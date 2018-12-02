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Красно-белые кульбиты

вчера, 23:10

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» удалось на славу. «Соккер.ру» делится впечатлениями от насыщенной, местами ироничной и драматичной картины.

В адрес российских СМИ можно часто в последнее время слышать критику со стороны любителей футбола и болельщиков, которые считают, что слишком много внимания уделяется «Спартаку» и всему, что вокруг него происходит. Но нужно понимать, что обсуждается лишь то, что находит наиболее живой и активный отклик у самих читателей. Так что это своего рода зеркало того ажиотажа, что действительно царит вокруг «Спартака».

Если абстрагироваться от клубных пристрастий и быть совершенно нейтральным по отношению к красно-белым, сами истории и ситуации, которые разворачиваются вокруг этого клуба, ужасно привлекательны и захватывающие. А жизнь не дает скучать, подбрасывая новые сюжеты и обещая новые повороты.

Гадкий утенок

Дерби с «Локомотивом» было хорошей проверкой для всех: для Глушакова, для Кононова, для болельщиков, для самого «Спартака», который сначала показал признаки выздоровления в игре с «Крыльями Советов», а потом опростоволосился в матче с «Рапидом». Дерби двух последних чемпионов как раз подходило для тестирования. И уже первые минуты показали, что скучать не придется.

Контратака «Спартака» развивалась долго, казалось, что Ханни слишком приблизился к штрафной «Локомотива» и запоздал с пасом, но он точно бросил мяч оказавшемуся свободным перед воротами Глушакову, который в падении головой открыл счет. Надо было наблюдать реакцию спартаковской публики на трибунах. Кто-то молчал, не зная, радоваться или нет, кто-то самозабвенно кричал от счастья, кто-то пытался было кричать, а потом замолкал и гудел, узнав, кто именно забил, другие сразу стали свистеть.

Получилось разномастное звучание, но оно было уже не таким однозначно негативным по отношению к Глушакову, как ранее. Возгласы радости и осуждения смешались. Денис сам прекрасно понимал, как сейчас будет воспринят его гол, поэтому сам отпраздновал его сдержанно и жестами показал болельщикам успокоиться. Это наверняка не призыв на конкретный матч и ситуацию, а в общем по отношению ко всей этой шумихе. Как сказал после игры Олег Кононов, для Глушакова этот матч был особенным. И этой игрой Денис, скажем так, забил гол в ворота своих критиков. Но противостояние вряд ли стоит считать оконченным.

Ханни дэй

Кто же совершенно точно может быть доволен результатом и игрой, так это Ханни. Софьян пытается примерить на себя роль лидера атак, роль креативной силы, которая создает проблемы защите соперника и моменты для своей команды. В данном дерби Ханни проявил себя превосходно. Собственно, он разогнал первую результативную атаку. Он же отдал результативный пас и на второй забитый мяч, который записал на свой счет Луис Адриано. Причем это была не просто стандартная штамповка от Ханни, а разумная смена флангов, вектора атак. Все получилось сделать в строку.

Пока не «стеночки и забегания»

Как известно, знаменитый спартаковский стиль – это те самые стеночки и забегания, которые хотят видеть все фанаты, которые видели своими глазами самые возрастные из них. Кононов, когда пришел на пост главного тренера, сделал реверанс в пользу традиций красно-белых и не раз повторял, что хочет видеть от «Спартака» именно тот самый романтичный красивый футбол по конспектам легендарных тренеров. Кто-то ему верит, помня, что «Краснодар» при Кононове больше напоминал «тот самый» «Спартак», чем сами красно-белые. Но теперь выясняется, что краснодарская команда в принципе так играет – независимо от фигуры тренера. Так получается.

А вот «Спартаку» пока новый тренер тот самый стиль не привил. Красно-белые все больше полагались на забросы, на навесы, на контратаки, которые не назовешь отточенными и классическими спартаковскими. Но в чем остался верен своим обещаниям: играл с минимальной ротацией и по схеме 4-4-2, которая должна как раз обеспечивать активный прессинг и переход в атаку.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (8) – 20 (4)

«Локомотив» чаще бил по воротам «Спартака», больше проводил атак. Но это можно было объяснить и тем, что красно-белые забили первый гол очень рано, а потом вольно или невольно играли, отталкиваясь от этого факта. Тогда как «Локомотиву» приходилось идти отыгрываться и проявлять активность. Причем точность показывает, что железнодорожники много суетились и мазали.

