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Лайкнутые. «Спартак» не может без скандалов

сегодня, 17:14

Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от работы с основным составом «Спартака» из-за лайков в «Инстаграме». «Соккер.ру» прогнозирует варианты развития событий.

Что происходит?

Накануне известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в «Инстаграме» стихотворение, в котором в категоричной форме высказался о Массимо Каррере и его перспективах на посту главного тренера «Спартака». Суть послания в том, что с итальянским тренером пора прощаться, потому что безрадостная игра уже перевесила благодарность за чемпионство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Все бы ничего, но футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко отметили «сердечками» этот гневный пост, адресованный их тренеру. Налицо нарушение корпоративной этики. Андрей Ещенко вскоре убрал свой «лайк», а Денис Глушаков даже накатал объяснительную записку, где оправдывался быстрым скроллингом, приплел «Фонд борьбы с лейкемией» и рассказал, что в команде все хорошо, «в том числе и с тренером». Заметка получилась неоднозначной и, я бы сказал, неубедительной. Ни тебе совместной фотографии с Каррерой, ни упоминания его имени в длинном тексте.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости - себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель - победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

В случайный «лайк» Ещенко больше веры, ведь Андрей не был прежде замечен в подковерных играх, просто играл в футбол, как мог – иногда хорошо, иногда не очень, но всегда с полной самоотдачей и демонстрацией бойцовских качеств. А вот холодная война Глушакова и Карреры длится не первый месяц. Началось все с истории с контрактом Дениса, когда он не стеснялся демонстрировать свое плохое настроение. Трудно вспомнить, когда Глушаков в последний раз был в хорошей форме и с фирменной улыбкой на лице, он пропустил чемпионат мира из-за тотального весеннего провала, который вряд ли был связан исключительно с футболом.

Последствия

Сегодня Массимо Каррера отстранил Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от работы с командой. Не думаю, что итальянский тренер поступил бы так жестко из-за «лайков», не будь у его отношений с капитаном серьезного бэкграунда в виде вялотекущих и иногда обостряющихся конфликтов. Ещенко, скорее всего, просто попал под раздачу, эта ситуация между Каррерой и Глушаковым. Хотя очевидно, что Денис имеет влияние на русскоязычную часть команды, и кто-то может встать на его сторону, что грозит новым витком раздора. Конфронтация между главным тренером и капитаном команды ведет к разрушению атмосферы, и сейчас Каррера нашел повод и воспользовался своим положением, чтобы сделать ход против Глушакова. Насколько он действенный, эффективный, отрезвляющий – вопрос. Да и вообще для начала хотелось бы понять, кто из участников конфликта действует в интересах «Спартака», или каждый печется только о своем собственном благе.

Что будет дальше?

Ответа на этот вопрос вы здесь не найдете, можем только поразмышлять вместе. У инсайдеров и вип-болельщиков свои версии: одни говорят, что в команде уже довольно давно нет диалога и взаимного уважения между тренером и командой, другие настаивают на непрофессионализме отдельных игроков, и якобы, если отделить зерна от плевел, все будет в шоколаде. Но первый вывод, который напрашивается сам собой: в «Спартаке» как не было, так и нет сильной центральной власти. Федун вытащил счастливый чемпионский билет, но его политика невмешательства настолько же эффективна, как активное участие в клубных делах в прошлом. За последние годы у «Спартака» был один сильный менеджер – Александр Жирков, на его смене команда выиграла «золото», а все, что происходило в Тарасовке, оставалось в Тарасовке.

Но пока оставим руководство в покое, ведь у самой команды как у отдельного организма были все причины развивать свой успех после чемпионства. Почему этого не произошло? Предлагайте свои варианты, я же озвучу два основных и противоположных.

Вариант №1. Каррера – требовательный самодур. Футболисты устали это терпеть.

Если Массимо по типажу такой же, как его друг Конте, то усталость должна была наступить рано или поздно. Помните эти мнения про Антонио: «Его слишком много!» Каррера тоже вмешивается во все аспекты: приглашает поваров и нутриционистов, окружает себя своими людьми (Трабукки, тренерский штаб из прошлого сезона), хочет иметь решающее слово в трансферах. Не факт, что во всем этом является экспертом, но собственная правота важнее. Это не намеренные злодеяния, просто такой метод управления, с которым окружающим непросто смириться. Человек видит цель и прокладывает к ней путь, не слишком считаясь с мнениями и эмоциями окружающих. Но для этого нужно быть безупречным, а Массимо даже на своей тренерской стезе пока не супермен. За два года у игроков могло сформироваться определенное мнение о тренере, если Роман Пилипчук давал им внятные установки и рассказывал, как победить того или иного соперника, а Каррера только толкал мотивационные речи. Тем паче, если иногда отодвигал помощника в сторону и подставлял команду глупыми решениями. Подчеркиваю, это всего лишь версия, как и второй вариант.

