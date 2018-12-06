Пеле разжигает. Месси намного хуже Марадоны?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Чехия. Первая Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

Пеле разжигает. Месси намного хуже Марадоны?

вчера, 18:00

Король футбола заставил «Соккер.ру» вскрыть папки с интересной темой, заявив, что Марадона намного лучше Месси. Так ли это? Опрос не последних людей футбола поможет разобраться.

Что сказал Пеле: «Как можно сравнивать футболиста, который хорошо играет головой, отлично бьет с обеих ног с тем, кто наносит удары только одной ногой, не умеет играть головой, обладает одним единственным навыком. Как вы можете сравнивать? Чтобы сравнивать кого-то со мной, игрок должен отлично уметь бить левой ногой, правой ногой и головой. Я считаю, что Марадона был одним из лучших игроков в истории. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, я скажу, что был. Намного лучше. Беккенбауэр и Кройф тоже были отличными футболистами».

Что говорили о Месси и Марадоне другие известные личности

Эрнан Креспо, экс-форвард сборной Аргентины: «Конечно, мы всегда ждем от него большего, но Месси — не Марадона. Он не может выиграть чемпионат мира в одиночку. Все аргентинцы должны это понять, как и партнеры по команде Лионеля. Он феноменален, если есть подходящие условия, как в „Барселоне“. В противном случае ему очень тяжело».

Джанни Инфантино, глава ФИФА: «Месси – невероятный игрок, но ему по-прежнему нужно выиграть чемпионат мира, потому что история помнит многих великолепных футболистов, никогда не побеждавших на мундиале. Но именно этот титул делает экстраординарным игроком Марадону, который почти в одиночку тащил свои команды к трофеям, играл определяющую роль в клубах и сборной».

Хуан Себастьян Верон, бывший полузащитник сборной Аргентины: «Я могу точно сказать, что Месси - это не Марадона, так как я играл с обоими. Марадона был движущей силой, он был тем, на кого вы могли рассчитывать. Месси - очень застенчивый парень, он является интровертом. Он не должен быть лидером. Я не сомневаюсь в его технических способностях, но характер у него не тот».

Габриэль Батистута, экс-форвард сборной Аргентины: «Марадона - лучший в мире. У него есть харизма и редкий талант. Возможно, Месси более талантлив, чем Диего, но у него нет той харизмы, которая есть у Марадоны. Марадона - это поэзия, Месси - это проза».

Дидье Дрогба, бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара: «Месси многое сделал для футбола, он бы мог прямо сейчас завершить карьеру. Если он выиграет чемпионат мира, то станет еще легендарнее. Но на данный момент я считаю, что Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны».

Серхио Рамос, защитник сборной Испании и мадридского «Реала»: «В Аргентине все знают, что Марадона находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории - Лео Месси».

Диего Симеоне, экс-игрок сборной Аргентины и главный тренер «Атлетико»: «Я никогда не сравниваю Месси с Марадоной, потому что считаю, что это некорректно, ведь они представляют разные эпохи футбола».

Педро Трольо, бывший игрок сборной Аргентины: «В Аргентине от любви до ненависти один шаг, может достаться и Месси. Но люди должны понимать, что в нашей сборной хоть и собраны сильные игроки, нет Хави и Иньесты, которые „сделали“ Лео в „Барселоне“».

Геннадий Орлов, российский комментатор и голос «Зенита»: «Месси – выдающийся парень, но все-таки ниже уровнем, чем Марадона. Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше».

Роберто Айяла, бывший защитник сборной Аргентины: «Лионель – лучший в мире прямо сейчас, но в истории футбола был только один Марадона».

Руд Гуллит, экс-игрок сборной Нидерландов: «Марадона был не только великим футболистом, он был настоящим лидером. Знал, как одержать победу самостоятельно, как на ЧМ-1986. А еще у Месси преимущество эпохи: он защищен регламентом, арбитрами, СМИ, в то время как Диего творил, постоянно держа в уме, что соперники запросто могут сломать ему обе ноги».

Георгий Черданцев, российский комментатор: «Я бы так сформулировал: Месси – человек системы. Хорошо отлаженной. Вне системы он может играть, только когда находится в исключительной форме. Не Марадона. Нет. И чемпионат мира это в очередной раз подтвердил».

Хорхе Вальдано, экс-игрок сборной Аргентины: «Таланты Марадоны и Месси сопоставимы, но Диего стал героем нации, обыграв Англию и сделав Аргентину лучшей в мире. На эмоциональном уровне он принес гораздо больше радости аргентинскому народу, стал „божественным мстителем“».

Ривалдо, экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии: «Учитывая то, что Месси сделал в „Барселоне“ и что привнёс в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который стал чемпионом мира. Поэтому, аргентинцы и не считают Месси легендой того же уровня. Для болельщиков сборной не имеет значения то, что ты сделал для своего клуба, им хочется отпраздновать завоевание Кубка Мира. До тех пор, пока Месси не выиграет чемпионат мира, только Марадона будет истинной легендой для Аргентины».

