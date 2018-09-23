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День для реванша. «Зенит» против «Локомотива»

вчера, 10:15

Сыграют действующий и будущий чемпионы России? «Соккер.ру» не сомневается, что с таким определением согласятся петербуржцы. Но чем ответят москвичи? 

История противостояний

В десяти последних матчах «Зенита» и «Локомотива» увидели всего три победы петербуржцев. Столько же побед москвичей и четыре ничьи. Общий счет в чемпионатах России – 46 поединков, 13 побед команды Семина, 19 мировых и 14 успешных матчей для клуба Семака. «Железнодорожники» на границе равенства. 

Два последних матча завершились в пользу действующего чемпиона. Погром на арене «Санкт-Петербург» в октябре прошлого года получился памятным, как и ответная игра – гол Эдера принес титул. И пусть раньше «Зенит» обыгрывал «Локомотив» по пенальти в финале Суперкубка России, то есть формально ничья в пользу петербуржцев, да и за десять матчей у них «перевес», расклад любопытный. 

На протяжении четырех лет в противостоянии равенство. Речь о неудобном сопернике для формального фаворита. Петербуржцы всегда котировались выше, но еще с поражения в Москве семь лет назад со счетом 4:2 помним, что «Зениту» мало забить два гола «Локомотиву», чтобы непременно победить. Сейчас команда Семина в таком состоянии, что в камбэк в гостях верится с трудом, но сражаться после неудач чемпион России должен и может. 

Составы и тактика

В Стамбуле играли команды возрастных наставников с подходом «старой школы». «Галатасарай» свои шансы реализовал, а «Локомотив» - нет, поэтому счет 3:0, а не 2:2, как у ЦСКА в Чехии. Семин много ошибается с самого начала сезона. Но у него команда ветеранов. Не будет сбрасывать ответственность с игроков. Перестало «залетать». Но где тот рациональный «Локомотив», что злил фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, мечтавших оказаться на первом месте? 

Примерно там, где «Зенит» Манчини, который не сильно отличался от «Зенита» Семака по качеству футбола – цифры или близкие, или идентичные, но кардинально другой по настроению и результатам. Поскольку у «Локомотива» сегодня матч, в котором Геркус будет искать повод уволить Семина или хотя бы понизить наставника в правах – а намек выдал сразу после прилета из Стамбула, то ждем всех лучших на поле. 

Но даже по схеме есть вопросы. В Турции использовали пятерку в защите - ждала неудача. В Санкт-Петербурге должны перестроиться на привычные «4-2-3-1». Времени и кадровых ресурсов для кардинальной смены состава быть не может. Идову вряд ли останется в старте – скорее Хеведес вспомнит, как играл слева за сборную. Но Смольников может доминировать на своем фланге, ведь проблема еще и в том, что «Зенит» может давить весь матч. 

Вряд ли используют тактику «Галатасарая» и аритмичность, разве что отдадут мяч, если будут контролировать игру и быстро забьют больше одного мяча. Поэтому не от сюрпризов в составах зависит исход. У Семака ведь ждем на поле знакомых людей – Лунев, Смольников, Набиуллин, Мевля (или Нету) и Иванович будут в защите. Ерохин, Паредес и Кузяев могут сыграть в центре – или Александр выдвинется в атаку. А Дзюба, Дриусси и единственный загадочный участник старта – в атакующем звене. 

Многие справедливо ждут в основе справа Мака, но в Копенгагене была обкатка «4-2-3-1». А это значит, что Дриусси и Ерохин могут занять полуфланги (или о Шатове вспомним), и тогда Роберта заменит не по позиции, но по факту Маркизио. Как минимум по ходу матча выход Клаудио читается – Денисов в таком состоянии (еще и без дисквалифицированного Крыховяка), что грех не делать акцент на пасах с середины поля на Дзюбу. Ведь в Дании старому принцу российского футбола не хватило качественных передач для голов. 
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Ориентировочные составы: 

«Зенит» (4-2-3-1): Лунев – Смольников, Иванович, Нету (Мевля), Набиуллин – Кузяев, Паредес – Мак (Маркизио, Шатов), Дриусси, Ерохин – Дзюба. 

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову) – Денисов, Идову (Ал. Миранчук, Тарасов, Хеведес) – Фарфан, Ан. Миранчук, Фернандеш – Смолов (Эдер). 

Ключевые противостояния

Смольников – левый бек «Локомотива». Захватив один фланг, «Зенит» получит преимущество, ведь командная скорость у хозяев выше. «Локомотив» словно раскачивается по ходу матчей, а потом затухает – отсюда моменты соперников на последних минутах. В такой футбол не каждый впишется, новичкам Идову и Хеведесу не завидуем. 