Вариант №2. Ревность, непрофессионализм, чувство собственной важности.

Почему Глушаков и Комбаров резко разучились играть в футбол и даже выпали из обоймы сборной перед ЧМ-2018? Напомню, это решение принимал не Каррера, а Черчесов. И оказался прав, если учесть результат. Нельзя быть в плохой форме по полгода и претендовать на попадание в основной состав «Спартака». Если причины чисто футбольные – пора искать варианты в «Енисеях» и «Балтиках», если же вместе со сменой тренера условный Глушаков вдруг расцветет, давайте дружно запишем его в саботажники. Вроде как сигнал: «Тренер меня плохо тренирует, поэтому я плохо играю». И плевать, какие у футболиста причины и обиды в голове, это будет лицемерием и проявлением крайнего непрофессионализма. Да и какие могут быть причины? Завышенное ЧСВ и ревность, что Каррера стал любимчиком торсиды после чемпионства, а игроки не получили индульгенцию от критических стрел?

Кто победит?

Легко ответить на вопрос: «Кто проиграет?» Однозначно «Спартак» и его болельщики, ведь при худшем сценарии уже через пару месяцев можно начать «наигрывать связи для будущего сезона», завалив задачи в нынешней кампании. Сейчас вопрос в том, насколько сильны позиции Карреры в команде, сколько футболистов его поддерживают. Если большинство, то это повод сплотиться вокруг тренера (но пока даже постов в «Инстаграме» не видно на тему «Массимо – один из нас), в противном случае итальянца в ближайшее время банально придавит результатами. Конечно, можно и не пускать на самотек, если у „Спартака“ вдруг обнаружится босс, который потрудится разузнать все обстоятельства конфликта и разрулить ситуацию. Вряд ли сейчас получится что-то уладить банальными разговорами, кто-то должен уйти: Каррера, некоторые игроки, возможно, менеджеры. Уже очевидно, что в нынешнем составе клуб „Спартак“, не только команда, превратился в „Голливуд“ тарасовского разлива.

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Все комментарии
украб украл укроп
украб украл укроп
сегодня в 18:43
спартак сам один большой скандал, футбола мало, в основном интрижки и заговоры
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 18:38
как и говорил. спартак входит в кризис. еще пару проигрышей и таких историй станет много больше.
supafresh
supafresh
сегодня в 18:18
Ладно бы еще глушак играл,а так ведь мешок мешком.. глупо,вон пример Дзюбы же перед глазами,что мешает пахать?
VIC2
VIC2 ответил Alista
сегодня в 18:09
Уже за лайки в Тарасовке преследуют, у нас не 37-й год, ПОЗОРИЩЕ!
Борчиха за Права Репрессированых,
в футболе ногами надо работать и головой,
а не языком и ручонками блудить в интернете
Old16
Old16
сегодня в 18:09
имхо раздутый бред это все. лишь бы попистеть
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 18:08
Непрофессионализм как игроков, так и руководства в РПЛ частенько доходит до кретинистического уровня. Это везде, где куча халявных бабок процветает (тот-же Зенит с Манчини прошлого года чего стоит). В общем ничего нового и не только в спорте.

Воруют все - игроки, получающие по контракту миллионы и ничерта не играющие в футбол, и руководство, загребающее бабло лопатами на откатах с трансферов, из местного бюджета и от госкорпораций, если особо повезло.
Jum13
Jum13
сегодня в 18:07
Вот он новый имидж спартака о котором говорил Федун - лозунг "Цирк! Цирк! Цирк!" становится основным для тарасовского проекта
номер 12
номер 12
сегодня в 18:07
На самом деле непонятно, чем возмущены Ещенко с Глушаком. Они сильнее всех выпадали из ритма команды и должны были быть благодарны Массимо, что тот их не выбросил как шавку, а давал шанс поиграть и исправить свои ошибки. Но нет. Видимо их чсв превысило желание слушать тренера. Получите и распишитесь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:03
Еще одно утро в "Спартаке"

- Слушай, Массимо, я вчера полночи в Фейсбуке сидел, видел, ты подписался на "Фрозиноне". Вот ты как, значит, за мою доброту платишь?
- Я обязательно отпишусь, Арнольдыч. И в игнор их внесу.

