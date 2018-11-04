Десять причин, почему Карпину не нужен «Спартак»

04 ноября 2018, 13:00

Накануне важной для «Ростова» игры в Краснодаре «Соккер.ру» говорит о настоящем Валерия Георгиевича и ошибке, которую лучше не совершать.

Ростовские фаны «верят в Валеру»

Спартаковцы увидят в возвращении Карпина издевку и отказ от озвученных оскорблений. Справедливое ожидание, ведь Валерий Георгиевич был главным и по трансферам, и по тренерской работе. Ни разу не завоевал чемпионский титул, о котором так долго мечтали в «Спартаке». А в Ростове-на-Дону его любит не только молодая жена. Как только пошли нобелевские слухи о возвращении в Москву, фанаты южан стали писать Карпину и просить не уходить. Также помним, что по посещаемости домашних игр «Ростов» - третья команда РПЛ . А если спартаковцы устроят забастовку, то «желто-синие» выйдут на второе место. Таких фанатов нельзя бросать.

Задача «Ростова» - победа в сезоне

«Спартак» о чемпионстве вроде бы не говорил, их больше полуфиналы ЛЧ и ЛЕ интересуют. А Карпин сразу в шутку сказал, что цель «Ростова» - выиграть чемпионат России. Но очевидно, что ростовчане способны финишировать в первой пятерке, воспользовавшись осечками традиционных фаворитов. Быть может, даже будут выше «Спартака». Причем для тренера «Ростова» еврокубки – большое достижение, а для наставника «красно-белых» любое место, кроме первого – результат с оговорками. Понятно, что эта причина шутливая, но на юге есть не только любящая публика с коврами на футболках, но и команда, готовая побеждать.

Карпин отлично подошел ростовчанам

Тренеру с харизмой непросто найти свой коллектив. Карпин искал его в низших лигах – с «Торпедо» собирал нулевые ничьи. Пробовался в Испании, но в «Мальорке» разве что с Асенсио пересекся во времени и пространстве, а так его преследовали неудачи, случилась отставка. Работа на ТВ тоже не принесла нужного удовольствия, а вот ставка «Ростова» на Карпина ведет к победам и приличному футболу. Незачем менять коллектив, где Валерий Георгиевич главный, на «Спартак», где у многих амбиции, но мало у кого есть умение ладить с тренерами и рубиться друг за друга, как сейчас ростовчане.

Тактика «красно-белых» не подходит

«Ростов» - команда о защите и контратаках. Они среди лидеров только по оборонительным параметрам. Валерий Георгиевич играет в три центральных. Эта схема не просто дает результат, но еще и не подходит «Спартаку». Нафантазировав, что Карпин может вернуться в Москву, необходимо вспомнить, чем отличались его предыдущие команды после «красно-белых» – Валерий Георгиевич подучился играть в защите. «Спартаку» такая роскошь не светит, а у «Ростова» есть запас прочности, бойцовского характера и перспективы. Это как сборная Исландии пару лет тому назад – еще могут удивить, песенка не спета, хлопки работают. Оказавшись в системе с четверкой защитников и ставкой на удары ради ударов, Карпин может провалиться.

Работа на «Спартак» - неблагодарная

Ростовчане – команда послушная, после Бердыева не появилась привычка работать против тренера. Валерий Георгиевич точно начал привыкать, что Калачев спокойно сидит на скамейке, невзирая на статус легенды клуба. Зачем ему снова влезать в скандалы и быть частью чужих интриг? Это раньше Федун ему сильно доверял, даже верил, а сейчас Карпин будет не первым и не вторым человеком в клубе. «Ростов» в обход Валерия Георгиевича трансферы не делает, а в «Спартаке» даже с этим будут проблемы. Быть постоянным наставником «красно-белых» не так весело, как думает Рианчо.

В столице назовут «сбитым летчиком»

Карпин – амбициозный человек, побитый тренерской жизнью. Наверное, он вырос немного, но по-прежнему остался юморным и дерзким. Поэтому не исключено, что Валерий Георгиевич хочет возглавить «Спартак» еще раз, всем всё показать и доказать, особенно Федуну, назвавшего его «сбитым летчиком». Но не всегда надо делать то, что хочется. Нет веских причин полагать, что Карпин не сможет стать тренером «Спартака» чуть позже, когда будет межсезонье для трансферов и подготовки. Жардим, Венгер и Лопетеги не спешат занимать трон под гильотиной, сейчас не подходящий момент. В Ростове-на-Дону любая победа над «Спартаком» или «Зенитом» делает Карпина героем города, в Москве будет иначе.

Карпину пора завершать его проекты

Мало вдуть, надо еще воспитать – используем шутку Карпина на грани фола. Чтобы окончательно понять, хорошеет ли Валерий Георгиевич как тренер, надо довести до конца сезон с «Ростовом» и посмотреть на итоговое место. Будет сложно, но интересно. А «Спартак» подождет, ведь сейчас такой момент, что Карпин им нужен сильнее, чем такая работа самому тренеру. Дожили? Дожили! У Валерия Георгиевича может быть другое мнение по этому поводу, но раз получается в «Ростове», раз Федун перестал быть адептом культа Карпина, а «красно-белые» не отличаются умением собирать боевитый состав за копейки, как «Ростов», то надо показать и верность, и последовательность.

Вряд ли Валерий спасет «красно-белых»

Фанаты «Спартака», прочитав мнение, что Карпину не нужна их команда, отреагируют предсказуемо: «И „Спартаку“ он не нужен». Пожалуй, будут правы. Тот случай, когда обе стороны хотят сойтись, а не стоит. Федун понимает, что Кононов ничем не лучше Карпина. И одновременно Валерий Георгиевич должен подумать, стоит ли ему рисковать кратковременной идиллией? Карпин – менеджер, не умеет не вмешиваться. А в «Спартаке» не встретит профессионалов. Не знаем, какой тренер спасет москвичей, но Карпин сделал всё, что мог, но этого оказалось мало.

«Спартак» никуда от Карпина не убежит

Если Федун и Алекперов поверили сказке, что постичь «менталитет» поколений лимита могут только российские наставники, то выбор у них небольшой. Слуцкому нравится в Голландии, зачем ему «Спартак»? Многие бывшие спартаковцы не подходят. Бердыев не захочет в клуб, где тренер ничего не решает. Человек, который управляет «Арсеналом», включил политические амбиции и просто так Кононова в Москву не передаст – вопрос принципа. Жардим, Венгер – смешно. Карпин, если добьется успехов в Ростове-на-Дону, успеет в «Спартак».

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