  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

«Буду помогать „Спартаку“, пока не умру». Спичи Рианчо

05 ноября 2018, 22:38

Про настоящих мужиков, единую семью и развал «Спартака». И. о. главного тренера красно-белых так ярок, что успел наговорить на сборник цитат. «Соккер.ру» выбрал самые эффектные.

О давлении фанатов на игроков:

Зачем мы хотим разрушить эту команду и этих футболистов? Зачем мы хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? Этот клуб жил до Карреры много лет, и будет жить после его ухода. Люди уходят, но история «Спартака» не заканчивается на этих людях. Есть у нас замечательный центральный полузащитник – Игнатов, ему всего 18 лет. Вы считаете, это нормально, что вместо того, чтобы помогать ему расти, мы его бросаем в эту топку? Максименко – 20 лет, Рассказов – 20 лет, Ломовицкий – 21 год. Это нормально, что они подвергаются такому давлению? В чем футболисты виноваты? Почему эта атмосфера здесь?

Об оскорблениях в свой адрес:

Такое ощущение, что я в роли быка, который заколол тореадора. Я выхожу и вижу, что 4 болельщика кричат на меня дурным голосом. Я что, этого заслужил? Может быть, и заслужил, я не знаю... Но это полное неуважение к моему профессионализму, манере работы и моей расположенности ко всем. Я вам скажу: работать тренером «Спартака» - это лотерея.

О самопожертвовании:

Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь. И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя – так неделя, две – так две.

Об очередном домашнем поражении:

Были у нас свои моменты. Если не ошибаюсь, 14 раз мы пробили по воротам, из них 5 в створ. Хорошие, четкие моменты. Но мы не забили. Каждый раз после дождя выходит солнце. Завтра тоже выйдет солнце, и мы продолжим работу.

О своем будущем:

Пока я ни с кем не говорил, но я не волнуюсь. Если руководство захочет, чтобы я работал, я буду работать. Буду работать 6 месяцев, так как никогда не подписывал долгих контрактов и не буду делать этого. За 6 месяцев можно понять, подходит тренер команде или нет. Сейчас я думаю только о следующей игре.

Об освистывании Глушакова:

Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат.  Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Меня это даже заводит, когда свистят.

О самоотдаче игроков:

Мы выстроили линию, которую футболисты поняли. Кто хочет играть, будет играть. Но для этого нужно оставлять свое сердце на поле. Играть будут не имена, а мужики.

Об ошибках прошлого сезона «Спартака»:

Перед тем, как прийти в «Спартак», я провел анализ 8 последних матчей команды. Мы изучали совершенные командой ошибки, которые были совершены при Массимо Каррере. Команда в тот момент разваливалась. Пятеро атаковали, пятеро оборонялись. И так на протяжении всего сезона.

О конфликте внутри «Спартака»:

Команда поехала в Австрию, имея внутри себя конфликт. И в Австрии этот конфликт был погашен. Мы тогда собрались, поговорили друг с другом как мужики, и все остались довольны, счастливы. Мы говорили, что нам надо быть семьей, что нам надо быть «Спартаком». Все эти разговоры мы проводили в Австрии. Но за спиной, за ширмой, этот душок остался. И потом это на нас отразилось. И все это потом полыхнуло. Это – чистая правда, что произошло с этой командой, с этой группой игроков.

Когда конфликт погашен, но кто-то оставил в себе злобу, и потом ее снова разжигает, это никогда не доведет до хорошего. Была в команде одна тяжелая проблема, и мы пытались ее решить. Собирались все заинтересованные стороны, пытались решить, но она не была решена. То, что сейчас происходит – последствия того конфликта.

Вы ошибаетесь, что последствия конфликта понес только один человек. У вас одна информация, у меня другая. У нас проходили выборы капитана команды. И у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Просто подумайте над этим.

О том, что руководство с ним не общается:

Я такого не говорил, вы врете. Я не говорил, что не было контакта с руководством. Смотрите мне в глаза, как я смотрю вам. В данный момент «Спартак» должен уходить от таких токсичных людей как вы. «Спартак» должны окружать позитивные люди. Вы можете пойти поплакать, на третьем этаже есть подобная комната.

О мотивации игроков:

Сказал им три вещи. Первое: нужно быть семьёй, вы – одно целое. Вы в футболе – самые главные. Игроки – самое главное. Второе: вы хороши, вы умеете играть в футбол, что уже неоднократно показывали. Третье: нужно выходить на поле и умирать. Вот и весь секрет.

Возможно, Рианчо ненадолго в «Спартаке» и в России вообще не задержится. Судя по результатам, так оно и будет. Но совершенно ясно одно: его появление в красно-белой команде запомнится как пролет яркой кометы с пышным хвостом.

