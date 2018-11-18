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Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»

18 ноября 2018, 16:30

Венгер и «Спартак», Хабиб и «Анжи», а Березуцкие – помощники Слуцкого. В последнее время у читателей «Соккер.ру» хватало поводов для шуток.  

Спасибо всем, кто не забывает о хештеге #Народный_обозреватель – используйте его, чтобы отметить свои или чужие удачные шутки. Ведь «Народный обозреватель» - результат творчества читателей. И о чем же вы шутили в последнее время? 

23 место. Рианчо успел стать тренером-мемом. Зато заявил, что не разочарован – ему хорошо заплатили за роль и.о. 

spartach n1: 
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»
 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: Я ДУМАЛ, ЭТОТ ЧИСТО ЗА РОМБИК РАБОТАЕТ, ГЫ-ГЫ.

22 место. Чиполина разбушевался – забивал за сборную Гибралтара и обыграл Армению: 

311: Чиполлино солирует, Синьор-помидор на ассисте!)

21 место. Вратарь «Анжи» Дюпин накануне матча с ЦСКА уповал на «командный дух». Спойлер: проиграли 0:2, но у вас был рецепт успеха. 

Болот Сарбанов: Шанс будет, если Хабиб зайдет до игры в «армейскую» раздевалку.

20 место. Моуриньо двусмысленно выразился перед игрой с «Челси»: «Не буду праздновать голы на „Стэмфорд Бридж“». А вы прикалываетесь над бедной защитой МЮ

Так Себе Аналитик: Конечно, только идиот будет праздновать голы в свои ворота)

19 место. «Зенит» задумался о постройке крытого манежа для своей академии в Санкт-Петербурге.

spartach n1: А я-то думал, что академия «Зенита» в Аргентине!
 
18 место. «Спартак» идет на последнем месте в РПЛ по мячам не со стандартов – всего два. 

Lukajs: Когда нарисуют таблицу «Голы с игры», то «Спартак» окажется в пердиве.
 
17 место. Тренер Шредингера из РПЛ – Аленичев, не помогал «Енисею» в матче с «Анжи», в результате команда проиграла 2:1. 

311: Аленичев даже багаж не оставил!)
 
16 место. Марадона заявил, что никогда не говорил, что Месси перед матчем гоняет по 20 раз в туалет.

Чупакабра: Походу, отпустило Диего.)

15 место. Ибрагимовича снова и вновь сватали в «Манчестер Юнайтед». Фанаты «Сити» тут как тут.

allemz: Усиление под Чемпионшип. 

14 место. Классика жанра! «Спартак» так часто проигрывает, что читатель просит о помощи. 

Faustello: Ой, таблицу посмотрел - ребята, помогите слепому дедушке найти «Спартак»! 

13 место. Перед началом следующего сезона все игроки РПЛ пройдут онлайн-курс «Антидопинг».

cska plus: Интересно, а «экзамены» надо сдавать?

12 место. Манчини задумался о приглашении Дриусси в сборную Италии. У вас есть еще один кандидат из «Зенита»: 

Алсидес Гиджиев: Заболотелли пусть ещё заберёт. 

11 место. Федун предложил реформировать российский футбол. Предложение «спартаковца». 

spartach n1: Предлагаю разрешить Федуну реформировать весь российский футбол, а то почему мы одни должны мучиться? 

10 место. 24-кратный чемпион Мальты клуб «Валлетта» предложил Усэйну Болту контракт: 

LOpp: Болт может всю территорию Мальты за час пробежать.
 
Алсидес Гиджиев: В «Болтон» надо было идти. 
 
9 место. О возможных изменениях в правилах пробития пенальти – хотят запретить добивания после сэйвов и ударов в каркас ворот.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ЕСЛИ ХОТЯТ ДАТЬ ВРАТАРЮ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ТО ПУСТЬ ПЕРЕНЕСУТ ТОЧКУ НА 16 МЕТРОВ! ГЫ-ГЫ.

8 место. Карпин «культурно» призвал болельщиков прийти на матч «Ростова» и ЦСКА: «Хватит ерундой заниматься, епт»

Белорусский вокзал: Сразу видна спартаковская интеллигенция! Гы-гы.
 
Невский 5: Победит «Ростов», а стыдно будет за «Зенит». Гыгыгы. 
 
удав: Широкова копирует, епт. =)
 
Озеров: Ну, это лучше, чем Бекао на кобыле.))))

7 место. На тот момент лишь о возможном приглашении тренера Кононова в «Спартак»: 

clop: «Спартак» заранее ослабляет конкурента, чтобы весной было попроще в стыковых матчах. Весьма дальновидный ход Федуна.

