«Зенит» докатился

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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«Зенит» докатился

вчера, 10:15

Парадокс «Зенита»: серая игра и максимальный результат. «Соккер.ру» - об очередном поражении петербуржцев под занавес года.

Простреленные колеса, выбитые стекла, помятые бока – «Зенит» с большим трудом докатился до конца года, решив все свои турнирные задачи на первую часть сезона, но при этом оставив удручающее впечатление по качеству игры. Особенно в последних матчах. А «эффект края» - очень сильная штука, поэтому до самой весны «Зенит» будут вспоминать с кислой миной.

В матче со «Славией» «Зенит», который турнирную задачу в Лиге Европы решил досрочно, обеспечив себе выход в плей-офф, провел определенную ротацию состава. Однако нельзя говорить, что он играл каким-то резервом. Тут не было 18-летних юнцов и дебютантов. Не назовешь же неопытным юношей Маркизио или Заболотного, пусть они и не всегда появляются в других матчах в стартовом составе.

Это не «Реал», который в матче с ЦСКА выпустил половинчатый состав и доверил часть позиций реально молодежи. И не «Рубин», который вынужден был в недавней игре с тем же «Зенитом» бросать в бой совсем молодых ребят из-за кадровой ситуации. Петербуржцам не на что было жаловаться и нечем оправдывать безынициативную игру.

Тот классический случай, когда команда, которой просто нужнее из турнирных соображений, добивается победы и играет активнее. «Славия» была гораздо опаснее и нацеленнее на ворота. Сергей Семак не смог найти для своей команды мотивацию, и «Зенит» вышел на поле отбывать номер, поэтому немудрено, что «Славия» еще до перерыва забила два мяча. Причем гол Стоха был особенно красивым, после обводящего удара.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 5 (0)

Да-да, у «Зенита» за всю игру так и не случилось ни одного удара в створ ворот. За первый тайм петербуржцы вовсе пробили только один раз усилиями Маркизио в сторону ворот противника. Статистику подправил вышедший на замену во втором тайме Дриусси. На его счету три удара гостей из пяти. Все неточные. Ни о каком результате при таком отсутствии остроты речи быть не могло. А вот «Славия», которая тоже не слишком точно использовала свои попытки, могла и разгромно победить, но Стох, нанесший один столько же ударов, сколько весь «Зенит», попал в перекладину.

Владение мячом (точность передач): 46,5% (76%) - 53,5% (80%)

«Славия» со своей нацеленностью на атаку не очень-то настаивала непосредственно на контроле мяча. Особенно после двух голов в первом тайме. Пражане при комфортном счете в большей степени рассчитывали на быстрые атаки и на создание надежного буфера у своих ворот. Это получилось довольно успешно – «Зенит» ничего опасного не создал, хоть и набил процент владения мячом. «Славия» же пыталась угрожать контратаками, а такая манера приводит и к более низкой точности передач.

Оживление второго тайма не скрасило в целом впечатление от игры «Зенита», который проиграл три последних матча в году. Причем в разных составах, разным совершенно командам, в разных стилях. В этих поражениях не было какой-то системы в игре соперников, не было каких-то противоядий, которые находили оппоненты.

В этих поражениях общей была общая апатия и беззубость «Зенита», который практически всю первую часть сезона отыграл спустя рукава, но умудрялся проявлять чудеса реализации и везения, набирая очки. А в конце года все-таки удача отвернулась и на результате стало сказываться в основном отношение к работе и отсутствие игры во всех линиях. Остается только кивать на таблицы, где на самом деле придраться не к чему: «Зенит» первый и в чемпионате России, и в группе Лиги Европы.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Команда, которая больше заслуживала, победила. Играли невнимательно, совершали много ошибок. Оба пропущенных мяча повлияли на ход игры. Нам не хватало ни остроты, ни движения. Ребята старались. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали. К сожалению, порадовать их не смогли.

Главное – мы закончили на первом месте. Есть неприятный осадок от того, как сыграли в чемпионате. Будет ещё сложнее. Но это наша работа. Будем работать.

С этого момента игроки свободны. Кто-то возвращается в Петербург. Кто-то прямо из Праги отправится в отпуск. Месяц отдыхаем, потом едем на первый сбор.

Количество команд, которые выходят в весенний этап, говорит об уровне и силе чемпионата России. Значит, сейчас он ниже, чем был ранее. Конечно, рады, что не только мы, но и ещё один наш клуб, „Краснодар“, будет представлять Россию. Чем больше команд, тем лучше для рейтинга, поэтому мы всегда переживаем за наши клубы».

