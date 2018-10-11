Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

Представляем шутки читателей «Соккер.ру» на самые актуальные и вызвавшие вашу живую реакцию новости из мира футбола и жизней игроков и тренеров.
22 место. Из-за того, что в РФС не в курсе, какой часовой пояс в Калининграде, сегодня многие уснут на час позже - матч со Швецией начнется в 22:45.
RIR68: насчет шведов хоть не ошиблись? а то бац - швейцарцы приедут)))
21 место. «Реал» собирается заменить Лопетеги. Фанаты «Спартака» на «Соккер.ру» знают, где Хулен нужнее всего:
LOpp: Лопетеги, конечно, мастер, за пол года «убил» сборную Испании и «Реал». В «Зенит» бы его.
20 место. В «Зените» пытаются объяснить поведение Кокорина «стрессом из-за интенсивных тренировок». Вы как-то версии не доверяете:
МапС: Эта причина из серии «Влияние колец Урана на яйца барана».
19 место. О резком переходе Марадоны на пост главного тренера мексиканского «Дорадос» после непонятного вояжа в брестское «Динамо»:
Гус Пойет: Бульбу выкопал, и за урожаем кактусов двинул.
18 место. Реакция на ответ вора в законе Кокорина пранкерам «сижу ровно»:
Сергей Саныч
17 место. После условного срока в Испании вы знаете, почему Жозе не увольняют из МЮ:
311: Моуриньо - тренер в законе!)
16 место. До посещения отделения МВД Мамаева и Кокорина грозились объявить в розыск:
LOpp:
Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут фотографы в нашей столице.
Ищут давно и не могут найти,
Двух кривоногих лет тридцати.
15 место. На старте сезона Роналду собрал 23 удара по воротам за «Ювентус» без забитого мяча. Классика жанра, но собирает ваши лайки:
Duke_dp: Школа Кержакова открыта теперь и в серии А =))))
14 место. «Зенит» выступил с заявлением относительно Кокорина, но как-то мягко прошелся по проступкам игрока.
Брат Кокорина (пророческий аккаунт создан в июле 2018): То, что произошло вчера в Москве, должно остаться в Москве. Саша, мы ждем тебя в «Зените». Стулья все спрятали.
13 место. У футболистов железная логика. Рауш поделился эмоциями после возвращения в сборную России, а вы подметили смешной вывод в его интервью:
Jeck Denielse: Фраза дня. «В сборной ничего не изменилось, только игроки новые»...))
12 место. Игроки ЦСКА угадывали свой рейтинг в футбольном симуляторе. Вы присоединились с классическим панчем:
LOpp: Хочу угадать рейтинг Акинфеева. 43. Я угадал?
11 место. Реакция на слух о заговоре некоторых игроков против Карреры и отстранение Глушакова и Ещенко от первого состава:
sihafazatron: следующего тренера «Спартака» будут выбирать по лайкам или смс-голосованием.
10 место. Как не подколоть защиту «Манчестер Сити» после поражения от «Лиона» и пропущенного от «Хоффенхайма» мяча уже на первой минуте?
José_Mourinhо: срочно разорвать контракты со всеми защитниками и выделить полмиллиарда на трансферы!
9 место. Терри шел, шел, шел в «Спартак», но в итоге отказался от продолжения карьеры и стал помощником главного тренера «Астон Виллы». Вы знаете, о чем шутили, пока Джон решался.
Байкал-38: Жёны игроков «Спартака» в ШОКЕ!!!! Забастовка, однако, будет!!!
Cannongun: легенда, диспетчер, сердце «Спартака».
8 место. По версии адвоката Кокорина Олега Попова, чиновник Пак виноват в том, что его били:
LOpp: Кокорин переставлял стул, а Пак ударился об него головой.
7 место. Оригинальный совет для Фирмино после того, как Вертонген попал ему пальцем в глаз. Всегда так делайте!
311: Надо было откусить палец веками!)
6 место. «Боруссия» из Дортмунда забила семь голов в ворота «Нюрнберга». На ваших волнах ливерпульская классика, но не «Битлз»:
4увак: Казалось бы, причем здесь «Спартак»?
5 место. Кокорин за сутки не нашел пяти минут, чтобы записать хотя бы короткое извинение пострадавшим и опоздал в отделение МВД. Ваши шутки о федеральном розыске и не только.
spartach n1
4 место. Реакция на забавное заявление Семака: «У „Зенита“ нет звезд. За исключением Паредеса».
ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА: А В СПАРТАКЕ БЫЛА ОДНА ЗВЕЗДА - ДЖОН ТЕРРИ!
ГЫ-ГЫ
3 место. О ссылке Глушакова и Ещенко в молодежку, которая совпала с лайками поста с критическим стихом артиста Назарова о Массимо Каррере:
Kuprin
Глушаков: «Пронесло что тренер не Черчесов».
2 место. Кокорин заявил, что пил только пиво в ночь накануне дебошей с братом, Мамаевым и друзьями.
Дрючик 76: Ага,на донышке!)))
hata:
Следователь: «А какое именно пиво?»
Кокорин: «Не знаю, адвокат про это ничего не говорил»
LOpp:
Кокорин: «Я выпил только одну бутылку пива»
1 место. Ловкая ирония после того, как чемпиона мира Уго Льориса на 20 месяцев лишили прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафовали на 56 тысяч евро:
Tott_Hot: Теперь Уго как российский футбол - ходит пешком.
После "живой" уже не являлась
После "живой" уже не являлась
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Только звали его тогда по другому...
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Только звали его тогда по другому...
Бенефис Lopp )))
Бенефис Lopp )))
Откусить палец веками тоже огонь
Откусить палец веками тоже огонь
Про Зенит не смешно, больше не добавляйте!!!
Про Зенит не смешно, больше не добавляйте!!!