Sully: Выведет «красно-бледных» в ФНЛ, а там и расформируют!
 
6 место. Панов посчитал, что Венгер подходит «Спартаку». Выбрали наставника не того «Арсенала», и вы знаете почему.

311: Венгер пересмотрел матч с «Ливерпулем» и отключил телефон на всякий случай!)
 
161регион: «Мясные», возьмите тренером шефа «Кухни»… У-ха-ха-ха. 

А-мне-пофигЯ-Был-Пьян: 

Ожидания - Венгер.
Действительность – Кононов. 

5 место. Валерий Карпин не исключил, что в будущем еще раз возглавит «Спартак», но не сейчас. 

Jeck Denielse: Похоже, что следующий отпуск Федуна будет ещё «веселее»...)

ПерекатиПоле: Будет вытаскивать «Спартак» из ФНЛ.

4 место. Каррера посетил матч юрмальского «Спартака», раз из московского выгнали. 

311: На деньги Федуна Каррера может купить юрмальский «Спартак» и расформировать!)

3 место. Фото-шутки после назначения Кононова в «Спартак», причем от фанатов «Спартака».  

spartach n1: 
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»  

LOpp: 
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»

2 место. Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „К“». 

LOpp: Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „А.У.Е.“»

удав: В «Спартаке» с приходом Еременко тоже появился план. =)

Алсидес Гиджиев: Операция «К» и другие приключения Шурика. 

1 место. Березуцкие станут помощниками Слуцкого в «Витессе». Вы не прошли мимо такой новости. 

spartach n1: 
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»

andre_can: Вышибалами станут :))))))

FILL3286: Игоря надо брать как тренера вратарей, может быть, рекорду обучит) Хи-хи-хи

Zimka: Наберутся опыта, а потом все вместе в «Челси» поедут (Но это не точно).

удав: Кто же в Голландию со своими «дровами» ездит? =)

Спагетти: Алексей будет скамейку качать, а Василий - гамбургеры подавать.

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Все комментарии
Я обиделся
Я обиделся
   152 / 799
23 ноября в 15:48
15 место. Ибрагимовича снова и вновь сватали в «Манчестер Юнайтед». Фанаты «Сити» тут как тут.

allemz: Усиление под Чемпионшип.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1080183/spartak-rostov
_____________________________________________________
кто это отобрал?
Фата лист
Фата лист ответил Tostao
   71 / 799
20 ноября в 20:29
Я доволен LOppом, недоволен, что он потерялся среди посредсвенности. А вообще я выпуск, даже не критиковал, шутки про Ари очень понравились. Жаль вырезали.
Tostao
Tostao ответил Фата лист
   165 / 799
20 ноября в 20:08
Бенефис Елены Степаненко.
Ещё не было ни одного "НО", чтобы не ворчали. Можно подумать, что на сайте каждый второй Жванецкий. Вам всё нетленные шедевры подавай. )))
Фата лист
Фата лист ответил Tostao
   71 / 799
20 ноября в 19:33
Бенефис spartachа n1 и Гаджиева! )) Молодцы!
Бенефис Елены Степаненко.
Tostao
Tostao
   165 / 799
20 ноября в 16:36
Бенефис spartachа n1 и Гаджиева! )) Молодцы!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 799
19 ноября в 07:45
Единственный реально весёлый пост - про Венгера, отключившего телефон.
"311" - уважуха!
Вот ещё вопрос к фратрии: как у вас совести хватает обвинять модераторов Соккера в ненависти к Спартаку? Как ни глянешь подборку "веселухи", так только на ваш кроллинг и натыкаешься. Так надоедает, что по концовке действительно хихикать хочется. Только не от юмора...=(
oFANATo
oFANATo
   203 / 799
18 ноября в 23:12
Рубрика стремительно деградирует.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Крестовский баклан
   124 / 799
18 ноября в 22:55
Так шутки выбирают по лайкам.И только из тех, что с хэштегом.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Правдин Семён
   415 / 799
18 ноября в 22:44
Убого как никогда. Разучились шутить. А шутки про Болта были в прошлом выпуске.
Разучились не шутить, а шутки выбирать
Фата лист
Фата лист ответил инвайт
   71 / 799
18 ноября в 21:44
Я недавно так Анну Каренину бросил, уснул.
инвайт
инвайт ответил Фата лист
   6 / 799
18 ноября в 21:44
У меня каждый комментарий шутка, можешь зайти в мой профиль, изучить.
Ничуть не сомневаюсь, поэтому поверю на слово. А то от чтения я засыпаю, особенно, если оно скучное. Хорошего настроения :)
Фата лист
Фата лист ответил инвайт
   71 / 799
18 ноября в 21:42
У меня каждый комментарий шутка, можешь зайти в мой профиль, изучить.
Nafnafik
Nafnafik
   27 / 799
18 ноября в 21:39
Одни и те же лица.
инвайт
инвайт ответил Фата лист
   6 / 799
18 ноября в 21:37
Ребят, отпишитесь, если вы попали в эту рубрику, но не шутили, у меня был подобный случай:)
Ты сказал какую-то шутку, на твой взгляд смешную, а себя не увидел в статье? Другого объяснения твоей бомбёжки в комментариях я просто не вижу.
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
18 ноября в 21:29
Ребят, отпишитесь, если вы попали в эту рубрику, но не шутили, у меня был подобный случай:)
Фата лист
Фата лист ответил ФанДжи
   71 / 799
18 ноября в 21:27
Я как-то писал про стул Кокорина, бан неделя.
Фата лист
Фата лист ответил navigators
   71 / 799
18 ноября в 20:56
Полагаете, что ложка мёда превращает бочку дёгтя в нечто удобоваримое?)
Сейчас кстати найти настоящий дёготь проблема. Черти что продают по бешеной цене, этим летом самому пришлось кору берёзовую жечь, поэтому не думаю, что бодяжить мёдом будет правильно, зачем портить продукт, который достать стало непросто...
ФанДжи
ФанДжи ответил Котэ в тельняжке
   275 / 799
18 ноября в 20:55
Мило:) Я хоть узнала, что если написать: "красно-бледных в пердив, епт", - это будет не троллинг, это будет заявка в обозреватель!;)
Привет.


