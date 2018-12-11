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Антисборная 17-го тура. А вас, «Зенит», я попрошу остаться!

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий

Футболисты «Зенита», загремевшие в антисборную «Соккер.ру» после поражения от «Арсенала», не покинули насиженных мест и после игры с «Рубином», которому проиграли дома.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Первый номер сборной России после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым провалил последние матчи уходящего года. В Туле Лунев четырежды доставал мяч из сетки и переваливался с мячом через линию, а во встрече с «Рубином» два раза не сыграл на выходе, что привело к голам Егора Сорокина. В первом случае Андрей должен был расталкивать всех на пути к мячу и акцентировать внимание арбитра на агрессии соперника, если бы ему мешали, ведь все происходило во вратарской площади. В эпизоде со вторым голом Лунев и Анюков не согласовали действия, голкипер дал удариться мячу о землю, а в высшей точке снаряд поймал не он, а высокий защитник «Рубина». 

Защитники

Александр Анюков («Зенит»)

Из тройки центральных защитников «Зенита» Анюков провел наиболее качественный матч, если опираться на статистику, но результативная ошибка все портит. Считаю, за второй пропущенный мяч вину в равной степени должны разделить Лунев и Анюков. Ведь Александр, видя, что вратарь не успевает забрать мяч до того, как тот опустится на газон, мог просто взмахнуть ногой и сделать длинный вынос. 

Бранислав Иванович («Зенит»)

Для грамотного противодействия вражеским стандартам очень важна роль «тренера на поле» - человека, который расставит партнеров, повысит концентрацию и напомнит об установке. Обычно это или вратарь, или самый опытный защитник в банде. С Ивановича с его опытом спрос большой, да и капитанская повязка на плече вроде бы намекает на лидерскую роль, но Бранислав не только партнеров не строит, но и сам играет как дембель. Обратите внимание на позицию серба при угловом, который привел к голу в ворота «Зенита»: прозевал рывок соперника, держал пустое место, хотя в идеале должен был возглавить субботник по избавлению вратарской площади от игроков «Рубина». 

Грегор Балажиц («Урал»)

На удивление пассивно действовал «Урал» у своих ворот, поэтому никак нельзя обойтись в антисборной без представителя команды, которая пропустила четыре мяча от соперника, располагающегося ниже в турнирной таблице. Балажиц проявил удивительные и бесполезные для защитника качества – был неуместным и гостеприимным, позволяя динамовцам наносить точные удары из убойных позиций.  

Роберт Мак («Зенит»)

И снова спасибо Сергею Семаку, который второй раз подряд подставил крайнего форварда Роберта Мака, заставив его работать на позиции левого латераля. Словак, естественно, не справился, в качестве орудия сдерживания он полный ноль, да еще и не самый удачный вынос Роберта завершился вторым голом в ворота «Зенита». 

Полузащитники

Александр Гацкан («Ростов»)

Капитан «Ростова» здесь не только за удаление, которое случилось в концовке, хотя свои «горчичники» он получил за неспортивные приемы против игроков «Крыльев Советов», что заслуживает порицания. Но чисто по-футбольному Гацкан игру тоже провалил: это удивительно, что опорный полузащитник конструкции «собака» за весь матч выиграл всего лишь 2 единоборства и не совершил ни одного отбора. Александр вымещал злость на соперниках не в последнюю очередь потому, что игра у него не клеилась. 

Дмитрий Торбинский («Енисей»)

У Дмитрия Аленичева вообще часто случается, что игроки не попадают в игру, что приводит к ранним заменам. В матче с ЦСКА тренер «Енисея» выделил всего лишь полчаса игрового времени форварду Кутьину, хотя центрального полузащитника Торбинского тоже можно было менять раньше 68-й минуты, к которой Дмитрий сделал всего лишь 18 точных передач, получил желтую карточку и ни разу не отобрал мяч у игроков ЦСКА тем или иным способом. 

