Ручная сборка. «Торпедо» Валентина Иванова. Сезон-1981.

22 декабря 2018, 11:45

«Соккер.ру» рассказывает о том, как Валентин Козьмич сумел отремонтировать свою родную команду.

В 1978 году Валентин Иванов был освобождён от должности старшего тренера «Торпедо». Причиной для расставания с легендой клуба стало восьмое место по итогам чемпионата. От отставки не спасли ни чемпионский титул, завоёванный осенью 1976 года, ни бронзовые награды сезона-1977. Новым тренером был назначен Владимир Сальков, дважды приводивший донецкий «Шахтёр» на пьедестал почёта. В 1975 году «горняки» финишировали вторыми, а в 1978-м - третьими.

Работа над ошибками

Но на новом месте у Владимира Максимовича не получилось. В 1979 году «автозаводцы» рухнули на рекордно низкое 16-е место, - остановились в шаге от вылета. В 1980 году москвичи играли чуть лучше. Перед перерывом на олимпиаду «Торпедо» потерпело три поражения подряд и занимало 14-е место. У замыкавших таблицу «Карпат» было всего на два очка меньше. Команда выглядела не очень. Особенно в атаке. Торпедовцы забили меньше всех.

Руководство ЗИЛа поняло, что поступило опрометчиво и снова обратилось к Иванову. После Олимпийских игр Валентин Козьмич занял своё привычное место на скамейке запасных. Впереди у него был целый второй круг, а также ещё один матч первого. В этом самом матче, который проходил на Восточной улице, «чёрно-белые» довольствовались нулевой ничьёй с «Карпатами». Но уже через неделю во Львове те же «Карпаты» были разбиты 4:0.

Валентин Иванов выжал максимум из команды. «Торпедо» пришло на финиш девятым. Что в сравнении с результатом 1979 года выглядело немалым прогрессом, - семь шагов вверх. Но вряд ли сам Иванов остался довольным. Перед «автозаводцами» была поставлена задача бороться за медали.

Зимой «Торпедо» укрепилось. Из выбывших в первую лигу «Локомотива» и «Карпат» были приглашены соответственно нападающий Валерий Петраков и универсал Юрий Суслопаров. Из Донецка приехал полузащитник Анатолий Раденко, которого приглашал ещё Сальков. Вернулся из «Пахтакора» игрок средней линии Анатолий Соловьёв. Самым скандальным оказался переход защитника минского «Динамо» Валерия Шавейко. Футболиста обвинили во рвачестве и даже дисквалифицировали. Уже по ходу чемпионата клубу удалось заявить бывшего минчанина. Что оказалось весьма полезно, ибо из-за травмы пропустил большую часть сезона другой светловолосый игрок обороны - Сергей Пригода. Из «Спартака» (Орджоникидзе, ныне Владикавказ) приехал вратарь Игорь Цакоев, которому предстояло стать дублёром Вячеслава Чанова.

Вячеслав Чанов же в своё время был переведен в Москву при Салькове из Донецка. Вратарь, которому надоело быть вторым в «Шахтёре», наконец-то получил долгожданную игровую практику, сменив в воротах ветерана Анатолия Зарапина. Линяя обороны - Виктор Круглов, Василий Жупиков, Сергей Пригода, Александр Гостенин, к ним добавился Валерий Шавейко. При необходимости мог помочь полузащитник Александр Полукаров. Среднюю линию составляли Сергей Петренко, Анатолий Раденко, Анатолий Соловьёв, к ним подтягивались молодые Владимир Галайба и сын тренера Валентин Иванов-младший. Юрию Суслопарову была отведена ключевая роль связующего между полузащитой и атакой. И нападающие - Николай Васильев, Андрей Редкоус, Валерий Петраков, а также постепенно сходивший со сцены любимец торпедовских болельщиков Владимир Сахаров.

Пьянящий воздух вершины

Во время предсезонки Валентин Козьмич уделил большое внимание атлетической подготовке и сыгранности. «Торпедо» и раньше состояло из сильных игроков. Иванов не только поменял некоторые детали в торпедовской машине, но и подогнал их, прикрутил. Теперь футболисты понимали друг друга с полуслова. Премьера обновлённой команды пришлась на Кубок страны. И тут болельщиков ждало первое разочарование. Признанная кубковая команда не смогла выйти из группы. Матчи проходили в армянском городе Октемберяне, а соперниками «автозаводцев» были «Арарат», «Ротор», «Металлист», одесский СКА и костромской «Спартак». Только два коллектива представляли высшую лигу. Но «Торпедо» заняло четвёртое место, опередив только «Спартак» и «Ротор». О Кубке пришлось забыть.

Не слишком удачно сложился первый матч чемпионата страны. «Торпедо» принимало «Кайрат», который обычно скромно выступал в гостях. Но встреча завершилась вничью. Даже отыгрываться пришлось. «Пахтакор» был обыгран благодаря голу Соловьёва. Ничья в Ростове и победа в Баку, где выиграть было крайне тяжело. Но удары Петракова и Галайбы принесли два очка в игре с «Нефтчи». После четырёх туров «Торпедо» делило первое-третье места с киевским «Динамо» и «Спартаком». Народ потянулся на Восточную. Вернулись те, кто не мог смотреть на мучения заводской команды в двух предыдущих сезонах.

