Уникальный год в истории «Арсенала»

вчера, 10:15

В Англии в восторге от одного подписания «канониров», но «Соккер.ру» обращает внимание на характерную особенность всего трансферного года лондонцев.

Венгер подписал Джаку, Мустафи, Лукаса Переса, Чеха, Эльнени, Санчеса, Уэлбека, Чемберса, Паулисту и Дебюши. Но далеко не все эти недешевые трансферы были удачными. Кроме того, их осуществили постепенно, с 2014 по 2017 годы.

А в 2018-м, отчасти еще при Венгере, а потом и под Эмери – тоже новичка, «Арсенал» взял Мхитаряна, Обамеянга, Торрейру, Лено, Сократиса, Гендузи и Лихтштайнера на протяжении одного календарного года. Пять человек из семи сыграли против МЮ в основе, еще двое вышли на замену.

За пару дней «Арсенал» стал участником двух роскошных по сюжету и увлекательности поединков – дерби со «шпорами» и матча против МЮ .

8-е место. Стефан Лихтштайнер (Швейцария, 34 года)

Откуда и за сколько? Из «Ювентуса», бесплатно.

Это как Иванович в «Зените», только «Арсенал» может позволить себе ставить молодых игроков в основу – вроде Бельерина, Колашинаца и Холдинга, а Лихтштайнера держать в резерве. А когда нужно, швейцарец способен сыграть и на флангах, и в центре, если речь о тройке центральных защитников. Пусть швейцарцу 34 года, он остается футболистом высочайшего уровня – школа Серии А нужна хотя бы для уроков мастерства, которые раньше давал Петр Чех. Кроме того, Лихтштайнер – крепкий дядька, даже если получает по голове – продолжает борьбу. И это тоже урок для «Арсенала», который пока не ошибаться после сильных отрезков не научился.

7-е место. Генрих Мхитарян (Армения, 29 лет)

Откуда и за сколько? Из МЮ , за 34 млн евро.

«Арсенал» выгодно расстался с Окслейдом-Чемберленом. Хотя есть мнение, что Эмери смог бы его заиграть в центре поля так, как Клопп, получили за Алекса хорошие деньги. Смогли вовремя «скинуть» Алексиса, а взамен получить Мхитаряна. Даже когда Генрих Гамлетович играет нестабильно – в этом сезоне 2 гола и 1 ассист в АПЛ , может быть опаснее и точнее в передачах, чем многие в АПЛ . Армянин остается мощным умным игроком, который пригодится позже, когда забьет не из офсайда как вчера.

6-е место. Бернд Лено (Германия, 26 лет)

Откуда и за сколько? Из «Байера», за 25 млн евро.

У немца есть ошибки, но есть и спасения – по три сэйва за игру в среднем. И хотя у Чеха по четыре спасения за матч, Эмери доверяет молодому немцу. Лено на десять лет младше, чем Петр, и у него будет время, чтобы свести к минимуму огрехи при игре в воротах «Арсенала». Лено – хороший вратарь, не просто так вызывался в сборную Германии, не просто так попал к «канонирам». Не самый дорогой на планете, но качественный и способный вырасти, когда обретет опыт и получит защиту, которая ошибается реже. Лено гармонично смотрится, а это всегда важно. Ведь в том же МЮ помнят опыт чемпиона мира и Европы Бартеза в команде – вратарь должен подходить.

5-е место. Сократис Папастатопулос (Греция, 30 лет)

Откуда и за сколько? Из «Боруссии» Д, за 16 млн евро.

Сократис был лидером защиты «Боруссии», но в Дортмунде позволили ему уехать в Лондон, где грек сразу стал основным и важным. При нем даже Мустафи ожил – хотя и продолжает по очереди с Колашинацом допускать странные ошибки. Зато вместе с чемпионом мира Папастатопулос хотя бы изредка, но выдает матчи, за которые не стыдно. Правда, сразу нужно отметить, что из-за ошибок вратаря или защиты «Арсенал» сейчас пропустил 20 раз – в прошлом году при Венгере было 19 мячей, зато набрали на три пункта больше и проиграли только два раза, а не пять. Прогресс?

