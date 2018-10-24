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Римская боль ЦСКА

24 октября 2018, 00:40

Не везет армейцам на поле «Ромы». Четыре года назад проиграли 1:5, теперь 0:3. «Соккер.ру» оценивает по горячим следам тяжелый выезд ЦСКА.

Визит ЦСКА в Рим стал тяжелым еще до начала матча. Группа фанатов армейцев пострадала, когда на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. В результате инцидента несколько десятков человек получили ранения, причем от пяти до семи – тяжелые. Данные в различных СМИ пока расходятся. Также появилась информация, что до игры случилась стычка между фанатами у стадиона и один из болельщиков ЦСКА получил ножевое ранение. В общем, вечер не заладился с самого начала. Но – к игре.

«Рома» сделала ставку на быстрое подавление ЦСКА. Однако не в той манере, какой обычно топ-клуб наваливается на своих соперников, чтобы побыстрее решить исход. «Рома» не ввязывалась в скоростной футбол, динамика в начале встречи была не такой уж выдающейся. Просто римские футболисты очень высоко прессинговали, три-четыре человека почти не уходили от штрафной Помазуна, создавая очень неприятное давление, напряжение. 

И армейцы как-то этого стеснялись, тушевались, не могли толково выйти в атаку из обороны, все время балансируя на грани ошибки под этим прессом. Даже обыкновенно активный в самых разных обстоятельствах Фернандес очень редко уходил вперед. В центре поля тоже все было под контролем итальянской команды. Так что ЦСКА был разорван в своей схеме. И это рано или поздно должно было принести плоды «Роме», которая ждала, когда в таких условиях армейцы ошибутся. 

В первом тайме таких ошибок результативных нашлось две. В обоих случаях еще и голевые комбинации с завершением от Джеко оказывались у «Ромы» на загляденье. Все проходило быстро и филигранно. В целом же ошибок было еще больше, но не все заканчивались так плачевно. Тот же Бекао мог привезти еще гол. Вообще, он сыграл неважно. Проиграл борьбу Джеко практически везде, из-за чего и случились эти голы. В случае с первым голом еще и Фернандес недосмотрел на фланге, откуда простреливал Пеллегрини. 

В случае со вторым голом провалилась опорная зона, которую прошили римляне. В эпизоде с третьим голом тот же Бекао проиграл единоборство Джеко, который скинул мяч под удар Юндера, а Магнуссон оказался в полупозиции и упустил Ченгиза. Ставка на три защитника в центре никак себя не оправдала у ЦСКА.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (13) – 13 (4)

Римляне очень хорошо использовали свои моменты, свои подходы к воротам. Практически каждый их удар оказывался опасным, по крайней мере шел в створ. Поэтому складывалось ощущение, что «Рома» гораздо острее ЦСКА. И поэтому в том числе не стоит предъявлять претензий Помазуну за три пропущенных мяча. Во всех случаях римляне исполняли очень хорошо, а в ряде эпизодов вратарь попросту спас. Поначалу чувствовалась некоторая нервозность в его действиях, но он быстро втянулся в игру и стал выручать.

Владение мячом (пройденная суммарно дистанция): 50% (107,4 км) - 50% (108,5 км)

Весь первый тайм и первая часть второй половины проходили в основном под диктовку «Ромы», которая на этих отрезках владела мячом практически 60 процентов времени. ЦСКА выровнял ситуацию после третьего гола «Ромы», которая откровенно отошла играть вторым номером и экономить силы ко встрече с «Наполи».

Точность передач (количество): 83% (484) - 77% (439)

Надо отметить и небольшую разницу по количеству передач. Эти цифры не похожи на показатели в матче, где встречается откровенный фаворит и аутсайдер. ЦСКА старался играть в пас с самого начала, хотя именно в первой части встречи, когда и был сделан результат, точность передач оставляла желать лучшего из-за того самого прессинга «Ромы» и суетливости армейцев. Но ЦСКА не закрывался, не играл вторым номером, хотя, возможно, так было бы лучше.

