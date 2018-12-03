Неинтересный чемпионат. РПЛ и его уровень

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.45 2.6 2.6
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 30 11 1.07
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
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Неинтересный чемпионат. РПЛ и его уровень

вчера, 13:15

Даже отечественные эксперты констатируют: российский футбол сейчас смотреть неинтересно. «Соккер.ру» проверяет такое мнение на объективность. 

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что недоволен уровнем чемпионата России:

Российский футбол сегодня неинтересен. Во-первых, нет мысли. Во-вторых, нет такого темпа, нет накала. Неинтересно смотреть. Сейчас уровень команд проверяется в еврокубках, в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. О чем можно говорить, если в Лиге чемпионов у нас ни одна команда ничего не показывает. В Лиге Европы что-то показывают «Краснодар» и «Зенит». «Зенит» пробился в евровесну после пятого тура, но, думаю, он там тоже ненадолго. Встретится с более или менее приличной командой, и все - до свидания! О чем после этого можно рассуждать? Если брать игру наших ведущих клубов, то для них футбол лидеров Английской Премьер-Лиги - это космос! Просто небо и земля.

А каковы параметры интересного чемпионата? Давайте попробуем определить их вместе. Во-первых, визуальный лоск - захватывающая борьба в каждом матче, желательно сопровождающаяся высокой результативностью. Во-вторых, сила и стабильность команд. В-третьих, результаты в еврокубках, которые позволяют проверить себя на фоне соперников из других стран, в том числе ведущих футбольных держав. В-четвертых, личности – футболисты высокого класса, амбассадоры продукта под названием РПЛ, которые привлекают людей на трибуны и способны заиграть в ведущих чемпионатах. В-пятых, уровень конкуренции – как между командами в лиге, так и внутри них за место на поле. 

Визуальная составляющая

РПЛ, к сожалению, этим похвастаться не может, у нас скучная лига с точки зрения качественно-количественных показателей созданных голевых моментов и голов. «Чемпионат автобусов». Подавляющее большинство команд делают ставку на игру вторым номером и выжидание. Чего ждут? Первого гола, который очень часто помогает победить. В РПЛ царит поперечный футбол с низкими скоростями, в редком матче увидишь обоюдный обмен атаками с быстрым проходом центра поля. В числе стандартных форм течения матчей РПЛ наиболее распространены две: «великое стояние до забитого мяча» и «взлом автобуса». Трудно не согласиться с Гавриловым: это неинтересно, особенно, когда есть с чем сравнивать. 

Сила и стабильность

Самые стабильные клубы России – ЦСКА и «Краснодар», хотя у армейцев сейчас смена поколений в команде, которая не загнала ЦСКА в середину таблицы не только благодаря грамотной работе Виктора Ганчаренко, но и из-за низкого уровня конкуренции в целом. «Краснодар» выделяется своей последовательностью и в формировании состава, и в стилистической футбольной самоидентификации. По сумме параметров «быки» - лидеры рейтинга стабильности РПЛ. Далек от постоянства вчерашний чемпион «Спартак», переживающий период полураспада, да и действующий обладатель титула «Локомотив», несмотря на качественное летнее усиление, трясет в этом сезоне. Клуб с самыми большими возможностями – «Зенит», три года подряд не может попасть в Лигу чемпионов, а сколько команд пережили взлеты и падения за последние пять-семь лет? Когда участники не могут держать себя в форме на длительной дистанции, то и весь чемпионат выглядит как вечная стройка. «Сегодня во главе угла результат, а чтобы поставить игру, нам нужно время», - знакомая мантра, повторяемая многими тренерами из года в год.

Результаты в еврокубках

Удивительно, но наши клубы как-то смогли скопом отвоевать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, но каждый по отдельности со своими тараканами. «Зенит» радует постоянным выходами в весеннюю часть еврокубков, но с момента завоевания Кубка УЕФА «сине-бело-голубые» лишь однажды играли в четвертьфинале Лиги Европы, то есть до поздних стадий не добираются. ЦСКА стабильно отбирается в Лигу чемпионов, но результаты – ужас. Видимо, прошлый сезон останется единственным за шесть лет, когда армейцы финишируют в лигочемпионской группе не на последней строчке. «Локомотив» спустя полтора десятилетия вернулся в Лигу чемпионов и начал с четырех поражений, «Спартак» в прошлом году выступил успешнее железнодорожников, но дважды не смог обыграть «Марибор», а до этого несколько раз проигрывал в квалификации Лиги Европы – «Легии», «Санкт-Галлену», АЕКу. В общем, разочарований достаточно, но за счет выработавшейся привычки наши клубы научились выжимать результаты в еврокубках, иначе бы не обошли Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

