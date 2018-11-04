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«Спартак» - команда без тренера

04 ноября 2018, 22:17

Он вроде бы есть, но его будто нет. Тренер «Спартака». «Соккер.ру» рассуждает о том, что красно-белые с Раулем Рианчо живут все равно что без наставника.

Кажется, скоро трансляции матчей с участием «Спартака» придется проводить без звука со стадиона. Потому что на этом самом стадионе все больше и больше слышны проклятия, ругань и оскорбления. Болельщики с остервенением дают понять руководству клуба коллективное «А мы же говорили!», припоминая отставку Массимо Карреры и замену его на совершенно невнятного исполняющего обязанности. 

Усугубляет ситуацию то, что с поиском и с переговорами по новому главному тренеру «Спартак» не проявляет расторопности, продолжая играть в подковерные игры под видом того, что Раулю Рианчо дан шанс. А Леонид Федун в это время где-то прогревается в отпуске. Словом, ситуации более располагающей к негативу со стороны болельщиков и не придумаешь. 

Для большего следовало только по делу проиграть сопернику, который находится гораздо ниже в турнирной таблице, причем дома. И эту несложную для себя задачу Рианчо выполнил. При взгляде на работу и на слова Рианчо на ум приходит известное выражение про шкаф, который чем больше, тем громче падает. 

Своими яркими пафосными речами испанец создает впечатление великого философа, знатока жизни, принципиального мужика. Но круто, когда твои речи подкреплены несколькими победами в Лиге чемпионов, как у едкого на язык Жозе Моуриньо, а в сочетании с провалами этот пафос приводит к тому, что тренер выглядит посмешищем. Почему-то Рианчо, этот Дмитрий Назаров в прозе, не привыкший ни к работе главным тренером, ни к работе в России, решил избрать тактику вливания в уши откровенной отборной пафосной лексики. 

Настолько открыто пафосной, что такого наглого преувеличения и лести себе не позволяет даже самый неумелый кавалер, знакомящийся на улице с девушкой. Он так хочет понравиться со своими не очень уместными возвышенными словами про единое целое, семью, настоящих мужиков, но делает это так неумело, что вызывает только больше и больше раздражения. Особенно у фанатов «Спартака», которые и так-то злы на боссов клуба за результаты и за отставку Карреры, а в Рианчо видят не человека Массимо, который остался, а предателя, который его подсидел, несмотря на недавнее заявление самого испанца:

«Когда я приходил в „Спартак“, меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шел сюда именно помощником Карреры. 

Прежде чем дать свое согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своем решении руководству „Спартака“. Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю всё возможное, чтобы им помочь. Но не более. На поле выходят сами игроки».

В адрес исполняющего обязанности все равно летят оскорбления с трибун. Они перемежаются гневными словами в адрес Дениса Глушакова, в вопросе с которым Рианчо снова сработал себе же в минус. Он не прочувствовал настроения болельщиков (очевидно, с интуицией и эмпатией у него большие проблемы) и первым делом вернул опального капитана в команду, из которой его изгнал Каррера. 

Вероятно, ожидал, что фанаты начнут восхвалять его за доброту и мудрость, но не учел, что расстроенные расставанием с Каррерой болельщики снова отреагировали на это как на жест предателя, который амнистировал такого же предателя. И ладно бы это было сделано для какого-то результата, для повышения эффективности игры, но Глушаков ведь даже не играет, а раздражает на скамейке запасных. То есть пользой от игры Дениса на поле Рианчо эту злость фанатов не угасил, не дал ему шанс реабилитироваться как-то. Этой полумерой снова настроил против себя большую часть болельщиков:

«Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть.

При всем уважении Глушаков – это игрок „Спартака“, он будет играть в „Спартаке“. А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Меня это даже заводит, когда свистят».

В таком случае Рианчо сейчас должен быть в крайне заведенном состоянии. Ну, погодите, возможно, этот пафосный стиль и речи, основанные на принципиальности, просто такая манера общения, такая особенность личности Рианчо, а на деле это прекрасный тактик и стратег. Но прошло уже достаточно матчей, чтобы сделать вывод о тактическом гении этого специалиста. 

Пока его суть сводится к так называемому фишечному передвиганию игроков. Например, ставка на Боккетти в опорной зоне. И не видно, чтобы Рианчо как-то своим подопечным объяснял тактические тонкости, особенности работы против того или иного соперника. В матче с «Уралом» «Спартак» так вовсе выглядел расстроенным, не в моральном смысле, а в плане организации игры. Никаких сдвигов в положительную сторону в его футболе нет совершенно. 

