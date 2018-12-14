«Зенит» докатился

вчера, 10:15

Парадокс «Зенита»: серая игра и максимальный результат. «Соккер.ру» - об очередном поражении петербуржцев под занавес года.

Простреленные колеса, выбитые стекла, помятые бока – «Зенит» с большим трудом докатился до конца года, решив все свои турнирные задачи на первую часть сезона, но при этом оставив удручающее впечатление по качеству игры. Особенно в последних матчах. А «эффект края» - очень сильная штука, поэтому до самой весны «Зенит» будут вспоминать с кислой миной.

В матче со «Славией» «Зенит», который турнирную задачу в Лиге Европы решил досрочно, обеспечив себе выход в плей-офф, провел определенную ротацию состава. Однако нельзя говорить, что он играл каким-то резервом. Тут не было 18-летних юнцов и дебютантов. Не назовешь же неопытным юношей Маркизио или Заболотного, пусть они и не всегда появляются в других матчах в стартовом составе.

Это не «Реал», который в матче с ЦСКА выпустил половинчатый состав и доверил часть позиций реально молодежи. И не «Рубин», который вынужден был в недавней игре с тем же «Зенитом» бросать в бой совсем молодых ребят из-за кадровой ситуации. Петербуржцам не на что было жаловаться и нечем оправдывать безынициативную игру.

Тот классический случай, когда команда, которой просто нужнее из турнирных соображений, добивается победы и играет активнее. «Славия» была гораздо опаснее и нацеленнее на ворота. Сергей Семак не смог найти для своей команды мотивацию, и «Зенит» вышел на поле отбывать номер, поэтому немудрено, что «Славия» еще до перерыва забила два мяча. Причем гол Стоха был особенно красивым, после обводящего удара.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 5 (0)

Да-да, у «Зенита» за всю игру так и не случилось ни одного удара в створ ворот. За первый тайм петербуржцы вовсе пробили только один раз усилиями Маркизио в сторону ворот противника. Статистику подправил вышедший на замену во втором тайме Дриусси. На его счету три удара гостей из пяти. Все неточные. Ни о каком результате при таком отсутствии остроты речи быть не могло. А вот «Славия», которая тоже не слишком точно использовала свои попытки, могла и разгромно победить, но Стох, нанесший один столько же ударов, сколько весь «Зенит», попал в перекладину.

Владение мячом (точность передач): 46,5% (76%) - 53,5% (80%)

«Славия» со своей нацеленностью на атаку не очень-то настаивала непосредственно на контроле мяча. Особенно после двух голов в первом тайме. Пражане при комфортном счете в большей степени рассчитывали на быстрые атаки и на создание надежного буфера у своих ворот. Это получилось довольно успешно – «Зенит» ничего опасного не создал, хоть и набил процент владения мячом. «Славия» же пыталась угрожать контратаками, а такая манера приводит и к более низкой точности передач.

Оживление второго тайма не скрасило в целом впечатление от игры «Зенита», который проиграл три последних матча в году. Причем в разных составах, разным совершенно командам, в разных стилях. В этих поражениях не было какой-то системы в игре соперников, не было каких-то противоядий, которые находили оппоненты.

В этих поражениях общей была общая апатия и беззубость «Зенита», который практически всю первую часть сезона отыграл спустя рукава, но умудрялся проявлять чудеса реализации и везения, набирая очки. А в конце года все-таки удача отвернулась и на результате стало сказываться в основном отношение к работе и отсутствие игры во всех линиях. Остается только кивать на таблицы, где на самом деле придраться не к чему: «Зенит» первый и в чемпионате России, и в группе Лиги Европы.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Команда, которая больше заслуживала, победила. Играли невнимательно, совершали много ошибок. Оба пропущенных мяча повлияли на ход игры. Нам не хватало ни остроты, ни движения. Ребята старались. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали. К сожалению, порадовать их не смогли.

Главное – мы закончили на первом месте. Есть неприятный осадок от того, как сыграли в чемпионате. Будет ещё сложнее. Но это наша работа. Будем работать.

С этого момента игроки свободны. Кто-то возвращается в Петербург. Кто-то прямо из Праги отправится в отпуск. Месяц отдыхаем, потом едем на первый сбор.

Количество команд, которые выходят в весенний этап, говорит об уровне и силе чемпионата России. Значит, сейчас он ниже, чем был ранее. Конечно, рады, что не только мы, но и ещё один наш клуб, „Краснодар“, будет представлять Россию. Чем больше команд, тем лучше для рейтинга, поэтому мы всегда переживаем за наши клубы».