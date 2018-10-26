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ГлавнаяБлогиФутбол - это боль

Один вратарь остановил «Краснодар»

26 октября 2018, 10:15

Один из самых обидных матчей последних лет был сыгран в Бельгии. Местный «Стандард» обыграл «Краснодар». «Соккер.ру» делится болью.

Из всех матчей российских команд в еврокубках, пожалуй, именно встреча «Краснодара» со «Стандардом» по-настоящему приковывала к себе внимание игрой, динамикой, атакующим наполнением и яркостью. Игра увлекала и смотрелась практически на одном дыхании. Все благодаря стилю, который выбрали соперники. Точнее, один из них – «Краснодар».

«Быки» остались верными себе и играли в футбол атакующий, комбинационный, напористый, без скромности завладели ситуацией и обрушили на ворота «Стандарда» мощное давление. Вот только там, на этих самых воротах играет у бельгийцев один из самых известных их игроков – Гильермо Очоа. Мексиканец удивительный. Все вокруг много лет говорят о том, что он заслужил место в топ-клубе, что он невероятно талантлив. Кого спросите – все скажут о нем только самое хорошее. Но ему пока так и не довелось оказаться в по-настоящему топовой команде. И вряд ли уже доведется. Почему? Остается развести руками. Как разводил их раз за разом Ари, который хватался бы отчаянно за волосы, если бы они были.

С точки зрения постановки комбинаций и командного движения «Краснодар» был идеален. Конечно, плотность игры «Стандарда» далеко не самая высокая, поэтому «быки» могли себе позволить многочисленные забегания, проникающие передачи, красивейшие пасы вразрез, длинные переводы. Широкие расстановки обеих команд давали возможность разбежаться.

Сами краснодарцы при этом понимали, что будут уязвимыми для контратак «Стандарда», но сознательно шли на этот риск, будучи уверенными в своей отменной физической готовности, которая позволит до последних минут играть в таком сумасшедшем ритме и с таким броуновским движением, а еще возвращаться в оборону. С последним не всегда все было гладко, но будь у «быков» чуть больше везения, мы бы об этом не говорили, а обсуждали бы разгромную победу подопечных Мусаева.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (5) – 20 (8)

«Краснодар» полностью перестрелял соперника, создавая примерно два-три момента на один в исполнении «Стандарда». Причем эти удары из статистики в большинстве своем довольно опасные, которым либо совсем немного не хватало точности, либо удачи. И если бельгийцам везло почти постоянно, то «Краснодару» только разок – когда Карсела-Гонсалес попал в штангу после контратаки во втором тайме. А если бы забил, вратарь Очоа еще на свой счет и голевую передачу записал бы – но это было бы слишком круто даже для него, для идеального.

Владение мячом (точность передач): 43,2% (71%) - 56,8% (81%)

Восемь точных передач из десяти – это отличный показатель, если учесть, в какой манере проходила игра. «Краснодар» очень много двигался, сделал почти в два раза больше пасов, чем соперник. Причем это не были передачи на своей половине поля или поперечные где-то в середине. Вот весь этот процент владения и точность были набиты за счет пасов в атаку, «Краснодар» получил установку играть максимально вертикально. Передачи назад практически отсутствовали. Разве что для переключения режима атаки.

При этом краснодарцы не стеснялись делать пасы на самые разные дистанции. Конечно, с длинными переводами не все ладилось, но уж низовые пасы, многоходовки и проникающие передачи на многочисленные забегания – это регулярно. И надо отметить вариативность атак «Краснодара». Любой игрок, получавший мяч на чужой половине поля, имел сразу несколько вариантов развития комбинации – под него открывались тут же.

Отдельно стоит сказать об Ари, конечно. Форвард очень хорошо боролся, здорово открывался. Если бы не его подвижность, не было бы такой массы моментов, не было бы его гола в конце концов. Но к моменту его замены казалось, что ему просто больше не суждено пробить Очоа. Это тот редкий случай, когда при выходе один на один вероятность отсутствия гола выше, чем шанс забить. Очоа в блестящем стиле несколько раз оставил с носом Ари.

Апофеозом же стал простой перехват мексиканца после проникающего паса на Ари в штрафную, когда Очоа прилег на бок, чтобы забрать мяч и прямо так, лежа, сделал передачу партнеру руками. Стало ясно, что этому парню на таком кураже забить практически нереально. Он в условиях невероятного давления на свои ворота успевал вот так развлекать публику. Публику, которая с замиранием сердца смотрела, как их любимая команда едва уносит ноги от атак «Краснодара». Нужно иметь невероятную выдержку. Очоа же щелкал моменты как на тренировке.