Поделиться
Другие материалы по теме
На старт, внимание, марш! Как начинали тренеры «Спартака»
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии23
Загадочная история Дмитрия Аленичева
19 ноябряАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии24
«Енисей» - о задержании Аленичева: «Клуб ждет подробных официальных данных»
19 ноября Комментарии12
Источник: Аленичева задержали пьяным за рулем
19 ноября Комментарии142
Кононов побывал в Зале Славы «Спартака»
16 ноября ВидеоКомментарии38
«Спартак» назвал помощников Кононова
15 ноября Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vector-B B
Vector-B B
   432 / 799
07 ноября в 16:49

все этим сказано=)
valt134
valt134
   189 / 799
07 ноября в 10:51
Пафоса в речах-выше крыши. Реальных дел-ноль. «Промолчи-за умного сойдёшь...» Это не про Реанчо.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   10 / 799
06 ноября в 12:18
Не располагаю желанием и временем сутками напролёт торчать на соккере перечитывая галиматью курских колхозанов ))
Тарасовка стала центром Нью-Васюков? Знатно, знатно. Холодный душ тебе в помощь )))
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
06 ноября в 11:37
Цирк уехал, а клоуны остались!))))
viv
viv
   74 / 799
06 ноября в 11:34
Давай Рианчо, жги еще, что мы зря сливали физрука.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил parallels
   25 / 799
06 ноября в 10:09
Хорошо, что ты все эти дела сохраняешь. А то лицемерные пупсы мнение меняют по пять раз на дню.
parallels
parallels
   5 / 799
06 ноября в 10:02
есличо - стыдно за спартак!
parallels
parallels ответил kingoffam
   5 / 799
06 ноября в 10:01
В первый раз согласен с письманом.Мне стыдно за Спартак.
    cska plus
    cska plus
       2 / 799
    06 ноября в 09:24
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 799
      06 ноября в 09:19
      Этот физрук поможет закрепиться аутсайдеру в середине таблицы. Гыгыгы
      Nety-net
      Nety-net
      06 ноября в 08:49
      Такой тухлый день был вчера в футболе, ни серьезный матч, ни новостей .
      борька
      борька
         193 / 799
      06 ноября в 08:26
      На данный момент в Спартаке гнойный конфликт,нужна хирургическая операция , с наркозом! Тот кто проведет эту операцию, тот и будет тренер, а оперированных в морг, до истечении срока действия наркоза, а затем как временно больных на лечение в дурку!
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
         694 / 799
      06 ноября в 08:09
      Рианчо не долго в спартаке, в Спртаке обычно все не долго, удивительно что Каррера столько проработал
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         139 / 799
      06 ноября в 06:21
      Чувак, твою фамилию даже не успеют выучить...
      Насмешник
      Насмешник
         202 / 799
      06 ноября в 05:18
      Карпин за 5 лет меньше наговорил. )
      kingoffam
      kingoffam
         222 / 799
      06 ноября в 03:54
      В первый раз согласен с письманом.Мне стыдно за Спартак.
      Спагетти
      Спагетти
         244 / 799
      06 ноября в 03:37
      Раулю надо не тренировать, а писать сценарии к индийским фильмам :))
      spartach n1
      spartach n1 ответил Jum13
         7 / 799
      06 ноября в 02:48
      Да-да - в Тюмени остались. Всё - успокоился? А то опять как вчера спрячешься на день )))
      Не располагаю желанием и временем сутками напролёт торчать на соккере перечитывая галиматью курских колхозанов ))
      Варвар7
      Варвар7
      06 ноября в 02:26
      Одним словом-14ок!
      Jum13
      Jum13 ответил spartach n1
         10 / 799
      06 ноября в 02:09
      Я думал они в Тюмени остались ))
      Да-да - в Тюмени остались. Всё - успокоился? А то опять как вчера спрячешься на день )))
      spartach n1
      spartach n1 ответил Jum13
         7 / 799
      06 ноября в 02:02
      Тихо, тихо - спокойно. Плохие дядьки уехали на Урал https://www.youtube.com/watch?v=nD6NvK5XtYY
      Я думал они в Тюмени остались ))
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      06 ноября в 01:33
      Как я посмеялся. Спасибо и рианчо и всем отписавшимся. Спартак сделал этот год весёлым. И стихи пишут и матерные кричалки. На пресс конференциях жгут. И даже собственник не отстает. В разгар веселья заявив: А я в отпуске. Бу-га-га.
      Jum13
      Jum13 ответил spartach n1
         10 / 799
      06 ноября в 01:04
      Да откуда только из какой канюшни его откопали ? Раньше всем опчеством угадали над прессухами лучески,а этот клован едвали ему уступит !
      Тихо, тихо - спокойно. Плохие дядьки уехали на Урал

      MALOVAR
      MALOVAR ответил Дмитрий Аександров
         3 / 799
      06 ноября в 00:35
      он будет первым на отчисление? нет ,такие нужны команде
      MALOVAR
      MALOVAR
         3 / 799
      06 ноября в 00:34
      из пальца статья ,не о чем говорить,какой Рианчо? нет никого ,давайте уже про Кононова слогайте
      spartach n1
      spartach n1
         7 / 799
      06 ноября в 00:25
      Да откуда только из какой канюшни его откопали ?
      Раньше всем опчеством угадали над прессухами лучески,а этот клован едвали ему уступит !
      Землянин
      Землянин
         417 / 799
      05 ноября в 23:50
      Феерично, Браво !!! )))
      Jum13
      Jum13
         10 / 799
      05 ноября в 23:48
      Рианчо - ты настоящий спартач, живи вечно!
      Faustello
      Faustello
         49 / 799
      05 ноября в 23:22
      Какой святой человек, сразу видно спартач!
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
         116 / 799
      05 ноября в 23:14
      Много пафоса.
      Посмотрим, как он заговорит, когда назначат тренера.
      Начнет из рукава грязь метать.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100