Действительно, удручает в целом положение дел. Чемпионат России в весенней части будет представлен лишь «Зенитом» и «Краснодаром» в Лиге Европы. И за первую часть сезона было набрано очень мало очков в рейтинг УЕФА. Был набран коэффициент 6,750, а это меньше, чем у клубов «большой пятерки». Также больше российских клубов набрали Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Нидерланды (6,800). Но любопытно, что и по вкладу в так называемое «евроочко» «Зенит» от России – первый. Вот такой парадоксальный год. И тут нельзя не согласиться с Семаком. Значит, в целом уровень чемпионата России такой, что «Зенит» со своими страданиями на поле оказывается лучшим по результату.

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Все комментарии
Коля58
Коля58 ответил 25процентный клоун
   159 / 1027
вчера в 23:41
позорные четыре подряд поражения)))
Вы не ответили на вопрос )) И так Какие для себя задачи решил Спартак? )))
tuman960
tuman960
   141 / 1027
вчера в 21:07
Обидно,что у руля Зенита находится такое "безобразие" по имени Семак!!!!За полгода он не только не решил ни одной проблемы,он только ещё дальше продолжил развал!!!Нет ни чего что он бы решил!!!Менять его надо уже в зимнее окно,на КОГО УГОДНО!!!!!
pomor445
pomor445 ответил Морозовский
вчера в 20:40
Парадокс? Накласть бакланам на парадокс! Только вот стыдно за все остальные команды, когда такое дно "красуется" на первой строчке Чемпионата России!
Значит дно - это потолок нашего чемпионата. Хорошо, что хоть это дно не заливает мутной водой на групповом этапе ЛЕ.
pomor445
pomor445 ответил удав
вчера в 20:36
да же никакой Зенит приносит в копилку очков для России больше всех, так что "критики " подумайте об уровне своих команд и стоит ли им вообще заявляться в еврокубки
Они там не на Россию работают, а бабки срубают кто сколько сможет. При этом срубают осенью, а к весне предусмотрительно смываются, чтобы было побольше сил снова вернуться в ЛЧ следующей осенью. Еврей предусмотрительно в этот раз ещё и КР слил пораньше, использовав его для тренировки своего молодняка. Выпало счастье неожиданно выиграть у Реала, который дважды просто пренебрёг его командой не удостоив сильным составом (своё-то дело Реал всё равно сделал), так изящно продул дома главному сопернику за ЛЕ и теперь на всю страну трещит о том, как он громко пёрнул, т.е громко хлопнул дверью: лучше бы тихо вышел в ЛЕ. Но, в ЛЕ он не собирался: там бабки не те, что в ЛЧ, попасть в который можно только через ЧР - к чему и готовится, чтоб ему там воздалось за подлость и страсть к гешефту.
pomor445
pomor445
вчера в 20:17
Снова лидеры ЧР подло и пошло слили еврокубки ради внутренних выгод, а представлять страну в Европе оставили четвёртую и пятую команды чемпионата. Самым позорным снова оказалось выступление чемпиона страны, а вице-чемпион гордится тем, что громко хлопнул дверью: лучше бы он тихо и вежливо вышел из группы ЛЧ в ЛЕ, как это сделали чехи. О Спартаке и сказать нечего - в Европе от него никто ничего и не ждал.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   825 / 1027
вчера в 18:54
Команда без мотивации.