4-е место. Маттео Гендузи (Франция, 19 лет)

Откуда и за сколько? Из «Лорьяна», за 8 млн евро.

Как удачно зашел в основу юный француз! Словно прощальный подарок от Венгера, ведь его точно вели до того, как Арсен покинул «Арсенал». Причем удивляет не только то, как парень, за которого отдали всего 8 миллионов евро, смотрится в АПЛ в основе одного из лидеров, но и решения, которые принимает. У Гендузи все лицо в подростковых прыщах – ему 19 лет, но выбор направления передач как у зрелого мастера. Гендузи подходит для игры с Торрейрой, для работы вместе с Джакой. Его вчера Феллаини за волосы оттаскал, но Маттео был хорош – растет интереснейший игрок.

3-е место. Лукас Торрейра (Уругвай, 22 года)

Откуда и за сколько? Из «Сампдории», за 30 млн евро

Тот самый парень с характером, о котором мечтает Моуриньо. Возможно, лучшее подписание лета во всей АПЛ на данный момент. Жоржиньо круто зашел в «Челси», но уругваец перебьет его по стоимости – обошелся намного дешевле. Можно выделить парочку атакующих игроков, менявших клубы, или Алиссона, однако Торрейра настолько хорош на своем месте, что даже вчера, когда Моуриньо устроил охоту за игроками центра поля «Арсенала» с помощью очень жесткого прессинга, Торрейра совсем не испугался. На его счету ассист, желтая – ответил, и 90 % точных пасов в матче с такой интенсивностью.

2-е место. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, 29 лет)

Откуда и за сколько? Из «Боруссии» Д, за 64 млн евро.

Многие забыли, что уроженец Парижа в юности не заиграл в «Милане» - с 2008 года по 2011-й ждал шанс, ездил по арендам, но «Боруссию» привлек уже как футболист «Сент-Этьена». А вот в «Арсенал» попал в статусе большой звезды, человека, который выводил из себя поляка Левандовски – Роберту всегда хочется быть первым в гонке бомбардиров. Но Пьер-Эмерик его опережал, а в АПЛ зашел так, что с января по матч с МЮ забил уже 20 мячей только в чемпионате Англии. Де Хеа двумя сэйвами сорвал его серию из 10 реализованных ударов в створ, но габонец бьет прицельно, и не все голкиперы в АПЛ такие крутые.

1-е место. Унаи Эмери (Испания, 47 лет)

Откуда и за сколько? Из ПСЖ , бесплатно

«Арсенал» нередко подписывал полезных игроков за вменяемые деньги – Артета пришел за 12 млн евро, Касорла – за 19, Жиру – за 12, а Чех – за 14, повысил ставки, но набрал за один календарный год восемь новичков, каждый из которых может себя реализовать, а многие уже реализовали. Эмери после победы над «Тоттенхэмом» не смог настроить команду на успех на «Олд Траффорд» - так и не выиграли впервые за 12 лет в АПЛ в гостях, но по качеству футбола этот «Арсенал» будет претендовать на место в Лиге чемпионов, невзирая на возможности «Челси» и «Тоттенхэма».

Кроме того, не стоит забывать, что Эмери – ключевой новичок, на 22 года моложе того, какого заменил. Вчера впервые за 32 года в матче «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» не было на бровке ни Фергюсона, ни Венгера, но на поле было весело. Пускай пока с ошибками, но «Арсенал» заработал, поскольку вдруг оказалось, что селекционных талантов и денег у «канониров» достаточно, чтобы за двенадцать месяцев изменить половину команды. Лондонцы не смотрятся обреченно с Торрейрой, Гендузи и Обамеянгом на поле.

Раз в команду внедрили за короткое время восемь новых игроков – есть шанс, что через полгода или год будут работать еще круче.