«Рома» - ЦСКА: ключевое испытание

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 50 7.1 1.09
11:50 9’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.8 3.6 4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.67 3.7 4.65
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.57 4.1 5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.35 5 7
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галифакс ТаунГалифакс Таун -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мейдстон ЮнайтедМейдстон Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РексхэмРексхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Уотфорд 2.15 3.3 3.5
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Брайтон энд Хоув 2.35 3 3.45
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Бернли - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вест Хэм 2.5 3.25 2.9
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Борнмут 1.09 11 22
20:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Ман Юнайтед 4.25 3.6 1.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1:1 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2 3.1 4.1
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.72 3.4 5.1
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.15 3 3.55
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори -:- Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц -:- Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.57 4 5.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.72 4 4.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.6 4.2 4.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.65 3.6 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 7.6 4.7 1.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 2.7 3.35 2.45
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.12 7 21
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 2.75 3.2 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.35 3.4 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 6 3.75 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Герта 2.7 3.35 2.6
17:30 сегодня  Вердер -:-  Бавария 7.7 4.8 1.4
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Аугсбург 2.55 3.3 2.8
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Фрайбург 1.3 5.3 10.5
20:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Шальке-04 1.8 3.95 4.1
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.8 7.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.95 3.2 3.9
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.2 3.3 2.15
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.7 3.4 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.7 3.6 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.85 3.5 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.55 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.4 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.45 3.2 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.55 4.2 5.1
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.35 5 7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 3.6 3.6 1.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.37 4.85 6.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2.1 3.5 3.1
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.45 2.95 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 2 3.05 4
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Сельта -:-  Уэска 1.6 4 5.6
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Леганес 2.4 3 3.3
20:30 сегодня  Хетафе -:-  Эспаньол 2.45 3 3.2
22:45 сегодня  Реал -:-  Валенсия 1.48 4.5 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.2 3 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3.45 3 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2 3.1 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.82 3.2 4.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.92 3 4.45
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.35 2.9 3.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 3.1 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.95 3.1 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.45 3 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Эмполи 2.45 3.3 2.9
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Сампдория -:-  Болонья 1.9 3.3 4.4
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 5.55 3.85 1.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2.05 3.45 3.35
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.63 3.75 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.6 3.5 2.45
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1.67 3.65 4.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.4 3.05 2.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.35 4.7 8
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:30 34’ Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.3 5.5 7.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Енисей -:-  Ахмат 2.7 3.2 2.7
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Крылья Советов 2.1 3.05 4
19:00 сегодня  Анжи -:-  Уфа 3.85 3.1 2.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 2.05 3.25 3.5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 3.4 3.6 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.35 3.2 2.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.45 4.2 6.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.33 3.5 2.05
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Десна -:-  Заря 3.6 3.1 2.1
18:00 сегодня  Арсенал К -:-  Карпаты 3.2 3.2 2.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Ним -:-  Амьен 1.95 3.4 4
22:00 сегодня  Монако -:-  Монпелье 2.6 3.35 2.7
22:00 сегодня  Генгам -:-  Ницца 2.8 3.2 2.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Кан 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.6 2.85 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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«Рома» - ЦСКА: ключевое испытание

23 октября 2018, 11:00

ЦСКА ждет сложнейший выездной матч в Италии. «Соккер.ру» - о том, что эта встреча может оказаться во многом определяющей.

Текущее положение дел

Как правило, спаренные матчи третьего и четвертого тура Лиги чемпионов во многом определяют расклад в группах, который вряд ли можно изменить до конца группового этапа. Особенно если встречи эти между главными конкурентами, если смотреть чисто по раскладам сил. Конечно, «Реал» своими проблемами внес некоторые коррективы в эти самые расклады, озадачил всех, проиграв ЦСКА и внеся путаницу, однако вряд ли можно рассчитывать, что победитель последних трех розыгрышей Лиги чемпионов вовсе не выйдет из группы. 

Так что ЦСКА необходимо опережать «Рому». И в ближайших двух матчах именно с ней будет разыгрываться в идеале не шесть очков, а все 12, поскольку каждая победа одной из команд – это не только ее три очка, но и минус три потенциальных у прямого конкурента. Оценим текущее состояние соперников. ЦСКА после победы над «Реалом» попал в небольшую эмоциональную яму, что логично – такое пережить не каждому дано. 

