Килиан Мбаппе от «А» до «Я»

вчера, 20:40

Даже признанные гении футбола в свои 20 лет не были так же круты, как Мбаппе. «Соккер.ру» еще раз поздравляет Килиана с днем рождения и делится зарисовками о юбиляре.

«Арахис». Такую кличку Мбаппе носил в детстве. И нет, не из-за того, что любил орешки. Все дело в форме головы.

Бонди. Небольшой городок под Парижем, где появился на свет Килиан, и название его первой команды. Любительский клуб «Бонди» долгие годы был пристанищем Вилфрида Мбаппе. Отец Килиана играл, тренировал, работал спортивным директором и занимался с детишками. Именно он отвел сына в детскую секцию «Бонди» и дал старт футбольной карьере сегодняшнего юбиляра, которому прочат славу одного из лучших игроков в истории.

Венгер Арсен. Нет такого французского таланта, о котором не знал бы мсье Арсен, а уж о Мбаппе с 14 лет слышали даже дилетанты, кое-как погруженные в подполье футбольного мира. Венгер утверждает, что еще в 2016 году, до прорыва Килиана, убеждал Мбаппе перейти в «Арсенал», бывал у него и уговаривал переехать в Англию. Форвард подтвердил, что у него был вариант с переходом в «Арсенал» в 2016-м и в 2017-м, попутно отвесив поклон Венгеру: мол, хотел бы однажды поработать под руководством бывалого соотечественника.

Голы. Они даются имениннику с какой-то удивительной легкостью. К своему 20-му дню рождения Килиан наколотил уже 73 мяча на профессиональном уровне за клубы и первую сборную Франции. Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе к своим 20 годам забили 47 мячей. Скажите теперь, что Мбаппе не феномен!

Двойник. Музей восковых фигур «Гревен» в Париже удостоил Мбаппе чести и сделал двойника юного футболиста. Килиан – самый молодой человек, чья копия выставлена в знаменитом музее «Гревен».

Евро-2020. Следующая большая цель Килиана Мбаппе наравне с Лигой чемпионов.

«Золотой мяч». Килиан последователен в своих высказываниях относительно «Золотого мяча»: этот трофей не является его самоцелью, главное – завоевывать кубки с клубами. Но если удастся добиться такой чести, то он с удовольствием.

Идол. Любимый футболист Мбаппе в раннем детстве – Зинедин Зидан, соотечественник звал Килиана в «Реал», но тот выбрал другой путь. Недавно сам Мбаппе рассказывал историю знакомства с Зизу и признался, что рядом с ним чувствовал себя маленьким мальчиком: «У Зидана настолько мощная харизма, как будто разговариваешь не с одним человеком, а с 15-ю».

Криштиану Роналду. Главный кумир чуть подросшего Мбаппе. Есть фото с героем и снимок комнаты маленького Килиана, после которого не остается сомнений.

Личная жизнь. По слухам, Килиан Мбаппе встречается с мисс Франции Алисией Айлис. Она точно приезжала в Россию, чтобы поддержать сборную Франции, и находилась на трибуне с женами и подругами футболистов, но очевидных подтверждений связи Мбаппе и Айлис нет. Ребята ведут себя по-взрослому и не афишируют отношения?

«Монако». Клуб, в котором Мбаппе заявил о себе и совершил головокружительный прорыв. Да вы и сами знаете. Монегаски с юным Килианом выиграли чемпионат Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

Номер. В 2018 году Мбаппе решил сменить игровой номер в клубе: теперь он играет за ПСЖ под 7-м вместо 29-го, который носил раньше. Французская пресса утверждает, что «семерку» Килиан взял в честь Криштиану Роналду, перед которым по-прежнему преклоняется.

Оксимирон. В этих ваших интернетах нашли сходство между Мбаппе и известным исполнителем рэпа ртом Oxxxymiron’ом. Мол, они одинаковые, только один светлый, а другой темный. Спорное сравнение, если честно. Куда жизнеспособнее параллели с Пеле, Дидой и черепашками-ниндзя.

Поняла, что мбаппе - это черный оксимирон pic.twitter.com/BFc32VSBS2 — ядерный потанцевал (@polinanem) 16 июля 2018 г.

