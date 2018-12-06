Пеле разжигает. Месси намного хуже Марадоны?

вчера, 18:00

Король футбола заставил «Соккер.ру» вскрыть папки с интересной темой, заявив, что Марадона намного лучше Месси. Так ли это? Опрос не последних людей футбола поможет разобраться.

Что сказал Пеле: «Как можно сравнивать футболиста, который хорошо играет головой, отлично бьет с обеих ног с тем, кто наносит удары только одной ногой, не умеет играть головой, обладает одним единственным навыком. Как вы можете сравнивать? Чтобы сравнивать кого-то со мной, игрок должен отлично уметь бить левой ногой, правой ногой и головой. Я считаю, что Марадона был одним из лучших игроков в истории. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, я скажу, что был. Намного лучше. Беккенбауэр и Кройф тоже были отличными футболистами».

Что говорили о Месси и Марадоне другие известные личности

Эрнан Креспо, экс-форвард сборной Аргентины: «Конечно, мы всегда ждем от него большего, но Месси — не Марадона. Он не может выиграть чемпионат мира в одиночку. Все аргентинцы должны это понять, как и партнеры по команде Лионеля. Он феноменален, если есть подходящие условия, как в „Барселоне“. В противном случае ему очень тяжело».

Джанни Инфантино, глава ФИФА : «Месси – невероятный игрок, но ему по-прежнему нужно выиграть чемпионат мира, потому что история помнит многих великолепных футболистов, никогда не побеждавших на мундиале. Но именно этот титул делает экстраординарным игроком Марадону, который почти в одиночку тащил свои команды к трофеям, играл определяющую роль в клубах и сборной».

Хуан Себастьян Верон, бывший полузащитник сборной Аргентины: «Я могу точно сказать, что Месси - это не Марадона, так как я играл с обоими. Марадона был движущей силой, он был тем, на кого вы могли рассчитывать. Месси - очень застенчивый парень, он является интровертом. Он не должен быть лидером. Я не сомневаюсь в его технических способностях, но характер у него не тот».

Габриэль Батистута, экс-форвард сборной Аргентины: «Марадона - лучший в мире. У него есть харизма и редкий талант. Возможно, Месси более талантлив, чем Диего, но у него нет той харизмы, которая есть у Марадоны. Марадона - это поэзия, Месси - это проза».

Дидье Дрогба, бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара: «Месси многое сделал для футбола, он бы мог прямо сейчас завершить карьеру. Если он выиграет чемпионат мира, то станет еще легендарнее. Но на данный момент я считаю, что Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны».

Серхио Рамос, защитник сборной Испании и мадридского «Реала»: «В Аргентине все знают, что Марадона находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории - Лео Месси».

Диего Симеоне, экс-игрок сборной Аргентины и главный тренер «Атлетико»: «Я никогда не сравниваю Месси с Марадоной, потому что считаю, что это некорректно, ведь они представляют разные эпохи футбола».

Педро Трольо, бывший игрок сборной Аргентины: «В Аргентине от любви до ненависти один шаг, может достаться и Месси. Но люди должны понимать, что в нашей сборной хоть и собраны сильные игроки, нет Хави и Иньесты, которые „сделали“ Лео в „Барселоне“».

Геннадий Орлов, российский комментатор и голос «Зенита»: «Месси – выдающийся парень, но все-таки ниже уровнем, чем Марадона. Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше».

Роберто Айяла, бывший защитник сборной Аргентины: «Лионель – лучший в мире прямо сейчас, но в истории футбола был только один Марадона».

Руд Гуллит, экс-игрок сборной Нидерландов: «Марадона был не только великим футболистом, он был настоящим лидером. Знал, как одержать победу самостоятельно, как на ЧМ -1986. А еще у Месси преимущество эпохи: он защищен регламентом, арбитрами, СМИ , в то время как Диего творил, постоянно держа в уме, что соперники запросто могут сломать ему обе ноги».

Георгий Черданцев, российский комментатор: «Я бы так сформулировал: Месси – человек системы. Хорошо отлаженной. Вне системы он может играть, только когда находится в исключительной форме. Не Марадона. Нет. И чемпионат мира это в очередной раз подтвердил».

Хорхе Вальдано, экс-игрок сборной Аргентины: «Таланты Марадоны и Месси сопоставимы, но Диего стал героем нации, обыграв Англию и сделав Аргентину лучшей в мире. На эмоциональном уровне он принес гораздо больше радости аргентинскому народу, стал „божественным мстителем“».

Ривалдо, экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии: «Учитывая то, что Месси сделал в „Барселоне“ и что привнёс в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который стал чемпионом мира. Поэтому, аргентинцы и не считают Месси легендой того же уровня. Для болельщиков сборной не имеет значения то, что ты сделал для своего клуба, им хочется отпраздновать завоевание Кубка Мира. До тех пор, пока Месси не выиграет чемпионат мира, только Марадона будет истинной легендой для Аргентины».

Резюме. Месси уступает Марадоне

Серхио Рамос расставил свои приоритеты в дуэли Марадона vs Месси на фоне обиды: Диего заявил, что капитан «Реала» не тянет на роль лидера сборной Испании, как Годин в Уругвае. Это объясняет странное заявление Рамоса. Но в целом, заметьте, подавляющее большинство на стороне Марадоны, и что самое важное – все аргентинцы подчеркивают это. И в народе наверняка такие же настроения. Правильное резюме выдал Ривалдо: Лео может быть сколько угодно великим в «Барселоне», но Марадона выиграл для Аргентины чемпионат мира, а Месси – нет. И вот здесь нужно задать правильный вопрос: может ли претендовать на звание величайшего футболиста в мировой истории тот, кто даже не лучший в футбольной истории своей страны?