Олег Кононов: любитель Басты и защитник Глушакова

вчера, 22:00

Любой тренер, связавший себя со «Спартаком», мгновенно разбирается под микроскопом и начинает говорить яркие вещи. «Соккер.ру» - о том, что уже успел сказать Олег Кононов.

Первую часть сезона можно смело называть спартаковской. Ну, разве что Александр Кокорин и Павел Мамаев способны оспорить первенство. Но там одна история тянется, а в «Спартаке» за половину сезона столько всяких драм и спин-оффов развилось, что страшно представить. Командой успели поруководить Массимо Каррера, Рауль Рианчо, а теперь и Олег Кононов. И каждый жег глаголом. Но если от импульсивных южных ребят наподобие Карреры и Рианчо этого следовало ждать, то Кононов всегда производил впечатление человека флегматичного, предельно корректного, интеллигентного и говорящего только взвешенные правильные слова. Но журналисты и из него извлекли массу слов и мнений, которые интересно сейчас уже подсобирать.

О Глушакове:

Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы. Вижу потенциал для того, чтобы он играл даже лучше, чем в чемпионском сезоне! Главное тут – это, во-первых, здоровье, а во-вторых, его собственное желание прогрессировать. « ОПГ „Ромашка“»? Никогда не верил и сейчас не верю в это. Это абсолютная глупость, выдуманная определенными режиссерами для создания общественного мнения. Глушакову надо доказывать преданность клубу и болельщикам. Он это делал на тренировках и в играх. Вы сказали о каком-то появившемся компромате на Глушакова? Я даже не читаю это.

О стиле игры:

Я сам по себе играл на позиции под нападающим. Это позиция, на которой ты любишь комбинировать, отдавать красивые передачи, сам забивать. В детстве всегда хотел стать тренером. Поставил определенную цель, что футбол, в который будет играть моя команда, будет интересным, красивым и запоминающимся. Многие тренеры и специалисты верят в другой футбол. Команда играет на результат и разрушает игру. Я этот вызов принял. Мне интересно победить скептиков, показать, что результат в футболе достигается за счет красивой игры, атакующей в первую очередь.

О давлении болельщиков:

Могу сказать, что нас лишь один эпизод выбил из колеи. Это произошло в матче с «Рапидом», когда болельщик выбежал на поле. Во всем остальном мы спокойно делаем свою работу. Я читаю прессу, мнение болельщиков, но меня ничто не выбьет из колеи.

О песне Басты «Сансара»:

Послушайте, слова фантастические: «В каждом наброске и черновике учитель продолжается в своем ученике». Для меня тоже учитель и ученик — одно целое. Игроки для меня — ученики. И если у каждого из них при мне не получается каждый день развиваться, узнавать что-то новое — какой смысл в моей работе?

О Хосепе Гвардиоле:

Гвардиола для меня — номер один. И не потому, что выиграл какие-то титулы и о нем много говорят. Немного с ним общался и, кажется, понял его философию, которая соответствует тому, что хочу видеть на поле я сам. Гвардиола развил идеи Йохана Кройфа по части сочетания игры в короткий пас и в то же время агрессивного прессинга в отборе мяча. У нас в Союзе было два полярных направления. Киевское «Динамо» Валерия Лобановского здорово прессинговало (и тренер в этом смысле был новатором даже для Европы), но у него не было коротких передач. А у Константина Бескова — наоборот: искусная комбинационная вязь, но без прессинга. Кройфу, а затем в еще большей степени его ученику Гвардиоле, удалось две эти, как казалось многим, параллельные прямые свести воедино.

Об общении с Олегом Романцевым:

Понимая масштаб Романцева, я очень хотел поговорить с ним, примерить свою работу к его идеям, спросить о той работе, которую он делал. И речь не столько о конкретных упражнениях, сколько о направленности. Получил у Олега Ивановича подтверждение своим мыслям. Их суть в том, что футбол — это игра. А многие тренеры уходят в тактику, причем с уклоном в оборону. То есть заполняют пространство игры собой. Они больше объясняют и загоняют в рамки, нежели футболисты играют и творят. В этом случае мы видим на поле не творцов, а просто тупо делающих работу ремесленников. Им же самим это неинтересно! Но они вынуждены выполнять установку.

Интересно, можно ли судить о том, как реализует Олег Кононов все эти высокие идеи в «Спартаке»? Есть ли для этого соответствующий материал? Некоторые люди, причастные в прошлом к «Спартаку», считают, что повод для обсуждений есть. И пока делают не самые радужные для Кононова выводы.

Андрей Червиченко (экс-президент «Спартака»):

Если мы ставим вопрос Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счёт фарта. Где-то помогают арбитры. Ну а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и всё.

Георгий Ярцев (экс-тренер «Спартака»):

Игра как была скукой, так и осталась при Кононове. Но случались хорошие моменты, даже напоминавшие «Спартак» прошлого. Есть моменты раздрая, но тренер сейчас делает свои первые шаги. Мне Кононов кажется мудрым, спокойным тренером. Может быть, именно такой сейчас и нужен. Наверное, что-то в административном штабе «Спартака» надо пересмотреть. Весь негатив идет от нас! Невозможно же уже! Неужели нет рычагов влияния, нет компромиссных решений? Это же русские ребята, наши футболисты. Собрать их, объяснить им все. Иностранцы-то из «Спартака» уедут, а пятно на клубе останется.

Впрочем, мнение этих людей может быть по вполне понятным причинам предвзятым. А как вы считаете, насколько слова Кононова вяжутся с его делами? Согласны ли вы в принципе с ним и его идеями? И как считаете, разумно ли уже сейчас судить о способности Кононова реализовать планы?