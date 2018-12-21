Объять необъятное. ПСВ Гуса Хиддинка. Сезон-1987/88

вчера, 19:05

«Соккер.ру» - о первом грандиозном успехе бывшего тренера сборной России.

Гус Хиддинк был добротным, но далеко не звёздным футболистом. Играл за скромные «Де Графсхаап» с «Неймегеном», и смотрел, как его соотечественники покоряли (но так и не покорили) мир. В начале 80-х Гус наигрался и устроился учителем физкультуры в одну из школ.

Из физруков – в тренеры

И тут звонок от Яна Рекера, недавно возглавившего « ПСВ Эйндховен» с конкретным предложением – войти в тренерский штаб. Не чужой для Хиддинка клуб, в семидесятые Гус провёл один год в Эйндховене, но не закрепился в составе. И теперь предложение, от которого не стоило было отказываться.

Гус успешно вписался в тренерский штаб и через год Рекер считал его своей правой рукой. В 1986 году брабантцы после восьмилетнего перерыва выиграли чемпионат Голландии. Сразу после чествования победителей Ян Рекер объявил о своём уходе и вскоре возглавил «Венло». Но сорокалетнему Хиддинку команду пока не доверили. Обязанности главного тренера взял на себя спортивный директор Ханс Край, опытный специалист, поработавший и с «Аяксом», и с «Алкмаром», и с «Фейеноордом». Гус остался вторым тренером.

В сезоне-86/87 ПСВ защищал чемпионский титул от посягательств «Аякса», которым руководил молодой тренер, но при этом всемирно известный футболист Йохан Кройф. Оба клуба довольно скромно стартовали. Каждый тур дарил нового лидера – то «Гронинген», то «Спарта», то «Рода». Но вскоре стало ясно, кто поведёт борьбу за титул. Либо ПСВ , в составе которого блистали Рональд Куман и Руд Гуллит, либо «Аякс» с Марко ван Бастеном и Франком Райкаардом. Ещё одна звезда голландского футбола, который снова набирал силу, Гералд Ваненбург перед началом сезона перебрался из Амстердама в Эйндховен. За компанию с Куманом. Причём инициатором перехода был как раз Гус, убедивший довольно бледнолицего суринамца в целесообразности смены клуба. Да и к переходу Кумана Хиддинк тоже приложил руку.

Конечно, в Эйндховене играли не только Гуллит, Куман и Ваненбург. Ворота защищал Ханс ван Брёкелен, сильнейший на тот момент вратарь Нидерландов. Неудачная поездка в английский «Ноттингем» ни в счёт, не у всех получалось заиграть на родине футбола. Правую бровку бороздил бородатый капитан сборной Бельгии Эрик Геретс. Сразу три игрока «датского динамита» сборной Дании времён Зеппа Пионтека также нашли пристанище на стадионе «Филипс» - центральный защитник Иван Нильсен, отвечавший за левый фланг обороны Ян Хайнце и диспетчер Франк Арнесен. Весьма полезен был в атаке 35-летний ветеран, двукратный финалист чемпионата мира Вилли ван де Керкхоф. Близнецы Вилли и Рене были главными звёздами славного ПСВ 70-х. Но к середине 80-х в команде остался один из братьев. Рене, поигравший в Греции и Гонконге, играл в более скромном «Хелмонде». И, конечно же, сильнейший футболист Норвегии Халлвар Торесен. Любопытно, но ни Торесен, ни ван де Керкхоф, ни Гуллит не были классическими нападающими. Однако этот пустяк не мешал брабантцам забивать в среднем больше двух мячей за игру.

Двойка лидеров обозначилась к 10 туру. «Фейеноорд» по привычке держался чуть в сторонке. «Алкмар» в то время был откровенно плох. «Аякс» и ПСВ довольно долго делили вершину, но забивавший больше столичный клуб значился первым не только благодаря алфавитному порядку. «Фейе» же постепенно выходил из чемпионской гонки.

Гус в роли лоцмана

В марте Ханс Край вдруг решил сложить с себя обязанности главного тренера. Гус Хиддинк стал полноправным главным тренером. Ему предстояло провести ПСВ в концовке чемпионата. А она обещала быть жаркой. Через две недели после назначения Хиддинка его команде предстояло сыграть с коллективом Кройфа.

