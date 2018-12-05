Кубковые приключения «Спартака» и «Краснодара»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Кубковые приключения «Спартака» и «Краснодара»

05 декабря 2018, 22:02

Кубковые матчи грандов РПЛ позволяют «Соккер.ру» провести параллели между командой, откуда Кононов ушел в отставку, и клубом, его пригласившим.  

Есть вещи, над которыми молодой «Краснодар» и старый, не умудренный опытом «Спартак» работают параллельно. Причем иногда не первые должны учиться у вторых, а наоборот. Сегодня команды Кононова и Мусаева сыграли две ничьи в Кубке России, обе команды упустили победы.

Но показали разный футбол. «Краснодар» встретил сильный «Ростов», играл соответственно. А «Спартак» имел все, чтобы дома сделать шаг в сторону полуфинала Кубка России против победителя пары «Оренбурга» и «Арсенала» (в первом матче туляки выиграли 2:4 в гостях). Но вместо этого увидели еще один матч, в котором «Спартак» не очаровал фанатов на полупустом стадионе качеством игры. Что же нужно москвичам?

Привить узнаваемый стиль

Какой у «Спартака» стиль? Много сумбурно атаковать. Допускать выдающиеся ошибки в защите – знаменитые примеры, когда на ворота вываливаются несколько соперников. Играть несколько лет без подключений правого защитника в атаку и без левого фланга в обороне. Иметь средние показатели, кроме количества ударов. И побеждать, когда повезло – как в матче с тем же «Краснодаром» в гостях.

А у бывшей команды Кононова со стилем проблем нет, подход современный. «Краснодар» атакует по центру, нападает флангами, высоко контролирует мяч. Конечно, у «Спартака» тоже бывают «просветления», как атака против «Урала» с пасом пяткой от Адриано, но стиль один эпизод не отражает. Кононов – тренер, любящий атаку, «красно-белые» будут меняться и станут больше похожими на «Краснодар». А «быки» уже со стилем, хотя не без греха.

Отказаться от прогнозов

Федун сегодня: «16 лет не выигрывали Кубок. Пора». Серьезно? Предыдущие сто похожих заявлений ничему не научили? Любой «Тосно» надо обыгрывать молча! Например, Галицкий не говорил, что в этом году задачей является чемпионство, но работу в этом направлении начали вести. Правильная позиция, ведь какой смысл в существовании некоммерческого проекта, если не в спортивной составляющей?

Никто не сможет объяснить, в чем был сакральный смысл последних десяти лет в истории «Спартака». Неужели все эти скандалы, потраченный миллиард и построенный стадион нужны ради одного чемпионства? Или служат подводкой к семейной ссоре детей и отчима, так и не ставшего родным отцом? Заявлений о полуфиналах ЛЕ и ЛЧ, победах в РПЛ и Кубке было много, а трофеев всего два. И если бы все дело было только в кубках и их отсутствии.

Доводить молодежь до ума

У «Спартака» хороший выбор. Многие родители хотят, чтобы их дети играли именно за москвичей. Ведь у «Зенита» школы сейчас нет, как и доверия молодым. Но у «Краснодара» целый культ молодежи и обозначение мечты владельца клуба – увидеть одиннадцать воспитанников в основе. Причем тут можно провести параллели. У «Спартака» есть ростовчанин Максименко, у «быков» местный Сафонов. Второй признан игроком месяца, впервые в истории «Краснодара».

А Максименко допускал довольно грубые ошибки, хотя благодаря Жиго поначалу мало пропускал. У «Спартака» есть интересные хавбеки, вроде Игнатова, но им нужнее форварды из молодежки. И такие есть у «Краснодара» - Игнатьев забил сегодня, а у Сулейманова 5 голов за 158 минут в РПЛ. Как тебе такое, Пако Алькасер? А вот Ломовицкий и компания не настолько полезные. «Красно-белые» не доводят до ума даже вундеркиндов. Дольше всех в «Спартаке» из этого состава Джано – 9 лет. Грузину всего 26 лет, а на нем сейчас Кононов собрался поставить крест зимой.