После третьего гола «Ромы» игра совершенно поменялась. На это сыграли два фактора. Во-первых, Ганчаренко решительно изменил схему, выпустив Хосонова и Дзагоева. Он убрал одного из центральных защитников, перейдя на схему 4-1-4-1. При этом Хосонов и Дзагоев отлично вписались в игру, сразу стали участвовать в опасных подходах к воротам Ульсена, который, к слову, играл не слишком уверенно и злоупотреблял тем, что отбивал мячи в сторону даже в тех случаях, когда мог их забирать. 

После перестановок ЦСКА сумел прижать даже «Рому». Но обольщаться не стоит. Тут есть во-вторых. Это решение самой «Ромы» отдать инициативу сопернику, поскольку при счете 3:0 она справедливо решила, что результат сделан. Римский клуб сейчас не в том положении, чтобы продолжать диктовать условия и на кураже разносить соперника просто ради потехи. 

Ди Франческо под большим давлением, для него сейчас важнее всего стабильно на дистанции добыть несколько побед, чтобы снять со своих плеч эту нагрузку. Поэтому «Рома» прагматично перешла в экономный режим после третьего мяча, позволив ЦСКА как раз проявить себя и создать несколько моментов. У «Ромы» впереди еще игра с «Наполи», потом выезд в Москву, так что шаг очень логичный и понятный. 

При счете 3:0, конечно, все действия на поле воспринимались уже не так остро и содержательно, поскольку вряд ли что-то могло поколебать итоговый результат. Но стоит отметить, что моменты у армейцев были. Как и у «Ромы», которая даже в экономном режиме неплохо так обостряла в контратаках, пользуясь открытостью соперника. 

ЦСКА крупно проиграл, «Рома» показала класс исполнителей. Нет сейчас у армейцев игроков в центре защиты, которые способны переигрывать Джеко, если тот сам не ошибается. Как нет ребят и в опорной зоне, чтобы пресекать комбинационную игру хавбеков уровня «Ромы», если те заведены. Остается ЦСКА надеяться на героизм и характер в ответном матче. А также на то, что «Рома» все же не так уж стабильна, чтобы эффективно играть в каждой встрече.