Шума то было назначения Рибалты .
Маркизио пенсионера бабками заманил.
Вся политика команды
удав
удав ответил d_fincher
   181 / 1027
вчера в 17:27
Так Зенит стоит в три раза дороже, че ты тут 39 по стене размазываешь?
дак может тогда сразу таблицы итоговые по бюджету составлять и кубки по финансовым отчетам за место спортивных результатов вручать? разные жидкости по стенам размазывают неадекваты которые кричат на каждом шагу о "величии" своих команд и не могут признать что их команды просто выглядят слабее
grazie100
grazie100
вчера в 16:29
Рабам сливать привычно в ЛЕ и в ЛЧ ради чемпионата России, но им это не поможет.
grazie100
grazie100 ответил 25процентный клоун
вчера в 16:25
позорные четыре подряд поражения)))
    d_fincher
    d_fincher ответил удав
       66 / 1027
    вчера в 14:53
    да же никакой Зенит приносит в копилку очков для России больше всех, так что "критики " подумайте об уровне своих команд и стоит ли им вообще заявляться в еврокубки
    Так Зенит стоит в три раза дороже, че ты тут 39 по стене размазываешь?
    Коля58
    Коля58 ответил LOpp
       159 / 1027
    вчера в 14:48
    стыдно за Зенит.
    За то что Пупсики весной в Еврокубках как всегда не будет видно? )) Или то что с последнего места вылет у вас? ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Коля58
       22 / 1027
    вчера в 14:47
    позорные четыре подряд поражения)))
    Коля58
    Коля58 ответил 25процентный клоун
       159 / 1027
    вчера в 14:45
    поздравляю с Семаком))))
    Вы себя поздравьте! )) Зенит худо, бедно, но вышел на весну! В РПЛ на первом месте! Достижения Пупсятины перечислить? Весны нет! и 4 место до весны ))!
    Gunslinger
    Gunslinger ответил LOpp
       441 / 1027
    вчера в 13:59
    стыдно за Зенит.
    Ну слава Богу!!!
    А я то уж думал, что вы весь свой стыд на матче с Вильярреалом оставили!!! :)))
    112910415
    112910415
       82 / 1027
    вчера в 13:18
    вектор движения как-то сформировался
    Конопляных Дел Мастер
    Конопляных Дел Мастер
       124 / 1027
    вчера в 13:05
    Общий итог Зенита это уверенный выход из группы
    Морозовский
    Морозовский
       10 / 1027
    вчера в 13:02
    Парадокс? Накласть бакланам на парадокс! Только вот стыдно за все остальные команды, когда такое дно "красуется" на первой строчке Чемпионата России!
    удав
    удав
       181 / 1027
    вчера в 13:01
    да же никакой Зенит приносит в копилку очков для России больше всех, так что "критики " подумайте об уровне своих команд и стоит ли им вообще заявляться в еврокубки
    LOpp
    LOpp
       26 / 1027
    вчера в 12:55
    стыдно за Зенит.
    Caniggia
    Caniggia
       35 / 1027
    вчера в 12:46
    И эту бессмысленную, хаотичную возню он называет - Ребята старались??? Да уж, походу, не дано Семаку тренировать клубы чуть выше среднего уровня РПЛ, так ка он их превращает в дремучих середняков, а потом, видимо, и в конченных аутсайдеров.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Jum13
       67 / 1027
    вчера в 12:41
    Мне то какое дело до Спартака?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       64 / 1027
    вчера в 12:36
    Вот теперь они будут защищать и свою честь и Страны в еврокубках. Удачи им вместе с Быками.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил viv
       22 / 1027
    вчера в 12:33
    поздравляю с Семаком))))
    alfranza
    alfranza
       77 / 1027
    вчера в 12:25
    Ноль ударов в створ. Заболотный как нап - ноль. КПД - ноль. Голов - ноль. САм Зенит в последних турах - ноль. Какое счастье (для Зенита) что наступил перерыв, иначе конкуренты порвали его на британский флаг. С такой нулевой игрой нехрен делать в Высшем Дивизионе.
    donbeter
    donbeter ответил VV V
       782 / 1027
    вчера в 12:15
    Да что вы всё к деньгам зенита пристали! Народные, народные, - да, народные, никто не спорит! А Федун что ли нефть у себя на огороде качает? Тоже народные тратит, а "народным" клубом прикрывается))
    ТАМАНЦЕВ
    ТАМАНЦЕВ ответил 25процентный клоун
       1008 / 1027
    вчера в 12:05
    да уж ,армейцы подвели в этом году в ЛЧ со своим очередным 4 местом
      VV V
      VV V
         212 / 1027
      вчера в 12:03
      Шальные халявные государственные бабки ещё никого до добра не доводили !
      Фата лист
      Фата лист
         61 / 1027
      вчера в 12:01
      Сыграли ужасно, но матч ничего не решал, футболисты уже в отпуске.
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил Jum13
         551 / 1027
      вчера в 11:56
      Конь + бомж великая сила, гиены рулят
      viv
      viv ответил 25процентный клоун
         48 / 1027
      вчера в 11:52
      да уж ,армейцы подвели в этом году в ЛЧ со своим очередным 4 местом
      Поздравляю с очередным антирекордом пупсиков в ЛЕ.
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