Роланд Гиголаев («Анжи»)

После матча Гиголаев сам признал, что пенальти за попадание мяча ему в руки назначен правомерно, Роланд оспаривал только желтую карточку, которая стала второй. Но, во-первых, зачем выставлял обе руки перед собой в штрафной площади? Это неестественное положение рук, мяч летел долго и аргумент «не видел» слабый, так как футболист может вообще замечтаться и блуждать взглядом по трибунам – тоже нужно учитывать при вынесении решений? Во-вторых, Безбородов пожалел Гиголаева еще в первом тайме, когда тот с «горчичником» в кармане отправился «рубить» спартаковцев одного за другим. Неудачный матч, с какой стороны ни посмотри. 

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Яркий Эль-Кабир в игре с «Динамо» попал под Алексея Козлова, который сыграл свой «матч года». Хавбек «Урала» растворился на поле, редко встречался с мячом и не генерировал угрозы воротам Шунина. Отман даже не доиграл до финального свистка, вместо него по ходу второго тайма появился Араторе.

Нападающие

Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Опытнейший форвард заработал позорное удаление. Зачем Сергей совершал нырок в концовке первого тайма, имея в пассиве желтую карточку? Глупое и необоснованное решение, которое привело к справедливому наказанию. 

Антон Заболотный («Зенит»)

Даже в отсутствие Дзюбы Заболотный остался в запасе «Зенита» и вышел только во втором тайме спасать команду от поражения. Почти за 40 минут игрового времени Антон отдал 4 точные передачи, выиграл 5 верховых мячей и разок помог Егору Бабурину спасти ворота «Рубина», подставившись под удар партнера. 

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Дело не только в том, что «Зенит» проиграл. В очередной раз оказался не ясен посыл Семака: как он вообще собирался обыгрывать «Рубин»? Бить мяч вперед маленьким Шатову и Дриусси, чтобы они цеплялись? Примитивный футбол стал получаться у «Зенита» с выходом Заболотного, потому что он фактурный игрок и подходит под стиль «бей вперед – игра придет». Снова тройка центральных защитников, не понимающих друг друга, форвард Мак и центрхав Кузяев на позиции латералей, игровой дисбаланс и слабая связь между линиями. 

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Все комментарии
alfranza
alfranza
   95 / 907
сегодня в 02:44
Зенит опять весь в антисборной. С-Стабильность.

Антон Заболотный - гроза болот,
Что не удар - мимо ворот...
mikysss
mikysss
   184 / 907
сегодня в 00:31
Я искал божей в СС а они тут все, ну почти)))
OLESOCC
OLESOCC
   459 / 907
вчера в 21:28
Про Зенит - ни команды, ни тренера!!!
MAUS
MAUS ответил Scuderia Ferrari
   87 / 907
вчера в 20:59
Лунёв превратился в Акинфеева? Он пенальти от Испании отбил, или Голландию и Швецию порвал? Пока что Акинфеев победил Голландию Дасаев проиграл Голландии Акинфеев победил Португалию Малафеев проиграл Португалии Акинфеев победил Швецию Лунёв проиграл Швеции И так далее
не гони пургу,
Дассаев проиграл Нидерландам)))))
там сборная всех времен была у оранжевых, а сборная СССР была в самом соку, это дело случия что наши проиграли в финале, при этом Беланов не забивший пенальти получил по делу ЗМ и Дассаев лучший вратарь,
без всяких там, но Игорю очень далеко до Рината Дассаева!
MAUS
MAUS ответил Scuderia Ferrari
   87 / 907
вчера в 20:51
Двойные стандарты. Зенит-Урал три удаления: два игрока Зенита в антисборной, даже номинация "Кокорин тура" (хотя он и играл весну 2017 отвратительно, но мало ли кто неудачные матчи проводит). https://m.soccer.ru/blogs/record/985685/balay-bekim-spartak Анжи-спартак два пенальти и удаление: игрок Анжи в антисборной, о судействе полный молчок. Ну и радость фидунботов тому, что по их заказу почти всю вражескую команду запихали в антисборную. А виноваты ЦСКА, Акинфеев и Гинер.
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ))))
ах-ха—ха-ха))))
vyishenka
vyishenka
   401 / 907
вчера в 20:31
Большинство из Зенита.
Фата лист
Фата лист
   61 / 907
вчера в 20:05
Можно было сюда еще кого-нибудь из Краснодара добавить, чтобы моменты свои реализовывали.
mugik1973
mugik1973 ответил spartach n1
   213 / 907
вчера в 19:21
Акинфеев есть в списке 41 который не называется. Это список можно даже назвать клуб Акинфеева, это на подобе бомбардирского клуба Федотова. Теперь давайте будем ждать кто из вратарей войдет в клуб Акинфеева.
papic337
papic337
   74 / 907
вчера в 19:08
Всё по делу. Голубых надо было ещё добавить. Им повезло что другие сыграли ещё хуже.
kastites
kastites
   103 / 907
вчера в 18:57
Москальская статейка
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 907
вчера в 18:35
Эка я как в "душу" тролю одному запал, бегает по всем веткам и пытается объяснить какой я плохой. Потешно.
Недаром он нашёл общий язык со спартачами сангами и антихерами и прочими.
KURUM
KURUM
   379 / 907
вчера в 17:43
Зато по народному баблу на первом месте..
yk2ru
yk2ru
   263 / 907
вчера в 17:30
Зенитчики они такие, почти все снаряды в молоко.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ваня лучший
   53 / 907
вчера в 16:20
В теме надо быть Ананидзе к стати, сделал великолепный голевой пас Зе Луишу, которыйи вколотил третий гол.) 😊
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   15 / 907
вчера в 16:18
Эдуард Григорьевич, я бы Вам не посоветовал тратить нервы и здоровье на федунботов. Пусть дальше про ангарских маньяков пишут.
Здорово, Вазген ! Прочитал, что ты там написал мне.
Там общение не приветствуется, сразу удаляются
комменты, и исключительно вопросы модерации.