Звёзды РПЛ

Были времена, когда зритель ходил «на Титова», «на Аршавина», «на Вагнера Лава». Сейчас с игроками, которые притягивают взгляды, печально. Летом уехали Головин и Промес – предпоследние из могикан, Федор Смолов ушел в тень, а Кокорин неудачно взял в руки стул. По пальцам можно пересчитать игроков, которые прямо-таки выделяются на общем фоне. Под первым номером идет Дзюба, который устроил прорыв на ЧМ-2018 и правильно распорядился созданным наследием. Уровнем мастерства выделяется партнер Артема по «Зениту» Лео Паредес. По тому же принципу отметил бы арендованных московскими клубами полузащитников Николу Влашича и Гжегоша Крыховяка, а еще Марио Фернандес – один из ярчайших игроков РПЛ. В «Краснодаре» выделяются игроки группы атаки, особенно Ари и Классон, в «Спартаке» могли бы играть на уровне амбассадоров лиги Фернандо, Луис Адриано, Ханни и Роман Зобнин, но события последних месяцев заставили забыть о «красно-белых» и их положительных качествах.

Уровень конкуренции

За счет «автобусов» конкуренция в РПЛ выглядит вполне пристойной, но разрыв в возможностях между топ-клубами, которые постоянно претендуют на попадание в еврокубки, и всеми остальными довольно велик. В чемпионате России можно выделить «Большую пятерку»: «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Вклиниться в нее удается разве что Бердыеву – когда с «Рубином», когда с «Ростовом». Что касается конкуренции в командах, то здесь нас ждут бесконечные разговоры о лимите на легионеров, который не дает должного эффекта (взгляните хотя бы на резкий рост натурализованных футболистов в сборной России), но по-прежнему упорно применяется. А теперь, согласившись или оспорив аргументацию, вы ответьте на вопрос: РПЛ – интересный чемпионат?

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   324 / 984
вчера в 22:39
Полностью согласен со статьей. РПЛ - УГ

Смотрите Германию и Англию
Bastardo
Bastardo ответил turist82
   606 / 984
вчера в 19:32
А если костыль ввести...ради повышения зрелищности. Правило по которому команда по итогам чемпионата забившая 1 или менее гола за игру(30 или менее за сезон) автоматом попадает в стыки на вылет в ФНЛ вне зависимости от набранных очков? ))) Это бы заставило унылые автобусы играть в атаку, хочешь, не хочешь а атакуй.
ФНЛовцы всё равно не обыграют, например, Рубин. А многие клубы ФНЛ просто не потянут повышение. Так что вряд ли это бы изменило ситуацию.
Bastardo
Bastardo ответил Фата лист
   606 / 984
вчера в 19:26
Даже отечественные эксперты констатируют: российский футбол сейчас смотреть неинтересно. __________________________________________ Дальше можно даже не читать, но я прочитал и ничего интересного не обнаружил, все по кругу. Глупо начинать нести телегу, опираясь на слова отечественного эксперта. Видел я этих экспертов на Матч ТВ, печальное зрелище.
Вот только тут автор статьи полностью прав, в еврочашках лажают все команды, а не какая-то одна. И одна из причин этого - падение качества футбола. Да и просто смотреть на la cretina comedia с чиновниками, которые каждую зиму не ждут морозов - до жути надоело. Так что эти заявления экспертов про падение качества очевидны как заявления о мокроте воды.
украб украл укроп
украб украл укроп
   452 / 984
вчера в 19:00
даже чемпионы случайные, да и сейчас на первом месте тоже зенит вопреки качеству игры и за счет неидеального судейства, но еще есть время спасти этот сезон, сделав его интересным.
BDA8181
BDA8181
   244 / 984
вчера в 17:52
РПЛ болото!!! Расформировать и забыть как страшный сон.
Воин666
Воин666 ответил turist82
   67 / 984
вчера в 17:48
А если костыль ввести...ради повышения зрелищности. Правило по которому команда по итогам чемпионата забившая 1 или менее гола за игру(30 или менее за сезон) автоматом попадает в стыки на вылет в ФНЛ вне зависимости от набранных очков? ))) Это бы заставило унылые автобусы играть в атаку, хочешь, не хочешь а атакуй.
И что же будет мешать командам катать договорняки и забивать побольше?
nnb199O
nnb199O
   195 / 984
вчера в 17:06
Не будем лгать, лучше смотреть чемпионшип чем рфпл.
Фата лист
Фата лист
   16 / 984
вчера в 16:20
Даже отечественные эксперты констатируют: российский футбол сейчас смотреть неинтересно.
__________________________________________
Дальше можно даже не читать, но я прочитал и ничего интересного не обнаружил, все по кругу. Глупо начинать нести телегу, опираясь на слова отечественного эксперта. Видел я этих экспертов на Матч ТВ, печальное зрелище.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   112 / 984
вчера в 16:15
Клуб с самыми большими возможностями – «Зенит», три года подряд не может попасть в Лигу чемпионов.
Самая верная заметка ещё можно было добавитьс возможностями на равне с ПСЖ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил turist82
   69 / 984
вчера в 16:05
А если костыль ввести...ради повышения зрелищности. Правило по которому команда по итогам чемпионата забившая 1 или менее гола за игру(30 или менее за сезон) автоматом попадает в стыки на вылет в ФНЛ вне зависимости от набранных очков? ))) Это бы заставило унылые автобусы играть в атаку, хочешь, не хочешь а атакуй.
Костыли они на то и костыли, что их лучше не вводить)) Что нужно делать для повышения зрелищности - это совершенно очевидно, поставить во главе футбола бизнесмена, убрать любую поддержку государства.

