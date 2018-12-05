Кубковые приключения «Спартака» и «Краснодара»

05 декабря 2018, 22:02

Кубковые матчи грандов РПЛ позволяют «Соккер.ру» провести параллели между командой, откуда Кононов ушел в отставку, и клубом, его пригласившим.

Есть вещи, над которыми молодой «Краснодар» и старый, не умудренный опытом «Спартак» работают параллельно. Причем иногда не первые должны учиться у вторых, а наоборот. Сегодня команды Кононова и Мусаева сыграли две ничьи в Кубке России, обе команды упустили победы.

Но показали разный футбол. «Краснодар» встретил сильный «Ростов», играл соответственно. А «Спартак» имел все, чтобы дома сделать шаг в сторону полуфинала Кубка России против победителя пары «Оренбурга» и «Арсенала» (в первом матче туляки выиграли 2:4 в гостях). Но вместо этого увидели еще один матч, в котором «Спартак» не очаровал фанатов на полупустом стадионе качеством игры. Что же нужно москвичам?

Привить узнаваемый стиль

Какой у «Спартака» стиль? Много сумбурно атаковать. Допускать выдающиеся ошибки в защите – знаменитые примеры, когда на ворота вываливаются несколько соперников. Играть несколько лет без подключений правого защитника в атаку и без левого фланга в обороне. Иметь средние показатели, кроме количества ударов. И побеждать, когда повезло – как в матче с тем же «Краснодаром» в гостях.

А у бывшей команды Кононова со стилем проблем нет, подход современный. «Краснодар» атакует по центру, нападает флангами, высоко контролирует мяч. Конечно, у «Спартака» тоже бывают «просветления», как атака против «Урала» с пасом пяткой от Адриано, но стиль один эпизод не отражает. Кононов – тренер, любящий атаку, «красно-белые» будут меняться и станут больше похожими на «Краснодар». А «быки» уже со стилем, хотя не без греха.

Отказаться от прогнозов

Федун сегодня: «16 лет не выигрывали Кубок. Пора». Серьезно? Предыдущие сто похожих заявлений ничему не научили? Любой «Тосно» надо обыгрывать молча! Например, Галицкий не говорил, что в этом году задачей является чемпионство, но работу в этом направлении начали вести. Правильная позиция, ведь какой смысл в существовании некоммерческого проекта, если не в спортивной составляющей?

Никто не сможет объяснить, в чем был сакральный смысл последних десяти лет в истории «Спартака». Неужели все эти скандалы, потраченный миллиард и построенный стадион нужны ради одного чемпионства? Или служат подводкой к семейной ссоре детей и отчима, так и не ставшего родным отцом? Заявлений о полуфиналах ЛЕ и ЛЧ , победах в РПЛ и Кубке было много, а трофеев всего два. И если бы все дело было только в кубках и их отсутствии.

Доводить молодежь до ума

У «Спартака» хороший выбор. Многие родители хотят, чтобы их дети играли именно за москвичей. Ведь у «Зенита» школы сейчас нет, как и доверия молодым. Но у «Краснодара» целый культ молодежи и обозначение мечты владельца клуба – увидеть одиннадцать воспитанников в основе. Причем тут можно провести параллели. У «Спартака» есть ростовчанин Максименко, у «быков» местный Сафонов. Второй признан игроком месяца, впервые в истории «Краснодара».

А Максименко допускал довольно грубые ошибки, хотя благодаря Жиго поначалу мало пропускал. У «Спартака» есть интересные хавбеки, вроде Игнатова, но им нужнее форварды из молодежки. И такие есть у «Краснодара» - Игнатьев забил сегодня, а у Сулейманова 5 голов за 158 минут в РПЛ . Как тебе такое, Пако Алькасер? А вот Ломовицкий и компания не настолько полезные. «Красно-белые» не доводят до ума даже вундеркиндов. Дольше всех в «Спартаке» из этого состава Джано – 9 лет. Грузину всего 26 лет, а на нем сейчас Кононов собрался поставить крест зимой.

