«Рома» - ЦСКА: ключевое испытание

23 октября 2018, 11:00

ЦСКА ждет сложнейший выездной матч в Италии. «Соккер.ру» - о том, что эта встреча может оказаться во многом определяющей.

Текущее положение дел

Как правило, спаренные матчи третьего и четвертого тура Лиги чемпионов во многом определяют расклад в группах, который вряд ли можно изменить до конца группового этапа. Особенно если встречи эти между главными конкурентами, если смотреть чисто по раскладам сил. Конечно, «Реал» своими проблемами внес некоторые коррективы в эти самые расклады, озадачил всех, проиграв ЦСКА и внеся путаницу, однако вряд ли можно рассчитывать, что победитель последних трех розыгрышей Лиги чемпионов вовсе не выйдет из группы.

Так что ЦСКА необходимо опережать «Рому». И в ближайших двух матчах именно с ней будет разыгрываться в идеале не шесть очков, а все 12, поскольку каждая победа одной из команд – это не только ее три очка, но и минус три потенциальных у прямого конкурента. Оценим текущее состояние соперников. ЦСКА после победы над «Реалом» попал в небольшую эмоциональную яму, что логично – такое пережить не каждому дано.

Поэтому проиграл «Локомотиву» в чемпионате и вылетел из Кубка России, уступив в серии пенальти «Тюмени». Восстановиться удалось за счет паузы на игры сборных, после чего армейцы одолели едва живой «Анжи» и в более-менее боевом настроении поехали в Рим.

Что же касается «Ромы», то она начала весь сезон в лихорадке. Стартовала с победы над «Торино», а потом не могла выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Над Эусебио Ди Франческо нависла угроза увольнения, которая в принципе еще никуда не делась. Да, после той серии «Рома» выиграла четыре матча кряду, включая встречу с «Викторией» в Лиге чемпионов, причем со счетом 5:0. Но в минувший уик-энд римляне проиграли дома СПАЛу (0:2).

Если верить итальянским СМИ , это очень взбесило президента «Ромы» Джеймса Паллотту, который уже готов уволить Ди Франческо, а от результата матча с ЦСКА во многом зависит судьба тренера. Сложно сказать, на руку ли армейцам вся эта ситуация, поскольку с одной стороны очевидны проблемы римлян, а с другой – поражение от СПАЛа говорит о том, что «Рома» всеми мыслями была уже в игре с ЦСКА , настраивается по-особому, а после проигрыша будет невероятно злой и мотивированной.

История противостояний

ЦСКА не понаслышке знает, как опасно с такой «Ромой» встречаться на ее поле. В последний раз эти команды виделись на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда составы, конечно, совсем другими были. Но в том розыгрыше «Рома» дома победила армейцев со счетом 5:1. Причем к 50-й минуте хозяева вели со счетом 5:0, потом только расслабились и позволили армейцам один мяч отыграть. Зато в Москве в ноябре случилась ничья – 1:1. Но ЦСКА не стоит думать сейчас о домашнем матче, где холодные стены помогут. Необходимо максимально цепляться за результат в Италии.

Ориентировочный состав «Ромы»: Ульсен – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Н’Зонзи, Де Росси - Юндер, Пеллегрини, Клюйверт – Джеко.

Ориентировочный состав ЦСКА : Помазун – Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин – Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев – Чалов.

Безусловно, потери ЦСКА более существенные. У римлян Карсдорп и Перотти в лазарете находятся, в последний момент стало известно, что не выйдет на поле против ЦСКА Хавьер Пасторе. Это определенное облегчение, конечно, но и без него состав «Ромы» в несколько раз дороже армейского, а еще больше впечатляет по именам.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

«Рома» - это топ-клуб, тут всегда есть топовые игроки. Всем, наверное, нравилась «Рома», игравшая в прошлом году с «Барселоной». Одних игроков они продают, других покупают – вопрос в том, насколько быстро тренеру удастся организовать команду, чтобы она стала единым коллективом. Уход лидеров неизбежен, вопрос в том – удастся ли найти адекватную замену. Пока у «Ромы» что-то получается, а что-то нет. Конечно, СПАЛу они совсем не хотели проигрывать. Но сложно сказать, как скажутся такие результаты на игре. Наше итоговое место в группе очень сильно зависит от спаренных матчей с «Ромой».

Армейцы не могут рассчитывать на капитана, на бессменного лидера Игоря Акинфеева, который получил нелепое удаление в матче с «Реалом». Акинфеев поддержит команду с трибуны. Также полетели в Рим Кучаев и Эрнандес, но тоже для поддержки, поскольку не сыграют из-за проблем со здоровьем. По-прежнему вне игры остаются Щенников, Васин, Бистрович. Но ЦСКА не привыкать решать задачи теми, кто есть под рукой, не жалуясь и не прося лучшей участи.

Эусебио Ди Франческо (главный тренер «Ромы»):

У ЦСКА - молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели «Виктория», но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении.

Собственно, оба тренера в своих первых словах и обозначили правильным образом команды друг друга. «Рома» - топ-клуб, который по статусу, конечно, не «Реал», но обладает исполнителями явно не для чемпионата России. ЦСКА придется пережить новый опыт. Армейцы в свою очередь представляют из себя исполнительный пионеротряд с несколькими вожатыми. Одного из них не будет, но есть Влашич, Дзагоев, Фернандес, которые способны повести за собой и на которых будет лежать главная ответственность.