Резюме. Месси уступает Марадоне

Серхио Рамос расставил свои приоритеты в дуэли Марадона vs Месси на фоне обиды: Диего заявил, что капитан «Реала» не тянет на роль лидера сборной Испании, как Годин в Уругвае. Это объясняет странное заявление Рамоса. Но в целом, заметьте, подавляющее большинство на стороне Марадоны, и что самое важное – все аргентинцы подчеркивают это. И в народе наверняка такие же настроения. Правильное резюме выдал Ривалдо: Лео может быть сколько угодно великим в «Барселоне», но Марадона выиграл для Аргентины чемпионат мира, а Месси – нет. И вот здесь нужно задать правильный вопрос: может ли претендовать на звание величайшего футболиста в мировой истории тот, кто даже не лучший в футбольной истории своей страны?

Поделиться
Другие материалы по теме
Уникальный год в истории «Арсенала»
Вчера, 10:15Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Компани выйдет на поле с радужной повязкой
04 декабря ФотоКомментарии21
Скауты «Реала» посетили матч «Рома» - «Интер»
04 декабря Комментарии12
Месси и Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде
04 декабря Комментарии9
Модрич: «Испытываю невероятные эмоции. Это большая честь для меня»
04 декабря Комментарии6
Закрывая эпоху. «Золотой мяч» без Роналду и Месси
03 декабряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
usachev
usachev
   489 / 932
сегодня в 01:31
Чисто мое (вероятно, субъективное) мнение: величие игрока определяется его клубной карьерой. Если ты крутой футболист, то ты будешь расти в клубе, тебя заметят и пригласят в более топовую команду, ты будешь достигать все бОльших результатов, брать желанные клубные трофеи и тебя всегда будут окружать игроки примерно одного уровня. В сборных всё иначе. Футбол - командная игра, но если ты играешь среди тех, кто не дотягивает до твоего уровня, то в сборной будет одно разочарование. И это не проблема конкретного игрока, это проблема футбольного поколения, с которым ты играешь за нацкоманду. Люди, которые думают, что футбол - это только сборная и только Евро и Фифа через два года, мою точку зрения не разделят. Им кажется, что игра сборной - это основное футбольное соревнование, а кубок мира - это всевышний трофей. Я же так не считаю. Величие игрока в его достижениях и статистике за клуб. История знает много гениальных игроков, которым не повезло со сборной и ничего в ней не светило. Такие есть и сегодня. Современный футбол совсем не тот, что был во времена Марадоны и Пеле, в качественных командах защите отдается все больше внимания, а защитники не удивлюсь, если скоро дотянут по стоимости до нападающих. Вряд ли Марадона так тащил бы мяч через всю оборону условной современной Бельгии, Франции или Бразилии.
denmig
denmig
   13 / 932
вчера в 22:32
Пора кофе в России начать продавать - просто SMесси!
Estiva
Estiva
   623 / 932
вчера в 22:22
Вообще-то, Марадона более великий, чем сам Пеле. Он намного сильнее выделялся в сборной, чем бразилец и тащил команду, делая разницу. Тот же Гарринча был ничем не хуже Пеле, а в некоторых аспектах был даже лучше. Вообще, сборная Бразилии сплошь состояла из звёзд, в отличие от Аргентины, у которой в составе было 10 качественных игроков + Марадона. Пеле просто неприятно, что ему абсолютно заслуженно противопоставляют целых двух аргентинцев, вот он и решил бросить кое-что на вентилятор.
Artuom
Artuom ответил DXTK
   264 / 932
вчера в 21:37
Почему Марадона лучший в Аргентине? а не Марио Кемпес, который первым обеспечил титул Абисалесте и забил два гола ворота финала ЧМ 78 против Голландии, обыграв Тотальный футбол. Я знаю щас скажут, что Аргентину протащили в 78 году в финал, когда они 6 мячей отгрузили Перу, а мне есть сразу чем парировать - Марадона забил рукой Англичанам, хотя второй его гол это шедевр. Разница между Месси и Марадоной стоит только в одном - Кубке ЧМ - выигранный 86 году, кто виноват, что Бурручага тогда забил решающий гол 3-2 в ворота Германии, и обеспечил им Титул ЧМ, а вот Игуаин и Паласио в матче с той же Германией только в 2014 году промазали свои моменты, забей в основное время Аргентинцы и все титул их. Но это футбол и он порой жесток. PS Я так думаю, чтобы превзойти Марадону, надо одержать две победы на ЧМ, потому что если Месси и Ко выйгруют хоть раз, все равно Диего для аргентины и мирового футбола будет лучшим.
Кемпес не лучший, потому что менее разносторонний игрок.

