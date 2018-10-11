Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

11 октября 2018, 17:40

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Представляем шутки читателей «Соккер.ру» на самые актуальные и вызвавшие вашу живую реакцию новости из мира футбола и жизней игроков и тренеров.

22 место. Из-за того, что в РФС не в курсе, какой часовой пояс в Калининграде, сегодня многие уснут на час позже - матч со Швецией начнется в 22:45.

RIR68: насчет шведов хоть не ошиблись? а то бац - швейцарцы приедут)))

21 место. «Реал» собирается заменить Лопетеги. Фанаты «Спартака» на «Соккер.ру» знают, где Хулен нужнее всего:

LOpp: Лопетеги, конечно, мастер, за пол года «убил» сборную Испании и «Реал». В «Зенит» бы его.

20 место. В «Зените» пытаются объяснить поведение Кокорина «стрессом из-за интенсивных тренировок». Вы как-то версии не доверяете:

МапС: Эта причина из серии «Влияние колец Урана на яйца барана».

19 место. О резком переходе Марадоны на пост главного тренера мексиканского «Дорадос» после непонятного вояжа в брестское «Динамо»:

Гус Пойет: Бульбу выкопал, и за урожаем кактусов двинул.

18 место. Реакция на ответ вора в законе Кокорина пранкерам «сижу ровно»:

Сергей Саныч

17 место. После условного срока в Испании вы знаете, почему Жозе не увольняют из МЮ :

311: Моуриньо - тренер в законе!)

16 место. До посещения отделения МВД Мамаева и Кокорина грозились объявить в розыск:

LOpp:

Ищут пожарные, ищет милиция,

Ищут фотографы в нашей столице.

Ищут давно и не могут найти,

Двух кривоногих лет тридцати.

15 место. На старте сезона Роналду собрал 23 удара по воротам за «Ювентус» без забитого мяча. Классика жанра, но собирает ваши лайки:

Duke_dp: Школа Кержакова открыта теперь и в серии А =))))

14 место. «Зенит» выступил с заявлением относительно Кокорина, но как-то мягко прошелся по проступкам игрока.

Брат Кокорина (пророческий аккаунт создан в июле 2018): То, что произошло вчера в Москве, должно остаться в Москве. Саша, мы ждем тебя в «Зените». Стулья все спрятали.

13 место. У футболистов железная логика. Рауш поделился эмоциями после возвращения в сборную России, а вы подметили смешной вывод в его интервью:

Jeck Denielse: Фраза дня. «В сборной ничего не изменилось, только игроки новые»...))

12 место. Игроки ЦСКА угадывали свой рейтинг в футбольном симуляторе. Вы присоединились с классическим панчем:

LOpp: Хочу угадать рейтинг Акинфеева. 43. Я угадал?

11 место. Реакция на слух о заговоре некоторых игроков против Карреры и отстранение Глушакова и Ещенко от первого состава:

sihafazatron: следующего тренера «Спартака» будут выбирать по лайкам или смс-голосованием.

10 место. Как не подколоть защиту «Манчестер Сити» после поражения от «Лиона» и пропущенного от «Хоффенхайма» мяча уже на первой минуте?

José_Mourinhо: срочно разорвать контракты со всеми защитниками и выделить полмиллиарда на трансферы!

9 место. Терри шел, шел, шел в «Спартак», но в итоге отказался от продолжения карьеры и стал помощником главного тренера «Астон Виллы». Вы знаете, о чем шутили, пока Джон решался.

Байкал-38: Жёны игроков «Спартака» в ШОКЕ!!!! Забастовка, однако, будет!!!

Cannongun: легенда, диспетчер, сердце «Спартака».

8 место. По версии адвоката Кокорина Олега Попова, чиновник Пак виноват в том, что его били:

LOpp: Кокорин переставлял стул, а Пак ударился об него головой.

7 место. Оригинальный совет для Фирмино после того, как Вертонген попал ему пальцем в глаз. Всегда так делайте!

311: Надо было откусить палец веками!)

6 место. «Боруссия» из Дортмунда забила семь голов в ворота «Нюрнберга». На ваших волнах ливерпульская классика, но не «Битлз»:

4увак: Казалось бы, причем здесь «Спартак»?

5 место. Кокорин за сутки не нашел пяти минут, чтобы записать хотя бы короткое извинение пострадавшим и опоздал в отделение МВД . Ваши шутки о федеральном розыске и не только.

spartach n1

4 место. Реакция на забавное заявление Семака: «У „Зенита“ нет звезд. За исключением Паредеса».

ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА: А В СПАРТАКЕ БЫЛА ОДНА ЗВЕЗДА - ДЖОН ТЕРРИ!

ГЫ-ГЫ

3 место. О ссылке Глушакова и Ещенко в молодежку, которая совпала с лайками поста с критическим стихом артиста Назарова о Массимо Каррере:

Kuprin

Глушаков: «Пронесло что тренер не Черчесов».

2 место. Кокорин заявил, что пил только пиво в ночь накануне дебошей с братом, Мамаевым и друзьями.

Дрючик 76: Ага,на донышке!)))

hata:

Следователь: «А какое именно пиво?»

Кокорин: «Не знаю, адвокат про это ничего не говорил»

LOpp:

Кокорин: «Я выпил только одну бутылку пива»

1 место. Ловкая ирония после того, как чемпиона мира Уго Льориса на 20 месяцев лишили прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафовали на 56 тысяч евро:

Tott_Hot: Теперь Уго как российский футбол - ходит пешком.