И эмоционально, видимо, возвышенные речи Рианчо не возбуждают игроков, не заставляют их костьми ложиться и биться за команду, за тренера. «Спартак» в матче с «Уралом» словно плыл на эмоциональных волнах, то проваливаясь и апатично останавливаясь в растерянности, то заводясь и злясь, но не под чутким руководством тренера, а под властью стихийных эмоций. Эта команда играет сама по себе, не видя ни задач, ни цели, ни смысла в том, что делает. 

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Все комментарии
dynkel
dynkel
06 ноября в 00:55
Кононов в Спартаке это просто какое то кощунство что это за (специалист) издеваются над командой
Кононов до Спартака явно не дорос и не дорастёт
Кошк 47
Кошк 47
   555 / 801
05 ноября в 19:46
Расформировали бы уже этот позорный клуп!!!
blitz
blitz
   109 / 801
05 ноября в 19:22
Какой здравомыслящий человек пойдет в такой ЦИРК?
Saban18
Saban18 ответил Albertinos
05 ноября в 18:44
Очередной товарищ "все")
Ромбик
Ромбик
05 ноября в 16:28
Возьмите меня в тренеры Спартака, а то я пока без работы. Согласен и на 10% от зарплаты что получал Карерра. Результат будет, уж не хуже чем щас при Рианчо. Ну а чего . всех подряд берут а чем я хуже.
Баба Яга против
Баба Яга против
   576 / 801
05 ноября в 15:55
Слуцкого пригласите,он предложит Федуну по 86
t2k
t2k
   380 / 801
05 ноября в 14:41
И без яичек)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
05 ноября в 11:14
Тренер, тренер... Федун сам виноват, что такого Тренера как Унаи Эмери выгнал.Лучшего уже никогда не будет. СпаМу характерно желание мгновенного результата, а это и ведёт к частой смене тренеров.
Пока будет управлять Федун, будет продолжаться чехарда. Смиритесь болельщики СпаМа.
Насмешник
Насмешник
   202 / 801
05 ноября в 11:04
Так там и команды щас нет, так, набор игроков.
Raamtvall
Raamtvall
   586 / 801
05 ноября в 10:18
Повод для статьи - ни о чём. У Рианчо до этого не было опыта в качестве главного тренера, он во всех командах был ассистентом либо тренером по фитнесу. В Спартаке он только с этого года, и на тебе, откровения - "команда без тренера". Даже Ди Маттео перед Челси тренировал 2 далеко не последние команды, а автор, видимо, страстно хочет, чтобы человек с улицы сразу повёл Спартак к новому чемпионству. Так не бывает. И да, факт для любителей первого канала и иже с ним - перед Спартаком Рианчо был асссистентом главного тренера в сборной Украины. И тут украинский след! =)
spartach n1
spartach n1
   7 / 801
05 ноября в 10:06
poodle
poodle
   253 / 801
05 ноября в 09:51
автор данной статьи явно топит за спартак,так эмоционально,"с дрожью в голосе" описать ситуацию в команде может только фанатик,но дело в том что спартак все ещё в РПЛ,хотя его место в ПФЛ,так что радуйтесь и молитесь на Федуна,неблагодарные хрюшки!
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 801
05 ноября в 08:51
"Спартак", начиная с начала 2000-х не просто команда без тренера, это клуб де-факто без руководства. Учитывая личность му****ка-владельца!
kts
kts
   292 / 801
05 ноября в 08:46
Рианчо великолепен. Оставьте его и праздник всегда будет с нами.
борька
борька
   193 / 801
05 ноября в 08:33
Спартвуовцы дело делают, идут ко дну! Нужна жесткая встряска, убрать из коианды зачинщиков, а остальных держать в страхе!
Aris
Aris
05 ноября в 08:12
После ухода Аленичева СМ еще плыл некоторое время по течению с его наработками. Потом пошло-понесло, без руля и ветрил, без идеи и понятия о футболе. Каррера подбирал себе и помощников неграмотных и беззубых и вот он результат, приплыли называется. Были игра за счет подбора игроков, но потом и игроки поняли, что рулевой уснул....
philsmit
philsmit
05 ноября в 08:11
Спартак как переходящее красное знамя,нести тяжело и бросить нельзя.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
05 ноября в 07:41
То ли ещё будет. Добра в сезоне не жду,буду рад месту в пятерке.
cska plus
cska plus
   2 / 801
05 ноября в 07:17
Вчера после игры комментатор матча Нагучев был бледного цвета и рассказал, что если бы он был руководителем спартака то не назначил рианчо тренером, был подавлем выступлением хрюшек да и комментировал игру без особого азарта, правда после 1:1 пришёл в себя в надежде увидеть победу хрюшатника но уральцы окончательно уничтожили его пыл, всё время говорил о том, что спартак "народная" команда, сами себе придумали легенду.
cska plus
cska plus
   2 / 801
05 ноября в 07:10
Почему без тренера? Там есть тренер и зовут его рианчо. Журналюги-хрюши таким образом хотят сгладить проблемы спартака.
yasukuni
yasukuni ответил yasukuni
   328 / 801
05 ноября в 06:05
Случилось то, что просто ДОЛЖНО было случиться! И никакого просвета впереди. Нольтрофеич загнал команду в 62о, но признать это не желает, даже когда его, как нашкодившего кота, носом туда тыкают. Исправить положение? Еще чего! Это значит признать, что ты виноват. Остается отмазывать своих подручных. Забашлял журналюгам и ветеранам, и те затянули арию: Все хорошо, прекрасная маркиза! Игрочишек припугнули, и те сидят, как мыши под веником, старательно изображая кыллифтифф. Чушь какая! Не может толпа подлецов, предателей и трусов быть коллективом и командой. Никак не может.
    yasukuni
    yasukuni
       328 / 801
    05 ноября в 05:46
    Случилось то, что просто ДОЛЖНО было случиться! И никакого просвета впереди. Нольтрофеич загнал команду в 62о, но признать это не желает, даже когда его, как нашкодившего кота, носом туда тыкают.

