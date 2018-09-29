Инструкция для ЦСКА. Как «Атлетико» обыгрывает «Реал»

29 сентября 2018, 16:00

Симеоне уступал «Реалу» в больших финалах, но и победы были, вроде успеха в Суперкубке УЕФА . «Соккер.ру» готовит читателей к грандиозной битве в Мадриде.

«Реал» снова сыграет с неудобным соперником

«Севилья» дома стабильно обыгрывала «Реал» Зидана, и для Лопетеги исключение не сделала. Можно быть командой, уступившей «Спартаку» 5:1 в гостях, но дома не дрожать от страха перед «Реалом». Погром 3:0 в Севилье – провал для «Реала». Симеоне справедливо не обращает внимания на тот результат?

Но ведь трудно не учитывать, как сам «Атлетико» играет против соседа. Получаем 6 ничьих, 2 победы «Реала» с крупным счетом 3:0 и два минимальных поражения в 10 последних играх. Одна из мировых завершилась серией пенальти в финале ЛЧ – победой «Реала», а последняя ничья в основное время привела к успеху «Атлетико» в Суперкубке.

Проще говоря, Роналду стал последним, кто обыгрывал «матрасников» в этом дерби – помним полуфинал Лиги чемпионов, погром 3:0 и хет-трик Криштиану. Вызвать этого демона сегодня не получится. После того поединка у Симеоне четыре матча против «Реала», 2 победы и 2 ничьи. Похоже, выводы сделаны, у команды Лопетеги снова неудобный соперник.

«Реал» нуждается в тактической смелости

Тактика и состав «Реала». У Лопетеги проблемы. Проиграли «Севилье», потеряли Иско из-за аппендицита, а Марсело из-за травмы. Только восстановился Карвахаль, и если не будет полностью готов к матчу – возникнут проблемы на флангах. Начо надо ставить на левый край защиты, что может заставить Симеоне надавить на этот фланг отдельно и обстоятельно, ведь Асенсио не великий оборонец.

Проблемы защитой не ограничиваются. В центре поля Лопетеги нужна сильная игра от Каземиро, а бразилец в непонятном состоянии. Вряд ли Хулен настолько смелый, чтобы рисковать, доверяя в такой вечер не Кроосу и Модричу, а вот третий хавбек для традиционной для «Реала» схемы «4-3-3» в отсутствие Иско будет выбран, исходя из задач тренера и готовности. Себальос есть в заявке, но как сыграет против монстров Симеоне?

Но наличие резерва позволяет удивить. Можно сыграть с двумя форвардами - с Бензема и Бэйлом, поставив под ними «десятку» - Асенсио, хотя даже Кроос с подобными задачами справится, если Себальос готов воевать в интересах команды слева в центре. Но, с учетом боязни Лопетеги проиграть дважды за неделю, скорее ставим на классическую расстановку и выбор кадров. «Реал» попробует взять реванш за неприятности в «Севилье» на опыте.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Начо – Модрич, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Асенсио.

Тактика и состав «Атлетико». Все просто, невзирая на неоднозначный старт и три матча из шести с потерянными очками. Основной состав и тактику Диего выбрал. Играют «4-4-2», переходят на «4-1-4-1» или «4-4-1-1», но строго в пределах концепции. Филипе Луис и Хуанфран – фланговые защитники, а Годин и Хименес разгоняют тучи перед Облаком, как обычно.

В центре есть конкуренция, но слабая. Родри и Сауль играют в центре, Коке – всюду, но не обязательно в старте, Корреа был справа, Лемар – слева. С форвардами тоже полная ясность. Коста и Гризманн сыграют в паре. Никакого перехода на три центральных, как у «Севильи», сегодня не будет. Но подход Симеоне тоже очень важен для Ганчаренко и ЦСКА , ведь у «Атлетико» всегда можно поучиться работе без мяча.

Цепкие, злые, агрессивные, резкие. Не рискуют с перехватами, отбирают мяч один в один. И хотя есть претензии к атакующему звену – проиграли «Сельте» 2:0 и не смогли дома забить победный мяч «Эйбару», хотя во втором случае удаление не стало отягчающим обстоятельством, Диего верит, что стройность в игре придет. Дерби – хороший повод сыграть так, как задумывал тренер, и даже лучше, чем против «Реала» в столице Эстонии.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак – Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис – Сауль, Родри, Коке, Лемар – Гризманн, Коста.

Ключевые противостояния

Коста и Гризманн – Варан и Рамос. Франко-испанская война, но футболисты двух сборных разбросаны по разные стороны баррикад. Если Андре Силва и Бен-Йеддер разрывали оборону с Рафой и Серхио, то почему опытным Диего и Антуану не поступить аналогично?