Владение мячом (точность передач): 46,3% (77%) - 53,7% (80%)

В общем-то тут и виден стиль, о котором говорилось чуть выше. Статистика по точности передач не слишком ужасающая, но все-таки каждый четвертый неточный пас – это не тянет на фирменный «спартаковский стиль». «Локомотив» в этом плане, как и в контроле мяча в целом, был посимпатичнее.

Реализуй это

Но Глушаков – не единственный герой, который переживает проблемы и совершает прорывы. Своя драма тянется у Федора Смолова. Переехавший в «Локомотив» бомбардир хотел перезагрузить карьеру, но рискует снова оказаться под мощным прессингом критики и самокопания. В матче со «Спартаком» у Смолова были самые реальные шансы сделать для «Локомотива» результат приемлемым и даже благополучным. Больше всех ударов в матче нанес Федор. Но умудрялся мазать из невероятно выгодных положений (хотя в этом его поддерживали и другие игроки «Локомотива» - но не настолько же!), а главное – не забил пенальти, попав в штангу. Кажется, пока пора Смолову завязать с одиннадцатиметровыми. Не его год.

Сумятица

«Спартак» не был бы собой, если бы спокойно довел матч с преимуществом в два мяча до безоблачной победы. В игре с «Рапидом» тоже все поначалу казалось прекрасным. А тут во втором тайме начались приключения. Начиная с собственно перехвата инициативы «Локомотивом» и заканчивая пропущенным голом, удалением, пенальти и травмой вратаря, когда замен не осталось. В середине второго тайма добавил перцу Рассказов, который привез пенальти и получил удаление. Смолов казнь отсрочил в очередной раз.

Еще через несколько минут активного прессинга «Локомотив» забили-таки после грубой ошибки обороны «Спартака», но Фарфан еще и травму Реброву нанес. А замен к тому времени не осталось. Пришлось вратарю накладывать швы прямо на поле. Он довел матч до конца, но было заметно, как ему не по себе. Кононов же оправдал свое решение оставить Реброва на поле. Дескать, Артем был готов продолжать. Иначе на ворота встал бы Глушаков. Вот был бы номер, спаси Денис еще команду и в качестве голкипера. Но это нам «Спартак» может оставить на потом – от этой команды можно ждать чего угодно. А главное – ярких эмоций самого разного спектра.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил mugik1973
   302 / 957
сегодня в 10:40
Про откаты на трансверах Луана и Терри ты конечно загнул. Ты хотя бы узнай что такое откат.
Это почему загнул? Комиссия - комиссией, это "белое" агентское дело, но ведь подписант может и НЕ подписать, если на карман не получит. Но ведь есть еще и "серые", и "черные" дела. Все очень просто: троюродная тетушка условного Терри переводит энную сумму внучатому племяннику условного Татарина - и бульон готов.
rawer
rawer
   328 / 957
сегодня в 10:37
Отличная связка в защите Кутепов с Ребровым, повезло что кешбек паненка был на острие у локо, по пенальти был, но удаление лишнее на мой взгляд специальной игры рукой мяч сначала попал в лицо потом в руку. Рассказов понравился сразу видно насколько он сильнее Ещенко, жаль игру с анжи пропустит. Ханни хорош, вообще первый тайм провели на отлично за исключением косяка Кутепова с Ребровым
112910415
112910415
   131 / 957
сегодня в 10:33
хороший матч получился!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 10:30
пойдёт
mugik1973
mugik1973 ответил yasukuni
   309 / 957
сегодня в 10:29
Про откаты на трансверах Луана и Терри ты конечно загнул. Ты хотя бы узнай что такое откат.
Паровозов
Паровозов
   136 / 957
сегодня в 10:03
Отскочили спартачи сказать больше нечего.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   100 / 957
сегодня в 09:40
Битва липовых чемпионов подтвердила: Спартак-Чемпион!!! ;)
yasukuni
yasukuni
   302 / 957
сегодня в 09:30
Ну выиграли один матч, и что из этого?! Безголовая курица лучше играть стала? Навесыч впервые за 50 матчей по воротам попал? Какое щщясьте! Пэнзионэр-защитник озвучил ДЕЗУ, сочиненную Татарином?