И когда РФС станет самостоятельной организацией, живущей за свои деньги, а не за госсредства или подачки олигархов (за которые им и дальше разрешают заниматься рейдерством), они задумаются, проводить ли матчи при -15, продавать ли права за копейки организации, которая даже показ организовать не может и комментаторов подобрать, позволять ли "Уралу" и дальше зарабатывать на букмекерах и т.п., хотя что я говорю, "Урал" живет только за счет пенсионеров Свердловской области, так что никакого позорящего Россию год за годом "Урала" тогда, слава Одину, тогда не будет.

Дальше и клубы сами вынуждены будут жить по средствам. Строить стадион на 5000 за пару миллионов долларов, если у них посещаемость 3000, а не получать стадион от государства за 500 миллионов, который не то, что никогда не окупится, но даже стоимость ежегодной эксплуатации и амортизации не отобьет на всех матчах и концертах рэперов.

И т.д. и т.п., но этого никогда не будет, потому что гидра коррупции, которая оплела все российское общество, еще лет 15, как минимум, будет душить Россию, пока не придут люди с новым, деловым мышлением и пониманием того, что патриотизм - это когда ты не воруешь, строишь хорошие дороги и сажаешь леса, а не когда ты показываешь, насколько все прогнило на Украине и ругаешь либералов, а сам отдыхаешь в Майами, прописан в Лондоне, а твои дети живут в пентхаузе в Сан-Франциско и по русски давно не говорят))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   119 / 984
вчера в 15:58
Да чемпионошип интереснее чем рфпл
LOpp
LOpp
   14 / 984
вчера в 15:40
матчи с участием цска без слез смотреть не возможно.
turist82
turist82
   446 / 984
вчера в 15:35
А если костыль ввести...ради повышения зрелищности. Правило по которому команда по итогам чемпионата забившая 1 или менее гола за игру(30 или менее за сезон) автоматом попадает в стыки на вылет в ФНЛ вне зависимости от набранных очков? ))) Это бы заставило унылые автобусы играть в атаку, хочешь, не хочешь а атакуй.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   38 / 984
вчера в 15:23
В большинстве матчах просто спать хочется) 😊 смотреть можно, когда первые 5.- 6 команд играют между собой. А остальное тягучее болото.
valt134
valt134
   129 / 984
вчера в 15:18
«А Кокорин неудачно взял в руки стул...» Фраза мне понравилась.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   69 / 984
вчера в 13:57
Я попытался большой пост написать, а потом думаю зачем - снова писать про матчи в -15, про ежегодный аттракцион щедрости "Урала" во втором круге, про копеечный контракт с принадлежащим другу/кошельку Путина Ковальчуку "Матч ТВ", про косноязычных комментаторов, которые напрочь отбивают желание смотреть, про банкротов, про которых известно заранее, но их допускают до чемпионата, про самодуров Миллера и Федуна и т.п...
Splurgeloa
Splurgeloa
   751 / 984
вчера в 13:44
Даже чемпионат Шотландии интересней.А матч Селтик - Джерс по накалу не уступает ключевым матчам английской премьер-лиги.
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