Филипе Луис​ – Бэйл. Симеоне доверяет бразильцу больше, чем чемпиону мира Эрнандесу. И это доверие надо подтвердить. Лопетеги оставил Бэйла в Мадриде, чтобы строить игру вокруг него, но пока эффекта Роналду нет. Гарет может выдать шикарный матч, но его так не боятся. В зоне Луиса и Бэйла многое в матче зависит.

Родри и Коке (Сауль) против Каземиро. В центре поля у Симеоне конструктор. Сауль может быть в центре и на фланге, как и Коке. Лемар умеет менять края поля, если попросят, Корреа менее универсальный, но есть Родри, демонстрирующий зверскую игру в опорной зоне. А Каземиро наоборот сбавил, и если при поддержке Гризманна, смещающегося в центр поля, бразильца раздавят, «Атлетико» может получить перевес в центре.

Бензема против Година и Хименеса. У молодого уругвайца были проблемы со здоровьем, но Хосе Мария хочет и может сыграть в дерби. Но что покажет Карим Бензема против одной из лучших защитных линий планеты? Француз забил «Атлетико» в Суперкубке УЕФА , но одного гола против такой команды зачастую мало. Не случайно бродят слухи о продаже француза – Перес точно не является поклонником Бензема, а Зидана для тотемной защиты нет.

Любопытные факты накануне матча

- из пяти последних голов «Реала» в ворота «Атлетико» в рамках Примеры четыре на счету Роналду и один на совести Пепе. Получается, последним, кто забивал команде Симеоне в дерби в Ла Лиге, из тех, кто может выйти на поле, является Бензема. Но тот его гол не помешал «Атлетико» победить 2:1;

- четыре матча подряд во всех турнирах «индейцы» не знают поражений от «Реала». И хотя на «Сантьяго Бернабеу» одни короли еврокубков не проигрывают другим с февраля 2016 года, то поражение не было последним для «Мадрида». В Кубке Испании, Примере, ЛЧ и Суперкубке УЕФА – в четырех разных турнирах, у Симеоне есть победы над «Реалом»;

- «матрасники» располагают более молодым составом, нежели «Реал». Ставка на Асенсио не делает «сливочных» молодыми и свежими – получается 27.7 лет для предполагаемой основы на дерби даже без старины Марсело. У «Атлетико» состав на два года моложе даже без француза Эрнандеса на поле;

- «Реал» хорошо стартовал в Примере с четырех побед, но потом было два трудных выезда – ничья в Бильбао и крупное поражение в Севилье. «Атлетико» тоже проигрывал в гостях, были ничьи, но в двух последних матчах по пути к дерби у них две победы с общим счетом 5:0;

- «Атлетико» не проигрывал в пяти последних матчах Ла Лиги на стадионе «Реала» - впечатляющая серия, ведь включает не только две ничьи, но и три победы. А поскольку «сливочные» в Севилье прервали свою 26-матчевую голевую серию, то самое время вспомнить, что за эти пять игр на «Сантьяго Бернбеу» гости пропустили всего три мяча. Пробить Облака сложно;

- после погрома имени Роналду в полуфинале ЛЧ «Атлетико» в четырех матчах забил «Реалу» семь мячей (с учетом овертайма в Суперкубке), причем есть даже специалисты по голам соседям – по два гола у Сауля, Гризманна и Косты, а еще один на счету Коке. Лемар – самый дорогой новичок «Атлетико» в истории, будет следующим в очереди? Посмотрим вечером, ведь Тома в хорошей форме.

Симеоне нельзя ставить на ничью?

Мировая «Атлетико» ничего не дает. В гостях не побеждали «Реал» с февраля 2016 года, но успехи против соседей были. И поскольку на старте сезона отрыв «сливочных» всего два очка, одной выездной победой можно не только ухудшить шансы ЦСКА на чудо против «Реала» в Москве, но и обойти соседей в таблице.

Сегодня битва за право называться главным конкурентом «Барселоны», которая тоже будет терять очки и рискует потерять последнего сильного защитника. Лопетеги после «Севильи» тоже настраивает «Реал» только на победу? Да, но пугает миролюбивость пары. Всегда ходят по грани мировых, если не вырывается кто-то наглый, вроде Роналду.

Португальца больше нет, но его важно упоминать в контексте как задач Симеоне, так и задач Ганчаренко. В решающих или еврокубковых матчах «Реал» полагался на индивидуальные вклады, но у «Атлетико» сбалансированный состав, мощные футболисты, шикарный голкипер, тренер, который знает все болевые точки, поэтому на средний старт среагировать способен.

Сегодня дерби, а в дерби важны эмоции, которых «Реалу» в последнее время не хватает. В принципе, если сегодня увидим, что Лопетеги поставил задачу просто не проиграть – убедимся, что за очевидным классом будущего соперника ЦСКА скрывается неуверенность в будущем. Трудно стоить планы после четырех побед в ЛЧ за четыре года. И просто настраиваться на «Реал», будучи и «Атлетико», и ЦСКА .