Антисборная 17-го тура. А вас, «Зенит», я попрошу остаться!

вчера, 13:00

Футболисты «Зенита», загремевшие в антисборную «Соккер.ру» после поражения от «Арсенала», не покинули насиженных мест и после игры с «Рубином», которому проиграли дома.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Первый номер сборной России после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым провалил последние матчи уходящего года. В Туле Лунев четырежды доставал мяч из сетки и переваливался с мячом через линию, а во встрече с «Рубином» два раза не сыграл на выходе, что привело к голам Егора Сорокина. В первом случае Андрей должен был расталкивать всех на пути к мячу и акцентировать внимание арбитра на агрессии соперника, если бы ему мешали, ведь все происходило во вратарской площади. В эпизоде со вторым голом Лунев и Анюков не согласовали действия, голкипер дал удариться мячу о землю, а в высшей точке снаряд поймал не он, а высокий защитник «Рубина».

Защитники

Александр Анюков («Зенит»)

Из тройки центральных защитников «Зенита» Анюков провел наиболее качественный матч, если опираться на статистику, но результативная ошибка все портит. Считаю, за второй пропущенный мяч вину в равной степени должны разделить Лунев и Анюков. Ведь Александр, видя, что вратарь не успевает забрать мяч до того, как тот опустится на газон, мог просто взмахнуть ногой и сделать длинный вынос.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Для грамотного противодействия вражеским стандартам очень важна роль «тренера на поле» - человека, который расставит партнеров, повысит концентрацию и напомнит об установке. Обычно это или вратарь, или самый опытный защитник в банде. С Ивановича с его опытом спрос большой, да и капитанская повязка на плече вроде бы намекает на лидерскую роль, но Бранислав не только партнеров не строит, но и сам играет как дембель. Обратите внимание на позицию серба при угловом, который привел к голу в ворота «Зенита»: прозевал рывок соперника, держал пустое место, хотя в идеале должен был возглавить субботник по избавлению вратарской площади от игроков «Рубина».

Грегор Балажиц («Урал»)

На удивление пассивно действовал «Урал» у своих ворот, поэтому никак нельзя обойтись в антисборной без представителя команды, которая пропустила четыре мяча от соперника, располагающегося ниже в турнирной таблице. Балажиц проявил удивительные и бесполезные для защитника качества – был неуместным и гостеприимным, позволяя динамовцам наносить точные удары из убойных позиций.

Роберт Мак («Зенит»)

И снова спасибо Сергею Семаку, который второй раз подряд подставил крайнего форварда Роберта Мака, заставив его работать на позиции левого латераля. Словак, естественно, не справился, в качестве орудия сдерживания он полный ноль, да еще и не самый удачный вынос Роберта завершился вторым голом в ворота «Зенита».

Полузащитники

Александр Гацкан («Ростов»)

Капитан «Ростова» здесь не только за удаление, которое случилось в концовке, хотя свои «горчичники» он получил за неспортивные приемы против игроков «Крыльев Советов», что заслуживает порицания. Но чисто по-футбольному Гацкан игру тоже провалил: это удивительно, что опорный полузащитник конструкции «собака» за весь матч выиграл всего лишь 2 единоборства и не совершил ни одного отбора. Александр вымещал злость на соперниках не в последнюю очередь потому, что игра у него не клеилась.

Дмитрий Торбинский («Енисей»)

У Дмитрия Аленичева вообще часто случается, что игроки не попадают в игру, что приводит к ранним заменам. В матче с ЦСКА тренер «Енисея» выделил всего лишь полчаса игрового времени форварду Кутьину, хотя центрального полузащитника Торбинского тоже можно было менять раньше 68-й минуты, к которой Дмитрий сделал всего лишь 18 точных передач, получил желтую карточку и ни разу не отобрал мяч у игроков ЦСКА тем или иным способом.

Роланд Гиголаев («Анжи»)

После матча Гиголаев сам признал, что пенальти за попадание мяча ему в руки назначен правомерно, Роланд оспаривал только желтую карточку, которая стала второй. Но, во-первых, зачем выставлял обе руки перед собой в штрафной площади? Это неестественное положение рук, мяч летел долго и аргумент «не видел» слабый, так как футболист может вообще замечтаться и блуждать взглядом по трибунам – тоже нужно учитывать при вынесении решений? Во-вторых, Безбородов пожалел Гиголаева еще в первом тайме, когда тот с «горчичником» в кармане отправился «рубить» спартаковцев одного за другим. Неудачный матч, с какой стороны ни посмотри.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Яркий Эль-Кабир в игре с «Динамо» попал под Алексея Козлова, который сыграл свой «матч года». Хавбек «Урала» растворился на поле, редко встречался с мячом и не генерировал угрозы воротам Шунина. Отман даже не доиграл до финального свистка, вместо него по ходу второго тайма появился Араторе.

Нападающие

Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Опытнейший форвард заработал позорное удаление. Зачем Сергей совершал нырок в концовке первого тайма, имея в пассиве желтую карточку? Глупое и необоснованное решение, которое привело к справедливому наказанию.

Антон Заболотный («Зенит»)

Даже в отсутствие Дзюбы Заболотный остался в запасе «Зенита» и вышел только во втором тайме спасать команду от поражения. Почти за 40 минут игрового времени Антон отдал 4 точные передачи, выиграл 5 верховых мячей и разок помог Егору Бабурину спасти ворота «Рубина», подставившись под удар партнера.

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Дело не только в том, что «Зенит» проиграл. В очередной раз оказался не ясен посыл Семака: как он вообще собирался обыгрывать «Рубин»? Бить мяч вперед маленьким Шатову и Дриусси, чтобы они цеплялись? Примитивный футбол стал получаться у «Зенита» с выходом Заболотного, потому что он фактурный игрок и подходит под стиль «бей вперед – игра придет». Снова тройка центральных защитников, не понимающих друг друга, форвард Мак и центрхав Кузяев на позиции латералей, игровой дисбаланс и слабая связь между линиями.