Дзюба – Кверквелия и Чорлука. Артем может забивать больше, если напарники будут к нему внимательными, как Заболотный, когда оказывался рядом в критический момент. Дзюбе нужны качественные передачи, а Кверквелии и Чорлуке пора сыграть один образцово-показательный матч в защите. Впереди пять туров ЛЧ, и погром в Стамбуле не значит, что пора отпевать шансы чемпиона. 

Паредес – Денисов. Игоря на старте сезона сложно отличить от Глушакова по качеству игры в защите. Капитан «Локомотива» отрезками показывал зубы, ведь Крыховяк позволял, но вспышки были короткими. А провалы в опорной зоне стали традицией. Сегодня поляка Гжегоша не будет. И это значит, что для Паредеса и Маркизио, если итальянец появится на поле, задачей будет обыграть Денисова, которого настраивать на матчи против «Зенита» не нужно. 

Нету (Мевля) и Иванович – Смолов (Эдер). Через год после приятных 0:3 на контратаках сыграть будет сложнее, нужен человек с ударом. Для Смолова очередной шанс вернуться, а поскольку Нету и Иванович не отличаются скоростью и позиционной чистоплотностью, для Федора Михайловича сегодня определяющий день. Вопрос в стиле его тезки: «тварь дрожащая» или право на основу имеет? 

Левый край «Зенита» – Игнатьев. Такое ощущение, что в Игнатьева вселился другой крайний защитник соседского московского клуба. Владислав явно прыгнул выше головы как оборонец в прошлом сезоне – не забывайте, что в защите по закону Самедова, пришел из атаки. В Турции от Игнатьева банально убегали с помощью смещений в центр, но если формально левее центра будет Ерохин – станет еще интереснее.   

Ерохин – родной клуб. У «Зенита» не один человек, связанный с «Локомотивом». Иванович играл за эту команду, Смольников, Кокорин и Ерохин были в ее школе (еще кого-то забыли)? Есть и обратная связь – Игорь Денисов. Но из всех в лучшей форме сейчас Александр. Полузащитник, которому в Москве не поверили, раскрывается в «Зените» Семака, хорошо открывается в штрафной, а сегодня может добавить Гильерме проблем. 

Факты и цифры накануне матча

- «Зенит» потерял лишь 2 пункта из 21 – сыграл вничью со «Спартаком», а «Локомотив» недобрал 11 очков, больше половины. Понятно, почему петербуржцев считают фаворитами, но надо помнить об истории противостояний; 

- лучшие снайперы «Зенита» Ерохин и Дзюба в чемпионате забили на один мяч больше, чем весь «Локомотив». По пропущенным ситуация у чемпиона не такая плачевная – пропустили пять раз, на гол меньше «Краснодара». Но у «Зенита» только две результативные ошибки в защите. Впрочем, и календарь не располагал к размену ударами; 

- «Локомотив» на седьмой строчке по сумме показателей xG – качеству созданных моментов, и восьмой, когда речь о допущенных шансах (ниже «Уфы» и «Динамо», зато выше «Краснодара»). «Зенит» идет первым по остроте созданных моментов, второй по защитным показателям после «Ростова»; 

- Фернандеш и братья Миранчуки в сумме создали 30 моментов напарникам. Тогда как тройка лучших мастеров пасов под удар у «Зенита» придумала 37 моментов – Паредес, Дзюба и Ерохин. Разница в реализации, у «Локомотива» могло быть хотя бы восемь забитых. Форварды явно недоработали; 

- последним игроком «Зенита», который отличился в Санкт-Петербурге в игре против «Локомотива» был Халк. Москвичи являются неудобным соперником. Пора взывать к высшим голевым силам – Ерохину и Заболотному? Впрочем, у Дзюбы есть выездной гол «Локомотиву», пора шаманить домашний; 

- 19 ничьих между «Зенитом» и «Локомотивом» - рекорд по мировым для РПЛ. Обогнали даже миролюбивое дерби «Спартака» и «Динамо». А если «железнодорожники» сегодня выиграют, то еще и по количеству побед и поражений будет равенство. Как сказано выше, пока счет 14:13 в пользу «Зенита»; 

- 16 мячей увидели зрители в 10 последних матчах между соперниками. «Локомотив» берет «Зенит» измором, прошлогодний погром 0:3 выбивается из общей серии. Для этой пары 1-2 гола за вечер – норма. Может, сегодня порадуют? Хотелось бы увидеть яркий матч, хотя ссылка на усталость гарантирована – европейские выезды стартовали; 

- всего один раз «Зенит» обыграл «Локомотив» в шести последних матчах. Сарказм о «войне башен» уместен? Похоже, что для спонсоров москвичей принципиально не уступить спонсорам петербургского клуба. 

