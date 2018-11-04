«Спартак» - команда без тренера

04 ноября 2018, 22:17

Он вроде бы есть, но его будто нет. Тренер «Спартака». «Соккер.ру» рассуждает о том, что красно-белые с Раулем Рианчо живут все равно что без наставника.

Кажется, скоро трансляции матчей с участием «Спартака» придется проводить без звука со стадиона. Потому что на этом самом стадионе все больше и больше слышны проклятия, ругань и оскорбления. Болельщики с остервенением дают понять руководству клуба коллективное «А мы же говорили!», припоминая отставку Массимо Карреры и замену его на совершенно невнятного исполняющего обязанности.

Усугубляет ситуацию то, что с поиском и с переговорами по новому главному тренеру «Спартак» не проявляет расторопности, продолжая играть в подковерные игры под видом того, что Раулю Рианчо дан шанс. А Леонид Федун в это время где-то прогревается в отпуске. Словом, ситуации более располагающей к негативу со стороны болельщиков и не придумаешь.

Для большего следовало только по делу проиграть сопернику, который находится гораздо ниже в турнирной таблице, причем дома. И эту несложную для себя задачу Рианчо выполнил. При взгляде на работу и на слова Рианчо на ум приходит известное выражение про шкаф, который чем больше, тем громче падает.

Своими яркими пафосными речами испанец создает впечатление великого философа, знатока жизни, принципиального мужика. Но круто, когда твои речи подкреплены несколькими победами в Лиге чемпионов, как у едкого на язык Жозе Моуриньо, а в сочетании с провалами этот пафос приводит к тому, что тренер выглядит посмешищем. Почему-то Рианчо, этот Дмитрий Назаров в прозе, не привыкший ни к работе главным тренером, ни к работе в России, решил избрать тактику вливания в уши откровенной отборной пафосной лексики.

Настолько открыто пафосной, что такого наглого преувеличения и лести себе не позволяет даже самый неумелый кавалер, знакомящийся на улице с девушкой. Он так хочет понравиться со своими не очень уместными возвышенными словами про единое целое, семью, настоящих мужиков, но делает это так неумело, что вызывает только больше и больше раздражения. Особенно у фанатов «Спартака», которые и так-то злы на боссов клуба за результаты и за отставку Карреры, а в Рианчо видят не человека Массимо, который остался, а предателя, который его подсидел, несмотря на недавнее заявление самого испанца:

«Когда я приходил в „Спартак“, меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шел сюда именно помощником Карреры. Прежде чем дать свое согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своем решении руководству „Спартака“. Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю всё возможное, чтобы им помочь. Но не более. На поле выходят сами игроки».

В адрес исполняющего обязанности все равно летят оскорбления с трибун. Они перемежаются гневными словами в адрес Дениса Глушакова, в вопросе с которым Рианчо снова сработал себе же в минус. Он не прочувствовал настроения болельщиков (очевидно, с интуицией и эмпатией у него большие проблемы) и первым делом вернул опального капитана в команду, из которой его изгнал Каррера.

Вероятно, ожидал, что фанаты начнут восхвалять его за доброту и мудрость, но не учел, что расстроенные расставанием с Каррерой болельщики снова отреагировали на это как на жест предателя, который амнистировал такого же предателя. И ладно бы это было сделано для какого-то результата, для повышения эффективности игры, но Глушаков ведь даже не играет, а раздражает на скамейке запасных. То есть пользой от игры Дениса на поле Рианчо эту злость фанатов не угасил, не дал ему шанс реабилитироваться как-то. Этой полумерой снова настроил против себя большую часть болельщиков:

«Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок „Спартака“, он будет играть в „Спартаке“. А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Меня это даже заводит, когда свистят».

В таком случае Рианчо сейчас должен быть в крайне заведенном состоянии. Ну, погодите, возможно, этот пафосный стиль и речи, основанные на принципиальности, просто такая манера общения, такая особенность личности Рианчо, а на деле это прекрасный тактик и стратег. Но прошло уже достаточно матчей, чтобы сделать вывод о тактическом гении этого специалиста.

Пока его суть сводится к так называемому фишечному передвиганию игроков. Например, ставка на Боккетти в опорной зоне. И не видно, чтобы Рианчо как-то своим подопечным объяснял тактические тонкости, особенности работы против того или иного соперника. В матче с «Уралом» «Спартак» так вовсе выглядел расстроенным, не в моральном смысле, а в плане организации игры. Никаких сдвигов в положительную сторону в его футболе нет совершенно.

И эмоционально, видимо, возвышенные речи Рианчо не возбуждают игроков, не заставляют их костьми ложиться и биться за команду, за тренера. «Спартак» в матче с «Уралом» словно плыл на эмоциональных волнах, то проваливаясь и апатично останавливаясь в растерянности, то заводясь и злясь, но не под чутким руководством тренера, а под властью стихийных эмоций. Эта команда играет сама по себе, не видя ни задач, ни цели, ни смысла в том, что делает.