И какова же была радость ЗИЛа, когда их любимое «Торпедо» вырвалось на первое место, разгромив «Шахтёр». Два брата Чановых сошлись в очном споре. Вячеслав защищал ворота москвичей, а младший Виктор - родного клуба. Во многом из-за того, чтобы дать дорогу Виктору, Вячеслав и покинул Донецк, не стал дожидаться, когда уйдёт Юрий Дегтерёв. И вот младший уже первый номер «Шахтёра», кандидат в сборную СССР . Старшему же брату предстояло наверстывать упущенное в семидесятые и фактически заново открывать себя.

Первый тайм за гостями. Несколько раз Чанов-старший спас хозяев. А после перерыва игра «автозаводцев» преобразилась. Удачно вошёл в игру Андрей Редкоус, дважды заставивший капитулировать Чанова-младшего. Точку в игре поставил Валерий Петраков.

Но пребывание на вершине оказалось недолгим. Уже в следующем туре «чёрно-белые» проиграли дома ещё слабенькому «Днепру». Потом последовало поражение в Киеве. В матче с чемпионом «автозаводцы» выглядели достойно, но не уследили в дебюте встречи за Вадимом Евтушенко.

Ничья, потом серия из трёх побед - над ЦСКА , «Кубанью» и «Таврией». Команда Иванова - вторая, выше только Киев.

Машина, собранная Ивановым, двигалась неплохо. Возможно, и на промежуточный финиш «Торпедо» пришло бы вторым. Но на конец первого круга и начало второго пришлись по два матча со столичными клубами - «Спартаком» и «Динамо». Термин «дерби» тогда в нашей стране не употреблялся, что не снижало остроту противостояния.

Первый матч со «Спартаком» в «Лужниках» был проигран 1:3. Все голы пришлись на второй тайм. Пропустив после ударов Сергея Шавло и Юрия Гаврилова, «чёрно-белые» вернули матчу интригу благодаря дальнему удару Раденко. Вдохновлённые голом будущего священника торпедовцы пошли вперёд, были близки к тому, чтобы отыграться. Но получили третий мяч. Также от Шавло.

По похожему сценарию развивалась и встреча с «Динамо». Пропустили два мяча, потом Суслопаров один отыграл. Но на большее не хватило. Первый круг «Торпедо» завершило на третьем месте.

Второй матч со «Спартаком» начался очень резво. Опоздавшие на каких-то семь минут зрители были удивлены. На табло торпедовского стадиона горели две единицы. Александр Полукаров и Эдгар Гесс успели забить по мячу. Следующий обмен уколами случился в середине второго тайма. Не успел Фёдор Черенков вывести «красно-белых» вперёд, как Сергей Петренко восстановил равновесие. Ничья 2:2.

А вот с «Динамо» команда Иванова рассыпалась - 0:3. Этот проигрыш отбросил торпедовцев на пятое место. После игры Валентина Иванова пригласили на заседание парткома ЗИЛа. Валентин Козьмич пообещал, что больше в 1981 году «автозаводцы» не проиграют.

Слово Козьмича

И сдержал же слово. Следующие 15 матчей чемпионата СССР «Торпедо» прошло без поражений. В нескольких матчах «чёрно-белые» демонстрировали зрелый футбол. Конечно, в плане зрелищности игра команды Иванова уступала некоторым клубам. Но чувствовалась рука мастера. С появлением двух блондинов в обороне - выздоровевшего Пригоды и получившего допуск Шавейко, защита москвичей стала одной из лучших. Разве что у киевлян тылы были прочнее. Отлично действовал в воротах Чанов, а Суслопаров получил в вызов в сборную СССР .

Проигрывать торпедовцы разучились. Но пришла другая напасть - ничьи, которые осложняли им борьбу за бронзу. Сыграв с армейцами 1:1 за шесть туров до финиша, «Торпедо» исчерпало лимит в 10 мирных исходов. Следующие ничьи приравнивались к поражениям. А таких набежало аж четыре.

Судьба бронзовых медалей решалась в Москве. Отсутствие травмированного Давида Кипиани давало определённый шанс москвичам. Которые первыми добились успеха - Петренко забил на 4-й минуте. Но ещё до перерыва Рамаз Шенгелия, ставший и лучшим бомбардиром, и футболистом года, сделал дубль. Соловьёв не позволил соперникам выиграть, но для «Торпедо» эта ничья была всё равно, что проигрыш. «Динамо» Тбилиси уже без проблем застолбило третье место. А «Торпедо» осталось пятым, пропустив вперёд земляков из «Динамо».

Тбилисское «Динамо» финишировало, имея на своем счету 42 очка. На два очка меньше было у «Динамо» московского. У «Торпедо» - 38 очков. Но если бы за «лимит» давали очки, то было тоже 42. Обойти «Тбилиси» не получилось бы - у команды Нодара Ахалкаци дополнительные показатели были лучше. Однако «Торпедо» стояло бы выше столичных динамовцев.

Утешением стал присуждаемый журналом «Огонёк» приз лучшему вратарю, вручённый Вячеславу Чанову. 30-летний голкипер сумел обойти более молодого коллегу - спартаковца Рината Дасаева, Чанов стал кандидатом в сборную страны. На чемпионате мира 1982 года Чанов-старший был дублёром Рината.