Я как-то про матч Краснодар-Спартак написал:

Говядина победила свинину- литейный модером был- сутки.
ФанДжи
ФанДжи ответил Фата лист
   275 / 799
18 ноября в 20:53
Не раз не видел шутки под троллингом, обычно там нездоровых людей прячут, я например, иногда попадаю.
Польщён вашим признанием.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   104 / 799
18 ноября в 20:52
Да,жизнь всё лучше,а ум всё не острее.
navigators
navigators ответил Фата лист
   754 / 799
18 ноября в 20:50
Совсем совсем ничего не понравилось? Давайте искать оптимизм.
Полагаете, что ложка мёда превращает бочку дёгтя в нечто удобоваримое?)
Фата лист
Фата лист ответил Котэ в тельняжке
   71 / 799
18 ноября в 20:49
Это была ирония...)
В таких темах нужно быть серьезным, не шутки шутить собрались!
Фата лист
Фата лист ответил ФанДжи
   71 / 799
18 ноября в 20:48
Хоть Ари, хоть не ори- мне как-то по барабану. Все нормальные шутки спрятаны по троллинг.
Не раз не видел шутки под троллингом, обычно там нездоровых людей прячут, я например, иногда попадаю.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Фата лист
   29 / 799
18 ноября в 20:46
Это была ирония...)
Фата лист
Фата лист ответил Котэ в тельняжке
   71 / 799
18 ноября в 20:45
Мило:) Я хоть узнала, что если написать: "красно-бледных в пердив, епт", - это будет не троллинг, это будет заявка в обозреватель!;)
Из милого тут только фото Карпина, нужно эту рубрику связать с его именем.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
18 ноября в 20:40
Мило:)
Я хоть узнала, что если написать: "красно-бледных в пердив, епт", - это будет не троллинг, это будет заявка в обозреватель!;)
ФанДжи
ФанДжи ответил Фата лист
   275 / 799
18 ноября в 20:39
Мне помогло Ctrl+f и я нашел Ари в статье, значит заголовок все же не кликбейт.
За такое Гена-литейный из пистолета магнум отпразднует.
Фата лист
Фата лист ответил navigators
   71 / 799
18 ноября в 20:35
Господи, какое убожество:((( Соккер неумолимо превращается в сайт для жертв ЕГЭ.
Совсем совсем ничего не понравилось? Давайте искать оптимизм.
Фата лист
Фата лист ответил ФанДжи
   71 / 799
18 ноября в 20:33
Хоть Ари, хоть не ори- мне как-то по барабану. Все нормальные шутки спрятаны по троллинг.
Мне помогло Ctrl+f и я нашел Ари в статье, значит заголовок все же не кликбейт.
ФанДжи
ФанДжи ответил Фата лист
   275 / 799
18 ноября в 20:24
Конечно, Ари же в сборную пригласили:)
Хоть Ари, хоть не ори- мне как-то по барабану.


Все нормальные шутки спрятаны по троллинг.
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