Поэтому проиграл «Локомотиву» в чемпионате и вылетел из Кубка России, уступив в серии пенальти «Тюмени». Восстановиться удалось за счет паузы на игры сборных, после чего армейцы одолели едва живой «Анжи» и в более-менее боевом настроении поехали в Рим. 

Что же касается «Ромы», то она начала весь сезон в лихорадке. Стартовала с победы над «Торино», а потом не могла выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Над Эусебио Ди Франческо нависла угроза увольнения, которая в принципе еще никуда не делась. Да, после той серии «Рома» выиграла четыре матча кряду, включая встречу с «Викторией» в Лиге чемпионов, причем со счетом 5:0. Но в минувший уик-энд римляне проиграли дома СПАЛу (0:2). 

Если верить итальянским СМИ, это очень взбесило президента «Ромы» Джеймса Паллотту, который уже готов уволить Ди Франческо, а от результата матча с ЦСКА во многом зависит судьба тренера. Сложно сказать, на руку ли армейцам вся эта ситуация, поскольку с одной стороны очевидны проблемы римлян, а с другой – поражение от СПАЛа говорит о том, что «Рома» всеми мыслями была уже в игре с ЦСКА, настраивается по-особому, а после проигрыша будет невероятно злой и мотивированной. 

История противостояний

ЦСКА не понаслышке знает, как опасно с такой «Ромой» встречаться на ее поле. В последний раз эти команды виделись на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда составы, конечно, совсем другими были. Но в том розыгрыше «Рома» дома победила армейцев со счетом 5:1. Причем к 50-й минуте хозяева вели со счетом 5:0, потом только расслабились и позволили армейцам один мяч отыграть. Зато в Москве в ноябре случилась ничья – 1:1. Но ЦСКА не стоит думать сейчас о домашнем матче, где холодные стены помогут. Необходимо максимально цепляться за результат в Италии. 

Ориентировочный состав «Ромы»: Ульсен – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Н’Зонзи, Де Росси - Юндер, Пеллегрини, Клюйверт – Джеко.

Ориентировочный состав ЦСКА: Помазун – Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин – Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев – Чалов.

Безусловно, потери ЦСКА более существенные. У римлян Карсдорп и Перотти в лазарете находятся, в последний момент стало известно, что не выйдет на поле против ЦСКА Хавьер Пасторе. Это определенное облегчение, конечно, но и без него состав «Ромы» в несколько раз дороже армейского, а еще больше впечатляет по именам. 

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА): 

«Рома» - это топ-клуб, тут всегда есть топовые игроки. Всем, наверное, нравилась «Рома», игравшая в прошлом году с «Барселоной». Одних игроков они продают, других покупают – вопрос в том, насколько быстро тренеру удастся организовать команду, чтобы она стала единым коллективом. Уход лидеров неизбежен, вопрос в том – удастся ли найти адекватную замену. Пока у «Ромы» что-то получается, а что-то нет. Конечно, СПАЛу они совсем не хотели проигрывать. Но сложно сказать, как скажутся такие результаты на игре. Наше итоговое место в группе очень сильно зависит от спаренных матчей с «Ромой».

Армейцы не могут рассчитывать на капитана, на бессменного лидера Игоря Акинфеева, который получил нелепое удаление в матче с «Реалом». Акинфеев поддержит команду с трибуны. Также полетели в Рим Кучаев и Эрнандес, но тоже для поддержки, поскольку не сыграют из-за проблем со здоровьем. По-прежнему вне игры остаются Щенников, Васин, Бистрович. Но ЦСКА не привыкать решать задачи теми, кто есть под рукой, не жалуясь и не прося лучшей участи.

Эусебио Ди Франческо (главный тренер «Ромы»): 

У ЦСКА - молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели «Виктория», но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении.