Насчет геноцида и в таком духе....Когда я пишу
о наличии межнационалки на соккере, я не делаю
разделений кто конкретно из кавказцев, это может быть
и грузин, и армянин, и даг, и кабардинец и черкес и т.д.
А вот то, что ты в одной обойме с троллем, ненависть
к которому у очень многих и благодаря которому народ
посваливал отсюда, после этого вопросы ко мне какие ?
Мы вроде далеко не один год знакомы , и дело здесь
даже не в клубных приоритетах , были Котлин и Литтманен,
первый школьник тогда еще , второй с финскими корнями,
которые кроме Зенита больше ничего не видели, особенно
второй и поливали всех остальных с ног до головы, но однако
такого, чтобы сталкивать людей лбами как-то особо не помню .

А с учетом того, что межнационалка очень часто вытекает из стравливания людей,
когда порой вспоминаются какие-то генеалогические корни, то состав преступления
и у этой стороны , и у той , которую ты привел, примерно идентичен. Делай выводы.
spartach n1
spartach n1 ответил Оливье Гpуйяp
   2 / 907
вчера в 16:08
Весь мир - это кто?
Признавался лучшим вратарём мира году примерно в 88,в том же списке можно увидеть касильеса,буфона Кана и неразу акинфеева.
spartach n1
spartach n1 ответил Оливье Гpуйяp
   2 / 907
вчера в 16:02
Сейчас бы вспоминать Яшина, когда в той команде капитаном был Нетто. И в 1962, и в 2014 на вратарей всё свалили.
Давай не будем в дебри лезть,там эпоха другая была.
Всех благ !
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил spartach n1
   259 / 907
вчера в 15:59
Весь мир - это кто?
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил spartach n1
   259 / 907
вчера в 15:59
Сейчас бы вспоминать Яшина, когда в той команде капитаном был Нетто. И в 1962, и в 2014 на вратарей всё свалили.
spartach n1
spartach n1 ответил Оливье Гpуйяp
   2 / 907
вчера в 15:54
Лихо тут караулы работают, за ангарского маньяка ничто, а за протест по этому поводу час бана) Тут ещё вопрос, кто больше признан миром, Дасаев или Акинфеев; а про 43 хорошо Алексей Попов сказал, пусть про Формулу-1, мол, всякие не очень адекватные фаны уже стали статистику считать по подиумам без побед, а Боттас взял да победил. Ты представь себе, если бы после каждого Гран-при говорили, вот мол Хюлькенберг 136й Гран-при без подиума провёл, кококо. Травля Акинфеева была полной мерзостью нашего футбола.
Никакой травли не заметил,вот Яшину угрожали после пропущенного,а сухарь сам своих же коней материл и никакой критики не принимает,фазан надутый .
Можно подумать 43 и косяки за сборную ему приписывают ))
Все заслуги акинфея с амкарами и тюменями,чуешь разницу,и весь мир первым долгом не самый лучший его рекорд вспоминает )
fcspartak
fcspartak
   114 / 907
вчера в 15:46
Шведский, какие конкретно у тебя претензии к судье матча Анжи - Спартак?
fcspartak
fcspartak
   114 / 907
вчера в 15:45
а что так мало лазурятника?
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил spartach n1
   259 / 907
вчера в 15:41