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Persenchik
Persenchik
30 октября в 06:45
Поражение тоже хорошо. Поражение спускает с небес на землю. :-)
Тихонов А
Тихонов А ответил papic337
28 октября в 10:35
Человек 20-30 запросто могут синхронно прыгать где угодно, в том числе и на эскалаторе. Хоть их и строят с большим запасом прочности, но есть такое явление как резонанс. При резонансе нагрузки возрастают в сотни раз. Ни одна конструкция на такой запас прочности не проектируется. Фанатские группировки ввязываются в стычки друг с другом не от большого ума. Я считаю, что это дурость в чистом виде. Ты другого мнения? В результате имеем травмы разной степени тяжести. Но как говорится "за что боролись, на то и напоролись". Мне дураков не жалко.
какой нафиг резонанс на эскалаторе. Иди в школу учись и выясни на каких конструкциях может быть резонанс.
RBA
RBA ответил papic337
26 октября в 12:06
Я своё мнение высказал. У тебя другое мнение, так тому и быть. Я тебя не убедил, но и ты меня тоже не убедил. Давай прекратим этот бесполезный спор. Иначе он перейдёт в поговорку: "На колу висит мочало, начинайте всё сначала."
согласен
papic337
papic337 ответил RBA
   272 / 801
26 октября в 09:59
Человек 20-30 могут синхронно прыгать где угодно, но не на ленте эскалатора которая движется, потому что после пары прыжков вся эта толпа завалится.Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил российских болельщиков в поломке эскалатора в римском метро,при этом нет не одного видео с прыжками,а видео перед трагедией и самой трагедии есть https://www.youtube.com/watch?v=beRH93XkV0o, и где там прыжки.
Я своё мнение высказал. У тебя другое мнение, так тому и быть. Я тебя не убедил, но и ты меня тоже не убедил. Давай прекратим этот бесполезный спор. Иначе он перейдёт в поговорку: "На колу висит мочало, начинайте всё сначала."
RBA
RBA ответил papic337
26 октября в 09:35
Человек 20-30 запросто могут синхронно прыгать где угодно, в том числе и на эскалаторе. Хоть их и строят с большим запасом прочности, но есть такое явление как резонанс. При резонансе нагрузки возрастают в сотни раз. Ни одна конструкция на такой запас прочности не проектируется. Фанатские группировки ввязываются в стычки друг с другом не от большого ума. Я считаю, что это дурость в чистом виде. Ты другого мнения? В результате имеем травмы разной степени тяжести. Но как говорится "за что боролись, на то и напоролись". Мне дураков не жалко.
Человек 20-30 могут синхронно прыгать где угодно, но не на ленте эскалатора которая движется, потому что после пары прыжков вся эта толпа завалится.Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил российских болельщиков в поломке эскалатора в римском метро,при этом нет не одного видео с прыжками,а видео перед трагедией и самой трагедии есть , и где там прыжки.
pomor45
pomor45
   100 / 801
26 октября в 00:26
Кони всё время твердят, что их мало, зато они умные, отборные, качественные, особенные. И доказали это в римском метро. Вероятно власти Рима дадут количественную оценку особенным в виде нанесённого ущерба в евро, а считать эти "кошельки и калькуляторы" умеют. Ручаюсь, что еврей за них платить не станет; самим придётся раскошеливаться.
papic337
papic337 ответил RBA
   272 / 801
25 октября в 13:41
А ты попробуй толпой попрыгать на ленте эскалатора,посмотрю как у тебя это получиться. Когда встречаются две группировки фанов ,всегда происходят стычки,так что не надо все валить на армейских фанов, Или как всегда на западе во всем виноваты русские,а в данном случае болельщики армейцев.
Человек 20-30 запросто могут синхронно прыгать где угодно, в том числе и на эскалаторе. Хоть их и строят с большим запасом прочности, но есть такое явление как резонанс. При резонансе нагрузки возрастают в сотни раз. Ни одна конструкция на такой запас прочности не проектируется. Фанатские группировки ввязываются в стычки друг с другом не от большого ума. Я считаю, что это дурость в чистом виде. Ты другого мнения? В результате имеем травмы разной степени тяжести. Но как говорится "за что боролись, на то и напоролись". Мне дураков не жалко.
papic337
papic337 ответил Jum13
   272 / 801
25 октября в 00:05
Свиньи из-за собственной дурости сами себя подавили, а те прыгали потому, что впереди завал и людей под эскалатор тащит который не остановился как должен был, а вместо этого ускорился. Но это проще 5-летнему ребёнку объяснить, чем свиному фанатику