Лучше продумывать покупки

Лучшее подписание «красно-белых» из последних - сворованный у «Краснодара» Жиго. У «Спартака» всегда непонятно, кто делает трансферы? Такое ощущение, что одного покупает один, другого – второй, а Еременко – лично Федун забирает. Вот сейчас якобы перехватят Аиртона из Бразилии, к нему еще «Зенит» присматривался. Но этот парень ужасен в защите, то есть мало чем отличается от Мельгарехо и Комбарова в обороне. И справа вместо Ещенко, Рассказова или Петковича хорошо играть не умеет.

А вот сильного флангового форварда на замену Промесу не нашли, хотя всегда знали – Квинси уйдет. «Краснодар» потерял Смолова и Гранквиста, но критически на качестве футбола уход двух лидеров не сказался, поскольку Куэва может забить со штрафного, Ари – форвард уровня сборной России. Да и в обороне новички играют порой прилично, не всегда тройка приличных вратарей пашет в поте лица. У «Краснодара» нет репутации клуба, который не разбирается в трансферах, а у «Спартака» Педро Роша – живая статуя спорного реноме.

Успешно работать с фанатами

«Спартак» с полупустым стадионом даже на тех секторах, куда разрешали продавать билеты – нонсенс. Больная тема и большая, но объясните одну штуку. Что мешало «Спартаку» и Глушакову вместо пафосной войны сразу сделать совместное вежливое заявление, что команда и клуб поддерживают Дениса, но уважают мнение фанатов, поэтому хавбек на время добровольно снимет полномочия капитана, а в будущем кровью и потом докажет, что заслуживает носить повязку? Понятно, что в таком случае сопротивление фанатов было бы минимальным.

Ведь резкая реакция из-за того, что отставку Карреры не проговорили, ничего не объяснили, Глушакова вернули сразу капитаном, а Рианчо сказал – плевать ему на мнение фанатов, Денис будет в основе. У «Спартака» должна быть мудрая позиция, а ее нет. Есть только ультиматумы и обидчивость. А вот «Краснодар» так четко и тихо наказал фанатов после того, как бросали бутылки на поле против «красно-белых», что на отношениях клуба и народа это не сказалось. «Спартак» провалился в ситуации с Глушаковым, и это объективно – и на дерби, и сегодня недобрали фанатов. Народ огорчили неумением объясниться и пренебрежением.

Перестать ставить на везение

Да, Каррере «быки» проиграли, чемпионами не были. И сегодня у одних счет 2:2, у других – 1:1, не лучшие домашние результаты в Кубке. Но вы помните, как «Спартак» отскочил в Краснодаре в РПЛ? Счет по ударам был 21:8. А сегодня разница между командами еще заметнее. Матчи играли параллельно, и пока «быки» атаковали позиционно – «Спартак» сумбурно искал победный мяч. В итоге не нашел, однако надо отметить, что пока единственное, чем Кононов отличается от Карреры и Рианчо – везучесть.

С «Крыльями Советов» судьи ошибались в пользу «Спартака», чем очень помогли. В дерби с «Локомотивом» наоборот был признанный ляп – удаление Рассказова за попадания мяча в лицо, а не руку, но Смолов удружил, «Локомотив» проиграл перед победой над «Рубином» в Кубке России. А сегодня «Урал» выступил так, что до февраля не забудут прогноз Федуна. Ведь Парфенов может выбить «Спартак» из Кубка России. А «Краснодар», не делая опрометчивых заявлений, способен удачнее выступить на всех фронтах – в Кубке, в Европе и в чемпионате России.  

Играть так ужасно, как частенько играет «Спартак», «Краснодар» умеет. Сегодня упустили верную уверенную победу именно по московскому сценарию. На ровном месте, играя лучше, чем «Ростов». Но быть куда солиднее и ярче, чем соперники и «Спартак», тоже в состоянии. Что доказывает и таблица РПЛ, и характер сегодняшних матчей фаворитов против Карпина и Парфенова. Ничьи бывают разными, а деятельность клубов, между которыми семь пунктов в таблице, подсказывает, что «Спартаку» у «Краснодара» стоит заимствовать не только тренера.