Лучше продумывать покупки

Лучшее подписание «красно-белых» из последних - сворованный у «Краснодара» Жиго. У «Спартака» всегда непонятно, кто делает трансферы? Такое ощущение, что одного покупает один, другого – второй, а Еременко – лично Федун забирает. Вот сейчас якобы перехватят Аиртона из Бразилии, к нему еще «Зенит» присматривался. Но этот парень ужасен в защите, то есть мало чем отличается от Мельгарехо и Комбарова в обороне. И справа вместо Ещенко, Рассказова или Петковича хорошо играть не умеет.

А вот сильного флангового форварда на замену Промесу не нашли, хотя всегда знали – Квинси уйдет. «Краснодар» потерял Смолова и Гранквиста, но критически на качестве футбола уход двух лидеров не сказался, поскольку Куэва может забить со штрафного, Ари – форвард уровня сборной России. Да и в обороне новички играют порой прилично, не всегда тройка приличных вратарей пашет в поте лица. У «Краснодара» нет репутации клуба, который не разбирается в трансферах, а у «Спартака» Педро Роша – живая статуя спорного реноме.

Успешно работать с фанатами

«Спартак» с полупустым стадионом даже на тех секторах, куда разрешали продавать билеты – нонсенс. Больная тема и большая, но объясните одну штуку. Что мешало «Спартаку» и Глушакову вместо пафосной войны сразу сделать совместное вежливое заявление, что команда и клуб поддерживают Дениса, но уважают мнение фанатов, поэтому хавбек на время добровольно снимет полномочия капитана, а в будущем кровью и потом докажет, что заслуживает носить повязку? Понятно, что в таком случае сопротивление фанатов было бы минимальным.

Ведь резкая реакция из-за того, что отставку Карреры не проговорили, ничего не объяснили, Глушакова вернули сразу капитаном, а Рианчо сказал – плевать ему на мнение фанатов, Денис будет в основе. У «Спартака» должна быть мудрая позиция, а ее нет. Есть только ультиматумы и обидчивость. А вот «Краснодар» так четко и тихо наказал фанатов после того, как бросали бутылки на поле против «красно-белых», что на отношениях клуба и народа это не сказалось. «Спартак» провалился в ситуации с Глушаковым, и это объективно – и на дерби, и сегодня недобрали фанатов. Народ огорчили неумением объясниться и пренебрежением.

Перестать ставить на везение

Да, Каррере «быки» проиграли, чемпионами не были. И сегодня у одних счет 2:2, у других – 1:1, не лучшие домашние результаты в Кубке. Но вы помните, как «Спартак» отскочил в Краснодаре в РПЛ ? Счет по ударам был 21:8. А сегодня разница между командами еще заметнее. Матчи играли параллельно, и пока «быки» атаковали позиционно – «Спартак» сумбурно искал победный мяч. В итоге не нашел, однако надо отметить, что пока единственное, чем Кононов отличается от Карреры и Рианчо – везучесть.

С «Крыльями Советов» судьи ошибались в пользу «Спартака», чем очень помогли. В дерби с «Локомотивом» наоборот был признанный ляп – удаление Рассказова за попадания мяча в лицо, а не руку, но Смолов удружил, «Локомотив» проиграл перед победой над «Рубином» в Кубке России. А сегодня «Урал» выступил так, что до февраля не забудут прогноз Федуна. Ведь Парфенов может выбить «Спартак» из Кубка России. А «Краснодар», не делая опрометчивых заявлений, способен удачнее выступить на всех фронтах – в Кубке, в Европе и в чемпионате России.

Играть так ужасно, как частенько играет «Спартак», «Краснодар» умеет. Сегодня упустили верную уверенную победу именно по московскому сценарию. На ровном месте, играя лучше, чем «Ростов». Но быть куда солиднее и ярче, чем соперники и «Спартак», тоже в состоянии. Что доказывает и таблица РПЛ , и характер сегодняшних матчей фаворитов против Карпина и Парфенова. Ничьи бывают разными, а деятельность клубов, между которыми семь пунктов в таблице, подсказывает, что «Спартаку» у «Краснодара» стоит заимствовать не только тренера.

Два года назад средняя домашняя посещаемость матчей «быков» была всего 17 тысяч, а сейчас в полтора раза выше. У «Спартака» такими темпами показатели упадут не только из-за дисквалификации двух трибун, как сегодня. Трудно быть грандом без стиля и умения общаться с фанатами, тут великая история и упрямство не спасут.