Собственно, оба тренера в своих первых словах и обозначили правильным образом команды друг друга. «Рома» - топ-клуб, который по статусу, конечно, не «Реал», но обладает исполнителями явно не для чемпионата России. ЦСКА придется пережить новый опыт. Армейцы в свою очередь представляют из себя исполнительный пионеротряд с несколькими вожатыми. Одного из них не будет, но есть Влашич, Дзагоев, Фернандес, которые способны повести за собой и на которых будет лежать главная ответственность. 

Важно еще, чтобы эта самая ответственность не слишком сильно давила на плечи Помазуна, который заменит Акинфеева. Все условия ведь для того, чтобы человек оказался в крайне нервной обстановке. И статус, прежде всего статус противостояния с «Ромой». Пресс-служба ЦСКА очень правильно сравнила его с легендарной игрой Mortal Kombat, со смертельной битвой.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jum13
   185 / 998
23 октября в 18:57
Тахта - ты же в курсе. Придёт время - отправлю, не переживай. Можешь пока ещё по-скрипеть )))
Друг, что ты с ней (ним) закусился? ОНО этого только и добивается... ;)
А ЦСКА в Риме Победы, мля!!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   54 / 998
23 октября в 18:26
Странно как то. Предстоит очень сложный и интересный матч, в котором российский клуб играет с топ-клубом. Вместо того, чтобы рассуждать о футболе, попытаться предвидеть ход матча, рассуждать о том, чьи потери в составе ЦСКА ( 6 человек), или Ромы ( 3 человека) более существенные, на сайте какая то мышиная возня, кидание комьями грязи. Что футбол уже совсем не неинтересен и обсудить нечего.? Давайте писать о футболе!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   157 / 998
23 октября в 13:40
Рома - домашняя команда, поэтому никто не будет посыпать голову пеплом, если итальянцы выиграют сегодня, тем более у ЦСКА еще есть право на ошибку. Их задача - выиграть оставшиеся матчи в Лужниках. Но если смогут увезти очки из Италии, то тоже никто особо не удивится - Гончаренко умеет настроить команду на еврокубки, что не раз доказывал, а молодежь горит желанием проявить себя.
vinyardrip
vinyardrip ответил Don trombone
   398 / 998
23 октября в 13:40
Почитал гинерские комменты по поводу отставки Алленаторе. Стыдно за пропагандистов и горлопанов. Желать удачи после этого Зениту, Локо и Краснодару тоже совсем не хочется. Ибо я знаю, что потом будет. Конявые скроют свои позоры и сливы за великими победами над Дандолками и Славиями, ну или наоборот. Местные фаны сиих клупов так повязаны, что аж противно.
А ты здесь своих корешей почитай. Они себя ведут лучше? С прибытием тебя в стадо))
Roger Young
Roger Young
   362 / 998
23 октября в 13:00
Удачи армейцам!
Sunny.
Sunny. ответил Jum13
   156 / 998
23 октября в 12:27
Да - стих отличный. Но зачем ты так завидуешь чужому таланту? Сама никак? Ну да - это же не клонов лепить )))
    Don trombone
    Don trombone
       548 / 998
    23 октября в 12:16
    Почитал гинерские комменты по поводу отставки Алленаторе. Стыдно за пропагандистов и горлопанов.