Кемпес сильный центр нап, завершитель. Но Марадона не уступал в реализации. Был явно намного круче в плане техники и передач больше выдавал. Плюс бегал/тащил мяч от середины поля к воротам. Тоесть Марадона явно больше давал команде.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Michael Korenblioum
   72 / 932
вчера в 21:16
Вкус,конечно, дело индивидуальное, но учиться всё равно надо.
учись, кто тебе мешает?
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил Ruslan3132
вчера в 21:06
Все дело вкуса...для меня Марадона и Пеле даже не в лучшей 5 игроков всех времен. Каждому свое.
Вкус,конечно, дело индивидуальное, но учиться всё равно надо.
Incredulous
Incredulous
   312 / 932
вчера в 20:11
Главная разница Месси и Марадоны в том, что Марадона был великим футболистом везде, а величие Месси ограничивается только Барселоной, и выступления Месси в сборной Аргентины самый яркий тому пример. Месси прекрасно понимает, что вся Барселона играет на него, включая и тренера и президента клуба, и поэтому переход в другой клуб для него - это заведомый провал и падение в глазах болельщиков.
Rattlehead
Rattlehead ответил DXTK
   141 / 932
вчера в 20:08
Почему Марадона лучший в Аргентине? а не Марио Кемпес, который первым обеспечил титул Абисалесте и забил два гола ворота финала ЧМ 78 против Голландии, обыграв Тотальный футбол. Я знаю щас скажут, что Аргентину протащили в 78 году в финал, когда они 6 мячей отгрузили Перу, а мне есть сразу чем парировать - Марадона забил рукой Англичанам, хотя второй его гол это шедевр. Разница между Месси и Марадоной стоит только в одном - Кубке ЧМ - выигранный 86 году, кто виноват, что Бурручага тогда забил решающий гол 3-2 в ворота Германии, и обеспечил им Титул ЧМ, а вот Игуаин и Паласио в матче с той же Германией только в 2014 году промазали свои моменты, забей в основное время Аргентинцы и все титул их. Но это футбол и он порой жесток. PS Я так думаю, чтобы превзойти Марадону, надо одержать две победы на ЧМ, потому что если Месси и Ко выйгруют хоть раз, все равно Диего для аргентины и мирового футбола будет лучшим.
И с чьей передачи Бурручага забил победный гол?)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 19:48
Самый адекватный ответ дал Диего Симеоне. А так да, Марадонна лучше Месси. Диего один из самых харизматичных, если не самый самый, футболистов за всю историю.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   60 / 932
вчера в 19:44
Самый справедливый ответ у Педро Трольо
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил d_fincher
вчера в 19:41
Защитники Месси могут много чего писать. Но их кумир - лишь набиватель статистики в Ла Лиге. Ни в одной лиге из топа он не смог бы набить столько рекордов. Эйбары и Ойсасуны ему в этом помогли. В Англии Месси сломали бы. В Германии затолкали локтями. В Италии грамотно закрывали. Разве что во Франции и в Испании можно набить стату. Где его титул чемпиона мира? Где титул чемпиона Южной Америки? Где его лидерские качества? Где всё это? Так что не лепите лепнину на футбольный мяч. Рассыпется как кумир на глиняных ногах, лопнет как дутая величина. пс: знаете, когда я впервые почувствовал, что хайп вокруг Месси - это не понастоящему? Когда увидел сравнение знаменитого видео, где Марадона обматывает защиту соперника через всё поле несется и забивает гол, унизив вратаря. А рядом видео, где якобы то же самое делает Месси. Да вот только на видео Марадона в финале Чемпионата Мира уничтожил Англию. А Месси на видео набил очередной рекорд с испанским карликом. Это РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Разница, господа, разница.
Не понимаю почему Марадону считают великим. Обыграть Англию-это не "big deal",особонно, в те времена. Великий- только Пеле на все времена. Трижды чемпион мира и с ним Бразилия навсегда забрала кубок Жюля Риме-Нику.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   400 / 932
вчера в 19:41
Пеле, Бэкенбауэр, Круиф, Марадона, Яшин - каждый из них как хорошее старое кино, классическая музыка...Месси и КР как современный голливудский блокбастер ))
dimagas1
dimagas1 ответил Manny_Pacquiao
   343 / 932
вчера в 19:34
Ну как так можно? Сане, стерлинг, марез играют в апл футбол, чуть ли не одни из лучших. Но они такие тощие, скоростные дриблеры. Почему в апл сломают месси. Да он вертел бы ими, направо и налево. Болельщики апл говорили, мол зря Гвардиола пришёл в сити, здесь у него ничего не получится. И что мы видим? Он вертет апл как хочет. Испанский футбол самый сильный. Люди, переходящие из Испании, будучи талантами, заигрывают в апл.
Тока он в Сити купил по сути состав.При нем было куплено около 15 игроков.Как тренер он днарь.В Баварии он близко не показал что от него ждали.Там ему не давали перестроить команду под ноль.ТОП-тренер этот тот тренер что может с минимальными изменениями добиться результат с тем что есть.Поставь его в ТТХ или Валенсию да он там все уничтожит.
BenderBender
BenderBender
   485 / 932
вчера в 19:33
У барсуков бомбит. Особливо у DXTК. Потому что всё по делу)))
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 19:30
"...Может ли претендовать на звание величайшего футболиста в мировой истории тот, кто даже не лучший в футбольной истории своей страны?..." Довольно точно подмечено,не правда ли? Действительно,Марадона при всех своих мирских недостатках намного харизматичнее Месси,и уж точно не хуже технически одарен,человек - эпоха,поднявший сб.Аргентины на вершину,а Лионель прекрасно понимая,что их сравнивают не смог сделать невозможного
DXTK
DXTK
   120 / 932
вчера в 19:25
Почему Марадона лучший в Аргентине? а не Марио Кемпес, который первым обеспечил титул Абисалесте и забил два гола ворота финала ЧМ 78 против Голландии, обыграв Тотальный футбол.

