День для реванша. «Зенит» против «Локомотива»

вчера, 10:15

Сыграют действующий и будущий чемпионы России? «Соккер.ру» не сомневается, что с таким определением согласятся петербуржцы. Но чем ответят москвичи?

История противостояний

В десяти последних матчах «Зенита» и «Локомотива» увидели всего три победы петербуржцев. Столько же побед москвичей и четыре ничьи. Общий счет в чемпионатах России – 46 поединков, 13 побед команды Семина, 19 мировых и 14 успешных матчей для клуба Семака. «Железнодорожники» на границе равенства.

Два последних матча завершились в пользу действующего чемпиона. Погром на арене «Санкт-Петербург» в октябре прошлого года получился памятным, как и ответная игра – гол Эдера принес титул. И пусть раньше «Зенит» обыгрывал «Локомотив» по пенальти в финале Суперкубка России, то есть формально ничья в пользу петербуржцев, да и за десять матчей у них «перевес», расклад любопытный.

На протяжении четырех лет в противостоянии равенство. Речь о неудобном сопернике для формального фаворита. Петербуржцы всегда котировались выше, но еще с поражения в Москве семь лет назад со счетом 4:2 помним, что «Зениту» мало забить два гола «Локомотиву», чтобы непременно победить. Сейчас команда Семина в таком состоянии, что в камбэк в гостях верится с трудом, но сражаться после неудач чемпион России должен и может.

Составы и тактика

В Стамбуле играли команды возрастных наставников с подходом «старой школы». «Галатасарай» свои шансы реализовал, а «Локомотив» - нет, поэтому счет 3:0, а не 2:2, как у ЦСКА в Чехии. Семин много ошибается с самого начала сезона. Но у него команда ветеранов. Не будет сбрасывать ответственность с игроков. Перестало «залетать». Но где тот рациональный «Локомотив», что злил фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА , мечтавших оказаться на первом месте?

Примерно там, где «Зенит» Манчини, который не сильно отличался от «Зенита» Семака по качеству футбола – цифры или близкие, или идентичные, но кардинально другой по настроению и результатам. Поскольку у «Локомотива» сегодня матч, в котором Геркус будет искать повод уволить Семина или хотя бы понизить наставника в правах – а намек выдал сразу после прилета из Стамбула, то ждем всех лучших на поле.

Но даже по схеме есть вопросы. В Турции использовали пятерку в защите - ждала неудача. В Санкт-Петербурге должны перестроиться на привычные «4-2-3-1». Времени и кадровых ресурсов для кардинальной смены состава быть не может. Идову вряд ли останется в старте – скорее Хеведес вспомнит, как играл слева за сборную. Но Смольников может доминировать на своем фланге, ведь проблема еще и в том, что «Зенит» может давить весь матч.

Вряд ли используют тактику «Галатасарая» и аритмичность, разве что отдадут мяч, если будут контролировать игру и быстро забьют больше одного мяча. Поэтому не от сюрпризов в составах зависит исход. У Семака ведь ждем на поле знакомых людей – Лунев, Смольников, Набиуллин, Мевля (или Нету) и Иванович будут в защите. Ерохин, Паредес и Кузяев могут сыграть в центре – или Александр выдвинется в атаку. А Дзюба, Дриусси и единственный загадочный участник старта – в атакующем звене.

Многие справедливо ждут в основе справа Мака, но в Копенгагене была обкатка «4-2-3-1». А это значит, что Дриусси и Ерохин могут занять полуфланги (или о Шатове вспомним), и тогда Роберта заменит не по позиции, но по факту Маркизио. Как минимум по ходу матча выход Клаудио читается – Денисов в таком состоянии (еще и без дисквалифицированного Крыховяка), что грех не делать акцент на пасах с середины поля на Дзюбу. Ведь в Дании старому принцу российского футбола не хватило качественных передач для голов.

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Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-2-3-1): Лунев – Смольников, Иванович, Нету (Мевля), Набиуллин – Кузяев, Паредес – Мак (Маркизио, Шатов), Дриусси, Ерохин – Дзюба.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову) – Денисов, Идову (Ал. Миранчук, Тарасов, Хеведес) – Фарфан, Ан. Миранчук, Фернандеш – Смолов (Эдер).

Ключевые противостояния

Смольников – левый бек «Локомотива». Захватив один фланг, «Зенит» получит преимущество, ведь командная скорость у хозяев выше. «Локомотив» словно раскачивается по ходу матчей, а потом затухает – отсюда моменты соперников на последних минутах. В такой футбол не каждый впишется, новичкам Идову и Хеведесу не завидуем.