    Желать удачи после этого Зениту, Локо и Краснодару тоже совсем не хочется. Ибо я знаю, что потом будет. Конявые скроют свои позоры и сливы за великими победами над Дандолками и Славиями, ну или наоборот. Местные фаны сиих клупов так повязаны, что аж противно.
    Jum13
    Jum13 ответил Tahiti
       21 / 998
    23 октября в 12:11
    Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне... Хороший стих, правда? Ты не помнишь кто его написал и как он называется?
      Tahiti
      Tahiti ответил Jum13
      23 октября в 12:08
      Те клоны совсем умом не блистали - тут хоть небольшой проблеск был. Но сходу обидеться на первый же вопрос - ты превзошла даже своих клонов )))
        Jum13
        Jum13 ответил Tahiti
           21 / 998
        23 октября в 12:08
        Джим про стрелки заговорила. Аха-ха-ха) Давай, обидься и добавь меня в игнор, как ты умеешь :)
        Тахта - ты же в курсе. Придёт время - отправлю, не переживай. Можешь пока ещё по-скрипеть )))
        Jum13
        Jum13 ответил Tahiti
           21 / 998
        23 октября в 12:07
        Ты поэтому все мои аккаунты в игнор добавляешь, потому что обиделась?)
        Те клоны совсем умом не блистали - тут хоть небольшой проблеск был. Но сходу обидеться на первый же вопрос - ты превзошла даже своих клонов )))
        Tahiti
        Tahiti ответил Jum13
        23 октября в 12:06
        Опа - стрелки полетели в лучших спартаковских традициях. Знатно скрипишь )))
        Джим про стрелки заговорила. Аха-ха-ха)
        Давай, обидься и добавь меня в игнор, как ты умеешь :)
        Jum13
        Jum13 ответил Tahiti
           21 / 998
        23 октября в 12:06
        И давно ты обиделась?
        Опа - стрелки полетели в лучших спартаковских традициях. Знатно скрипишь )))
        Tahiti
        Tahiti ответил Jum13
        23 октября в 12:04
        Ух ты - федунобот обиделась. Тахта - я не у тебя в кровати, чтобы разрешения спрашивать )))
          Tahiti
          Tahiti ответил Jum13
          23 октября в 12:03
          Ух ты - федунобот обиделась. Тахта - я не у тебя в кровати, чтобы разрешения спрашивать )))
            Jum13
            Jum13 ответил Tahiti
               21 / 998
            23 октября в 11:59
            Конебот, мне когда будет интересно твоё мнение - я тебя спрошу. А без моего вопроса не пиши мне, Джим, Окей?
              Petr Makovenko
              Petr Makovenko ответил kukuruzonax
                 346 / 998
              23 октября в 11:57
              Вперёд гусары!!
              Не надо накручивать ! Уже все закручено и можно сорвать резьбу!
              Терять то нам особенно и нечего! Зато приобретем всю Европу!!!
              Практически весенние игры в Европе обеспечены,Команда растет над собой,раны залечиваем , статус Игроков растет ,Тренеры мудреют с каждым днем,Еврений Леонорович у руля спокоен.....
              А что нам еще надо???
              Победить Рому? А почему бы и ДА!!!
              Своя игра и здоровья Игрокам -вот что нам нужно!!!
              ЦСКА Чемпион!!!
              Tahiti
              Tahiti ответил sir-5
              23 октября в 11:38
              Вы не родная сестра шишанутого??? У него все прогнозы тоже как под копирку.И почти всегда не сбываются.
              За последние сутки дочери Карреры стали очень популярны, Сэр. Вам стоило бы узнать их в лицо. На моей аватарке младшая, не та, которая с Глушаковым переписывается - знакомьтесь. Никогда же не поздно открывать что-то новое.
              sir-5
              sir-5 ответил Tahiti
              23 октября в 11:32
              Крупная победа итальянцев - без вариантов.
              Вы не родная сестра шишанутого??? У него все прогнозы тоже как под копирку.И почти всегда не сбываются.
              Tahiti
              Tahiti
              23 октября в 11:31
              sir-5
              sir-5
              23 октября в 11:30
              Автор комплиментарно отозвался о итальянцах и презрительно о РПЛ-"...но обладает исполнителями явно не для чемпионата России".. А как же те иностранцы,которые после ухода играют в сильнейших чемпионатах и попадают в сборные своих стран? Ну типа Миммо,Промеса и прочая,и прочая...Видимо,ЦСКА победит.
              Tahiti
              Tahiti ответил Jum13
              23 октября в 11:28
              Федунобот. А в ветках, отличных от веток про ЦСКА, тебе Лёнина методичка не даёт право ахинею писать?
              Конебот, мне когда будет интересно твоё мнение - я тебя спрошу. А без моего вопроса не пиши мне, Джим, Окей?
              Jum13
              Jum13 ответил Tahiti
                 21 / 998
              23 октября в 11:26
              Крупная победа итальянцев - без вариантов.
              Федунобот. А в ветках, отличных от веток про ЦСКА, тебе Лёнина методичка не даёт право ахинею писать?
              kukuruzonax
              kukuruzonax
              23 октября в 11:19
              Вперёд гусары!!
              Tahiti
              Tahiti
              23 октября в 11:16
              Крупная победа итальянцев - без вариантов.
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