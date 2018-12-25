Олег Кононов: любитель Басты и защитник Глушакова

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

Олег Кононов: любитель Басты и защитник Глушакова

вчера, 22:00

Любой тренер, связавший себя со «Спартаком», мгновенно разбирается под микроскопом и начинает говорить яркие вещи. «Соккер.ру» - о том, что уже успел сказать Олег Кононов.

Первую часть сезона можно смело называть спартаковской. Ну, разве что Александр Кокорин и Павел Мамаев способны оспорить первенство. Но там одна история тянется, а в «Спартаке» за половину сезона столько всяких драм и спин-оффов развилось, что страшно представить. Командой успели поруководить Массимо Каррера, Рауль Рианчо, а теперь и Олег Кононов. И каждый жег глаголом. Но если от импульсивных южных ребят наподобие Карреры и Рианчо этого следовало ждать, то Кононов всегда производил впечатление человека флегматичного, предельно корректного, интеллигентного и говорящего только взвешенные правильные слова. Но журналисты и из него извлекли массу слов и мнений, которые интересно сейчас уже подсобирать.

О Глушакове:

Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы.

Вижу потенциал для того, чтобы он играл даже лучше, чем в чемпионском сезоне! Главное тут – это, во-первых, здоровье, а во-вторых, его собственное желание прогрессировать. «ОПГ „Ромашка“»? Никогда не верил и сейчас не верю в это. Это абсолютная глупость, выдуманная определенными режиссерами для создания общественного мнения. Глушакову надо доказывать преданность клубу и болельщикам. Он это делал на тренировках и в играх. Вы сказали о каком-то появившемся компромате на Глушакова? Я даже не читаю это.

О стиле игры:

Я сам по себе играл на позиции под нападающим. Это позиция, на которой ты любишь комбинировать, отдавать красивые передачи, сам забивать. В детстве всегда хотел стать тренером. Поставил определенную цель, что футбол, в который будет играть моя команда, будет интересным, красивым и запоминающимся.

Многие тренеры и специалисты верят в другой футбол. Команда играет на результат и разрушает игру. Я этот вызов принял. Мне интересно победить скептиков, показать, что результат в футболе достигается за счет красивой игры, атакующей в первую очередь.

О давлении болельщиков:

Могу сказать, что нас лишь один эпизод выбил из колеи. Это произошло в матче с «Рапидом», когда болельщик выбежал на поле. Во всем остальном мы спокойно делаем свою работу. Я читаю прессу, мнение болельщиков, но меня ничто не выбьет из колеи.

О песне Басты «Сансара»:

Послушайте, слова фантастические: «В каждом наброске и черновике учитель продолжается в своем ученике». Для меня тоже учитель и ученик — одно целое. Игроки для меня — ученики. И если у каждого из них при мне не получается каждый день развиваться, узнавать что-то новое — какой смысл в моей работе?

О Хосепе Гвардиоле:

Гвардиола для меня — номер один. И не потому, что выиграл какие-то титулы и о нем много говорят. Немного с ним общался и, кажется, понял его философию, которая соответствует тому, что хочу видеть на поле я сам. Гвардиола развил идеи Йохана Кройфа по части сочетания игры в короткий пас и в то же время агрессивного прессинга в отборе мяча.

У нас в Союзе было два полярных направления. Киевское «Динамо» Валерия Лобановского здорово прессинговало (и тренер в этом смысле был новатором даже для Европы), но у него не было коротких передач. А у Константина Бескова — наоборот: искусная комбинационная вязь, но без прессинга. Кройфу, а затем в еще большей степени его ученику Гвардиоле, удалось две эти, как казалось многим, параллельные прямые свести воедино.

Об общении с Олегом Романцевым:

Понимая масштаб Романцева, я очень хотел поговорить с ним, примерить свою работу к его идеям, спросить о той работе, которую он делал. И речь не столько о конкретных упражнениях, сколько о направленности. Получил у Олега Ивановича подтверждение своим мыслям. Их суть в том, что футбол — это игра. А многие тренеры уходят в тактику, причем с уклоном в оборону. То есть заполняют пространство игры собой. Они больше объясняют и загоняют в рамки, нежели футболисты играют и творят.

В этом случае мы видим на поле не творцов, а просто тупо делающих работу ремесленников. Им же самим это неинтересно! Но они вынуждены выполнять установку.

Интересно, можно ли судить о том, как реализует Олег Кононов все эти высокие идеи в «Спартаке»? Есть ли для этого соответствующий материал? Некоторые люди, причастные в прошлом к «Спартаку», считают, что повод для обсуждений есть. И пока делают не самые радужные для Кононова выводы.

Андрей Червиченко (экс-президент «Спартака»):

Если мы ставим вопрос Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счёт фарта. Где-то помогают арбитры.

Ну а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и всё.

Георгий Ярцев (экс-тренер «Спартака»):

Игра как была скукой, так и осталась при Кононове. Но случались хорошие моменты, даже напоминавшие «Спартак» прошлого. Есть моменты раздрая, но тренер сейчас делает свои первые шаги. Мне Кононов кажется мудрым, спокойным тренером. Может быть, именно такой сейчас и нужен. Наверное, что-то в административном штабе «Спартака» надо пересмотреть. Весь негатив идет от нас! Невозможно же уже! Неужели нет рычагов влияния, нет компромиссных решений? Это же русские ребята, наши футболисты. Собрать их, объяснить им все. Иностранцы-то из «Спартака» уедут, а пятно на клубе останется.

Впрочем, мнение этих людей может быть по вполне понятным причинам предвзятым. А как вы считаете, насколько слова Кононова вяжутся с его делами? Согласны ли вы в принципе с ним и его идеями? И как считаете, разумно ли уже сейчас судить о способности Кононова реализовать планы?