Дзюба – Кверквелия и Чорлука. Артем может забивать больше, если напарники будут к нему внимательными, как Заболотный, когда оказывался рядом в критический момент. Дзюбе нужны качественные передачи, а Кверквелии и Чорлуке пора сыграть один образцово-показательный матч в защите. Впереди пять туров ЛЧ , и погром в Стамбуле не значит, что пора отпевать шансы чемпиона.

Паредес – Денисов. Игоря на старте сезона сложно отличить от Глушакова по качеству игры в защите. Капитан «Локомотива» отрезками показывал зубы, ведь Крыховяк позволял, но вспышки были короткими. А провалы в опорной зоне стали традицией. Сегодня поляка Гжегоша не будет. И это значит, что для Паредеса и Маркизио, если итальянец появится на поле, задачей будет обыграть Денисова, которого настраивать на матчи против «Зенита» не нужно.

Нету (Мевля) и Иванович – Смолов (Эдер). Через год после приятных 0:3 на контратаках сыграть будет сложнее, нужен человек с ударом. Для Смолова очередной шанс вернуться, а поскольку Нету и Иванович не отличаются скоростью и позиционной чистоплотностью, для Федора Михайловича сегодня определяющий день. Вопрос в стиле его тезки: «тварь дрожащая» или право на основу имеет?

Левый край «Зенита» – Игнатьев. Такое ощущение, что в Игнатьева вселился другой крайний защитник соседского московского клуба. Владислав явно прыгнул выше головы как оборонец в прошлом сезоне – не забывайте, что в защите по закону Самедова, пришел из атаки. В Турции от Игнатьева банально убегали с помощью смещений в центр, но если формально левее центра будет Ерохин – станет еще интереснее.

Ерохин – родной клуб. У «Зенита» не один человек, связанный с «Локомотивом». Иванович играл за эту команду, Смольников, Кокорин и Ерохин были в ее школе (еще кого-то забыли)? Есть и обратная связь – Игорь Денисов. Но из всех в лучшей форме сейчас Александр. Полузащитник, которому в Москве не поверили, раскрывается в «Зените» Семака, хорошо открывается в штрафной, а сегодня может добавить Гильерме проблем.

Факты и цифры накануне матча

- «Зенит» потерял лишь 2 пункта из 21 – сыграл вничью со «Спартаком», а «Локомотив» недобрал 11 очков, больше половины. Понятно, почему петербуржцев считают фаворитами, но надо помнить об истории противостояний;

- лучшие снайперы «Зенита» Ерохин и Дзюба в чемпионате забили на один мяч больше, чем весь «Локомотив». По пропущенным ситуация у чемпиона не такая плачевная – пропустили пять раз, на гол меньше «Краснодара». Но у «Зенита» только две результативные ошибки в защите. Впрочем, и календарь не располагал к размену ударами;

- «Локомотив» на седьмой строчке по сумме показателей xG – качеству созданных моментов, и восьмой, когда речь о допущенных шансах (ниже «Уфы» и «Динамо», зато выше «Краснодара»). «Зенит» идет первым по остроте созданных моментов, второй по защитным показателям после «Ростова»;

- Фернандеш и братья Миранчуки в сумме создали 30 моментов напарникам. Тогда как тройка лучших мастеров пасов под удар у «Зенита» придумала 37 моментов – Паредес, Дзюба и Ерохин. Разница в реализации, у «Локомотива» могло быть хотя бы восемь забитых. Форварды явно недоработали;

- последним игроком «Зенита», который отличился в Санкт-Петербурге в игре против «Локомотива» был Халк. Москвичи являются неудобным соперником. Пора взывать к высшим голевым силам – Ерохину и Заболотному? Впрочем, у Дзюбы есть выездной гол «Локомотиву», пора шаманить домашний;

- 19 ничьих между «Зенитом» и «Локомотивом» - рекорд по мировым для РПЛ . Обогнали даже миролюбивое дерби «Спартака» и «Динамо». А если «железнодорожники» сегодня выиграют, то еще и по количеству побед и поражений будет равенство. Как сказано выше, пока счет 14:13 в пользу «Зенита»;

- 16 мячей увидели зрители в 10 последних матчах между соперниками. «Локомотив» берет «Зенит» измором, прошлогодний погром 0:3 выбивается из общей серии. Для этой пары 1-2 гола за вечер – норма. Может, сегодня порадуют? Хотелось бы увидеть яркий матч, хотя ссылка на усталость гарантирована – европейские выезды стартовали;

- всего один раз «Зенит» обыграл «Локомотив» в шести последних матчах. Сарказм о «войне башен» уместен? Похоже, что для спонсоров москвичей принципиально не уступить спонсорам петербургского клуба.

Прогноз «Соккер.ру»: пора «Зениту» играть качественно с серьезным соперником. Показать чемпионский класс, раз обозначили амбиции и ситуация складывается в их пользу. «Локомотив» у дна, чем опасен, но поставим на победу хозяев в один или два мяча.