«Буду помогать „Спартаку“, пока не умру». Спичи Рианчо

05 ноября 2018, 22:38

Про настоящих мужиков, единую семью и развал «Спартака». И. о. главного тренера красно-белых так ярок, что успел наговорить на сборник цитат. «Соккер.ру» выбрал самые эффектные.

О давлении фанатов на игроков:

Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? Этот клуб жил до Карреры много лет, и будет жить после его ухода. Люди уходят, но история «Спартака» не заканчивается на этих людях. Есть у нас замечательный центральный полузащитник – Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, что вместо того, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку? Максименко – 20 лет, Рассказов – 20 лет, Ломовицкий – 21 год. Это нормально, что они подвергаются такому давлению? В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь?

Об оскорблениях в свой адрес:

Такое ощущение, что я в роли быка, который заколол тореадора. Я выхожу и вижу, что 4 болельщика кричат на меня дурным голосом. Я что, этого заслужил? Может быть, и заслужил, я не знаю... Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенности ко всем. Я вам скажу: работать тренером «Спартака» - это лотерея.

О самопожертвовании:

Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь. И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя – так неделя, две – так две.

Об очередном домашнем поражении:

Были у нас свои моменты. Если не ошибаюсь, 14 раз мы пробили по воротам, из них 5 в створ. Хорошие, четкие моменты. Но мы не забили. Каждый раз после дождя выходит солнце. Завтра тоже выйдет солнце, и мы продолжим работу.

О своем будущем:

Пока я ни с кем не говорил, но я не волнуюсь. Если руководство захочет, чтобы я работал, я буду работать. Буду работать 6 месяцев, так как никогда не подписывал долгих контрактов и не буду делать этого. За 6 месяцев можно понять, подходит тренер команде или нет. Сейчас я думаю только о следующей игре.

Об освистывании Глушакова:

Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Меня это даже заводит, когда свистят.

О самоотдаче игроков:

Мы выстроили линию, которую футболисты поняли. Кто хочет играть, будет играть. Но для этого нужно оставлять свое сердце на поле. Играть будут не имена, а мужики.

Об ошибках прошлого сезона «Спартака»:

Перед тем, как прийти в «Спартак», я провел анализ 8 последних матчей команды. Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо Каррере. Команда в тот момент разваливалась. Пятеро атаковали, пятеро оборонялись. И так на протяжении всего сезона.

О конфликте внутри «Спартака»:

Команда поехала в Австрию, имея внутри себя конфликт. И в Австрии этот конфликт был погашен. Мы тогда собрались, поговорили друг с другом как мужики, и все остались довольны, счастливы. Мы говорили, что нам надо быть семьей, что нам надо быть «Спартаком». Все эти разговоры мы проводили в Австрии. Но за спиной, за ширмой, этот душок остался. И потом это на нас отразилось. И все это потом полыхнуло. Это – чистая правда, что произошло с этой командой, с этой группой игроков. Когда конфликт погашен, но кто-то оставил в себе злобу, и потом ее снова разжигает, это никогда не доведет до хорошего. Была в команде одна тяжелая проблема, и мы пытались ее решить. Собирались все заинтересованные стороны, пытались решить, но она не была решена. То, что сейчас происходит – последствия того конфликта. Вы ошибаетесь, что последствия конфликта понес только один человек. У вас одна информация, у меня другая. У нас проходили выборы капитана команды. И у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Просто подумайте над этим.

О том, что руководство с ним не общается:

Я такого не говорил, вы врете. Я не говорил, что не было контакта с руководством. Смотрите мне в глаза, как я смотрю вам. В данный момент «Спартак» должен уходить от таких токсичных людей как вы. «Спартак» должны окружать позитивные люди. Вы можете пойти поплакать, на третьем этаже есть подобная комната.

О мотивации игроков:

Сказал им три вещи. Первое: нужно быть семьёй, вы – одно целое. Вы в футболе – самые главные. Игроки – самое главное. Второе: вы хороши, вы умеете играть в футбол, что уже неоднократно показывали. Третье: нужно выходить на поле и умирать. Вот и весь секрет.

Возможно, Рианчо ненадолго в «Спартаке» и в России вообще не задержится. Судя по результатам, так оно и будет. Но совершенно ясно одно: его появление в красно-белой команде запомнится как пролет яркой кометы с пышным хвостом.