солидное предложение после сезона в Лиге чемпионов.

Паредес ведь на данный момент главный легионер РПЛ . После травмы Жиго только Бистрович где-то рядом держится, когда говорим о качестве футбола. Молодым вообще доверяют, россиян в основах много – 85 % участников нового сезона, но самых ценных легионеров нельзя терять хотя бы из принципа. Надо уважать самих себя, а это значит, что пора ставить перед серьезными игроками серьезные задачи. И тут может быть один закон: знаешь, что иностранец потерял мотивацию и нашел себе клуб – сыграй на опережение.

Но изначально выжми все, что можно и нужно команде, ведь у Паредеса немаленький оклад и он взял на себя обязательства, подписывая контракт. Еще посмотрим на состояние Маркизио, помним, что вернется Нобоа. Но поскольку им много лет, когда бы Паредес ни ушел – Рибалта сразу должен привезти Семаку качественного новичка. Сергей Богданович ведь честно признался, что его просьбы об усилении состава летом проигнорировали. Уход Паредеса зимой может стать серьезным ударом по чемпионским амбициям, уход Леандро летом может быть частью естественного процесса.

Аргентинец при Манчини и при Семаке по реакции на командные задачи – разные футболисты. Сергей Богданович и сам не нашел для Паредеса идеальную роль, зато убедил его, что Леандро выгодно сильно играть за «Зенит» - только так он будет стоить 30-35 млн евро и получит место в основе новой сборной Аргентины. Задачи Паредеса и клуба совпадают, и хотя заметно по общему тому разговоров об аргентинце, что он может быстро покинуть Россию, «Зенит» не выиграл сезон, а Леандро не стал пока чемпионом.

Зимой уходить рано и бессмысленно – в еврокубках не сыграешь, место «Интера» или «Милана» в Серии А наперед знать не будешь. Так что Паредес в России до лета, а после будут решать, как поступить.