Сам придумал или кто подсказал? Дурость прёт изо всех щелей. Хотя, что ещё взять с конявого фаната.
papic337
papic337 ответил Jum13
   272 / 801
25 октября в 00:01
Свиньи из-за собственной дурости сами себя подавили, а те прыгали потому, что впереди завал и людей под эскалатор тащит который не остановился как должен был, а вместо этого ускорился. Но это проще 5-летнему ребёнку объяснить, чем свиному фанатику
Сам придумал или кто подсказал? Дурость прёт изо всех щелей. Хотя, что ещё взять с конявого фаната.
Persenchik
Persenchik
24 октября в 22:21
Поздравляю,армейцы. С поражением. Будут еще, не переживайте. :-)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Виктор Лошаков
   34 / 801
24 октября в 21:19
На соккере традиционно хвалят великий и мугучий, именно мугучий спартак! Ну конечно свинина более доступное для потребления мясо, жирное, вредное, а конина - это для эстетов, ценящих здоровое питание)))! Пусть соккер и ест всепоглащающее рыло! А парни из ЦСКА,молоды, за исключением немногих! Ничего наберуться опыта, стойкости и будут идти дальше от победы к победе, мы армейцы верим в них! А свиньям лучше помолчать, умнее будут!
В ЦСКА не было из-за травм 4-х ведущих игроков. К тому же команда собрана из молодежи всего 3 месяца назад. Если за игру ЦСКА в Риме некоторым "хрякам" стыдно, то меня лично распирает гордость и за Ливерпуль, и за Паок, и за Рапид. В игре с двумя последними суперклубами Спартак выглядел не просто "достойно", а "потрясающе", в смысле потрясая кое чем. Я уже не говорю про сериал " Глушаков и его команда". ЦСКА проиграл по делу, но не выглядел безнадежно , как , например Спартак и Тереком и Арсеналом.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
24 октября в 20:59
На соккере традиционно хвалят великий и мугучий, именно мугучий спартак! Ну конечно свинина более доступное для потребления мясо, жирное, вредное, а конина - это для эстетов, ценящих здоровое питание)))! Пусть соккер и ест всепоглащающее рыло! А парни из ЦСКА,молоды, за исключением немногих! Ничего наберуться опыта, стойкости и будут идти дальше от победы к победе, мы армейцы верим в них! А свиньям лучше помолчать, умнее будут!
Jum13
Jum13 ответил papic337
   10 / 801
24 октября в 16:39
Тебе ещё раз повторить, что те погибли из-за дурости милицейских чиновников, а эти из-за собственной дурости. С первого раза не доходит?
Свиньи из-за собственной дурости сами себя подавили, а те прыгали потому, что впереди завал и людей под эскалатор тащит который не остановился как должен был, а вместо этого ускорился. Но это проще 5-летнему ребёнку объяснить, чем свиному фанатику
papic337
papic337 ответил Jum13
   272 / 801
24 октября в 16:26
А чем та толпа от этой отличается? Или тех жалко потому, что свиньи, а этих нет потому, что армейцы?
Тебе ещё раз повторить, что те погибли из-за дурости милицейских чиновников, а эти из-за собственной дурости. С первого раза не доходит?
Багров-брат
Багров-брат ответил d_fincher
   146 / 801
24 октября в 15:53
Позорные фаны и позорный футбол - вечно за ЦСКА стыдно(
Это Вы точно о Спартаке. Очередной скандал в команде, очередная отставка тренера, очередной кутёж в бане...))) Ой, стыдно за Спартак, а ведь они ещё в ЛЕ не показали себя в полной красе...)))
Jum13
Jum13 ответил papic337
   10 / 801
24 октября в 15:42
Трагедия в Лужниках произошла из-за тупости высших милицейских чинов. Они перекрыли все выходы, а оставили только один. Людей и задавили. Ты , наверное, никогда не был в толпе. Психология отдельных людей и психология толпы две совершенно разные вещи. Там была трагедия, а здесь обыкновенная дурость.
А чем та толпа от этой отличается? Или тех жалко потому, что свиньи, а этих нет потому, что армейцы?
КраСин
КраСин ответил d_fincher
24 октября в 15:30
Позорные фаны и позорный футбол - вечно за ЦСКА стыдно(
    BenderBender
    BenderBender ответил AmIIIeR89
       345 / 801
    24 октября в 15:29
    Не знаю, что там со спартаком, вот коней вчера выпороли знатно.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       174 / 801
    24 октября в 15:22
    Странное логика у пятачков, когда более сильная команда выигрывает на своем поле - это позор для проигравшей. А когда более сильная команда проигрывает команде из третьей сотни рейтинга это норм и вообще не позор, ведь команда из 3 сотни это гранд мирового футбола, точно вам говорю. Когда выкидываются шарфики на поле это не позор, когда игроки выживают тренера из команды это не позор. Тьфу...

