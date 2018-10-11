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Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

11 октября 2018, 17:40
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
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Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
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Акинфеев Игорь
Вратарь

Представляем шутки читателей «Соккер.ру» на самые актуальные и вызвавшие вашу живую реакцию новости из мира футбола и жизней игроков и тренеров.

22 место. Из-за того, что в РФС не в курсе, какой часовой пояс в Калининграде, сегодня многие уснут на час позже - матч со Швецией начнется в 22:45.

RIR68: насчет шведов хоть не ошиблись? а то бац - швейцарцы приедут)))

21 место. «Реал» собирается заменить Лопетеги. Фанаты «Спартака» на «Соккер.ру» знают, где Хулен нужнее всего:

LOpp: Лопетеги, конечно, мастер, за пол года «убил» сборную Испании и «Реал». В «Зенит» бы его.

20 место. В «Зените» пытаются объяснить поведение Кокорина «стрессом из-за интенсивных тренировок». Вы как-то версии не доверяете:

МапС: Эта причина из серии «Влияние колец Урана на яйца барана».

19 место. О резком переходе Марадоны на пост главного тренера мексиканского «Дорадос» после непонятного вояжа в брестское «Динамо»:

Гус Пойет: Бульбу выкопал, и за урожаем кактусов двинул.

18 место. Реакция на ответ вора в законе Кокорина пранкерам «сижу ровно»:

Сергей Саныч

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

17 место. После условного срока в Испании вы знаете, почему Жозе не увольняют из МЮ:

311: Моуриньо - тренер в законе!)

16 место. До посещения отделения МВД Мамаева и Кокорина грозились объявить в розыск:

LOpp:

Ищут пожарные, ищет милиция,

Ищут фотографы в нашей столице.

Ищут давно и не могут найти,

Двух кривоногих лет тридцати.

15 место. На старте сезона Роналду собрал 23 удара по воротам за «Ювентус» без забитого мяча. Классика жанра, но собирает ваши лайки:

Duke_dp: Школа Кержакова открыта теперь и в серии А =))))

14 место. «Зенит» выступил с заявлением относительно Кокорина, но как-то мягко прошелся по проступкам игрока.

Брат Кокорина (пророческий аккаунт создан в июле 2018): То, что произошло вчера в Москве, должно остаться в Москве. Саша, мы ждем тебя в «Зените». Стулья все спрятали.

13 место. У футболистов железная логика. Рауш поделился эмоциями после возвращения в сборную России, а вы подметили смешной вывод в его интервью:

Jeck Denielse: Фраза дня. «В сборной ничего не изменилось, только игроки новые»...))

12 место. Игроки ЦСКА угадывали свой рейтинг в футбольном симуляторе. Вы присоединились с классическим панчем:

LOpp: Хочу угадать рейтинг Акинфеева. 43. Я угадал?

11 место. Реакция на слух о заговоре некоторых игроков против Карреры и отстранение Глушакова и Ещенко от первого состава:

sihafazatron: следующего тренера «Спартака» будут выбирать по лайкам или смс-голосованием.

10 место. Как не подколоть защиту «Манчестер Сити» после поражения от «Лиона» и пропущенного от «Хоффенхайма» мяча уже на первой минуте?

José_Mourinhо: срочно разорвать контракты со всеми защитниками и выделить полмиллиарда на трансферы!

9 место. Терри шел, шел, шел в «Спартак», но в итоге отказался от продолжения карьеры и стал помощником главного тренера «Астон Виллы». Вы знаете, о чем шутили, пока Джон решался.

Байкал-38: Жёны игроков «Спартака» в ШОКЕ!!!! Забастовка, однако, будет!!!

Cannongun: легенда, диспетчер, сердце «Спартака».

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

8 место. По версии адвоката Кокорина Олега Попова, чиновник Пак виноват в том, что его били:

LOpp: Кокорин переставлял стул, а Пак ударился об него головой.

7 место. Оригинальный совет для Фирмино после того, как Вертонген попал ему пальцем в глаз. Всегда так делайте!  

311: Надо было откусить палец веками!)

6 место. «Боруссия» из Дортмунда забила семь голов в ворота «Нюрнберга». На ваших волнах ливерпульская классика, но не «Битлз»:

4увак: Казалось бы, причем здесь «Спартак»?

5 место. Кокорин за сутки не нашел пяти минут, чтобы записать хотя бы короткое извинение пострадавшим и опоздал в отделение МВД. Ваши шутки о федеральном розыске и не только.  

spartach n1

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

4 место. Реакция на забавное заявление Семака: «У „Зенита“ нет звезд. За исключением Паредеса».

ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА: А В СПАРТАКЕ БЫЛА ОДНА ЗВЕЗДА - ДЖОН ТЕРРИ!

ГЫ-ГЫ

3 место. О ссылке Глушакова и Ещенко в молодежку, которая совпала с лайками поста с критическим стихом артиста Назарова о Массимо Каррере:

Kuprin

Глушаков: «Пронесло что тренер не Черчесов».

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

2 место. Кокорин заявил, что пил только пиво в ночь накануне дебошей с братом, Мамаевым и друзьями.        

