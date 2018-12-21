Объять необъятное. ПСВ Гуса Хиддинка. Сезон-1987/88

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Объять необъятное. ПСВ Гуса Хиддинка. Сезон-1987/88

вчера, 19:05

«Соккер.ру» - о первом грандиозном успехе бывшего тренера сборной России.

Гус Хиддинк был добротным, но далеко не звёздным футболистом. Играл за скромные «Де Графсхаап» с «Неймегеном», и смотрел, как его соотечественники покоряли (но так и не покорили) мир. В начале 80-х Гус наигрался и устроился учителем физкультуры в одну из школ.

Из физруков – в тренеры

И тут звонок от Яна Рекера, недавно возглавившего «ПСВ Эйндховен» с конкретным предложением – войти в тренерский штаб. Не чужой для Хиддинка клуб, в семидесятые Гус провёл один год в Эйндховене, но не закрепился в составе. И теперь предложение, от которого не стоило было отказываться. 

Гус успешно вписался в тренерский штаб и через год Рекер считал его своей правой рукой. В 1986 году брабантцы после восьмилетнего перерыва выиграли чемпионат Голландии. Сразу после чествования победителей Ян Рекер объявил о своём уходе и вскоре возглавил «Венло». Но сорокалетнему Хиддинку команду пока не доверили. Обязанности главного тренера взял на себя спортивный директор Ханс Край, опытный специалист, поработавший и с «Аяксом», и с «Алкмаром», и с «Фейеноордом». Гус остался вторым тренером.

В сезоне-86/87 ПСВ защищал чемпионский титул от посягательств «Аякса», которым руководил молодой тренер, но при этом всемирно известный футболист Йохан Кройф. Оба клуба довольно скромно стартовали. Каждый тур дарил нового лидера – то «Гронинген», то «Спарта», то «Рода». Но вскоре стало ясно, кто поведёт борьбу за титул. Либо ПСВ, в составе которого блистали Рональд Куман и Руд Гуллит, либо «Аякс» с Марко ван Бастеном и Франком Райкаардом. Ещё одна звезда голландского футбола, который снова набирал силу, Гералд Ваненбург перед началом сезона перебрался из Амстердама в Эйндховен. За компанию с Куманом. Причём инициатором перехода был как раз Гус, убедивший довольно бледнолицего суринамца в целесообразности смены клуба. Да и к переходу Кумана Хиддинк тоже приложил руку. 

Конечно, в Эйндховене играли не только Гуллит, Куман и Ваненбург. Ворота защищал Ханс ван Брёкелен, сильнейший на тот момент вратарь Нидерландов. Неудачная поездка в английский «Ноттингем» ни в счёт, не у всех получалось заиграть на родине футбола. Правую бровку бороздил бородатый капитан сборной Бельгии Эрик Геретс. Сразу три игрока «датского динамита» сборной Дании времён Зеппа Пионтека также нашли пристанище на стадионе «Филипс» - центральный защитник Иван Нильсен, отвечавший за левый фланг обороны Ян Хайнце и диспетчер Франк Арнесен. Весьма полезен был в атаке 35-летний ветеран, двукратный финалист чемпионата мира Вилли ван де Керкхоф. Близнецы Вилли и Рене были главными звёздами славного ПСВ 70-х. Но к середине 80-х в команде остался один из братьев. Рене, поигравший в Греции и Гонконге, играл в более скромном «Хелмонде». И, конечно же, сильнейший футболист Норвегии Халлвар Торесен. Любопытно, но ни Торесен, ни ван де Керкхоф, ни Гуллит не были классическими нападающими. Однако этот пустяк не мешал брабантцам забивать в среднем больше двух мячей за игру.

Двойка лидеров обозначилась к 10 туру. «Фейеноорд» по привычке держался чуть в сторонке. «Алкмар» в то время был откровенно плох. «Аякс» и ПСВ довольно долго делили вершину, но забивавший больше столичный клуб значился первым не только благодаря алфавитному порядку. «Фейе» же постепенно выходил из чемпионской гонки.

Гус в роли лоцмана

В марте Ханс Край вдруг решил сложить с себя обязанности главного тренера. Гус Хиддинк стал полноправным главным тренером. Ему предстояло провести ПСВ в концовке чемпионата. А она обещала быть жаркой. Через две недели после назначения Хиддинка его команде предстояло сыграть с коллективом Кройфа.

