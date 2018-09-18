Лайкнутые. «Спартак» не может без скандалов

сегодня, 17:14

Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от работы с основным составом «Спартака» из-за лайков в «Инстаграме». «Соккер.ру» прогнозирует варианты развития событий.

Что происходит?

Накануне известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в «Инстаграме» стихотворение, в котором в категоричной форме высказался о Массимо Каррере и его перспективах на посту главного тренера «Спартака». Суть послания в том, что с итальянским тренером пора прощаться, потому что безрадостная игра уже перевесила благодарность за чемпионство.

Все бы ничего, но футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отметили «сердечками» этот гневный пост, адресованный их тренеру. Налицо нарушение корпоративной этики. Андрей Ещенко вскоре убрал свой «лайк», а Денис Глушаков даже накатал объяснительную записку, где оправдывался быстрым скроллингом, приплел «Фонд борьбы с лейкемией» и рассказал, что в команде все хорошо, «в том числе и с тренером». Заметка получилась неоднозначной и, я бы сказал, неубедительной. Ни тебе совместной фотографии с Каррерой, ни упоминания его имени в длинном тексте.

В случайный «лайк» Ещенко больше веры, ведь Андрей не был прежде замечен в подковерных играх, просто играл в футбол, как мог – иногда хорошо, иногда не очень, но всегда с полной самоотдачей и демонстрацией бойцовских качеств. А вот холодная война Глушакова и Карреры длится не первый месяц. Началось все с истории с контрактом Дениса, когда он не стеснялся демонстрировать свое плохое настроение. Трудно вспомнить, когда Глушаков в последний раз был в хорошей форме и с фирменной улыбкой на лице, он пропустил чемпионат мира из-за тотального весеннего провала, который вряд ли был связан исключительно с футболом.

Последствия

Сегодня Массимо Каррера отстранил Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от работы с командой. Не думаю, что итальянский тренер поступил бы так жестко из-за «лайков», не будь у его отношений с капитаном серьезного бэкграунда в виде вялотекущих и иногда обостряющихся конфликтов. Ещенко, скорее всего, просто попал под раздачу, эта ситуация между Каррерой и Глушаковым. Хотя очевидно, что Денис имеет влияние на русскоязычную часть команды, и кто-то может встать на его сторону, что грозит новым витком раздора. Конфронтация между главным тренером и капитаном команды ведет к разрушению атмосферы, и сейчас Каррера нашел повод и воспользовался своим положением, чтобы сделать ход против Глушакова. Насколько он действенный, эффективный, отрезвляющий – вопрос. Да и вообще для начала хотелось бы понять, кто из участников конфликта действует в интересах «Спартака», или каждый печется только о своем собственном благе.

Что будет дальше?

Ответа на этот вопрос вы здесь не найдете, можем только поразмышлять вместе. У инсайдеров и вип-болельщиков свои версии: одни говорят, что в команде уже довольно давно нет диалога и взаимного уважения между тренером и командой, другие настаивают на непрофессионализме отдельных игроков, и якобы, если отделить зерна от плевел, все будет в шоколаде. Но первый вывод, который напрашивается сам собой: в «Спартаке» как не было, так и нет сильной центральной власти. Федун вытащил счастливый чемпионский билет, но его политика невмешательства настолько же эффективна, как активное участие в клубных делах в прошлом. За последние годы у «Спартака» был один сильный менеджер – Александр Жирков, на его смене команда выиграла «золото», а все, что происходило в Тарасовке, оставалось в Тарасовке.

Но пока оставим руководство в покое, ведь у самой команды как у отдельного организма были все причины развивать свой успех после чемпионства. Почему этого не произошло? Предлагайте свои варианты, я же озвучу два основных и противоположных.

Вариант №1. Каррера – требовательный самодур. Футболисты устали это терпеть.

Если Массимо по типажу такой же, как его друг Конте, то усталость должна была наступить рано или поздно. Помните эти мнения про Антонио: «Его слишком много!» Каррера тоже вмешивается во все аспекты: приглашает поваров и нутриционистов, окружает себя своими людьми (Трабукки, тренерский штаб из прошлого сезона), хочет иметь решающее слово в трансферах. Не факт, что во всем этом является экспертом, но собственная правота важнее. Это не намеренные злодеяния, просто такой метод управления, с которым окружающим непросто смириться. Человек видит цель и прокладывает к ней путь, не слишком считаясь с мнениями и эмоциями окружающих. Но для этого нужно быть безупречным, а Массимо даже на своей тренерской стезе пока не супермен. За два года у игроков могло сформироваться определенное мнение о тренере, если Роман Пилипчук давал им внятные установки и рассказывал, как победить того или иного соперника, а Каррера только толкал мотивационные речи. Тем паче, если иногда отодвигал помощника в сторону и подставлял команду глупыми решениями. Подчеркиваю, это всего лишь версия, как и второй вариант.

Вариант №2. Ревность, непрофессионализм, чувство собственной важности.

Почему Глушаков и Комбаров резко разучились играть в футбол и даже выпали из обоймы сборной перед ЧМ -2018? Напомню, это решение принимал не Каррера, а Черчесов. И оказался прав, если учесть результат. Нельзя быть в плохой форме по полгода и претендовать на попадание в основной состав «Спартака». Если причины чисто футбольные – пора искать варианты в «Енисеях» и «Балтиках», если же вместе со сменой тренера условный Глушаков вдруг расцветет, давайте дружно запишем его в саботажники. Вроде как сигнал: «Тренер меня плохо тренирует, поэтому я плохо играю». И плевать, какие у футболиста причины и обиды в голове, это будет лицемерием и проявлением крайнего непрофессионализма. Да и какие могут быть причины? Завышенное ЧСВ и ревность, что Каррера стал любимчиком торсиды после чемпионства, а игроки не получили индульгенцию от критических стрел?

Кто победит?

Легко ответить на вопрос: «Кто проиграет?» Однозначно «Спартак» и его болельщики, ведь при худшем сценарии уже через пару месяцев можно начать «наигрывать связи для будущего сезона», завалив задачи в нынешней кампании. Сейчас вопрос в том, насколько сильны позиции Карреры в команде, сколько футболистов его поддерживают. Если большинство, то это повод сплотиться вокруг тренера (но пока даже постов в «Инстаграме» не видно на тему «Массимо – один из нас), в противном случае итальянца в ближайшее время банально придавит результатами. Конечно, можно и не пускать на самотек, если у „Спартака“ вдруг обнаружится босс, который потрудится разузнать все обстоятельства конфликта и разрулить ситуацию. Вряд ли сейчас получится что-то уладить банальными разговорами, кто-то должен уйти: Каррера, некоторые игроки, возможно, менеджеры. Уже очевидно, что в нынешнем составе клуб „Спартак“, не только команда, превратился в „Голливуд“ тарасовского разлива.