Два года назад средняя домашняя посещаемость матчей «быков» была всего 17 тысяч, а сейчас в полтора раза выше. У «Спартака» такими темпами показатели упадут не только из-за дисквалификации двух трибун, как сегодня. Трудно быть грандом без стиля и умения общаться с фанатами, тут великая история и упрямство не спасут.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Jum13
   60 / 932
вчера в 19:05
Оттюменным лучше бы помолчать
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Озеров
   129 / 932
вчера в 11:37
Ты знаешь, а ты прав. Где то есть цыганские корни. Но лучше быть цыганом, чем: Посромленным, Отреаленым, да еще и Отпильзениным.
хуже это ничего нет

спартак
сезон2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Jum13
Jum13 ответил Озеров
   40 / 932
вчера в 10:25
Ты знаешь, а ты прав. Где то есть цыганские корни. Но лучше быть цыганом, чем: Посромленным, Отреаленым, да еще и Отпильзениным.
Ты ещё можешь много чего придумать - чем спартачу ещё заниматься, наблюдая как ЦСКА играет в ЛЧ в то время как про его команду всякие ПАОКи, АЕКи и Рапиды немецкое кино снимают )))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 932
вчера в 10:10
Отскочили аутсайдеры тарасовские. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 932
вчера в 10:10
У Спартака не приключения, а очередной цирк. Гыгыгы
Озеров
Озеров ответил Jum13
   112 / 932
вчера в 09:42
И это говорит фанатик "героев квалификаций" ))) Посромаленый - так ты цыган? )))
Ты знаешь, а ты прав. Где то есть цыганские корни.

Но лучше быть цыганом, чем:

Посромленным, Отреаленым, да еще и Отпильзениным.
Jum13
Jum13 ответил Озеров
   40 / 932
вчера в 09:21
Вспомни лучше о посРомалемных.
И это говорит фанатик "героев квалификаций" )))
Посромаленый - так ты цыган? )))
sihafazatron
sihafazatron ответил Озеров
   125 / 932
вчера в 08:42
Вспомни лучше о посРомалемных.
сравнивать рому с рапидом как-то некорректно
Озеров
Озеров ответил Jum13
   112 / 932
вчера в 01:57
Отрапиженые опять смогли отскочить
Вспомни лучше о посРомалемных.
Jum13
Jum13
   40 / 932
вчера в 01:48
Отрапиженые опять смогли отскочить
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   58 / 932
вчера в 00:47
Федун сегодня: «16 лет не выигрывали Кубок. Пора». Серьезно? Предыдущие сто похожих заявлений ничему не научили?
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Scuderia Ferrari
   60 / 932
05 декабря в 23:45
Ты чё не спишь детское время давно закончилось
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил SpaM-SARW
   12 / 932
05 декабря в 23:42
Твоя любимая конюшня уже больше десяти лет за счёт везения результаты берет так что не тебе гневаться о везучести Спартака
Везёт тому, кто везёт. Тем более на протяжении 10 лет если.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   60 / 932
05 декабря в 23:37
Твоя любимая конюшня уже больше десяти лет за счёт везения результаты берет так что не тебе гневаться о везучести Спартака
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   60 / 932
05 декабря в 23:36
Подумал откуда столько желчи в адрес Спартака, оказывается Багров. Если в конце мая Спартак окажется выше Краснодара вспомни про свой этот блог и в лиге Европы ещё не всё ясно
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 932
05 декабря в 22:44
Нет в Спартаке таких игроков,как Петков и Игнатьев. У нас-Петкович и Игнатов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   41 / 932
05 декабря в 22:15
Все будет хлрошо,я уверен ,забьем на выезде и по пенальти выиграем на зло Фарфану
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