Противостояние двух самых результативных команд Эре оказалось скупым на забитые мячи. Всего один. За семь минут до финального свистка Руд Гуллит принёс радость провинциалам. ПСВ вырвался вперёд в таблице. Вскоре стало ясно, что при Хиддинке брабантцы стали играть в более закрытый футбол. Результативность несколько снизилась, но зато стала крепче оборона. Что сказалось на финишном отрезке. Оба претендента устали, но ошибки в защите сгубили «Аякс». Домашний проигрыш «Фейноорду» перечеркнул надежды команды Кройфа на победу. А Хиддинк, подобно умелому лоцману, провёл свой корабль мимо скал и мелей. За два тура до финиша клуб из Северного Брабанта продлил свои чемпионские полномочия. Молодой тренер сдал экзамен на зрелость. 

Дальше без Гуллита

Летом ПСВ выгодно продал свою главную звезду Руда Гуллита в «Милан» почти за 9 миллионов долларов. На вырученные средства были приобретены полузащитники Сёрен Лербю («Монако»), Антон Янсен («Фортуна»), нападающие Вим Кифт («Торино») и Ханс Гиллхаус («Ден Босх»). Из аренды в бельгийском «Антверпене» вернулся правый защитник Берри ван Арле. Закончил карьеру вратарь позолоченной сборной Голландии-78 Пим Дусбург, в последнее время сидевший на лавочке.

«Аякс» тоже лишился своих главных звёзд. Марко ван Бастен стал одноклубником Гуллита в «Милане». Но Йохан Кройф, мечтавший сделать «Аякс» чемпионом, не делал из его ухода трагедии. На ходу были братья Рихард и Роб Витчге, Джон Босман, восходила звезда Денниса Бергкампа. Появился Рональд Де Бур, на подходе был его брат-близнец Франк. Сидел на чемоданах, но оставался в команде Франк Райкаард. Спор двух грандов обещал стать острым.

Но Гус Хиддинк тогда был максималистом. Ему хотелось и выиграть Кубок Нидерландов, и пройти как можно дальше в Кубке чемпионов. Даже помечтать об «ушастом трофее». Ведь «Фейеноорд» и «Аякс» привозили Кубок в Голландию, а ПСВ брал только Кубок УЕФА.

И снова первые

Чемпион стартовал с разгрома «Ден Босх» 6:1. Гус помнил про упрёки в том, что игра брабантцев при нём стала скучнее, и сделал выводы. Теперь его команда была настроена рвать соперников. Три мяча были отправлены в ворота «Твенте», девять отгружено «Утрехту». 18 голов в трёх матчах. В пятом туре ПСВ и «Аякс» встретились в Эйндховене. Чемпион одержал яркую победу с результатом 4:2. У хозяев превосходно отработал датский квартет – Нильсен, Хайнце, Лербю и особенно Арнесен, дважды поразивший ворота «Аякса». Капитан гостей Райкард забил по мячу в свои и чужие ворота.

После десятого тура эйндховенцы опережали «Аякс» и «Фейеноорд» на 6 очков. Ещё более впечатляющей выглядела графа мячи – 41:10, 28:18 и 27:17. Чемпион смог извлечь выгоду из продажи Гуллита, а столичная команда продолжала искать на поле ван Бастена. К первому кругу отрыв стал ещё больше. ПСВ не выиграл лишь один матч из 17 – ничья в Гааге. В то время клубы из Амстердама и Роттердама несли зачастую незапланированные потери. Преимущество над «Аяксом» составляло плюс 9, а над «Фейе» и все плюс 11.

Зимой «Аякс» по сути выбросил белый флаг. Франк Райкард уехал в испанскую «Сарагосу», а затем Йохан Кройф сложил с себя тренерские полномочия. Дорога к чемпионству, третьему кряду, была открыта. ПСВ спокойно добрался до финиша. Отрыв от «Аякса» составил девять очков. Впечатляли 117 забитых мячей. 29 пришлось на долю Вима Кифта, а защитник Куман 21 раз заставлял вратарей соперника доставать мячи из сетки. Волшебный чемпионат провёл Ваненбург, забивший 11 мячей и сделавший около двух десятков голевых передач. И не забывайте, что у брабантцев были более важные дела в Кубке чемпионов.

Проклятие старого тренера

ПСВ начинал европейскую кампанию с «Галатасараем». Домашний матч был выигран со счётом 3:0, и эта видимая лёгкость едва не погубила команду Хиддинка. В Стамбуле чемпионы Голландии проигрывали после первого тайма 0:2, и лишь мастерство ван Брёкелена уберегло их от продолжения борьбы в дополнительное время. Брабантцы прошли в 1/8 финала, но с большим трудом.

С венским «Рапидом» получилось всё проще. Особенно после победы в столице Австрии 2:1. Ответная встреча в Эйндховене прошла спокойно и завершилась победой чемпионов Голландии. Так ПСВ шагнул в весну.