    Исправить положение? Еще чего! Это значит признать, что ты виноват. Остается отмазывать своих подручных. Забашлял журналюгам и ветеранам, и те затянули арию: Все хорошо, прекрасная маркиза!

    Игрочишек припугнули, и те сидят, как мыши под веником, старательно изображая кыллифтифф. Чушь какая! Не может толпа подлецов, предателей и трусов быть коллективом и командой. Никак не может.
    supafresh
    supafresh
       520 / 801
    05 ноября в 03:55
    а как без трансферов держаться на плаву,куча игркоов постарлео,кто-то вообще свой ресурс израсходовал... еще и промеса продали
    mangoх12
    mangoх12
       28 / 801
    05 ноября в 02:26
    жаль Ранчо , не дают ему фанаты потрениваться на поросях
    oFANATo
    oFANATo ответил vinyardrip
       203 / 801
    05 ноября в 01:03
    А где главный мыльный эксперт? Фил под каким-то номером со свсинячей авой, те кто пишут вечно , что им стыдно за цска, за зенит и за прочих.. За спартак им не стыдно, потому их и не видно?))
    После очередных позоров спартака они обычно прячутся.
    Albertinos
    Albertinos
    05 ноября в 00:57
    Какой мерзкий тренер,как впрочем и вся команда! Фу -Гадость!!!
    Nety-net
    Nety-net
    05 ноября в 00:47
    У Спартака хороший состав, зимой купить вингера, проблем нет, ну и полузащитника на место Глушкова (его отпускать), все хорошо будет, по прошлому году и зенит можно обойти, ну если Федун не справится с задачей медали завоевать, можно махнуть рукой на него, много ошибок, он слабый президент.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил parallels
       634 / 801
    05 ноября в 00:40
    saha100 и d_fincher, я в сотый раз задаю вопрос: где вы прячетесь после очередного унижения спартака? вылезайте!
    А где главный мыльный эксперт? Фил под каким-то номером со свсинячей авой, те кто пишут вечно , что им стыдно за цска, за зенит и за прочих.. За спартак им не стыдно, потому их и не видно?))
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       547 / 801
    04 ноября в 23:34
    Можно только посочувствовать...
    Столько бывших спартаковцев - тренеры команд РПЛ и некого пригласить...
    Коля58
    Коля58 ответил МКС
       119 / 801
    04 ноября в 23:31
    Перемодерация, унижение. Слова то какие ты знаешь. Ручной собачкой соккера не надоело быть?
    Терпите! )) Сегодня Вас всякий клюнет )))
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