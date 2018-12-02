Красно-белые кульбиты

вчера, 23:10

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» удалось на славу. «Соккер.ру» делится впечатлениями от насыщенной, местами ироничной и драматичной картины.

В адрес российских СМИ можно часто в последнее время слышать критику со стороны любителей футбола и болельщиков, которые считают, что слишком много внимания уделяется «Спартаку» и всему, что вокруг него происходит. Но нужно понимать, что обсуждается лишь то, что находит наиболее живой и активный отклик у самих читателей. Так что это своего рода зеркало того ажиотажа, что действительно царит вокруг «Спартака».

Если абстрагироваться от клубных пристрастий и быть совершенно нейтральным по отношению к красно-белым, сами истории и ситуации, которые разворачиваются вокруг этого клуба, ужасно привлекательны и захватывающие. А жизнь не дает скучать, подбрасывая новые сюжеты и обещая новые повороты.

Гадкий утенок

Дерби с «Локомотивом» было хорошей проверкой для всех: для Глушакова, для Кононова, для болельщиков, для самого «Спартака», который сначала показал признаки выздоровления в игре с «Крыльями Советов», а потом опростоволосился в матче с «Рапидом». Дерби двух последних чемпионов как раз подходило для тестирования. И уже первые минуты показали, что скучать не придется.

Контратака «Спартака» развивалась долго, казалось, что Ханни слишком приблизился к штрафной «Локомотива» и запоздал с пасом, но он точно бросил мяч оказавшемуся свободным перед воротами Глушакову, который в падении головой открыл счет. Надо было наблюдать реакцию спартаковской публики на трибунах. Кто-то молчал, не зная, радоваться или нет, кто-то самозабвенно кричал от счастья, кто-то пытался было кричать, а потом замолкал и гудел, узнав, кто именно забил, другие сразу стали свистеть.

Получилось разномастное звучание, но оно было уже не таким однозначно негативным по отношению к Глушакову, как ранее. Возгласы радости и осуждения смешались. Денис сам прекрасно понимал, как сейчас будет воспринят его гол, поэтому сам отпраздновал его сдержанно и жестами показал болельщикам успокоиться. Это наверняка не призыв на конкретный матч и ситуацию, а в общем по отношению ко всей этой шумихе. Как сказал после игры Олег Кононов, для Глушакова этот матч был особенным. И этой игрой Денис, скажем так, забил гол в ворота своих критиков. Но противостояние вряд ли стоит считать оконченным.

Ханни дэй

Кто же совершенно точно может быть доволен результатом и игрой, так это Ханни. Софьян пытается примерить на себя роль лидера атак, роль креативной силы, которая создает проблемы защите соперника и моменты для своей команды. В данном дерби Ханни проявил себя превосходно. Собственно, он разогнал первую результативную атаку. Он же отдал результативный пас и на второй забитый мяч, который записал на свой счет Луис Адриано. Причем это была не просто стандартная штамповка от Ханни, а разумная смена флангов, вектора атак. Все получилось сделать в строку.

Пока не «стеночки и забегания»

Как известно, знаменитый спартаковский стиль – это те самые стеночки и забегания, которые хотят видеть все фанаты, которые видели своими глазами самые возрастные из них. Кононов, когда пришел на пост главного тренера, сделал реверанс в пользу традиций красно-белых и не раз повторял, что хочет видеть от «Спартака» именно тот самый романтичный красивый футбол по конспектам легендарных тренеров. Кто-то ему верит, помня, что «Краснодар» при Кононове больше напоминал «тот самый» «Спартак», чем сами красно-белые. Но теперь выясняется, что краснодарская команда в принципе так играет – независимо от фигуры тренера. Так получается.

А вот «Спартаку» пока новый тренер тот самый стиль не привил. Красно-белые все больше полагались на забросы, на навесы, на контратаки, которые не назовешь отточенными и классическими спартаковскими. Но в чем остался верен своим обещаниям: играл с минимальной ротацией и по схеме 4-4-2, которая должна как раз обеспечивать активный прессинг и переход в атаку.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (8) – 20 (4)

«Локомотив» чаще бил по воротам «Спартака», больше проводил атак. Но это можно было объяснить и тем, что красно-белые забили первый гол очень рано, а потом вольно или невольно играли, отталкиваясь от этого факта. Тогда как «Локомотиву» приходилось идти отыгрываться и проявлять активность. Причем точность показывает, что железнодорожники много суетились и мазали.

Владение мячом (точность передач): 46,3% (77%) - 53,7% (80%)

В общем-то тут и виден стиль, о котором говорилось чуть выше. Статистика по точности передач не слишком ужасающая, но все-таки каждый четвертый неточный пас – это не тянет на фирменный «спартаковский стиль». «Локомотив» в этом плане, как и в контроле мяча в целом, был посимпатичнее.

Реализуй это

Но Глушаков – не единственный герой, который переживает проблемы и совершает прорывы. Своя драма тянется у Федора Смолова. Переехавший в «Локомотив» бомбардир хотел перезагрузить карьеру, но рискует снова оказаться под мощным прессингом критики и самокопания. В матче со «Спартаком» у Смолова были самые реальные шансы сделать для «Локомотива» результат приемлемым и даже благополучным. Больше всех ударов в матче нанес Федор. Но умудрялся мазать из невероятно выгодных положений (хотя в этом его поддерживали и другие игроки «Локомотива» - но не настолько же!), а главное – не забил пенальти, попав в штангу. Кажется, пока пора Смолову завязать с одиннадцатиметровыми. Не его год.

Сумятица

«Спартак» не был бы собой, если бы спокойно довел матч с преимуществом в два мяча до безоблачной победы. В игре с «Рапидом» тоже все поначалу казалось прекрасным. А тут во втором тайме начались приключения. Начиная с собственно перехвата инициативы «Локомотивом» и заканчивая пропущенным голом, удалением, пенальти и травмой вратаря, когда замен не осталось. В середине второго тайма добавил перцу Рассказов, который привез пенальти и получил удаление. Смолов казнь отсрочил в очередной раз.

Еще через несколько минут активного прессинга «Локомотив» забили-таки после грубой ошибки обороны «Спартака», но Фарфан еще и травму Реброву нанес. А замен к тому времени не осталось. Пришлось вратарю накладывать швы прямо на поле. Он довел матч до конца, но было заметно, как ему не по себе. Кононов же оправдал свое решение оставить Реброва на поле. Дескать, Артем был готов продолжать. Иначе на ворота встал бы Глушаков. Вот был бы номер, спаси Денис еще команду и в качестве голкипера. Но это нам «Спартак» может оставить на потом – от этой команды можно ждать чего угодно. А главное – ярких эмоций самого разного спектра.