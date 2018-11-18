Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»  

18 ноября 2018, 16:30

Венгер и «Спартак», Хабиб и «Анжи», а Березуцкие – помощники Слуцкого. В последнее время у читателей «Соккер.ру» хватало поводов для шуток.

Спасибо всем, кто не забывает о хештеге #Народный_обозреватель – используйте его, чтобы отметить свои или чужие удачные шутки. Ведь «Народный обозреватель» - результат творчества читателей. И о чем же вы шутили в последнее время?

23 место. Рианчо успел стать тренером-мемом. Зато заявил, что не разочарован – ему хорошо заплатили за роль и.о.

spartach n1:





ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: Я ДУМАЛ, ЭТОТ ЧИСТО ЗА РОМБИК РАБОТАЕТ, ГЫ-ГЫ.

22 место. Чиполина разбушевался – забивал за сборную Гибралтара и обыграл Армению:

311: Чиполлино солирует, Синьор-помидор на ассисте!)

21 место. Вратарь «Анжи» Дюпин накануне матча с ЦСКА уповал на «командный дух». Спойлер: проиграли 0:2, но у вас был рецепт успеха.

Болот Сарбанов: Шанс будет, если Хабиб зайдет до игры в «армейскую» раздевалку.

20 место. Моуриньо двусмысленно выразился перед игрой с «Челси»: «Не буду праздновать голы на „Стэмфорд Бридж“». А вы прикалываетесь над бедной защитой МЮ :

Так Себе Аналитик: Конечно, только идиот будет праздновать голы в свои ворота)

19 место. «Зенит» задумался о постройке крытого манежа для своей академии в Санкт-Петербурге.

spartach n1: А я-то думал, что академия «Зенита» в Аргентине!



18 место. «Спартак» идет на последнем месте в РПЛ по мячам не со стандартов – всего два.

Lukajs: Когда нарисуют таблицу «Голы с игры», то «Спартак» окажется в пердиве.



17 место. Тренер Шредингера из РПЛ – Аленичев, не помогал «Енисею» в матче с «Анжи», в результате команда проиграла 2:1.

311: Аленичев даже багаж не оставил!)



16 место. Марадона заявил, что никогда не говорил, что Месси перед матчем гоняет по 20 раз в туалет.

Чупакабра: Походу, отпустило Диего.)

15 место. Ибрагимовича снова и вновь сватали в «Манчестер Юнайтед». Фанаты «Сити» тут как тут.

allemz: Усиление под Чемпионшип.

14 место. Классика жанра! «Спартак» так часто проигрывает, что читатель просит о помощи.

Faustello: Ой, таблицу посмотрел - ребята, помогите слепому дедушке найти «Спартак»!

13 место. Перед началом следующего сезона все игроки РПЛ пройдут онлайн-курс «Антидопинг».

cska plus: Интересно, а «экзамены» надо сдавать?

12 место. Манчини задумался о приглашении Дриусси в сборную Италии. У вас есть еще один кандидат из «Зенита»:

Алсидес Гиджиев: Заболотелли пусть ещё заберёт.

11 место. Федун предложил реформировать российский футбол. Предложение «спартаковца».

spartach n1: Предлагаю разрешить Федуну реформировать весь российский футбол, а то почему мы одни должны мучиться?

10 место. 24-кратный чемпион Мальты клуб «Валлетта» предложил Усэйну Болту контракт:

LOpp: Болт может всю территорию Мальты за час пробежать.



Алсидес Гиджиев: В «Болтон» надо было идти.



9 место. О возможных изменениях в правилах пробития пенальти – хотят запретить добивания после сэйвов и ударов в каркас ворот.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ЕСЛИ ХОТЯТ ДАТЬ ВРАТАРЮ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ТО ПУСТЬ ПЕРЕНЕСУТ ТОЧКУ НА 16 МЕТРОВ! ГЫ-ГЫ.

8 место. Карпин «культурно» призвал болельщиков прийти на матч «Ростова» и ЦСКА : «Хватит ерундой заниматься, епт».

Белорусский вокзал: Сразу видна спартаковская интеллигенция! Гы-гы.



Невский 5: Победит «Ростов», а стыдно будет за «Зенит». Гыгыгы.



удав: Широкова копирует, епт. =)



Озеров: Ну, это лучше, чем Бекао на кобыле.))))

7 место. На тот момент лишь о возможном приглашении тренера Кононова в «Спартак»:

clop: «Спартак» заранее ослабляет конкурента, чтобы весной было попроще в стыковых матчах. Весьма дальновидный ход Федуна.

Sully: Выведет «красно-бледных» в ФНЛ , а там и расформируют!



6 место. Панов посчитал, что Венгер подходит «Спартаку». Выбрали наставника не того «Арсенала», и вы знаете почему.

311: Венгер пересмотрел матч с «Ливерпулем» и отключил телефон на всякий случай!)



161регион: «Мясные», возьмите тренером шефа «Кухни»… У-ха-ха-ха.

А-мне-пофигЯ-Был-Пьян:

Ожидания - Венгер.

Действительность – Кононов.

5 место. Валерий Карпин не исключил, что в будущем еще раз возглавит «Спартак», но не сейчас.

Jeck Denielse: Похоже, что следующий отпуск Федуна будет ещё «веселее»...)

ПерекатиПоле: Будет вытаскивать «Спартак» из ФНЛ .

4 место. Каррера посетил матч юрмальского «Спартака», раз из московского выгнали.

311: На деньги Федуна Каррера может купить юрмальский «Спартак» и расформировать!)

3 место. Фото-шутки после назначения Кононова в «Спартак», причем от фанатов «Спартака».

spartach n1:



LOpp:



2 место. Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „К“».

LOpp: Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „А.У.Е.“»

удав: В «Спартаке» с приходом Еременко тоже появился план. =)

Алсидес Гиджиев: Операция «К» и другие приключения Шурика.

1 место. Березуцкие станут помощниками Слуцкого в «Витессе». Вы не прошли мимо такой новости.

spartach n1:



andre_can: Вышибалами станут :))))))

FILL3286: Игоря надо брать как тренера вратарей, может быть, рекорду обучит) Хи-хи-хи

Zimka: Наберутся опыта, а потом все вместе в «Челси» поедут (Но это не точно).

удав: Кто же в Голландию со своими «дровами» ездит? =)

Спагетти: Алексей будет скамейку качать, а Василий - гамбургеры подавать.