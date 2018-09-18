Лайкнутые. «Спартак» не может без скандалов

Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от работы с основным составом «Спартака» из-за лайков в «Инстаграме». «Соккер.ру» прогнозирует варианты развития событий.
Что происходит?
Накануне известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в «Инстаграме» стихотворение, в котором в категоричной форме высказался о Массимо Каррере и его перспективах на посту главного тренера «Спартака». Суть послания в том, что с итальянским тренером пора прощаться, потому что безрадостная игра уже перевесила благодарность за чемпионство.
Все бы ничего, но футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отметили «сердечками» этот гневный пост, адресованный их тренеру. Налицо нарушение корпоративной этики. Андрей Ещенко вскоре убрал свой «лайк», а Денис Глушаков даже накатал объяснительную записку, где оправдывался быстрым скроллингом, приплел «Фонд борьбы с лейкемией» и рассказал, что в команде все хорошо, «в том числе и с тренером». Заметка получилась неоднозначной и, я бы сказал, неубедительной. Ни тебе совместной фотографии с Каррерой, ни упоминания его имени в длинном тексте.
Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва
В случайный «лайк» Ещенко больше веры, ведь Андрей не был прежде замечен в подковерных играх, просто играл в футбол, как мог – иногда хорошо, иногда не очень, но всегда с полной самоотдачей и демонстрацией бойцовских качеств. А вот холодная война Глушакова и Карреры длится не первый месяц. Началось все с истории с контрактом Дениса, когда он не стеснялся демонстрировать свое плохое настроение. Трудно вспомнить, когда Глушаков в последний раз был в хорошей форме и с фирменной улыбкой на лице, он пропустил чемпионат мира из-за тотального весеннего провала, который вряд ли был связан исключительно с футболом.
Последствия
Сегодня Массимо Каррера отстранил Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от работы с командой. Не думаю, что итальянский тренер поступил бы так жестко из-за «лайков», не будь у его отношений с капитаном серьезного бэкграунда в виде вялотекущих и иногда обостряющихся конфликтов. Ещенко, скорее всего, просто попал под раздачу, эта ситуация между Каррерой и Глушаковым. Хотя очевидно, что Денис имеет влияние на русскоязычную часть команды, и кто-то может встать на его сторону, что грозит новым витком раздора. Конфронтация между главным тренером и капитаном команды ведет к разрушению атмосферы, и сейчас Каррера нашел повод и воспользовался своим положением, чтобы сделать ход против Глушакова. Насколько он действенный, эффективный, отрезвляющий – вопрос. Да и вообще для начала хотелось бы понять, кто из участников конфликта действует в интересах «Спартака», или каждый печется только о своем собственном благе.
Что будет дальше?
Ответа на этот вопрос вы здесь не найдете, можем только поразмышлять вместе. У инсайдеров и вип-болельщиков свои версии: одни говорят, что в команде уже довольно давно нет диалога и взаимного уважения между тренером и командой, другие настаивают на непрофессионализме отдельных игроков, и якобы, если отделить зерна от плевел, все будет в шоколаде. Но первый вывод, который напрашивается сам собой: в «Спартаке» как не было, так и нет сильной центральной власти. Федун вытащил счастливый чемпионский билет, но его политика невмешательства настолько же эффективна, как активное участие в клубных делах в прошлом. За последние годы у «Спартака» был один сильный менеджер – Александр Жирков, на его смене команда выиграла «золото», а все, что происходило в Тарасовке, оставалось в Тарасовке.
Но пока оставим руководство в покое, ведь у самой команды как у отдельного организма были все причины развивать свой успех после чемпионства. Почему этого не произошло? Предлагайте свои варианты, я же озвучу два основных и противоположных.
Вариант №1. Каррера – требовательный самодур. Футболисты устали это терпеть.
Если Массимо по типажу такой же, как его друг Конте, то усталость должна была наступить рано или поздно. Помните эти мнения про Антонио: «Его слишком много!» Каррера тоже вмешивается во все аспекты: приглашает поваров и нутриционистов, окружает себя своими людьми (Трабукки, тренерский штаб из прошлого сезона), хочет иметь решающее слово в трансферах. Не факт, что во всем этом является экспертом, но собственная правота важнее. Это не намеренные злодеяния, просто такой метод управления, с которым окружающим непросто смириться. Человек видит цель и прокладывает к ней путь, не слишком считаясь с мнениями и эмоциями окружающих. Но для этого нужно быть безупречным, а Массимо даже на своей тренерской стезе пока не супермен. За два года у игроков могло сформироваться определенное мнение о тренере, если Роман Пилипчук давал им внятные установки и рассказывал, как победить того или иного соперника, а Каррера только толкал мотивационные речи. Тем паче, если иногда отодвигал помощника в сторону и подставлял команду глупыми решениями. Подчеркиваю, это всего лишь версия, как и второй вариант.
Вариант №2. Ревность, непрофессионализм, чувство собственной важности.
