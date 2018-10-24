Римская боль ЦСКА

24 октября 2018, 00:40

Не везет армейцам на поле «Ромы». Четыре года назад проиграли 1:5, теперь 0:3. «Соккер.ру» оценивает по горячим следам тяжелый выезд ЦСКА .

Визит ЦСКА в Рим стал тяжелым еще до начала матча. Группа фанатов армейцев пострадала, когда на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. В результате инцидента несколько десятков человек получили ранения, причем от пяти до семи – тяжелые. Данные в различных СМИ пока расходятся. Также появилась информация, что до игры случилась стычка между фанатами у стадиона и один из болельщиков ЦСКА получил ножевое ранение. В общем, вечер не заладился с самого начала. Но – к игре.

«Рома» сделала ставку на быстрое подавление ЦСКА . Однако не в той манере, какой обычно топ-клуб наваливается на своих соперников, чтобы побыстрее решить исход. «Рома» не ввязывалась в скоростной футбол, динамика в начале встречи была не такой уж выдающейся. Просто римские футболисты очень высоко прессинговали, три-четыре человека почти не уходили от штрафной Помазуна, создавая очень неприятное давление, напряжение.

И армейцы как-то этого стеснялись, тушевались, не могли толково выйти в атаку из обороны, все время балансируя на грани ошибки под этим прессом. Даже обыкновенно активный в самых разных обстоятельствах Фернандес очень редко уходил вперед. В центре поля тоже все было под контролем итальянской команды. Так что ЦСКА был разорван в своей схеме. И это рано или поздно должно было принести плоды «Роме», которая ждала, когда в таких условиях армейцы ошибутся.

В первом тайме таких ошибок результативных нашлось две. В обоих случаях еще и голевые комбинации с завершением от Джеко оказывались у «Ромы» на загляденье. Все проходило быстро и филигранно. В целом же ошибок было еще больше, но не все заканчивались так плачевно. Тот же Бекао мог привезти еще гол. Вообще, он сыграл неважно. Проиграл борьбу Джеко практически везде, из-за чего и случились эти голы. В случае с первым голом еще и Фернандес недосмотрел на фланге, откуда простреливал Пеллегрини.

В случае со вторым голом провалилась опорная зона, которую прошили римляне. В эпизоде с третьим голом тот же Бекао проиграл единоборство Джеко, который скинул мяч под удар Юндера, а Магнуссон оказался в полупозиции и упустил Ченгиза. Ставка на три защитника в центре никак себя не оправдала у ЦСКА .

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (13) – 13 (4)

Римляне очень хорошо использовали свои моменты, свои подходы к воротам. Практически каждый их удар оказывался опасным, по крайней мере шел в створ. Поэтому складывалось ощущение, что «Рома» гораздо острее ЦСКА . И поэтому в том числе не стоит предъявлять претензий Помазуну за три пропущенных мяча. Во всех случаях римляне исполняли очень хорошо, а в ряде эпизодов вратарь попросту спас. Поначалу чувствовалась некоторая нервозность в его действиях, но он быстро втянулся в игру и стал выручать.

Владение мячом (пройденная суммарно дистанция): 50% (107,4 км) - 50% (108,5 км)

Весь первый тайм и первая часть второй половины проходили в основном под диктовку «Ромы», которая на этих отрезках владела мячом практически 60 процентов времени. ЦСКА выровнял ситуацию после третьего гола «Ромы», которая откровенно отошла играть вторым номером и экономить силы ко встрече с «Наполи».

Точность передач (количество): 83% (484) - 77% (439)

Надо отметить и небольшую разницу по количеству передач. Эти цифры не похожи на показатели в матче, где встречается откровенный фаворит и аутсайдер. ЦСКА старался играть в пас с самого начала, хотя именно в первой части встречи, когда и был сделан результат, точность передач оставляла желать лучшего из-за того самого прессинга «Ромы» и суетливости армейцев. Но ЦСКА не закрывался, не играл вторым номером, хотя, возможно, так было бы лучше.

После третьего гола «Ромы» игра совершенно поменялась. На это сыграли два фактора. Во-первых, Ганчаренко решительно изменил схему, выпустив Хосонова и Дзагоева. Он убрал одного из центральных защитников, перейдя на схему 4-1-4-1. При этом Хосонов и Дзагоев отлично вписались в игру, сразу стали участвовать в опасных подходах к воротам Ульсена, который, к слову, играл не слишком уверенно и злоупотреблял тем, что отбивал мячи в сторону даже в тех случаях, когда мог их забирать.

После перестановок ЦСКА сумел прижать даже «Рому». Но обольщаться не стоит. Тут есть во-вторых. Это решение самой «Ромы» отдать инициативу сопернику, поскольку при счете 3:0 она справедливо решила, что результат сделан. Римский клуб сейчас не в том положении, чтобы продолжать диктовать условия и на кураже разносить соперника просто ради потехи.

Ди Франческо под большим давлением, для него сейчас важнее всего стабильно на дистанции добыть несколько побед, чтобы снять со своих плеч эту нагрузку. Поэтому «Рома» прагматично перешла в экономный режим после третьего мяча, позволив ЦСКА как раз проявить себя и создать несколько моментов. У «Ромы» впереди еще игра с «Наполи», потом выезд в Москву, так что шаг очень логичный и понятный.

При счете 3:0, конечно, все действия на поле воспринимались уже не так остро и содержательно, поскольку вряд ли что-то могло поколебать итоговый результат. Но стоит отметить, что моменты у армейцев были. Как и у «Ромы», которая даже в экономном режиме неплохо так обостряла в контратаках, пользуясь открытостью соперника.