Лихо тут караулы работают, за ангарского маньяка ничто, а за протест по этому поводу час бана)
Тут ещё вопрос, кто больше признан миром, Дасаев или Акинфеев; а про 43 хорошо Алексей Попов сказал, пусть про Формулу-1, мол, всякие не очень адекватные фаны уже стали статистику считать по подиумам без побед, а Боттас взял да победил. Ты представь себе, если бы после каждого Гран-при говорили, вот мол Хюлькенберг 136й Гран-при без подиума провёл, кококо. Травля Акинфеева была полной мерзостью нашего футбола.
spartach n1
spartach n1 ответил Scuderia Ferrari
   2 / 907
вчера в 15:37
Лунёв превратился в Акинфеева? Он пенальти от Испании отбил, или Голландию и Швецию порвал? Пока что Акинфеев победил Голландию Дасаев проиграл Голландии Акинфеев победил Португалию Малафеев проиграл Португалии Акинфеев победил Швецию Лунёв проиграл Швеции И так далее
Слышишь звон не знаешь где он !
Шо за примитив ?
Акинфей свои 43 насушил параллельно играя за сборную,как и сейчаз лунев стал косячить об этом речь !
И не смеши народ не сравнивай миром признанного человека со своим любимцем .
Не вынуждай меня отвечать в твоём стиле ))
Fleischjager
Fleischjager
   403 / 907
вчера в 15:32
3.14здите дальше, весной сново будете свое нытье в кдк писать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Дед за ЦСКА
   14 / 907
вчера в 15:28
Эдуард Григорьевич, я бы Вам не посоветовал тратить нервы и здоровье на федунботов. Пусть дальше про ангарских маньяков пишут.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил spartach n1
   14 / 907
вчера в 15:27
Лунёв превратился в Акинфеева? Он пенальти от Испании отбил, или Голландию и Швецию порвал?
Пока что

Акинфеев победил Голландию
Дасаев проиграл Голландии

Акинфеев победил Португалию
Малафеев проиграл Португалии

Акинфеев победил Швецию
Лунёв проиграл Швеции

И так далее
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   2 / 907
вчера в 15:21
Привет Сергей, сравнение Лунёва с Игорем не правомочно ибо первому до второго ещё надо пахать и пахать.В сборной другие меры как и защитники. ИМХО.
Григорич,я про ситуацию,а не сравниваю их .
Возможно двойная нагрузка как то влияет тонус,ну или концентрацию воротчиков,ты не находишь ?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 907
вчера в 15:16
Двойные стандарты.
Зенит-Урал три удаления: два игрока Зенита в антисборной, даже номинация "Кокорин тура" (хотя он и играл весну 2017 отвратительно, но мало ли кто неудачные матчи проводит).
https://m.soccer.ru/blogs/record/985685/balay-bekim-spartak
Анжи-спартак два пенальти и удаление: игрок Анжи в антисборной, о судействе полный молчок.


Ну и радость фидунботов тому, что по их заказу почти всю вражескую команду запихали в антисборную. А виноваты ЦСКА, Акинфеев и Гинер.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Ваня лучший
   112 / 907
вчера в 15:13
Это совсем другая история, насчёт звёзд-я их не наблюдаю в РПЛ, согласен?есть с десяток добротных футболеров
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