Я знаю щас скажут, что Аргентину протащили в 78 году в финал, когда они 6 мячей отгрузили Перу, а мне есть сразу чем парировать - Марадона забил рукой Англичанам, хотя второй его гол это шедевр.

Разница между Месси и Марадоной стоит только в одном - Кубке ЧМ - выигранный 86 году, кто виноват, что Бурручага тогда забил решающий гол 3-2 в ворота Германии, и обеспечил им Титул ЧМ, а вот Игуаин и Паласио в матче с той же Германией только в 2014 году промазали свои моменты, забей в основное время Аргентинцы и все титул их. Но это футбол и он порой жесток.

PS Я так думаю, чтобы превзойти Марадону, надо одержать две победы на ЧМ, потому что если Месси и Ко выйгруют хоть раз, все равно Диего для аргентины и мирового футбола будет лучшим.
serset
serset
вчера в 19:25
С Симеоне солидарен..
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил d_fincher
   94 / 932
вчера в 19:11
Ну как так можно? Сане, стерлинг, марез играют в апл футбол, чуть ли не одни из лучших. Но они такие тощие, скоростные дриблеры. Почему в апл сломают месси. Да он вертел бы ими, направо и налево. Болельщики апл говорили, мол зря Гвардиола пришёл в сити, здесь у него ничего не получится. И что мы видим? Он вертет апл как хочет. Испанский футбол самый сильный. Люди, переходящие из Испании, будучи талантами, заигрывают в апл.
d_fincher
d_fincher
   62 / 932
вчера в 18:37
Защитники Месси могут много чего писать. Но их кумир - лишь набиватель статистики в Ла Лиге. Ни в одной лиге из топа он не смог бы набить столько рекордов. Эйбары и Ойсасуны ему в этом помогли.

В Англии Месси сломали бы. В Германии затолкали локтями. В Италии грамотно закрывали. Разве что во Франции и в Испании можно набить стату.

Где его титул чемпиона мира? Где титул чемпиона Южной Америки? Где его лидерские качества? Где всё это?

Так что не лепите лепнину на футбольный мяч. Рассыпется как кумир на глиняных ногах, лопнет как дутая величина.

пс: знаете, когда я впервые почувствовал, что хайп вокруг Месси - это не понастоящему? Когда увидел сравнение знаменитого видео, где Марадона обматывает защиту соперника через всё поле несется и забивает гол, унизив вратаря. А рядом видео, где якобы то же самое делает Месси. Да вот только на видео Марадона в финале Чемпионата Мира уничтожил Англию. А Месси на видео набил очередной рекорд с испанским карликом. Это РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Разница, господа, разница.
eleven LC
eleven LC
   310 / 932
вчера в 18:11
Я не видел игру Марадоны,нарезки из Ютуба не то но как видно все,абсолютно все считают что Марадона был лучше чем Месси!
А моё мнение это что Месси считают лучшим в истории лишь болельщики Барсы!
Ruslan3132
Ruslan3132
   72 / 932
вчера в 18:11
Все дело вкуса...для меня Марадона и Пеле даже не в лучшей 5 игроков всех времен. Каждому свое.
Shineheart
Shineheart
   658 / 932
вчера в 17:59
Да все и так знали, что Месси это талантливый, но абсолютно бесхребетный футболист. Нытик. Поэтому у него нет не то, что победы на ЧМ, но хотя бы на Копа Америка.
борька
борька
   89 / 932
вчера в 17:58
Все три футболиста великие игроки своих эпох!
Сравнивать можно только неодушевленные предметы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100