Противостояние двух самых результативных команд Эре оказалось скупым на забитые мячи. Всего один. За семь минут до финального свистка Руд Гуллит принёс радость провинциалам. ПСВ вырвался вперёд в таблице. Вскоре стало ясно, что при Хиддинке брабантцы стали играть в более закрытый футбол. Результативность несколько снизилась, но зато стала крепче оборона. Что сказалось на финишном отрезке. Оба претендента устали, но ошибки в защите сгубили «Аякс». Домашний проигрыш «Фейноорду» перечеркнул надежды команды Кройфа на победу. А Хиддинк, подобно умелому лоцману, провёл свой корабль мимо скал и мелей. За два тура до финиша клуб из Северного Брабанта продлил свои чемпионские полномочия. Молодой тренер сдал экзамен на зрелость.

Дальше без Гуллита

Летом ПСВ выгодно продал свою главную звезду Руда Гуллита в «Милан» почти за 9 миллионов долларов. На вырученные средства были приобретены полузащитники Сёрен Лербю («Монако»), Антон Янсен («Фортуна»), нападающие Вим Кифт («Торино») и Ханс Гиллхаус («Ден Босх»). Из аренды в бельгийском «Антверпене» вернулся правый защитник Берри ван Арле. Закончил карьеру вратарь позолоченной сборной Голландии-78 Пим Дусбург, в последнее время сидевший на лавочке.

«Аякс» тоже лишился своих главных звёзд. Марко ван Бастен стал одноклубником Гуллита в «Милане». Но Йохан Кройф, мечтавший сделать «Аякс» чемпионом, не делал из его ухода трагедии. На ходу были братья Рихард и Роб Витчге, Джон Босман, восходила звезда Денниса Бергкампа. Появился Рональд Де Бур, на подходе был его брат-близнец Франк. Сидел на чемоданах, но оставался в команде Франк Райкаард. Спор двух грандов обещал стать острым.

Но Гус Хиддинк тогда был максималистом. Ему хотелось и выиграть Кубок Нидерландов, и пройти как можно дальше в Кубке чемпионов. Даже помечтать об «ушастом трофее». Ведь «Фейеноорд» и «Аякс» привозили Кубок в Голландию, а ПСВ брал только Кубок УЕФА .

И снова первые

Чемпион стартовал с разгрома «Ден Босх» 6:1. Гус помнил про упрёки в том, что игра брабантцев при нём стала скучнее, и сделал выводы. Теперь его команда была настроена рвать соперников. Три мяча были отправлены в ворота «Твенте», девять отгружено «Утрехту». 18 голов в трёх матчах. В пятом туре ПСВ и «Аякс» встретились в Эйндховене. Чемпион одержал яркую победу с результатом 4:2. У хозяев превосходно отработал датский квартет – Нильсен, Хайнце, Лербю и особенно Арнесен, дважды поразивший ворота «Аякса». Капитан гостей Райкард забил по мячу в свои и чужие ворота.

После десятого тура эйндховенцы опережали «Аякс» и «Фейеноорд» на 6 очков. Ещё более впечатляющей выглядела графа мячи – 41:10, 28:18 и 27:17. Чемпион смог извлечь выгоду из продажи Гуллита, а столичная команда продолжала искать на поле ван Бастена. К первому кругу отрыв стал ещё больше. ПСВ не выиграл лишь один матч из 17 – ничья в Гааге. В то время клубы из Амстердама и Роттердама несли зачастую незапланированные потери. Преимущество над «Аяксом» составляло плюс 9, а над «Фейе» и все плюс 11.

Зимой «Аякс» по сути выбросил белый флаг. Франк Райкард уехал в испанскую «Сарагосу», а затем Йохан Кройф сложил с себя тренерские полномочия. Дорога к чемпионству, третьему кряду, была открыта. ПСВ спокойно добрался до финиша. Отрыв от «Аякса» составил девять очков. Впечатляли 117 забитых мячей. 29 пришлось на долю Вима Кифта, а защитник Куман 21 раз заставлял вратарей соперника доставать мячи из сетки. Волшебный чемпионат провёл Ваненбург, забивший 11 мячей и сделавший около двух десятков голевых передач. И не забывайте, что у брабантцев были более важные дела в Кубке чемпионов.

Проклятие старого тренера

ПСВ начинал европейскую кампанию с «Галатасараем». Домашний матч был выигран со счётом 3:0, и эта видимая лёгкость едва не погубила команду Хиддинка. В Стамбуле чемпионы Голландии проигрывали после первого тайма 0:2, и лишь мастерство ван Брёкелена уберегло их от продолжения борьбы в дополнительное время. Брабантцы прошли в 1/8 финала, но с большим трудом.