Четвертьфиналы и полуфиналы прошли словно под копирку. Первый матч с «Бордо» на поле соперника завершился вничью 1:1, причем голландцы отыгрались довольно быстро. Ответный матч завершился нулевой ничьей, выведшей ПСВ в полуфинал. «Реал» довольно быстро распечатал ворота ван Брёкелена - Уго Санчес реализовал пенальти. Но последовал ответ в виде гола 19-летнего Эдварда Линскенса. И всё. Больше голов не было. Ни на «Сантьяго Бернабеу», ни на «Филипсе». Гол на чужом поле вывел в финал команду Хиддинка. Вторым финалистом стала «Бенфика», вышедшая победительницей в противостоянии с румынской «Стяуа».

Решающая встреча была запланирована на 25 мая в Штутгарте. Но перед поездкой в ФРГ брабантцы взяли ещё один трофей – Кубок Нидерландов, которого не видели в Эйндховене на протяжении 12 лет. Надо сказать, что эту высоту ПСВ взял с ленцой, без того куража, что наблюдался в чемпионате. По дороге в финал чемпионам попались три коллектива первого дивизиона – «Маастрихт», «Росендал», «Ваалвейк», и все они были обыграны скромно. С единственным равным по классу клубом «Ден Босх» пришлось биться 120 минут. 

В финале ПСВ едва не проиграл «Роде». За 5 минут до конца основного времени команда Хиддинка проигрывала 1:2. Но вовремя сбегал вперёд Эрик Геретс, забивший свой второй мяч. А в самом начале овертайма цели достиг удар Сёрена Лербю. В оставшиеся 18 минут команда из Эйндховена играла на удержание, а по этой части они были большими мастерами. Возможно, это было не слишком эстетично, но все держали в памяти главный финал. Тем не менее победа в Кубке была с радостью воспринята болельщиками. Не каждый год любимая команда делает дубль.

Перед финалом Кубка чемпионов была сдута пыль с проклятия Белы Гуттмана. Знаменитый венгерский тренер, выигравший с «Бенфикой» два Кубка чемпионов и ещё много чего, был уволен со своего поста. Обиженный Гуттман на прощание выдал фразу «в ближайшие сто лет „Бенфика“ не выиграет Кубок чемпионов. Без меня». В Лиссабоне не отнеслись к этому пророчеству тренера серьёзно. А зря. «Орлы» с тех пор трижды выходили в финал главного клубного турнира Европы и неизбежно терпели поражения. Про Кубок УЕФА Гуттман ничего не говорил (не было его в те времена), но и в финале этого турнира лиссабонцев ожидала неудача. Старик Бела Гуттман ушёл в могилу в 1981 году, так и не сняв своего проклятия.

120 минут не принесли успеха ни одной из сторон. Нулевая ничья, при том что игра была весьма живой и интересной. Дело дошло до пенальти. По пять ударов соперники выполнили точно. Не всегда безупречно. Были шансы отразить 11-метровые и у Ханса ван Брёкелена, и у Силвинью Лоуру, но ничья 5:5. Пошли удары до промаха. Свежий Антон Янссон был точен. Зато португалец Антониу Велозу дрогнул и проиграл дуэль ван Брёкелену. Сбылось проклятье Гуттмана. А «ушастый» Кубок отправился в Северный Брабант.

За какой-то год Хиддинк из никому неизвестного за пределами Нидерландов специалиста вырос в специалиста европейского уровня. Ещё бы, совершить требл на второй год своей работы. Гуса завалили разными выгодными предложениями, но он их пока даже не рассматривал. Тем более что впереди был Суперкубок Европы, на этот раз голландско-бельгийский. Ибо Кубок Кубков достался «Мехелену», где играл старший брат Роналда Кумана Эрвин. Сами же братья Куманы, а также ван Брёкелен, ван Арле, Ваненбург и Кифт вскоре добились самого высокого результата в истории голландского футбола - выиграли чемпионат Европы.

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Все комментарии
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Правдин Семён
   53 / 865
вчера в 22:06
Тогда у Хиддинка были крутые усы))
Он усы сбрил лет через 10. После Реала))
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 865
вчера в 22:03
Тогда у Хиддинка были крутые усы))
борька
борька
   51 / 865
вчера в 21:04
Хиддинг преобразил российскую сборную, после него, одни неудачи
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   242 / 865
вчера в 20:11
У ПСВ есть требл а у гоббов нет его хахахахахахахахаха
DXTK
DXTK
   77 / 865
вчера в 19:55
СПС Гусу Хиддинку за Евро 2008 и бронзовые награды. Именно этот тренер показал, что у нас есть сборная и футбол, а игроки поверили в свои силы.

PS Да Хиддинк стал волшебником для ПСВ выиграв самый главный еврокубок для клуба в том 88 году.
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