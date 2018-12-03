Неинтересный чемпионат. РПЛ и его уровень

вчера, 13:15

Даже отечественные эксперты констатируют: российский футбол сейчас смотреть неинтересно. «Соккер.ру» проверяет такое мнение на объективность.

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что недоволен уровнем чемпионата России:

Российский футбол сегодня неинтересен. Во-первых, нет мысли. Во-вторых, нет такого темпа, нет накала. Неинтересно смотреть. Сейчас уровень команд проверяется в еврокубках, в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. О чем можно говорить, если в Лиге чемпионов у нас ни одна команда ничего не показывает. В Лиге Европы что-то показывают «Краснодар» и «Зенит». «Зенит» пробился в евровесну после пятого тура, но, думаю, он там тоже ненадолго. Встретится с более или менее приличной командой, и все - до свидания! О чем после этого можно рассуждать? Если брать игру наших ведущих клубов, то для них футбол лидеров Английской Премьер-Лиги - это космос! Просто небо и земля.

А каковы параметры интересного чемпионата? Давайте попробуем определить их вместе. Во-первых, визуальный лоск - захватывающая борьба в каждом матче, желательно сопровождающаяся высокой результативностью. Во-вторых, сила и стабильность команд. В-третьих, результаты в еврокубках, которые позволяют проверить себя на фоне соперников из других стран, в том числе ведущих футбольных держав. В-четвертых, личности – футболисты высокого класса, амбассадоры продукта под названием РПЛ , которые привлекают людей на трибуны и способны заиграть в ведущих чемпионатах. В-пятых, уровень конкуренции – как между командами в лиге, так и внутри них за место на поле.

Визуальная составляющая

РПЛ , к сожалению, этим похвастаться не может, у нас скучная лига с точки зрения качественно-количественных показателей созданных голевых моментов и голов. «Чемпионат автобусов». Подавляющее большинство команд делают ставку на игру вторым номером и выжидание. Чего ждут? Первого гола, который очень часто помогает победить. В РПЛ царит поперечный футбол с низкими скоростями, в редком матче увидишь обоюдный обмен атаками с быстрым проходом центра поля. В числе стандартных форм течения матчей РПЛ наиболее распространены две: «великое стояние до забитого мяча» и «взлом автобуса». Трудно не согласиться с Гавриловым: это неинтересно, особенно, когда есть с чем сравнивать.

Сила и стабильность

Самые стабильные клубы России – ЦСКА и «Краснодар», хотя у армейцев сейчас смена поколений в команде, которая не загнала ЦСКА в середину таблицы не только благодаря грамотной работе Виктора Ганчаренко, но и из-за низкого уровня конкуренции в целом. «Краснодар» выделяется своей последовательностью и в формировании состава, и в стилистической футбольной самоидентификации. По сумме параметров «быки» - лидеры рейтинга стабильности РПЛ . Далек от постоянства вчерашний чемпион «Спартак», переживающий период полураспада, да и действующий обладатель титула «Локомотив», несмотря на качественное летнее усиление, трясет в этом сезоне. Клуб с самыми большими возможностями – «Зенит», три года подряд не может попасть в Лигу чемпионов, а сколько команд пережили взлеты и падения за последние пять-семь лет? Когда участники не могут держать себя в форме на длительной дистанции, то и весь чемпионат выглядит как вечная стройка. «Сегодня во главе угла результат, а чтобы поставить игру, нам нужно время», - знакомая мантра, повторяемая многими тренерами из года в год.

Результаты в еврокубках

Удивительно, но наши клубы как-то смогли скопом отвоевать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА , но каждый по отдельности со своими тараканами. «Зенит» радует постоянным выходами в весеннюю часть еврокубков, но с момента завоевания Кубка УЕФА «сине-бело-голубые» лишь однажды играли в четвертьфинале Лиги Европы, то есть до поздних стадий не добираются. ЦСКА стабильно отбирается в Лигу чемпионов, но результаты – ужас. Видимо, прошлый сезон останется единственным за шесть лет, когда армейцы финишируют в лигочемпионской группе не на последней строчке. «Локомотив» спустя полтора десятилетия вернулся в Лигу чемпионов и начал с четырех поражений, «Спартак» в прошлом году выступил успешнее железнодорожников, но дважды не смог обыграть «Марибор», а до этого несколько раз проигрывал в квалификации Лиги Европы – «Легии», «Санкт-Галлену», АЕКу. В общем, разочарований достаточно, но за счет выработавшейся привычки наши клубы научились выжимать результаты в еврокубках, иначе бы не обошли Португалию в таблице коэффициентов УЕФА .

Звёзды РПЛ

Были времена, когда зритель ходил «на Титова», «на Аршавина», «на Вагнера Лава». Сейчас с игроками, которые притягивают взгляды, печально. Летом уехали Головин и Промес – предпоследние из могикан, Федор Смолов ушел в тень, а Кокорин неудачно взял в руки стул. По пальцам можно пересчитать игроков, которые прямо-таки выделяются на общем фоне. Под первым номером идет Дзюба, который устроил прорыв на ЧМ -2018 и правильно распорядился созданным наследием. Уровнем мастерства выделяется партнер Артема по «Зениту» Лео Паредес. По тому же принципу отметил бы арендованных московскими клубами полузащитников Николу Влашича и Гжегоша Крыховяка, а еще Марио Фернандес – один из ярчайших игроков РПЛ . В «Краснодаре» выделяются игроки группы атаки, особенно Ари и Классон, в «Спартаке» могли бы играть на уровне амбассадоров лиги Фернандо, Луис Адриано, Ханни и Роман Зобнин, но события последних месяцев заставили забыть о «красно-белых» и их положительных качествах.

Уровень конкуренции