Дрючик 76: Ага,на донышке!)))   

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

hata:

Следователь: «А какое именно пиво?»

Кокорин: «Не знаю, адвокат про это ничего не говорил»       

LOpp:

Кокорин: «Я выпил только одну бутылку пива» 

Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»

1 место. Ловкая ирония после того, как чемпиона мира Уго Льориса на 20 месяцев лишили прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафовали на 56 тысяч евро:

Tott_Hot: Теперь Уго как российский футбол - ходит пешком.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   100 / 801
30 октября в 16:00
У Багрова чувство юмора как у багра.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Питермен
   216 / 801
13 октября в 03:17
Как же стыдно за конебомжей
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   31 / 801
12 октября в 20:45
Кокорин и Мамаев - 2 мема!) Но смеятся громко не буду, все-таки Мамаев из Краснодара:)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Faustello
   31 / 801
12 октября в 20:42
Намекаешь на свои комменты ;)
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
12 октября в 20:06
Две смешных шутки.Про "яйца барана" и про веки.До меня это уже подмечено. Остальное на грани скрытия под спойлером.
Tostao
Tostao
   165 / 801
12 октября в 17:27
LOpp и spartach n1 - лучшие!
poodle
poodle
   253 / 801
12 октября в 13:12
здесь есть где посмеяться,а то я что-то не нашёл!?
Betman
Betman
12 октября в 11:43
Чёт совсем слабо, едва ли не худший выпуск года.
andre_can
andre_can
   422 / 801
12 октября в 07:54
непутевые заметки :)
Tott_Hot
Tott_Hot
   376 / 801
12 октября в 06:44
Хох, нежданчик)
Ice van Reed
Ice van Reed
   184 / 801
11 октября в 20:45
Мамаев:"Накануне много тренировок было,пили коньяк, водку, абсент, вино, текилу, сакэ,чачу, а потом это пиво..."
Я обиделся
Я обиделся ответил Фата лист
   152 / 801
11 октября в 20:36
Рубрика мертва, пока в нее отбирают комментарии по лайкам...
да эта рубрика нормльной была в 2008-2010.
После "живой" уже не являлась
trimetil
trimetil
11 октября в 19:45
Брат Кокорина (пророческий аккаунт создан в июле 2018)
===================
Только звали его тогда по другому...
Марсианин ツ
Марсианин ツ
11 октября в 19:40
Очень весело )))
Бенефис Lopp )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 801
11 октября в 19:18
Это скорее полу шутки, шуток не нашел!!!
Faustello
Faustello
   49 / 801
11 октября в 18:43
1-е место интересно, остальное не понятно как попало в рейтинг, в каждой ветке через сообщение ничем ни хуже и не лучше юмор )))
YesKerzhYesParty
YesKerzhYesParty
11 октября в 18:39
Шутки 22, 20, 18, 16, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1 еще не чего, остальные полная чушь
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   4 / 801
11 октября в 18:37
какой-нибудь модератор может объяснить, где я перешёл ту тонкую грань, запостив вчера эту весёлую картинку? удалили, ещё и жёлтую выписали. при этом уголовный и откровенно мерзкий трэш у вас попадает даже в эту рубрику. стыдно.
двойные стандарты.
parallels
parallels
   5 / 801
11 октября в 18:26
какой-нибудь модератор может объяснить, где я перешёл ту тонкую грань, запостив вчера эту весёлую картинку? удалили, ещё и жёлтую выписали. при этом уголовный и откровенно мерзкий трэш у вас попадает даже в эту рубрику. стыдно.
МКС
МКС
   103 / 801
11 октября в 18:19
Автор себе наверное живот надорвал со смеху.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Фата лист
   4 / 801
11 октября в 18:18
Как раз про Кокорина все пошло до безобразия, собственно и сама тема очень неприятная, а коль над ней шутить, то нужно максимально оригинально и со смыслом, а не мемасики рисовать.
Все эти картинки про Кокорина протащил один клоновод.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Фата лист
   112 / 801
11 октября в 18:15
А если по серьезному, то по этому поводу вообще шутить не надо. Все под Богом ходим и не извесно, что с каждым из нас завтра будет.
Фата лист
Фата лист ответил Владимир_Спартак
   72 / 801
11 октября в 18:07
Про Кокорина все смешно)))))). * а остальное так себе в журнал ". Крокодил.")
Как раз про Кокорина все пошло до безобразия, собственно и сама тема очень неприятная, а коль над ней шутить, то нужно максимально оригинально и со смыслом, а не мемасики рисовать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 801
11 октября в 18:04
Про Кокорина все смешно)))))). * а остальное так себе в журнал ". Крокодил.")
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
11 октября в 17:58
Рубрика мертва, пока в нее отбирают комментарии по лайкам...
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
11 октября в 17:52
Кольца Урана это класс))
Откусить палец веками тоже огонь
Питермен
Питермен
   12 / 801
11 октября в 17:46
Про пупсиков смешно, добавляйте больше.
Про Зенит не смешно, больше не добавляйте!!!
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