ПСЖ . По контракту с ПСЖ Мбаппе получит 55 миллионов евро за пять лет без учета бонусов, выиграет кучу трофеев внутри Франции, но приблизится ли к Кубку чемпионов? Впрочем, какие его годы.

«Реал». В Мадрид Мбаппе неоднократно звал Зинедин Зидан. В 15 лет Зизу предлагал Килиану заниматься в тренировочном центре «сливочных», но семья решила, что рано ехать за границу. Летом 2017-го «Реал» снова претендовал на Мбаппе, но на этот раз француз перешел в ПСЖ . При этом Килиан по-прежнему мечтает однажды надеть белоснежную футболку мадридского суперклуба.

Семья. Килиан из спортивной семьи: его отец Вилфрид, выходец из Камеруна, играл в футбол, а мать Файза, выросшая в семье алжирских мигрантов, занималась гандболом.

Тьерри Анри. Мбаппе с юных лет сравнивали с Тьерри и называли «вторым Анри», тем более оба начали свой большой путь в «Монако». Килиан уже побил несколько рекордов Тьерри и продолжит погоню за другими достижениями Анри. Но вообще этот пункт здесь ради вот этого фото.

Усэйн Болт. В матче с Аргентиной на ЧМ -2018 Мбаппе в один момент разогнался до 39 километров в час, установив рекорд мундиалей. Это выше средней скорости легендарного легкоатлета Усейна Болта в его рекордном стометровом забеге на Олимпиаде в Пекине.

Хорватия. Команда, в чьи ворота Мбаппе забил на сегодняшний день свой самый важный гол в карьере. В финале чемпионата мира Килиан сделал счет 4:1, и после этого «шашечные» уже не оклемались.

Цена. ПСЖ трансфер вундеркинда обошелся в 180 миллионов евро, а сейчас президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи утверждает, что Мбаппе стоит никак не меньше 1 миллиарда евро.

Чемпион. Мбаппе уже трижды чемпион: он выиграл Лигу 1 с «Монако» и ПСЖ , а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Школа. В 13 лет сумасшедший талант Мбаппе было уже не скрыть, и он попал в лучшую футбольную академию Франции – «Клерфонтен», которая воспитала массу известных игроков. Анри, Анелька, Тюрам, Галлас, Матюиди и многие другие знаменитые футболисты прошли этот путь.

Щедрость. Обычно знаменитости начинают заниматься благотворительностью в зрелом возрасте, но Мбаппе уже сейчас тратит часть заработка на помощь нуждающимся. Так, все призовые за победу на ЧМ -2018 (500 тысяч евро) Килиан отдал на развитие спортивного обучения для детей с ограниченными способностями: «Эти деньги не изменят мою жизнь. Но, возможно, изменят их жизни».

Этан. Младший братец Мбаппе, который является автором знаменитого жеста, которым Килиан празднует голы (скрещенные на груди руки). 12-летний Этан – тоже футболист, занимается в академии ПСЖ , а первые голы, которые он отпраздновал теперь уже всемирно известным жестом, были забиты им во время заруб в PlayStation. Килиан воспользовался правом старшего брата и наложил лапу на изобретение Этана.

«Ювентус». Один из немногих клубов в мире, способный заинтересовать Килиана Мбаппе и приобрести его контракт у ПСЖ . Не за 1 миллиард евро, конечно, но за четверть миллиарда – вполне. «Старая Синьора» рассматривает такой вариант: продать Пауло Дибалу и сделать то, что не удалось «Реалу» - соединить в одной команде Роналду и Мбаппе.

Я. Люди, которые близко знают Килиана Мбаппе, удивляются: «Он еще ребенок, но, когда разговариваешь с ним, складывается впечатление, будто напротив тебя зрелый, здравомыслящий 40-летний мужчина». А какой репликой о себе подведет черту под этими изысканиями сам юбиляр? Пожалуй, вот этой: «Я понял, что самые большие звезды и великие игроки – скромные люди. Они уважают окружающих, а общество отвечает им тем же. Для меня главные ценности: скромность, уважение и открытость. Чтобы стать первоклассным футболистом, нужно быть хорошим человеком».