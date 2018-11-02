«Варежки сними!» Юрий Сёмин – в цитатах

02 ноября 2018, 19:22

Скоро на цитаты разлетится книга Сёмина, а пока «Соккер.ру» предлагает вспомнить ламповые высказывания Юрия Палыча, вошедшие в золотой фонд российского футбола.

Мотивация Дмитрия Булыкина во время игры: «Сними варежки! Варежки сними! И начинай работать!»

Признание и покаяние: «Матом ругаюсь. Сильно. Это мой минус. Стараюсь этого не делать, но невозможно удержаться. Всякие ситуации случаются… Эмоции. Потом об этом сожалею».

Об экс-президенте «Локомотива» Ольге Смородской: «Мы с ней несовместимы. У нас со Смородской диаметрально противоположные взгляды на развитие клуба, разное понимание того, как нужно достигать результатов. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной, но у Ольги Юрьевны есть конфликт с футболом».

Мотивационная речь в перерыве матча: «Почему это у вас трусы белые, а не грязные? Почему так? Вы во что играете? Где борьба? Надо выходить и играть так, чтобы форма была черная и рваная, а не вот это вот».

О дилетантах в футболе: «К сожалению, в нашем виде спорта почти не осталось футбольных людей. Футбол разрывают менеджеры, которые пришли из других сфер и стали навязывать свои порядки, которые неразумно применять с учетом всей специфики. Дилетанты говорят умные слова, пытаются себя возвеличить, а авторитет тренерской профессии принижают. Меня возмущает такое отношение руководителей!»

О пятой колонне в клубе (по ходу последнего чемпионского сезона): «Ведет ли „Локомотив“ переговоры с другими тренерами? Я не знаю. У нас есть пятая колонна, которая не очень хочет, чтобы Сёмин продолжал работать. Вот и появляются без конца такие слухи. Но у меня нормальное настроение, на меня невозможно повлиять или напугать».

О Зазе Джанашии и его лишнем весе (92 килограмма при 176 сантиметрах роста): «Дайте мне пластырь, я ему рот заклею, чтобы он не ел ничего!»

Об Александре Алиеве (применимо ко многим игрокам): «Пока он выполнял все мои требования, я был для него лучшим тренером. Как только перестал выполнять требования, перестал относиться профессионально к своим обязанностям – я стал худшим тренером».

Об объединенной лиге для команд с постсоветского пространства с бюджетом 1 миллиард долларов: «Лучше эти деньги отдать на развитие детско-юношеского футбола и на создание футбольной инфраструктуры в отстающих регионах».

О мечте: «Обожаю смотреть легкую атлетику, особенно спринт и прыжковые дисциплины. Мечтаю однажды посетить легкоатлетические соревнования на Олимпийских играх».

О самоотдаче: «Самоотдача – это не только одно из моих основных требований, тренерское кредо, если хотите. Это кредо всего футбола. Уберите желание, и игра станет пресной, сухой и бессмысленной».

О суевериях: «Я суеверный человек. Основные приметы не меняются десятилетиями. Раньше у меня была шапочка-выручалочка, которая помогала выходить из сложных ситуаций. У „Локомотива“ тогда был спонсор, который поставлял экипировку для вратарей, а обычную спортивную форму он как-то выдал на всю команду. Шапка оказалась из чистой шерсти, мне очень понравилось. Но почему-то только я ее носил, больше ни на ком не видел. Ту красную шапочку я проносил 12 лет, но уже не надеваю. Что-то выигрывали с ней, что-то проигрывали. Надо и меру знать. Срок действий удачи у предметов, наверное, не бесконечный. Может, у нее закончилась магическая сила?»

О стражах правопорядка: «Удивлен, почему полицейские так жестоко относятся к болельщикам. Считаю, это тотальной несправедливостью. Где эти люди воспитывались? Нужно, чтобы болельщики шли на матчи с удовольствием и получали хорошие эмоции, а у нас все время происходят противостояния, потому что их встречают как преступников».

О детских футбольных симпатиях: «В детстве я болел за два „Динамо“ - московское и киевское. Уж не знаю, почему болел за киевлян тогда, но впоследствии уже осознанно им симпатизировал из-за Валерия Васильевича Лобановского, выдающегося тренера, у которого мы все учились».

О необходимых качествах новичка: «Футболиста для своей команды нужно выбирать по ряду параметров. Он должен подходить не только по стилю игры, но также по духу и по характеру. Кроме того, у меня есть четкое понимание, что приобретаемый игрок должен быть сильнее тех, кто уже есть в команде. Иначе какой смысл?»

Никогда не сдаваться: «Мне импонируют игроки, которые не сдаются в любой ситуации. Наверное, потому что я и сам такой. Иногда футболисты даже переходят грань между спортивной агрессией и неспортивным поведением. Такой футболист плохой, потому что не выдержанный? Я так не считаю и всегда выберу активного, заводного игрока вместо того, который лишен эмоциональных реакций».

Из новой книги Юрия Сёмина: «Видимо, быть вместе с „Локомотивом“ мне предопределено судьбой. Несмотря на семь лет, проведенных в других клубах, меня почему-то не покидало чувство, что в команду „железнодорожников“ еще вернусь. Тем не менее, приглашение на пост главного тренера „Локо“ в августе 2016 года оказалось неожиданным. После ухода Смородской и главного тренера определенная группа в совете директоров поддерживала мою кандидатуру. Но ей противостояло, как мне казалось, более мощное лобби. Знаю, что на моем возвращении в клуб настаивал и, в конце концов, добился его президент ФК „Локомотив“ Илья Геркус.

В то же время считаю, что в той сложившейся ситуации присутствовал тонкий расчет, дальний прицел. Мое приглашение носило в значительной степени имиджевый характер, стало некоей пиар-акцией, чтобы вернуть на трибуны болельщиков, связывавших прежние достижения „Локомотива“ с моим именем. В то, что штабу, возглавляемому „стариком-тренером“, удастся добиться с командой чего-нибудь серьезного, никто не верил. Мол, порулит полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку. А болельщики успокоятся и уже не станут требовать возвращения Сёмина.

Но вышло по-другому. Хотя, честно признаюсь, чемпионства „Локомотива“ уже во втором своем сезоне после возвращения не ждал и я сам. Слишком много было наломано дров в предыдущие шесть лет, чтобы сразу на равных включиться в борьбу за высокие места с „Зенитом“, ЦСКА , „Спартаком“. Слишком много было потерь, особенно в линии полузащиты, в группе атаки. Со скандалом из команды ушли, например, очень сильные хавбеки Лассана Диарра, ныне выступающий за один из европейских топ-клубов – французский „Пари Сен-Жермен“, и Мубарак Буссуфа, сыгравший на мировом первенстве-2018 за сборную Марокко.

Очень пригодился бы нам и форвард Бай-Умар Ньясс, проданный английскому „Эвертону“. Совершенно непонятным, особенно при дефиците нападающих, выглядел и трансфер талантливого локомотивского воспитанника Рифата Жемалетдинова в „Рубин“. В первый после возвращения сезон-2016/17 мне нужно было понять, что у меня за команда, чем дышат игроки, нацелить их на высокие задачи, определить, кто способен их решать, а кто нет. Ну и при этом занять, конечно, место в таблице, приличествующее нынешнему имиджу „Локомотива“. Что-то удалось, что-то не совсем».