Поделиться
Другие материалы по теме
Бакаев: «Кононов – идеальный тренер для „Спартака“»
Сегодня, 01:15 Комментарии0
Дзюба: «В России спортивные врачи очень слабые»
Сегодня, 00:41 Комментарии4
Дзюба: «Не хотел видеть Манчини в „Зените“»
Сегодня, 00:17 Комментарии5
Дзюба: «„Спартак“ плохо относится к своим воспитанникам»
Сегодня, 00:06 Комментарии8
Дзюба: «Я однозначно за лимит на легионеров»
Вчера, 23:47 Комментарии23
Шляхтин: «Задача „Крыльев Советов“ - сохранить прописку в РПЛ»
Вчера, 23:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jum13
Jum13
   6 / 755
сегодня в 01:08
Ну одну задачу Олежка уже выполнил - дошёл до 1/4 ЛЕ ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
сегодня в 00:09
Те кто верят в ОПГ далеки от футбола ,как от игры так и от того что происходит,так,поболтать. Понимаю что многие работают на ресурсе ,но жирно и пошло ,как игра Локо
Байкал-38
Байкал-38 ответил Lucho Gonzalez
   13 / 755
вчера в 23:40
пропадет кононов в спартаке, дениска его напарит, а зулусы скушают
ОПГ "ромашка" сделает свои грязные делишки. За, что аборигены съели К.......
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ice van Reed
   7 / 755
вчера в 23:37
разорвем твой Ростов весной
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 23:36
"У нас в Союзе было два полярных направления. Киевское «Динамо» Валерия Лобановского здорово прессинговало (и тренер в этом смысле был новатором даже для Европы), но у него не было коротких передач. А у Константина Бескова — наоборот: искусная комбинационная вязь, но без прессинга. Кройфу, а затем в еще большей степени его ученику Гвардиоле, удалось две эти, как казалось многим, параллельные прямые свести воедино."

Я уверен ,что Олег это не на публику ,не в массы краснобелые ,и не из блогов а на уровне своего восприятия . Браво!
Я общаюсь со многими КБ ,и эту тему мы не раз поднимали ,но тут конкретика ,и я уже мотаю на зуб.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 23:27
"Получил у Олега Ивановича подтверждение своим мыслям. Их суть в том, что футбол — это игра. А многие тренеры уходят в тактику, причем с уклоном в оборону. То есть заполняют пространство игры собой. Они больше объясняют и загоняют в рамки, нежели футболисты играют и творят.

В этом случае мы видим на поле не творцов, а просто тупо делающих работу ремесленников. Им же самим это неинтересно! Но они вынуждены выполнять установку."

Эххх,читаю такое ,и восхищаюсь ,а ведь были на соккере люди способные с этой же стороны кушать футбол,в стане форумчан. Мы все какие то рекорды или антирекорды друг другу на вид ставим ,а тут человек о высшем . Я то помню стеночи Романцева ,я терпеть не мог когда игрок находиться в убойной позиции ,но с.ка отдает пас и так далее ,они просто показывали превосходство игрой а не результатами ,забросами,стандартами. И Олег очень точно вспомнил футбол великих тренеров ,был он у нас сначала ,тики така была в Спартаке ,но более изящная и без пресминга мозговыносящего от лотералей ,мы давали играть ,тем самым создавая свободные зоны
Ice van Reed
Ice van Reed
   323 / 755
вчера в 23:26
Любитель коней и тренер Спартака! Ор выше гор!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 23:17
И давайте признаем ,что Олег джентльмен и возможно,скорее всего ,большого полета птица . Думаю мы можем стать свидетелями возрождения того самого Спартака,но руководство наше.... удачи ,Олег
а что у других?
Ганчаренко - пахарь,бульбаш,трудяга,пот и кровь,разрушай любую схему до своего примитивного уровня и бери физикой . Работает? через раз . Убрал Тошича и всех кто мог бы рот открыть и начал самоутверждаться ,да,именно,видимо в детстве не добрал уверенности и доверия . Будущее? его нет
Семак - уважаю Богданыча ,но ему нужен Ростов или Терек ,но не Зенит ,он слишком зациклен и уязвим ,его стремление - его слабость ,нет у него духовного,эстетики ,он трудяга и не стоит ждать игры у питерцев ,ее не будет.
Семин - спасибо Юрий Палыч,но футбола от Вас я не припомню


Олег,удачи,ты тот кто нам нужен ,а я тот кто понимает что-то в футболе . Я здесь ,ты там ,давай на ты ,скоро увидимся
blitz
blitz
   293 / 755
вчера в 23:14
Осталось Кононову поработать месяца четыре.
viv
viv
   18 / 755
вчера в 23:12
Жалко Кононова..зачем ему этот цирк? Ничему его история с Каррерой не научила.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SpaM-SARW
   7 / 755
вчера в 23:01
а я даже не стал читать ,сразу перелестнул вниз и пятерку поставил это автор для контраста вставил ,чтобы сбг фану тоже покушать было
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 22:59
Наконец то появился человек ,который говорит о футболе как о видах вина,музыки,искусстве ,а не как бульбаш физрученко : бразильца? любого ,давай ,я его буду гонять кнутом . Нет ,это не интересно,а в армии всегда бестолковые были ,тот же Ролан Гусев,только мячики из аута мог подавать
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   215 / 755
вчера в 22:56
Жирный червяк как всегда обиженный
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 22:52
Автору Пять,спасибо,разбавили армейскую вакханалию
Олега зауважал еще больше,мы с ним эксперты и понимаем друг друга и футбол
МКС
МКС
   48 / 755
вчера в 22:28
Поживем увидим.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   56 / 755
вчера в 22:20
пропадет кононов в спартаке, дениска его напарит, а зулусы скушают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100