С венским «Рапидом» получилось всё проще. Особенно после победы в столице Австрии 2:1. Ответная встреча в Эйндховене прошла спокойно и завершилась победой чемпионов Голландии. Так ПСВ шагнул в весну.

Четвертьфиналы и полуфиналы прошли словно под копирку. Первый матч с «Бордо» на поле соперника завершился вничью 1:1, причем голландцы отыгрались довольно быстро. Ответный матч завершился нулевой ничьей, выведшей ПСВ в полуфинал. «Реал» довольно быстро распечатал ворота ван Брёкелена - Уго Санчес реализовал пенальти. Но последовал ответ в виде гола 19-летнего Эдварда Линскенса. И всё. Больше голов не было. Ни на «Сантьяго Бернабеу», ни на «Филипсе». Гол на чужом поле вывел в финал команду Хиддинка. Вторым финалистом стала «Бенфика», вышедшая победительницей в противостоянии с румынской «Стяуа».

Решающая встреча была запланирована на 25 мая в Штутгарте. Но перед поездкой в ФРГ брабантцы взяли ещё один трофей – Кубок Нидерландов, которого не видели в Эйндховене на протяжении 12 лет. Надо сказать, что эту высоту ПСВ взял с ленцой, без того куража, что наблюдался в чемпионате. По дороге в финал чемпионам попались три коллектива первого дивизиона – «Маастрихт», «Росендал», «Ваалвейк», и все они были обыграны скромно. С единственным равным по классу клубом «Ден Босх» пришлось биться 120 минут.

В финале ПСВ едва не проиграл «Роде». За 5 минут до конца основного времени команда Хиддинка проигрывала 1:2. Но вовремя сбегал вперёд Эрик Геретс, забивший свой второй мяч. А в самом начале овертайма цели достиг удар Сёрена Лербю. В оставшиеся 18 минут команда из Эйндховена играла на удержание, а по этой части они были большими мастерами. Возможно, это было не слишком эстетично, но все держали в памяти главный финал. Тем не менее победа в Кубке была с радостью воспринята болельщиками. Не каждый год любимая команда делает дубль.

Перед финалом Кубка чемпионов была сдута пыль с проклятия Белы Гуттмана. Знаменитый венгерский тренер, выигравший с «Бенфикой» два Кубка чемпионов и ещё много чего, был уволен со своего поста. Обиженный Гуттман на прощание выдал фразу «в ближайшие сто лет „Бенфика“ не выиграет Кубок чемпионов. Без меня». В Лиссабоне не отнеслись к этому пророчеству тренера серьёзно. А зря. «Орлы» с тех пор трижды выходили в финал главного клубного турнира Европы и неизбежно терпели поражения. Про Кубок УЕФА Гуттман ничего не говорил (не было его в те времена), но и в финале этого турнира лиссабонцев ожидала неудача. Старик Бела Гуттман ушёл в могилу в 1981 году, так и не сняв своего проклятия.

120 минут не принесли успеха ни одной из сторон. Нулевая ничья, при том что игра была весьма живой и интересной. Дело дошло до пенальти. По пять ударов соперники выполнили точно. Не всегда безупречно. Были шансы отразить 11-метровые и у Ханса ван Брёкелена, и у Силвинью Лоуру, но ничья 5:5. Пошли удары до промаха. Свежий Антон Янссон был точен. Зато португалец Антониу Велозу дрогнул и проиграл дуэль ван Брёкелену. Сбылось проклятье Гуттмана. А «ушастый» Кубок отправился в Северный Брабант.

За какой-то год Хиддинк из никому неизвестного за пределами Нидерландов специалиста вырос в специалиста европейского уровня. Ещё бы, совершить требл на второй год своей работы. Гуса завалили разными выгодными предложениями, но он их пока даже не рассматривал. Тем более что впереди был Суперкубок Европы, на этот раз голландско-бельгийский. Ибо Кубок Кубков достался «Мехелену», где играл старший брат Роналда Кумана Эрвин. Сами же братья Куманы, а также ван Брёкелен, ван Арле, Ваненбург и Кифт вскоре добились самого высокого результата в истории голландского футбола - выиграли чемпионат Европы.