- Слушай, Массимо, вчера Глушаков в Инсте подписался на Бузову. Ты как думаешь, это как-то скажется на наших результатах?
- Не думаю, Арнольдыч.

- Бонжорно, Массимо. Я вот сидел в Твиттере вчера и мне пришла идея. А если на страницу поставить фотографию "Спартака" все в кубках и медалях. И написать: "Результаты "Спартака", если бы Гинер не покупал судей, Миллер - аргентинцев и не было бы судейского заговора?"
- Спи уже лучше по ночам, Арнольдыч.
valt134
valt134
сегодня в 18:02
Низко,подленько и как маленький мальчик поступил Глушаков. Лайкнул-показал свою позицию,своё мнение. Мужик! Но потом оправдываться как нашкодивший школьник... Взялся за гуж-не говори,что не дюж. Иди до конца! Как такой человек может быть капитаном команды и иметь влияние в раздевалке???
Alista
Alista
сегодня в 17:58
Уже за лайки в Тарасовке преследуют, у нас не 37-й год, ПОЗОРИЩЕ!
Antonchik
Antonchik ответил Литейный 4
сегодня в 17:56
Боярский Назарова тоже лайкнул. Гыгыгы
Назарова лайкнула вся страна и что?
VIC2
VIC2
сегодня в 17:56
Федун, береги этого Агронома!!!
Каррера - твой для "Спартака", вникни в проблему, не слушай НАЗАРОВЫХ и К'

Сделай ты прополку в своём огороде, посмотри,
сколько сорняка расплодилось
Твой огород самый известный и критикуемый в этой футбольной деревне,
все рады в него камень запустить:
и VIPфанаты, и "спецы" от футбола, и соседи по деревне, и "писатели"
Sergus
Sergus
сегодня в 17:55
Свободу Денису Глушакову!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:54
Боярский Назарова тоже лайкнул. Гыгыгы
номер 12
номер 12
сегодня в 17:52
Рыба тухнет с головы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 17:38
Надо понимать, что денис глушаков - перехайпленная личность. Собственно, таким является почти весь спартак, но дениска - в особенности. Когда он был игроком Локо, его постоянно поливали! Обстановка к этому располагала - Евро-2012, игроки сборной зажравшиеся миллионеры и пешеходы, чтО уж говорить о тех, кто даже в сборную не попадает?
Зато КАК ТОЛЬКО он перешёл в спартак, так СРАЗУ о нём стали говорить совсем другое. Лючший опорник России, мотор спартака, надежда сборной! Может быть, он был действительно неплох, спартак осенью 2013-го играл гораздо солиднее, чем до глушакова, вот только чрезмерный хайп ему в плане игры явно не помог. Надо отметить, что в сезоне пятилетней давности вполне могло случиться то, что случилось в сезоне двухлетней давности, - судьи были к тарасовке абсолютно лояльны (паршивлюк хватает за горло Миланова - ничего, макгиди прямой ногой идёт на Ломбертса и наносит травму), только весной 2017-го боссам спартака хватило ума не уволить тренера в разгар сезона, как это было с Валерой. Ещё данному субъекту осенью 13-го дали приз "Джентльмен года" - через считанные недели после слов "Ненавижу спартак" и затем "Я ушёл из Локомотива в спартак за трофеями".
А потом чемпионский азарт пропал, и выяснилось, что на одних кукуянах чемпионом не станешь. глушакову не удалось насимулировать на второе чемпионство, и он решил насимулировать на увольнение карреры. Пока что битва джентльменов напоминает игру в шахматы двумя королями.

В сборной денис был никакущий. На ЧМ-2014 опорная зона с ним просто отсутствовала, по матчу с Бельгией это было видно невооружённым глазом. Лучше Денисова он никогда не играл; собственно, так же и с Зобниным, вот только Роман не такой хам и понторез, как этот, он человек с характером, а не с чем-то другим (быстро вернуться после крестов - это достойно уважения), и на ЧМ он играл прилично, как и вся сборная.
Зато накануне старта Евро-2016 дениска выдал, что сборная будет метить как можно выше. Не забуду реакцию Водителя автобуса на это - "Глушаков Денис пометит Париж с Эйфелевой башни"🤣🤣🤣🤣🤣 Такой он в целом, меченый.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:34
Эх, Денис. Всего-то нужно было бы репостнуть какой-нибудь пост Карреры, зафолловить его жену, зафрендить любовницу и твитнуть о любви к "Спартаку". После такого количества полезных действий в соцсетях все сомнения бы отпали.
Delight
Delight
сегодня в 17:19
Началась чистка.)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:17
как Глушаков стишок лайкал - с 4ой по 5ую минуту)
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