Прогноз «Соккер.ру»: пора «Зениту» играть качественно с серьезным соперником. Показать чемпионский класс, раз обозначили амбиции и ситуация складывается в их пользу. «Локомотив» у дна, чем опасен, но поставим на победу хозяев в один или два мяча. 

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MALOVAR
MALOVAR ответил Evilhuman
вчера в 14:58
не теряйся вечером
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:09
вполне вероятно прогноз автора сбудется
Рейнгольд
Рейнгольд
вчера в 13:35
А где любимый всеми Байкал? Не знает за кого болеть сегодня?Или клоны поругались между собой?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Faustello
вчера в 12:10
Сегодня отличные матчи на полях, а вечером на Соккере будет интересно, варианты событий: 1.1. Пупсики грустно покидают Соккер на недельку. 1.2. Восстание пупсорей и жёсткий троллинг конях. 2.1. Немытые продолжают лениво троллить проводниц и греться в последних лучах славы перед зимним обычным для них периодом обитания в недрах теплотрассы и таблицы. 2.2. Триумф шпалофилов и резкий рост активности знаменитого Питерского клоновода с целью создать атмосферу - в Зените всё спокойно. При наступлении событий 1.1. и 2.2. на Соккере может произойти не контролируемый рост численности парасей ))) При любых раскладов прогнозируются сильные осадки в виде массовых банов ))) Ждём с нетерпением матчей и главное хорошего футбола и без травм!
В большинство пунктов соглашусь. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 12:09
Хорошие матчи сегодня ожидаются. Правда с предсказуемым результатом. Победят крупно Зенит и ЦСКА на радость большинству болельщиков. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:57
Ничейка будет хорошим результатом для обеих команд. Но буду за Локо болеть.
отменный
отменный
вчера в 11:54
Сегодня уже кто-то вспоминал слова эти...
По матчу хочется сказать словами игрока ЦСКА Алана Дзагоева: раз, два, три зенитушка...(полную версию не привожу - любой найдёт, кто не знает :))
parallels
parallels
вчера в 11:51
коротко о сегодняшней тактике локомотива.
Alista
Alista
вчера в 11:37
Зениту победы с крупным счетом!
Evilhuman
Evilhuman ответил MALOVAR
вчера в 11:27
А ха ха, ты про игровую мысль выше перечисленных туркам и Рапиду расскажи, мыслители х-ы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 11:00
Такой Локо только ленивый не обыграет, да еще и без Крыховяка, который один в команде играет
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Faustello
вчера в 10:52
Умеешь ты поднять настроение🤣🤣🤣🤣🤣🤣

И, главное, как бы ни закончился матч Зенит - Локомотив, сие будет заговор против пупсиков. Если они не прыгнут выше головы,
- победит Зенит - отрыв составит 8 очков.
- победит Локо - им 2 очка до Пищевика.
Гыгыгы))
Faustello
Faustello
вчера в 10:48
Сегодня отличные матчи на полях, а вечером на Соккере будет интересно, варианты событий:
1.1. Пупсики грустно покидают Соккер на недельку.
1.2. Восстание пупсорей и жёсткий троллинг конях.
2.1. Немытые продолжают лениво троллить проводниц и греться в последних лучах славы перед зимним обычным для них периодом обитания в недрах теплотрассы и таблицы.
2.2. Триумф шпалофилов и резкий рост активности знаменитого Питерского клоновода с целью создать атмосферу - в Зените всё спокойно.
При наступлении событий 1.1. и 2.2. на Соккере может произойти не контролируемый рост численности парасей )))
При любых раскладов прогнозируются сильные осадки в виде массовых банов )))
Ждём с нетерпением матчей и главное хорошего футбола и без травм!
Коталонец
Коталонец
вчера в 10:45
матч этих заштатных выскочек никому не интересен, кроме горстки черкизовских девочек и обитателей питерских клоак. вся страна будет смотреть, как спартак разгромит хваленый гинеровский проект из малолеток и ноунеймов и отправит его в фнл.
d_fincher
d_fincher ответил ВЦСПС 1
вчера в 10:43
Зато он точно знает, кому поставить дизлайк. Вип-профиль позволяет загадить статистику любому - если, конечно, ставить минусы каждый день. Но с терпением у Байкала и четырех его фейковых вип-страниц всё в полном порядке.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 10:40
побед Спартаку и Локо,двум командам с игровой мыслью а не навесами
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил ВЦСПС 1
вчера в 10:31
У него все свои, кроме пупсиков.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 10:14
Сёмин после крайне неудачного старта поставит трёхэтажный паровоз и будет уповать на контратаки и стандарты. У Зенита же в последнее время с позиционными атаками не "айс".
Скорее всего - нулевая ничья.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 10:12
Сегодня Зенит поправит статистику побед в свою пользу )
Nikola45
Nikola45
вчера в 10:06
Сегодня посмотрим! До встречи на Крестовском! ))
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