Вообще-то стала видна одна грубая ошибка Карреры - он зря мариновал Ханни. Игрок не выдающийся, но явно лучше тех, кто выходил и выходит.

Зато все яснее вырисовываются причины гадюшника в Спартаке. все просто - драка за бабло. Был тандем Каррера-Трабукки, есть тандем Татарин-Андреев. И куча вопросов, на которые Татарин и Нольтрофеич будут молчать, как рыба об лед.

Кто провалил трансфер Луана и приволок никчемного Рошу?
Кто сорвал трансфер Терри? Он в Москву прилетал, чтобы на Кремль полюбоваться?
Кто пробил безумные контракты пэнзионэрам курице и Навесычу?

Андреева можно понять, агенту главное бабло срубить, а там хоть трава не расти. Лично я в него камень не кину. Зато Татарин, похоже, ради комиссии и откатов готов команду заживо сжечь. Вы не допускаете, что Луан и Терри сочли откаты в чей-то карман слишком жирными и решили со Спартаком не связываться? Зато у сбитых уток из Ромашки выбора нет, они на все согласные...
parallels
parallels
   7 / 957
сегодня в 09:24
тормознув локо, спартачи самым неожиданным образом ухитрились обрадовать клубов 5, кто борется за места в тройке. только зениту, в принципе, пофиг, локо точно не конкурент в этом сезоне. теперь спартак должен обрадовать всех ещё раз и с позором опуститься на 12 место, подальше от еврокубков, чтобы не позорить нашу страну)
tuman960
tuman960 ответил Faustello
   387 / 957
сегодня в 08:57
Интересно Федя с утра с фонарем под глазом проснулся? Ща видос доделаю и скину ))
что у Лопырёвой ночевал?
Faustello
Faustello
   1 / 957
сегодня в 08:38
Интересно Федя с утра с фонарем под глазом проснулся?
Ща видос доделаю и скину ))
d_fincher
d_fincher
   95 / 957
сегодня в 08:11
Рано радуются обожатели ромашек. Они хорошо сыграли у себя дома, в Москве, в дерби. Здесь всё своё. В любой другой игре - в далеких российских городах или в иных странах, они не показывают и десятой доли того желания, какое было на поле вчера. Я не верю в Ромашку. И неприятно, что Кононов пошел на поводу у этих сливальщиков. Пока Ромашка не уйдет - не будет нам последовательной работы и серии побед.
maldalik
maldalik
   509 / 957
сегодня в 06:49
Сильно удивлен. Смолов дорого обходится паровозам во всех смыслах. Аплодисменты менеджменту Краснодара, вовремя его продавшему.
Коля58
Коля58
   63 / 957
сегодня в 06:42
Да Смолов конечно начудил! )) Один мог решать все вопросы кто должен выигрывать ))
Интересно что Шпалыч сказал )) Но видя как он пинал бутылку, можно предположить что он в мыслях Федю утюжил ))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   258 / 957
сегодня в 06:37
Победа-это главное.
valt134
valt134
   147 / 957
сегодня в 05:08
Федор после ухода из Краснодара продолжает деградировать. Однозначно стал антигероем матча. Заслужил пилюлей от команды и тренера в раздевалке после матча.
Persenchik
Persenchik
   377 / 957
сегодня в 04:58
О Спартаке пишут часто, потому что куда деваться. Спартак (Москва) - самый популярный клуб страны. :-)
Правдин Семён
Правдин Семён
   96 / 957
сегодня в 02:00
Эйфории не место.Результат, скорее, неожиданный.Приятно, но лишь в той степени, как узнать, что когда тебя сбила машина и ты лежал в реанимации, твои друзья набили морду водителю.Ты в коме,зато у обидчика синяки.Глушаку ещё голов 5-6 в сезоне для мировой.Команде-выход в евровесну и место в пятерке.Короче, как обычно, ждём и верим..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   47 / 957
вчера в 23:33
Заслуженная, волевая ✌!!! Спасибо всей команде.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   9 / 957
вчера в 23:29
Глушаков - это похороны смолова.
Сегодня была пройдена полная точка невозврата Фёдора Михайловича как сколько-нибудь значимого футболиста.
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