    П.с. финчер, когда ты уже свалишь, вечно ведь грозишься, невинных поросят ведь тут обижают
    RBA
    RBA ответил papic337
    24 октября в 12:38
    "Люди травму получили" по собственной дурости. Одни затеяли потасовку с фанатами Ромы, другие дружно все вместе стали прыгать на ленте эскалатора. Дороже всего в жизни обходится глупость. Мне дураков не жалко.
    А ты попробуй толпой попрыгать на ленте эскалатора,посмотрю как у тебя это получиться. Когда встречаются две группировки фанов ,всегда происходят стычки,так что не надо все валить на армейских фанов, Или как всегда на западе во всем виноваты русские,а в данном случае болельщики армейцев.
    Beekeeper
    Beekeeper
    24 октября в 12:14
    сомнительная статья, автор даже не смотрел матч, и написал так, что армейцы ничего не создали и как будто даже не играли. Я смотрел матч мне понравилась игра, Роме просто больше повезло, 2 комбинации шикарные конечно же, привели к двум голам, больше такого ни чем рома не запомнилась. Просто в этот раз удача была не на стороне ЦСКА, с такой игрой и самоотдачей, дома их выиграем. Соккер весь мясной, и любая статья о ЦСКА это доказывает.
    papic337
    papic337 ответил Jum13
       272 / 801
    24 октября в 11:29
    Странно. А свиное стадо, которое само себя подавило, тебе вдруг жалко. Сам себе противоречишь
    Трагедия в Лужниках произошла из-за тупости высших милицейских чинов. Они перекрыли все выходы, а оставили только один. Людей и задавили. Ты , наверное, никогда не был в толпе. Психология отдельных людей и психология толпы две совершенно разные вещи. Там была трагедия, а здесь обыкновенная дурость.
    spartach n1
    spartach n1
       7 / 801
    24 октября в 11:10
      zamsb
      zamsb
         541 / 801
      24 октября в 11:05
      Как говорится чуда не случилось. Выиграла более классная команда. ЦСКА еще многому надо учиться, повышать уровень индивидуального мастерства игроков, отрабатывать взаимодействие и наигрывать комбинации. Удел ЦСКА в этой группе это третье место с возможностью продолжения игр в лиге Европы следующей весной.
      Roger Young
      Roger Young
         621 / 801
      24 октября в 10:41
      Очень жаль.
      Jum13
      Jum13 ответил Don trombone
         10 / 801
      24 октября в 09:44
      Порту и Бордо добьют окончательно. Понимаю эпичность фейла.
      Кого они добьют? Тебе срочно нужен холодный душ и новый клон
      Jum13
      Jum13 ответил Don trombone
         10 / 801
      24 октября в 09:43
      После такого даже не надейся, что вашим будут когда-то сочувствовать!
      Ух ты - а до этого свиньи кому-то сочувствовали? Даже тут ваше сочувствие вылилось во фразу "дураков не жалко". Сочувствуйте себе, двуличные
      Don trombone
      Don trombone ответил Jum13
         30 / 801
      24 октября в 09:37
      Порту и Бордо добьют окончательно. Понимаю эпичность фейла.
      Don trombone
      Don trombone ответил Jum13
         30 / 801
      24 октября в 09:36
      После такого даже не надейся, что вашим будут когда-то сочувствовать!
      Ромка Пупкин
      Ромка Пупкин
      24 октября в 09:30
      Рома просто дала поиграть коням. О большем говорить не стоит. Шансы на вторую строчку только если Реал скинут на третью. Рома явно не позубам, в Москве будет очередная победа римлян, разве что счет будет типа 1:3 или 2:4. Эта команда могла выбить ливерпуль в прошлом году, и играть с Реалом в лч.
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