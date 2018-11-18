Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»  

Венгер и «Спартак», Хабиб и «Анжи», а Березуцкие – помощники Слуцкого. В последнее время у читателей «Соккер.ру» хватало поводов для шуток.
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23 место. Рианчо успел стать тренером-мемом. Зато заявил, что не разочарован – ему хорошо заплатили за роль и.о.
spartach n1:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: Я ДУМАЛ, ЭТОТ ЧИСТО ЗА РОМБИК РАБОТАЕТ, ГЫ-ГЫ.
22 место. Чиполина разбушевался – забивал за сборную Гибралтара и обыграл Армению:
311: Чиполлино солирует, Синьор-помидор на ассисте!)
21 место. Вратарь «Анжи» Дюпин накануне матча с ЦСКА уповал на «командный дух». Спойлер: проиграли 0:2, но у вас был рецепт успеха.
Болот Сарбанов: Шанс будет, если Хабиб зайдет до игры в «армейскую» раздевалку.
20 место. Моуриньо двусмысленно выразился перед игрой с «Челси»: «Не буду праздновать голы на „Стэмфорд Бридж“». А вы прикалываетесь над бедной защитой МЮ:
Так Себе Аналитик: Конечно, только идиот будет праздновать голы в свои ворота)
19 место. «Зенит» задумался о постройке крытого манежа для своей академии в Санкт-Петербурге.
spartach n1: А я-то думал, что академия «Зенита» в Аргентине!
18 место. «Спартак» идет на последнем месте в РПЛ по мячам не со стандартов – всего два.
Lukajs: Когда нарисуют таблицу «Голы с игры», то «Спартак» окажется в пердиве.
17 место. Тренер Шредингера из РПЛ – Аленичев, не помогал «Енисею» в матче с «Анжи», в результате команда проиграла 2:1.
311: Аленичев даже багаж не оставил!)
16 место. Марадона заявил, что никогда не говорил, что Месси перед матчем гоняет по 20 раз в туалет.
Чупакабра: Походу, отпустило Диего.)
15 место. Ибрагимовича снова и вновь сватали в «Манчестер Юнайтед». Фанаты «Сити» тут как тут.
allemz: Усиление под Чемпионшип.
14 место. Классика жанра! «Спартак» так часто проигрывает, что читатель просит о помощи.
Faustello: Ой, таблицу посмотрел - ребята, помогите слепому дедушке найти «Спартак»!
13 место. Перед началом следующего сезона все игроки РПЛ пройдут онлайн-курс «Антидопинг».
cska plus: Интересно, а «экзамены» надо сдавать?
12 место. Манчини задумался о приглашении Дриусси в сборную Италии. У вас есть еще один кандидат из «Зенита»:
Алсидес Гиджиев: Заболотелли пусть ещё заберёт.
11 место. Федун предложил реформировать российский футбол. Предложение «спартаковца».
spartach n1: Предлагаю разрешить Федуну реформировать весь российский футбол, а то почему мы одни должны мучиться?
10 место. 24-кратный чемпион Мальты клуб «Валлетта» предложил Усэйну Болту контракт:
LOpp: Болт может всю территорию Мальты за час пробежать.
Алсидес Гиджиев: В «Болтон» надо было идти.
9 место. О возможных изменениях в правилах пробития пенальти – хотят запретить добивания после сэйвов и ударов в каркас ворот.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ЕСЛИ ХОТЯТ ДАТЬ ВРАТАРЮ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ТО ПУСТЬ ПЕРЕНЕСУТ ТОЧКУ НА 16 МЕТРОВ! ГЫ-ГЫ.
8 место. Карпин «культурно» призвал болельщиков прийти на матч «Ростова» и ЦСКА: «Хватит ерундой заниматься, епт».
Белорусский вокзал: Сразу видна спартаковская интеллигенция! Гы-гы.
Невский 5: Победит «Ростов», а стыдно будет за «Зенит». Гыгыгы.
удав: Широкова копирует, епт. =)
Озеров: Ну, это лучше, чем Бекао на кобыле.))))
7 место. На тот момент лишь о возможном приглашении тренера Кононова в «Спартак»:
clop: «Спартак» заранее ослабляет конкурента, чтобы весной было попроще в стыковых матчах. Весьма дальновидный ход Федуна.
Sully: Выведет «красно-бледных» в ФНЛ, а там и расформируют!
6 место. Панов посчитал, что Венгер подходит «Спартаку». Выбрали наставника не того «Арсенала», и вы знаете почему.
311: Венгер пересмотрел матч с «Ливерпулем» и отключил телефон на всякий случай!)
161регион: «Мясные», возьмите тренером шефа «Кухни»… У-ха-ха-ха.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян:
Ожидания - Венгер.
Действительность – Кононов.
5 место. Валерий Карпин не исключил, что в будущем еще раз возглавит «Спартак», но не сейчас.
Jeck Denielse: Похоже, что следующий отпуск Федуна будет ещё «веселее»...)
ПерекатиПоле: Будет вытаскивать «Спартак» из ФНЛ.
4 место. Каррера посетил матч юрмальского «Спартака», раз из московского выгнали.
311: На деньги Федуна Каррера может купить юрмальский «Спартак» и расформировать!)
3 место. Фото-шутки после назначения Кононова в «Спартак», причем от фанатов «Спартака».
spartach n1:
LOpp:
2 место. Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „К“».
LOpp: Орлов: «Если Кокорина выпустят в декабре, у „Зенита“ появится план „А.У.Е.“»
удав: В «Спартаке» с приходом Еременко тоже появился план. =)
Алсидес Гиджиев: Операция «К» и другие приключения Шурика.
1 место. Березуцкие станут помощниками Слуцкого в «Витессе». Вы не прошли мимо такой новости.
spartach n1:
andre_can: Вышибалами станут :))))))
FILL3286: Игоря надо брать как тренера вратарей, может быть, рекорду обучит) Хи-хи-хи
Zimka: Наберутся опыта, а потом все вместе в «Челси» поедут (Но это не точно).
удав: Кто же в Голландию со своими «дровами» ездит? =)
Спагетти: Алексей будет скамейку качать, а Василий - гамбургеры подавать.
allemz: Усиление под Чемпионшип.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1080183/spartak-rostov
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кто это отобрал?
allemz: Усиление под Чемпионшип.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1080183/spartak-rostov
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кто это отобрал?
"311" - уважуха!
Вот ещё вопрос к фратрии: как у вас совести хватает обвинять модераторов Соккера в ненависти к Спартаку? Как ни глянешь подборку "веселухи", так только на ваш кроллинг и натыкаешься. Так надоедает, что по концовке действительно хихикать хочется. Только не от юмора...=(
"311" - уважуха!
Вот ещё вопрос к фратрии: как у вас совести хватает обвинять модераторов Соккера в ненависти к Спартаку? Как ни глянешь подборку "веселухи", так только на ваш кроллинг и натыкаешься. Так надоедает, что по концовке действительно хихикать хочется. Только не от юмора...=(
Я как-то про матч Краснодар-Спартак написал:
Говядина победила свинину- литейный модером был- сутки.
Я как-то про матч Краснодар-Спартак написал:
Говядина победила свинину- литейный модером был- сутки.
Я хоть узнала, что если написать: "красно-бледных в пердив, епт", - это будет не троллинг, это будет заявка в обозреватель!;)
Я хоть узнала, что если написать: "красно-бледных в пердив, епт", - это будет не троллинг, это будет заявка в обозреватель!;)
Все нормальные шутки спрятаны по троллинг.
Все нормальные шутки спрятаны по троллинг.