Почему Глушаков и Комбаров резко разучились играть в футбол и даже выпали из обоймы сборной перед ЧМ-2018? Напомню, это решение принимал не Каррера, а Черчесов. И оказался прав, если учесть результат. Нельзя быть в плохой форме по полгода и претендовать на попадание в основной состав «Спартака». Если причины чисто футбольные – пора искать варианты в «Енисеях» и «Балтиках», если же вместе со сменой тренера условный Глушаков вдруг расцветет, давайте дружно запишем его в саботажники. Вроде как сигнал: «Тренер меня плохо тренирует, поэтому я плохо играю». И плевать, какие у футболиста причины и обиды в голове, это будет лицемерием и проявлением крайнего непрофессионализма. Да и какие могут быть причины? Завышенное ЧСВ и ревность, что Каррера стал любимчиком торсиды после чемпионства, а игроки не получили индульгенцию от критических стрел?
Кто победит?
Легко ответить на вопрос: «Кто проиграет?» Однозначно «Спартак» и его болельщики, ведь при худшем сценарии уже через пару месяцев можно начать «наигрывать связи для будущего сезона», завалив задачи в нынешней кампании. Сейчас вопрос в том, насколько сильны позиции Карреры в команде, сколько футболистов его поддерживают. Если большинство, то это повод сплотиться вокруг тренера (но пока даже постов в «Инстаграме» не видно на тему «Массимо – один из нас), в противном случае итальянца в ближайшее время банально придавит результатами. Конечно, можно и не пускать на самотек, если у „Спартака“ вдруг обнаружится босс, который потрудится разузнать все обстоятельства конфликта и разрулить ситуацию. Вряд ли сейчас получится что-то уладить банальными разговорами, кто-то должен уйти: Каррера, некоторые игроки, возможно, менеджеры. Уже очевидно, что в нынешнем составе клуб „Спартак“, не только команда, превратился в „Голливуд“ тарасовского разлива.
Зато КАК ТОЛЬКО он перешёл в спартак, так СРАЗУ о нём стали говорить совсем другое. Лючший опорник России, мотор спартака, надежда сборной! Может быть, он был действительно неплох, спартак осенью 2013-го играл гораздо солиднее, чем до глушакова, вот только чрезмерный хайп ему в плане игры явно не помог. Надо отметить, что в сезоне пятилетней давности вполне могло случиться то, что случилось в сезоне двухлетней давности, - судьи были к тарасовке абсолютно лояльны (паршивлюк хватает за горло Миланова - ничего, макгиди прямой ногой идёт на Ломбертса и наносит травму), только весной 2017-го боссам спартака хватило ума не уволить тренера в разгар сезона, как это было с Валерой. Ещё данному субъекту осенью 13-го дали приз "Джентльмен года" - через считанные недели после слов "Ненавижу спартак" и затем "Я ушёл из Локомотива в спартак за трофеями".
А потом чемпионский азарт пропал, и выяснилось, что на одних кукуянах чемпионом не станешь. глушакову не удалось насимулировать на второе чемпионство, и он решил насимулировать на увольнение карреры. Пока что битва джентльменов напоминает игру в шахматы двумя королями.
В сборной денис был никакущий. На ЧМ-2014 опорная зона с ним просто отсутствовала, по матчу с Бельгией это было видно невооружённым глазом. Лучше Денисова он никогда не играл; собственно, так же и с Зобниным, вот только Роман не такой хам и понторез, как этот, он человек с характером, а не с чем-то другим (быстро вернуться после крестов - это достойно уважения), и на ЧМ он играл прилично, как и вся сборная.
Зато накануне старта Евро-2016 дениска выдал, что сборная будет метить как можно выше. Не забуду реакцию Водителя автобуса на это - "Глушаков Денис пометит Париж с Эйфелевой башни"🤣🤣🤣🤣🤣 Такой он в целом, меченый.
Зато КАК ТОЛЬКО он перешёл в спартак, так СРАЗУ о нём стали говорить совсем другое. Лючший опорник России, мотор спартака, надежда сборной! Может быть, он был действительно неплох, спартак осенью 2013-го играл гораздо солиднее, чем до глушакова, вот только чрезмерный хайп ему в плане игры явно не помог. Надо отметить, что в сезоне пятилетней давности вполне могло случиться то, что случилось в сезоне двухлетней давности, - судьи были к тарасовке абсолютно лояльны (паршивлюк хватает за горло Миланова - ничего, макгиди прямой ногой идёт на Ломбертса и наносит травму), только весной 2017-го боссам спартака хватило ума не уволить тренера в разгар сезона, как это было с Валерой. Ещё данному субъекту осенью 13-го дали приз "Джентльмен года" - через считанные недели после слов "Ненавижу спартак" и затем "Я ушёл из Локомотива в спартак за трофеями".
А потом чемпионский азарт пропал, и выяснилось, что на одних кукуянах чемпионом не станешь. глушакову не удалось насимулировать на второе чемпионство, и он решил насимулировать на увольнение карреры. Пока что битва джентльменов напоминает игру в шахматы двумя королями.
В сборной денис был никакущий. На ЧМ-2014 опорная зона с ним просто отсутствовала, по матчу с Бельгией это было видно невооружённым глазом. Лучше Денисова он никогда не играл; собственно, так же и с Зобниным, вот только Роман не такой хам и понторез, как этот, он человек с характером, а не с чем-то другим (быстро вернуться после крестов - это достойно уважения), и на ЧМ он играл прилично, как и вся сборная.
Зато накануне старта Евро-2016 дениска выдал, что сборная будет метить как можно выше. Не забуду реакцию Водителя автобуса на это - "Глушаков Денис пометит Париж с Эйфелевой башни"🤣🤣🤣🤣🤣 Такой он в целом, меченый.