Что же до голов «Стандарда», то оба они пришли после невероятных ударов. Эмон, пробивший с лету по шикарной дуге издали над вратарем, вряд ли забьет вот так, если повторит подобный удар еще раз десять. Да и гол Лаифиса на последних секундах с подрезкой мяча под штангу с ближнего края штрафной – тот еще высший класс.

Сергей Петров (защитник «Краснодара»): «Два момента – и пропускаем два просто неимоверных мяча. Но что поделать, нам надо было забивать свои голы.

Наш гол порадовал, забили после наигранной комбинации. Но надо было больше. „Краснодару“ требовалась победа».

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»): «Считаю, что продемонстрировали достаточно качественный футбол. По моментам мы значительно превзошли соперника. „Стандард“ же воспользовался каждой нашей ошибкой. Два момента – два гола. Мы сами виноваты в этом. Но в целом довольны содержанием игры.

Начало второго тайма получилось для нас не очень удачным. Но затем имели кучу моментов, в том числе и два выхода один на один. Думаю, что наши проблемы кроются в реализации. В дополнительное время почему-то стали спешить, без необходимости в конкретной ситуации играть вперёд, не имея при этом адресата. Нам надо было успокоиться и добиться нормального для нас ничейного результата».

Это крайне досадное поражение «Краснодара» стало третьим подряд для команды Мусаева, но ни у кого язык не повернется сказать, что оно заслуженное. Поэтому «быкам» важно не потерять уверенность в себе и оставаться верными своему стилю. Не каждый день против них будет играть отчаянный мексиканец, поймавший кураж.

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Aliks
Aliks
28 октября в 03:04
Хэцеганами ЦСКА не везёт только на континенте, а здесь, дома, совсем наоборот. Ведь дисквалификация Мусаева пришлась как раз к матчу «Краснодара» с армейцами.

И ладно бы такое случилось впервые. Однако ж нет – третий раз подряд.

Помните, как в апреле ещё один такой же отчаянный правдоруб, Артём Чистяков, вместо пенальти наградил Фёдора Смолова предупреждением, которое стало для него четвёртым и означало пропуск следующего матча с ЦСКА? «Краснодар» проиграл – 1:2. То было второе везение армейцев.

А первое имело место в канун предыдущей встречи соперников, осенью 2017-го. В роли решительного слуги закона выступал Сергей Иванов, в роли правонарушителя – Шарль Каборе. Игровая ситуация там была из категории фифти-фифти, но рефери сомнений не ведал. В итоге на матч с ЦСКА «Краснодар» вышел без ведущего опорника и… ну да, тоже проиграл – 0:1.


Арсенал - Краснодар. Удаление Каборе

И вот теперь дисквалифицирован Мусаев. Мячей он, конечно, не отбирает и не забивает, зато умело руководит процессом: наряду с армейцами «Краснодар» сегодня лучшая команда лиги по количеству голов, забитых вышедшими на замену. При этом стоит иметь в виду, что подобных голов набралось уже пять и что ни один из игроков чёрно-зелёных такой результативности в текущем чемпионате не имеет. И вот тренер-бомбардир отправлен на трибуну.

Вот так в канун встречи с «Краснодаром» армейцам повезло третий раз подряд. Получился целый хет-трик везения. Говорите, чудеса, да и только?
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   31 / 801
27 октября в 15:51
Главное, чтобы дома все залетело;)))
60spartak na cska
60spartak na cska
   719 / 801
26 октября в 17:58
просто не повезло!!!удачи краснодару!!
Питермeн
Питермeн
   393 / 801
26 октября в 15:54
Краснодар слаб для ЛЧ.
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 801
26 октября в 12:58
Краснодар свое возьмет!
Caniggia
Caniggia
   365 / 801
26 октября в 11:55
Обидно, но всё равно должны выходить из этой группы вместе с Севильей.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   475 / 801
26 октября в 11:43
Если не победить их ьеперь дома, можно неожиданно пролететь мимл плей офф
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
26 октября в 11:40
Жаль Краснодар, но выходить из такой группы обязаны. Вперед себя пропустить можно только Севилью, но не Стандарт или турков.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   105 / 801
26 октября в 11:27
Быки не переживать, дома залетит всё, что не залетело вчера. Стыдно за тех, кто болел за Севилью в параллельном матче. Впрочем, андалусцам ещё ехать в Бельгию и также натыкаться на скалу Очоа.
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
26 октября в 11:07
Вратарь пол команды как говорят, это как наш вратарь сборной России на чемпионате мира остановил сборную Испании.
valt134
valt134
   189 / 801
26 октября в 10:36
Не свезло маленько. Тем интереснее будет дальше.
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